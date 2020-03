Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -197

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Achtzehntes Kapitel

RUSSLAND ENTSCHEIDET SICH FÜR EINEN PAKT MIT DEUTSCHLAND

Bonnets Versuch, Frankreich von Polen zu lösen

Außenminister Bonnet wußte, daß der deutsch-russische Pakt eine völlig neue Lage in Europa geschaffen hatte. Die Sowjetunion, Frankreichs wichtigster Bundesgenosse im Osten, war bereit, ein Separatabkommen mit den Deutschen zu schließen, und er sah keinen Grund, warum Frankreich nicht das gleiche tun sollte.

Er entschloß sich deshalb am 23, August 1939 zu einem energischen Versuch, Frankreichs Außenpolitik von der britischen Bevormundung zu befreien. Dieser Versuch scheiterte jedoch an der unrealistischen Haltung der französischen Befehlshaber und an dem Umschwung der italienischen Politik. Es war Bonnet bekannt, daß General Gamelin am 19. August mit seinen Hauptmitarbeitern über eine etwaige Antwort Frankreichs auf den deutsch-russischen Pakt gesprochen hatte. Er ersuchte deshalb Premier Daladier, eine außerordentliche Sitzung des Verteidigungsrates einzuberufen, an der auch die Oberbefehlshaber und einige der wichtigsten Kabinettsmitglieder teilnehmen sollten. Ähnlich war auch Premier Rouvier 1905 zur Zeit der ersten Marokkokrise vorgegangen. Das gleiche hatten Joseph Caillaux 1911 bei der zweiten Marokkokrise und Leon Blum im März 1938 zur Zeit der deutschen Besetzung Österreichs getan.

Bonnet hoffte, auf die Polen den gleichen Druck zugunsten des Friedens ausüben zu können wie im vorhergehenden Jahr auf die Tschechen. Zwar war ihm klar, daß das französisch-polnische Bündnis von 1921 sich auflösen würde, wenn der Versuch mißlang, doch war er durchaus bereit, sich mit dieser Eventualität abzufinden. Sein Plan war, sich mit Hilfe der Oberbefehlshaber ein klares Bild darüber zu verschaffen, daß Frankreichs Aussichten in einem Krieg mit Deutschland ohne den Beistand der Sowjetunion unsicher seien. Er wußte, daß die Briten sehr schnell auf ihren Widerstand gegen Hitler verzichten würden, wenn sie sich der französischen Unterstützung beraubt sähen.

Bonnet beunruhigte die Haltung des Generals Gamelin, von dem er ohnehin keine hohe Meinung hatte, obwohl der hochgebildete frühere französische Generalstabschef und spätere Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Frankreich ein Günstling des großen Marschalls, Henri Philippe Petain war. General Décamps hatte sich kürzlich bei Bonnet beklagt. Gamelin würde in wichtigen Fragen niemals einen festen Standpunkt einnehmen, weder positiv noch negativ. Bonnet hoffte jedoch, die Sitzung am 23. August 1939 würde sich als eine bemerkenswerte Ausnahme erweisen.

Man trat am 23. August 1939 um 6 Uhr abends zusammen. Teilnehmer der Konferenz waren Premier Daladier, Marineminister Campincci, Luftfahrtminister Guy de la Chambre, als General-Inspekteur des Heeres General Gamelin, als Befehlshaber der Marine Admiral Darlan und als Befehlshaber der Luftstreitkräfte General Vuillemin. In der Regel nahm auch der Kolonialminister an den Sitzungen des Verteidigungsrates teil, doch es gelang Bonnet mit der Begründung, das Besprechungsthema betreffe die Kolonien nicht, den als notorischen Kriegstreiber bekannten Minister Georges Mandel von der Sitzung fernzuhalten. Dieser würde, wie Bonnet wußte, von vornherein jede nachhaltige Friedensanstrengung zu stören versuchen.

Die Sitzung wurde in Daladiers Arbeitszimmer abgehalten, wo die Mitglieder des Verteidigungsrates im Halbkreis um den Schreibtisch des Premiers Platz nahmen. Bonnet eröffnete die Sitzung mit einem Vortrag über die gegenwärtige europäische Situation und stellte fest, die Polen seien für das Scheitern eines englisch-französischen Bündnisses mit der Sowjetunion verantwortlich. Hinsichtlich Polens sehe sich Frankreich der Alternative gegenüber: Entweder gewähre man den Polen unbeschränkt und blindlings Unterstützung, oder man zwinge sie ihre Differenzen mit Deutschland durch einen Kompromiß zu beseitigen. Um eine Entscheidung treffen zu können, seien die militärischen Aussichten Frankreichs in einem Krieg um Danzig zu überprüfen.

Es wurde Bonnet sehr bald deutlich, daß der unglückseligen Neutralitätszusicherung Cianos vom 18. August in der Sitzung große Bedeutung beigelegt wurde. Gamelin und Darlan hoben beide hervor, Italien werde in einem allgemeinen europäischen Krieg mit ziemlicher Sicherheit neutral bleiben. Bonnet ärgerte sich über die Militärs, weil sie der Haltung Italiens ein so übergroßes Gewicht beimaßen, und fragte Gamelin ungeduldig, wie lange sich die Polen nach seiner Ansicht in einem Krieg gegen die Deutschen würden behaupten können. Gamelin entgegnete darauf ernsthaft, die Deutschen würden nicht in der Lage sein, Polen noch vor der Regenperiode zu besiegen. Es würde auch noch im Frühling 1940 in Polen gekämpft werden. Bonnet war wie betäubt, als Gamelin die Behauptung aufstellte, Frankreich sei für einen Krieg gegen Deutschland angemessen vorbereitet. Sein Vorschlag, Frankreich müsse im Hinblick auf seine gefahrvolle militärische Lage seine Polenpolitik ändern, wurde von den Militärs vollständig untergraben.

Bonnet war über General Gamelin empört. Ihm wurde plötzlich klar, daß dieser die Konferenz als eine persönliche Intrige gegen das französische Oberkommando ansah, weil bei dieser Gelegenheit die militärische Unzulänglichkeit Frankreichs offen zutage zu treten drohte. Diesem Verdacht waren die offensichtliche Unaufrichtigkeit und der mangelnde Wirklichkeitssinn seiner Behauptungen zuzuschreiben. Er wollte sich durch Bonnet nicht zum Sündenbock machen lassen und nicht das erste Opfer des britischen Zorns werden, wenn Frankreich Polen im Stich ließ. Gamelin hatte auf der Sitzung des französischen Verteidigungsrats am 13. März 1939 ein ziemlich negatives Bild der militärischen Aussichten Frankreichs entworfen. Das geschah jedoch vor dem Kurswechsel der britischen Politik.

Weder Gamelin noch Bonnet traten für eine Intervention zu Gunsten Polens ein, weil beide den britischen Zorn fürchteten und keiner von ihnen die Hauptverantwortung für die herausfordernde Kriegspoiitik von Halifax auf sich nehmen wollte. Bonnet erinnerte sich an die Einzelheiten der von Premier Caillaux 1911 einberufenen Sitzung des Verteidigungsrates. Dieser hatte damals die Teilnehmer an das Napoleon-Wort erinnert, daß ein militärisches Unternehmen ohne mindestens 70 Prozent Siegeschancen ein unverantwortliches Wagnis sei. General Joffre, der hinter der Aufforderung, sich zu Frankreichs Chancen in einem Krieg zu äußern, keine Intrige vermutete, hatte daraufhin freimütig erwidert, Frankreich habe das von Napoleon als erforderlich erachtete Übergewicht nicht aufzuweisen.

Gamelin behauptete später selbst, er habe bei seiner Äußerung über den Vorbereitungsstand der französischen Armee am 23. August 1939 in Wirklichkeit mehr eine reguläre Mobilmachung gemeint als einen Sieg über Deutschland. Seine Feststellung über die polnische Widerstandskraft sei unter der Voraussetzung der russischen Neutralität erfolgt. Die schließlich doch noch erfolgte russische Intervention in Polen war nur eine kümmerliche Entschuldigung für Gamelins falsche Prognose, denn als die Russen am 17. September eingriffen, waren die polnischen Divisionen bereits vollständig zerschlagen. Es war außerdem unrealistisch, anzunehmen, Rußland werde nach dem Abschluß des deutsch-russischen Paktes in einem Krieg zwischen Deutschland und Polen neutral bleiben. Und die Behauptung, Frankreich sei für einen Krieg mit Deutschland vorbereitet, weil es in der Lage war, seine Armee zu mobilisieren, läßt sich nur als naiv bezeichnen.

Bei Anwendung solcher Kriterien kann man auch zu dem Schluß kommen, daß Lichtenstein für einen Krieg gegen Deutschland vorbereitet sei. General Gamelin trug keinen Plan zur Besiegung Deutschlands für den Kriegsfall vor. Er sagte der Konferenz lediglich, Frankreich werde sich an seine militärische Verpflichtung zu einer französischen Offensive im Westen, die es gegenüber Polen im Mai 1939 eingegangen war, nicht gebunden fühlen, sondern gegen die Deutschen unbedingt in der Defensive bleiben. Was Frankreich zu tun gedachte, um Deutschland nach der erwarteten Niederlage Polens zu besiegen, sagte er nicht.

Bonnets Empfinden war vollkommen berechtigt, daß sich General Gamelin auf dieser schicksalhaften Konferenz des 23. August 1939 seiner Verantwortung als Oberbefehlshaber entzogen hatte. Er fuhr fort, für den Frieden zu wirken, fand aber nicht die einmütige Unterstützung der französischen Regierung, die ihm zuteil geworden wäre, wenn die Militärs ein ehrliches Urteil über die französische Position abgegeben hätten. Bis zum 24. August unterlag Bonnet einem starken Druck Londons, den genau festgelegten Bedingungen eines gemeinsamen Ultimatums an Deutschland zuzustimmen, wenn ein deutsch-polnischer Kampf um Danzig entbrennen sollte.

Der Ausgang der Konferenz vom 21. August wäre unter Umständen ein völlig anderer gewesen, hätte Ciano sich nicht am 18. August der fatalen Indiskretion gegenüber Loraine schuldig gemacht. Das Zusammenwirken von Cianos Doppelspiel und Gamelins Schwäche machte durch Hitlers sorgfältige Kalkulation, daß ein deutsch-russischer Pakt die englisch-französische Intervention gegen Deutschland in einem Krieg mit Polen verhindern werde, einen recht gefährlichen Strich. Hitler hatte mit allen Mitteln versucht, Ciano davon zu überzeugen, daß eine Aufdeckung der Schwäche Italiens die Kriegschancen erhöhen werde. Es war unheilvoll, daß Attolico die Mühe Hitlers, die er sich mit Ciano machte, untergrub. Der italienische Botschafter hatte ausschließlich die Neutralität seines Landes im Sinn, jedoch dabei übersehen, daß Italien sich hatte bemühen müssen, einen europäischen Krieg zu verhindern, nachdem Hitler Mussolinis Bedingungen für ein Brennertreffen zurückgewiesen hatte.

Am 22. August trat das britische Kabinett kurz zusammen. Es billigte einen Vorschlag von Halifax, die Deutschen zu warnen, daß Großbritannien in einem deutsch-polnischen Krieg einschreiten würde. Man kam überein, Chamberlain solle in einem Schreiben an Hitler die britische Entschlossenheit noch einmal betonen und Halifax solle die Verhandlungen mit den Polen über ein Formalbündnis eiligst zum Abschluß bringen. Halifax wurde ermächtigt, die britischen Bedingungen für einen Pakt den derzeitigen polnischen Einwänden anzupassen.

Es wurde festgestellt, daß die Polen nicht um eine britische Zusage ersucht hatten, sie gegen die Sowjetunion zu verteidigen. Beschlossen wurde ferner, Henderson solle das Schreiben Chamberlains persönlich überreichen und dabei die darin enthaltenen Argumente noch einmal sehr energisch betonen. Dieser Schritt wurde beschlossen, ohne zu erkennen, daß er Hitler die ausgezeichnete Gelegenheit bieten wurde, die offiziellen Verhandlungen über einen friedlichen Ausgleich mit den Briten wieder aufzunehmen.

Halifax unterrichtete den Botschafter Loraine in Rom von der Entscheidung der britischen Regierung. Loraine antwortete, er vertraue darauf, daß die neue Entwicklung in Rußland nichts an Italiens Entschluß ändern werde, Deutschland im Kriegsfall sich selbst zu überlassen.

