Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -200

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die beste Analyse zum Thema, die man jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, findet man hier >>>.

Die Analyse bislang unberücksichtigter, brisanter historischer Dokumente, findet man hier >>>.

Die neueste Analyse der Kriegsschuldfrage zum Ersten Weltkrieg, findet man hier >>>.

…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Achtzehntes Kapitel

RUSSLAND ENTSCHEIDET SICH FÜR EINEN PAKT MIT DEUTSCHLAND

Hitlers Streben nach einer ausgehandelten Regelung

Mit Hilfe seines Pakts mit dem Kreml am 23. August 1939 hoffte Hitler die diplomatische Initiative zurückgewinnen zu können.

Halifax’ am 17. März 1939 eingeleiteter Versuch, eine gewaltige britische Bündnisfront in Osteuropa zu errichten, war fehlgeschlagen.

Ferner hoffte Hitler, Großbritannien und Frankreich würden sich auf diese Lage einstellen und Polen ihre Unterstützung entziehen. Er wußte, daß sein Pakt mit Rußland ihm für die Wiederaufnahme von Verhandlungen mit den Westmächten eine starke Ausgangsposition gegeben hatte. Sein kürzlich errungener Erfolg hatte zuviel Aufsehen erregt, als daß seine Bemühungen um neue Verhandlungen ihm als Schwäche hätten ausgelegt werden können.

Die britische Regierung lieferte Hitler eine ausgezeichnete Möglichkeit, seine neue diplomatische Aktion einzuleiten, als sie Chamberlain beauftragte, sich mit einem Schreiben an ihn zu wenden. Die britische Führung hatte natürlich nicht die Absicht, sich auf größere Verhandlungen einzulassen, doch Hitler dachte anders. Die Überreichung des Chamberlainschreibens durch Henderson am 23. August 1939 war für die Deutschen das Signal zu einer groß angelegten diplomatischen Offensive in England.

Die Situation wäre ohne Cianos unverzeihliche Indiskretion und General Gamelins ausweichendes Verhalten für Hitler bis zum 23. August 1939 verhältnismäßig einfach gewesen. Cianos Äußerung vom 18. August, daß Italien Deutschland nicht unterstützen werde, hatte die Wirkung des deutschen Vertrages mit Rußland auf Halifax abgeschwächt und General Gamelin einen Entschuldigungsgrund für die ungünstige militärische Lage Frankreichs, die durch das sowjetische Abkommen mit Deutschland entstanden war, gegeben.

Cianos Aktion war vor allem deshalb so unverantwortlich, weil ihm als italienischem Außenminister bekannt war, daß Hitler sich ein Maximum an Überraschungseffekt von dem Russenpakt versprochen hatte. Ciano wußte auch, daß seine Zusage an die Briten die Erfolgsaussichten für Hitlers Diplomatie erheblich mindern würde. Konnte man doch jetzt in London leicht argumentieren, Hitlers Stellung werde unsicher werden, wenn die Italiener die Einhaltung ihrer Verpflichtungen verweigerten. Italienische Loyalität gegenüber Hitler und eine klare französische Entscheidung gegen einen Krieg zugunsten Polens hätten sicherlich Halifax’ Feldzug, einen Präventivkrieg gegen Deutschland zu entfesseln, zum Scheitern gebracht. Ihr Fehlen machte es Hitler ungewöhnlich schwer, seinen russischen Erfolg nutzbringend bei den Verhandlungen mit den Briten in die Waagschale zu werfen.

Am 23. August war ihm das noch nicht ganz klar; denn er ahnte nichts von der Zusage, die Italien den Briten am 18. August gegeben hatte und ebenso wenig von der entscheidenden Debatte im französischen Verteidigungsrat. Er unterschätzte Halifax’ unerbittliche Kriegsentschlossenheit. Daß der britische Botschafter Henderson gegen den Krieg war, wußte er und hoffte, die Ansichten des britischen Diplomaten in Berlin würden bis zu einem gewissen Grade von seinem Meister in London geteilt werden. Hitler war optimistischer, als es die Tatsachen zuließen, was im wesentlichen daran lag, daß er die Sachlage nicht im vollen Umfang kannte.

Auch die Russen dachten am 23. August 1939 recht optimistisch über ihre Aussichten. Sie überschätzten die militärische Stärke Frankreichs und rechneten in Erinnerung an den 1. Weltkrieg mit einer hoffnungslosen Versteifung der deutsch französischen Front.

Stalin hoffte auf Expansion in Osteuropa und auf eine militärische Intervention gegen Deutschland am Ende eines europäischen Krieges, wenn Deutschland und die Westmächte sich erschöpft hätten. Doch bestand ein großer Haltungsunterschied zwischen Stalin und Hitler.

Der Sowjetdiktator hoffte mit Roosevelt und Halifax auf den Ausbruch eines allgemeinen europäischen Krieges. Hitler dagegen betrachtete einen europäischen Krieg als ein großes Unheil und bemühte sich, ihn zu verhindern. Welch eine Ironie, daß sich 1945/46 in Nürnberg die Führer der Sowjetunion, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten im Orwellschen Stil zusammenfanden, um wegen ihres ‘vorsätzlichen Versuchs’, als ‘Aggressoren’ den Frieden der Welt zu vernichten, die deutschen Führer zu verurteilen.

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

Lesen Sie jetzt, was Ihnen bislang verheimlicht wurde: Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - hier weiter

Eine seltsame Geschichte – Wer beim Lesen mal wieder eine Gänsehaut kriegen, mitfiebern und vor Spannung die ganze Nacht durchlesen möchte, für den ist diese Geschichte das Richtige . Atemberaubend! … hier weiter

Geo-Imperialismus Die geheimen Ziele der US-Geostrategen und warum sie für die Welt so gefährlich sind. Wolfgang Effenberger vermittelt das nötige Hintergrundwissen zu den aktuellen geopolitischen Vorgängen und durchbricht damit die massenmediale Desinformation und Verschleierung - hier weiter.

Warum es keinen Zufall gibt Fast jeder kennt in seinem Leben Situationen, wo ihm nichts anderes übrig geblieben ist, als erstaunt auszurufen: Das kann doch kein Zufall sein! War es auch nicht, denn hinter allen Ereignissen des menschlichen Daseins und seien sie auch noch so merkwürdig waltet eine verborgene Ordnung - mehr hier.

Was Sie nicht wissen sollen! Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - hier weiter . Alle Rothschild-Artikel auf LupoCattivoBlog gibt es hier

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge