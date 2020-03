Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -198

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Achtzehntes Kapitel

RUSSLAND ENTSCHEIDET SICH FÜR EINEN PAKT MIT DEUTSCHLAND

Antideutsche Maßnahmen Polens verschärfen sich

Die Polen reagierten auf die Bekanntgabe des deutsch-russischen Pakts mit einer Verschärfung ihres Propagandafeldzuges gegen Deutschland. Die Mißhandlungen der deutschen Minderheit erhielten weiteren Antrieb durch die gewissenlose Behauptung, gegen die polnische Minderheit im Reich fänden Hunderte von Gewaltakten statt.

Am 24. August gerieten Förster und Greiser in Danzig in einen Meinungsstreit, als einige polnische Zollinspektoren wegen Unruhestiftung verhaftet wurden. Chodacki verlangte die sofortige Entlassung der beiden Männer, ohne daß Klage gegen sie erhoben würde. Greiser bestand gegenüber Förster darauf, die Regierung solle nachgeben, denn er hatte von vornherein ein Vorgehen gegen die beiden Übeltäter abgelehnt, weil er jeden Versuch, das Recht in Danzig zu erzwingen, wenn das böses Blut bei den Polen verursachte, für nutzlos hielt.

In Polen war der deutsch-russische Pakt ein vieldiskutiertes Thema. Je mehr sich Beck mit dieser Entwicklung beschäftigte, umso größer wurde seine Befriedigung. Erheitert äußerte er zu Noël: „Jetzt ist es Ribbentrop, der die Unredlichkeit der Sowjets ausprobiert.“

Das Regierungsorgan Gazieta Polska gab am 14. August bekannt, der Pakt sei ein nicht gelungener Bluff, der angeblich keine Wirkung auf die Nerven der Polen, Franzosen oder Engländer erzielt habe.

gab am 14. August bekannt, der Pakt sei ein nicht gelungener Bluff, der angeblich keine Wirkung auf die Nerven der Polen, Franzosen oder Engländer erzielt habe. Das konservative Blatt Czas nannte den Pakt ebenfalls einen Bluff, den die „neue Komödie in Berlin” inszeniert habe.

nannte den Pakt ebenfalls einen Bluff, den die „neue Komödie in Berlin” inszeniert habe. Der llustrowany Kurier erklärte, die ungarischen Führer hätten Hitlers Bereitschaft, mit der bolschewistischen Gefahr einen Kompromiß zu machen, sehr gerügt.

die ungarischen Führer hätten Hitlers Bereitschaft, mit der bolschewistischen Gefahr einen Kompromiß zu machen, sehr gerügt. Ein polnischer Journalist versicherte der New York Times, der neue Pakt besitze für Deutschland keinerlei militärischen Wert.

Triumphierend verkündete der Kurier Warszawski, das neue Abkommen liefere den schlüssigen Beweis für die Schwäche seiner beiden Partner.

Die Polen nahmen zur Kenntnis, daß das alte wieder hergerichtete deutsche Schlachtschulschiff „Schleswig Holstein” im Rahmen einer Reise, die schon seit langem bekanntgegeben worden war, am 24. August zu einem Besuch in Danzig einlaufen sollte. Die polnischen Behörden hatten keinen Einwand dagegen erhoben. Nach ihrer Schätzung war das Schiff zu schwach, um für Polen eine militärische Bedrohung darzustellen.

Die Danziger Regierung hatte Albert Förster zu ihrem Regierungsoberhaupt gewählt und unterrichtete demgemäß die Polen, er werde am 24. August 1939 auf sein Amt vereidigt. Die polnische Regierung lehnte ihre Zustimmung ab. Chodacki übermittelte am 24. August eine unheilverkündende Protestnote an Danzig, in der es hieß, daß die polnische Regierung den Danziger Senat für alle sich aus der Ernennung ergebenden Maßnahmen voll verantwortlich mache. Bonnet war von dieser Entwicklung alarmiert und wies Noël an, Beck nahezulegen, sich im Fall einer Proklamation des Danziger Senats über die Rückkehr der Freien Stadt zum Reich jeder militärischen Aktion zu enthalten.

Beck wies diese Empfehlung zurück und erklärte, Polen werde jeden deutschen Versuch, Danzig zu annektieren, mit militärischer Gewalt beantworten. Ferner ließ er durchblicken, er sei nicht grundsätzlich dagegen, die Briten und Franzosen zu konsultieren, vorausgesetzt natürlich, daß die Danziger Behörden nur von sich aus etwas unternahmen. Dennoch könnten die Polen selbst in diesem Fall unter dem Druck der Verhältnisse gezwungen sein, einseitig zu handeln, ohne die Westmächte zu Rate zu ziehen.

Becks Danzig-Erklärung wurde am folgenden Tag als offizielle polnische Verbalnote formuliert und Szembek trug sie Noël vor. Der deutsche Geschäftsträger Baron Wühlisch berichtete aus Warschau, das Vertrauen Polens in den Beistand Englands und Frankreichs werde durch den Abschluß des deutsch-russischen Paktes nicht erschüttert.

Der Pakt hatte in der Tat, wie sich herausstellte, die Polen nicht veranlaßt, eine maßvollere Politik gegenüber Deutschland oder der deutschen Minderheit in Polen zu betreiben. Das Auswärtige Amt konnte eine riesige Sammlung von eingehenden Berichten über die Ausschreitungen gegen Deutsche in Polen vorlegen. Mehr als zehn ausführliche Darstellungen trafen jeden Tag ein, seit März 1939 waren über 1500 Dokumentarberichte eingegangen, die ein erschütterndes Bild der Grausamkeit und des menschlichen Elends boten.

Albert Förster hatte am Nachmittag des 23. August 1939 mit Edmund Veesenmayer, Ribbentrops Sonderbeauftragten, über das Schicksal der Deutschen in Westpreußen und Posen gesprochen. Es war schwierig zu sagen, was man diesen unglücklichen Menschen, wenn überhaupt, im Kriegsfall raten sollte. Förster schien keinen anderen Rat zu wissen, als zu bleiben, wo sie waren, und sich gegen Angriffe zu verteidigen oder sich zu verbergen. Doch versprach weder der eine noch der andere Ausweg wirkliche Abhilfe, weil die Volksdeutschen keine Mittel besaßen, mit denen sie Widerstand leisten konnten, und ebenso wenig Möglichkeiten, sich sicher zu verbergen.

Die Reichsregierung wiederholte am 23. August ihre schon einmal abgegebene Zusicherung an die slowakische Regierung in Preßburg, man würde im Kriegsfall weder die slowakischen Streitkräfte anfordern noch sie ersuchen, außerhalb ihres Landes zu operieren. Falls es zum Krieg kommen sollte, sei Deutschland bereit, die Rückkehr von Gebieten zur Slowakei zu erleichtern, deren sich Polen 1938 bemächtigt habe. Ferner erklärte sich die Reichsregierung bereit, die slowakische Grenze von 1938 gegen Ungarn zu garantieren.

Am 25. August befaßte sich die polnische Regierung mit einem deutschen Protest gegen die Gefährdung dreier deutscher Verkehrsflugzeuge, die mit Passagieren über der Ostsee von polnischen Batterien auf der Hela-Halbinsel beschossen worden waren. Die Polen gaben zu, am 24. August lediglich auf ein deutsches Flugzeug geschossen zu haben, und behaupteten, dieses sei, bevor man es angegriffen habe, über polnischem Hoheitsgebiet gesichtet worden.

Die Spalten der deutschen Presse füllten sich in wachsendem Maße mit ausführlichen Meldungen über Zwischenfälle gegen die Volksdeutschen in Polen.

Der Völkische Beobachter gab bekannt, daß es bis zum 20. August 1939 über 80000 Flüchtlingen gelungen sei, deutschen Boden zu erreichen, einigen sogar von Wolhynien her, nahe der russischen Grenze. Die westlichen Diplomaten in Berlin stellten fest, daß Polen nunmehr in Bausch und Bogen von Mißhandlungen der polnischen Minderheit in Deutschland sprach, wobei auffiel, daß niemals von einzelnen Vorfällen die Rede war.

Man wandte sich vertraulich an die polnischen Diplomaten in Berlin, warum sie nicht versuchten, genaue und ausführliche Angaben über die angeblichen Zwischenfälle in Deutschland zu sammeln. Diese mußten jedoch gestehen, daß sich derartige Fälle nur sehr vereinzelt ereigneten und man lange nach ihnen suchen müsse.

Sie behaupteten überdies, das sei nicht auf die Großmut der Deutschen zurückzuführen, sondern auf ihre Absicht, die polnische Minderheit als Geiseln für die Deutschen in Polen zurückzuhalten. Eine lächerliche Anschuldigung, denn die verantwortlichen deutschen Behörden waren längst zu dem Schluß gekommen und hatten auch kein Geheimnis daraus gemacht, daß die anständige Behandlung der Polen in Deutschland auch nicht die geringste Wirkung auf die polnischen Übergriffe gegen die deutsche Minderheit hatte.

