Coronabier im Urlaub genießen, war gestern – der Coronavirus hat das öffentliche Leben schon weitgehend lahmgelegt.

Ab jetzt gilt in Bayern Ausgangssperre, die der Landesvater Markus Söder, medienwirksam “Ausgangsbeschränkung” nennt. Das öffentliche Leben wird in Bayern komplett runter gefahren!

Die Lehre, die man aus den Entwicklungen der vergangenen Tage und Wochen ziehen kann, ist schlicht und einfach und lässt sich in einem Satz zusammenfassen:

Die Rolle der Politik in der parlamentarischen Demokratie besteht nicht darin, dem Volk zu dienen und es im Notfall zu schützen, sondern ausschließlich darin, der Finanzelite zu helfen, ihre Macht zu erhalten und ihren bereits unermesslichen Wohlstand weiter zu mehren — wenn nötig, unter Missachtung aller ethischen und humanitären Grundwerte und durch Maßnahmen, die die Welt bisher nur von Militärregimes und faschistischen Diktaturen kannte.”, schreibt Ernst Wolff Autor der Bücher “Finanztsunami” und “Weltmacht IWF“.

Steht “Gesundheit geht vor!” bald auf dem Grab der Demokratie?

“Gesundheit geht vor!” als Parole, kommt bei Gesprächen oft wie aus der Pistole geschossen und fast schon bigottisch werden Statements unserer unfähigen Politiker nach- und runtergeleiert. Somit wird auch jegliche vernünftige Diskussion über Fakten und Wahrheiten quasi ad absurdum geführt. Man vertraut dem Mainstream-Medien und glaubt alles was sie berichten, da lässt man keine andere Meinung zu – hier weiterlesen.

Unser “Deutsches Mädchen” meint, “die Palette der Skurrilitäten hat noch längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht!”

Liebe Eingesperrte, liebe Gefangene,

und der Irrsinn geht munter weiter! Neben Kurzarbeit, Ladenschließungen, Kontaktverboten, ausverkauftem Klopapier und Firmenpleiten, soll in Deutschland nun auch die erste „Ausgehsperre“ verhängt werden! Wie das dann genau aussehen soll und ob hierbei Strafgelder für Hundebesitzer erhoben werden, die Gassi gehen (müssen), kann ich Ihnen leider auch nicht sagen! Skurril genug ist es allemal. Doch dies ist nicht das einzige, was derzeit geschieht! Denn, es ist nicht nur so, dass die, die hier sind nicht raus dürfen, sondern auch so, dass die die grade NICHT hier sind, wieder reingeholt werden – sprich: Rückholaktionen!

Ich kann Ihnen nur von Herzen wünschen, dass Sie nicht gerade Ihren Jahresurlaub auf den Malediven angetreten haben, denn sehr lange werden Sie ihn dann wohl nicht mehr genießen können! Die einzigen Flugzeuge, die in Deutschland derzeit eine Starterlaubnis bekommen, sind nämlich jene, die Sie hier her zurück bringen sollen! Ganz offensichtlich möchte man die Deutschen alle zusammen in Deutschland und dort im Moment von der Straße weg haben! Was dahinter steckt? Wir werden es erfahren!

Doch dies ist des Wahnsinns noch nicht genug! Nebenbei werden nämlich auch die Krankenhäuser und Reha-Kliniken leer geräumt! Ob Krebspatient oder geplante OP, Sie dürfen jetzt alle getrost nach Hause gehen, denn man braucht Ihre Krankenbetten! Nun, für die Krebspatienten ist diese Maßnahme vielleicht nicht die schlechteste! Dann bekommen Sie zumindest mal eine Pause von Ihrer täglichen Rattengift-Dosis! Wer weiß, vielleicht werden wir demnächst eine Menge spontaner und selbstverständlich unerklärlicher „Wunderheilungen“ erleben!? Wie es für die Menschen mit notwendigen Operationen steht, weiß ich allerdings nicht!

Eine gute Nachricht, welche mich zugegeben jedoch sehr irritiert hat, gibt es allerdings auch: Erst heute erfuhr ich aus dem Radio, dass ein „Impfstoff“ vermutlich frühestens erst in einem Jahr gefunden werden wird. Nun, das stimmt uns alle jetzt aber traurig! Wie man es auch betrachten mag: Die Ereignisse überschlagen sich inzwischen und die Lage ändert sich beinahe stündlich!

Ich weiß wirklich nicht, worauf dieser Affenzirkus abzielen möchte, muss Ihnen aber gestehen, dass ich innerlich tatsächlich ein sehr gutes Gefühl habe! Vielleicht will man uns nun endgültig am Boden sehen, vielleicht steckt aber auch etwas ganz anderes dahinter! Oder, wer weiß, vielleicht ist es auch tatsächlich einfach „die Kraft, die stets das Schlechte will und doch das Gute schafft“!? Vielleicht bringt ja auch die Rede von Bundeskrampflerin Merkel heute abend etwas mehr Licht ins Dunkel! Ja nee, aber Spaß muss sein!

Ebenso fragwürdig ist, warum von allen Waren ausgerechnet „das Klopapier“ ausverkauft ist!? Ich meine, was wollen die Leute bitte damit machen? Wollen sie es essen, sich ein Feuerchen machen oder ihre Wände damit tapezieren? Würde ich in einer wirklichen Krisensituation stecken (oder daran glauben, dass ich das tue), dann fielen mir vermutlich spontan 90 Dinge ein, die ich dringender bräuchte. Wie beispielsweise haltbare Lebensmittel, Kartoffeln, Pflanzen- bzw. Gemüsesamen, Feuerzeuge, Verbandszeug und vor allem Unmengen von Wasser! Ich muss zugeben, dass mir kurz der irrwitzige Gedanke kam, dass es vielleicht gar nicht wirklich so ist, dass die Leute auf einmal nach Klopapier jagen, als wäre es Gold, sondern, dass Klopapier vielleicht einfach nicht mehr nachgeliefert wird um uns weiß zu machen, unser Volk sei nun vollkommen verblödet. Dies war zwar nur ein kurzer Gedanke, aber vorstellbar ist in dieser Irrenanstalt BRD mittlerweile alles!

Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie weit „diese Leute“ es noch treiben werden! Ob in Kürze tatsächlich ein Bußgeld auf den Handschlag erhoben wird oder man sofort erschossen werden muss, wenn man auf offener Straße nießt, die Palette der Skurrilitäten hat noch längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht! So oder so befinden wir uns in einem absoluten Ausnahmezustand! Und doch werde ich das merkwürdige Gefühl nicht los, dass ein bisschen mehr dahinter steckt und gewiss nicht das schlechteste für uns!

Die BRD (so wie sie bisher war) hat ganz eindeutig fertig und mit ihr ihre Hofschranzen! Ich möchte Ihnen nur folgenden Rat geben: Sichern Sie alle Seiten, die online sind und die Ihnen etwas bedeuten. (Und wenn Sie meine sichern, dann schreiben Sie mir bitte eine email! Ich selbst bin nämlich zu blöd dazu!) Drucken Sie sich alles aus, was Ihnen gefällt, denn wenn Sie besonders aufmerksam sind, dann werden Sie bemerkt haben, dass das Internet in letzter Zeit oft nur langsam oder teilweise auch gar nicht mehr geht! Da ist was im Gebüsch, darauf könnte ich jetzt wirklich Wotans Speer verwetten! Ansonsten bleiben Sie ruhig und nutzen Sie diese Zeit um all Ihre mentale Kraft zu bündeln und Sie einzig auf „den Sieg“ auszurichten! Das wird der „guten Kraft“, die ganz sicher hier ihre Hände im Spiel hat, bestimmt helfen noch schneller und effektiver hervor zu treten! Vorhang auf für den ersten Akt einer beispiellosen Weltveränderung und bitte… beginnen Sie nicht damit sich die Goldimplantate heraus machen zu lassen, nur um eine Tonne Klopapier zu kaufen!

