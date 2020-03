Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -203

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Neunzehntes Kapitel

DEUTSCHE VORSCHLÄGE ZUR DEUTSCH-ENGLISCHEN VERSTÄNDIGUNG

Birger Dahlerus’ Mission

Schon vor vielen Wochen hatte Hitler Reichsmarschall Göring ermächtigt, mit Hilfe persönlicher Verbindungen die deutschen Kontakte zu den Briten zu verbessern. Göring war bereits Anfang Juli mit diesem Vorschlag an Hitler herangetreten, nachdem Birger Dahlerus, ein bekannter schwedischer Ingenieur mit vielen Beziehungen in Großbritannien und Deutschland, den Reichsmarschall aufgesucht und ihm seine Dienste Angeboten hatte, inoffiziell als Unterhändler für Deutschland aufzutreten.

Dahlerus sah sich in der Erkenntnis, daß Hitler im Gegensatz zu Halifax aufrichtig eine Verständigung mit England wünsche, dazu veranlaßt, sowie in der sicheren Erwartung, daß ein deutsch-englischer Krieg jedem Land auf dem europäischen Kontinent, ausgenommen die Sowjetunion, unabsehbares Unheil bringen werde. Im Juli 1939 war Göring von ihm über die Entschlossenheit der britischen Führer, Deutschland anzugreifen, informiert worden. Damals bezweifelte Göring die Richtigkeit dieser Behauptung, erkannte jedoch den Ernst der Lage. Dahlerus hatte vorgeschlagen, eine inoffizielle Konferenz zwischen wichtigen Vertretern der britischen Konservativen und den Deutschen in die Wege zu leiten.

Göring war von diesem Vorschlag sehr angetan und versprach Dahlerus, Hitlers Einwilligung für diesen Plan zu erwirken. Der deutsche Kanzler erklärte sich bereitwillig einverstanden und so wurde Dahlerus ersucht, mit seiner Mission am 8. Juli 1939 zu beginnen. Dieser entschloß sich, sogar noch einen Schritt weiterzugehen. Von deutscher Seite erhielt er die Zustimmung zu einem gut angelegten Plan, eine offizielle Konferenz diplomatischer Vertreter Englands und Deutschlands zu arrangieren. Zu seiner Enttäuschung lehnte Halifax diesen Vorschlag ab, doch gelang es ihm, wenigstens seinen ursprünglichen Plan in die Tat umzusetzen. Das britische Außenministerium sagte zu, nichts gegen eine inoffizielle Zusammenkunft auf deutschem Boden zu unternehmen.

Die Zusammenkunft fand schließlich am 7, August 1939 im Sönke-Nisse-Koog in Nordfriesland nicht weit von der dänischen Grenze statt. Die deutsche Abordnung wurde von Reichsmarschall Göring und General der Flieger Bodenschatz geführt. Die englische Abordnung bestand ausschließlich aus loyalen Anhängern der Chamberlain-Regierung, die jedoch als Privatleute in Erscheinung traten. Die Tagesordnung der Konferenz blieb auf einen präliminarischen Gedankenaustausch beschränkt, doch wurde es beiden Parteien sehr schnell klar, daß die Gefahr eines deutsch-englischen Krieges sehr groß war.

Die Deutschen stimmten einem britischen Vorschlag zu einem weiteren Treffen zu, an dem auch französische und italienische Abgesandte teilnehmen sollten. Diese Konferenz hat nicht mehr stattgefunden, nachdem der deutsch-russische Pakt unterzeichnet worden war. Göring mußte zu seiner tiefen Enttäuschung erfahren, daß die Engländer sich nach dem russischen Pakt von dem Dahlerus-Plan zurückzogen.

Der mißglückten Konferenz im Sönke-Nissen-Koog, folgten noch weitere private Fühlungnahmen zwischen Engländern und Deutschen. Göring fühlte sich von den möglichen Auswirkungen eines Berichts des Reichsleiters der NSDAP, Alfred Rosenberg, den das Auswärtige Amt am 16. August 1939 erhielt, beunruhigt. Eine Durchschrift dieses Berichts war direkt an Hitler gegangen. Die Information Rosenbergs stammte von Baron William S. von der Ropp, der als Balte im zaristischen Rußland geboren war und später die britische Staatsangehörigkeit erworben hatte. Von der Ropp, der wie viele Deutsch-Balten in zaristischen Diensten gestanden hatte, war Deutschland nicht besonders wohlwollend gesonnen, dagegen ein ergebener Anhänger des englischen Außenministers Halifax. Er machte die verblüffende Andeutung, eine britische Kriegserklärung an Deutschland schlösse eine deutsch-englische Regelung, nach der Niederlage Polens, nicht unbedingt aus

Von der Ropp, der als Leiter der Deutschland-Abteilung des Geheimdienstes im britischen Luftfahrtministerium während des Krieges vorgesehen war, behauptete, in diesem Ministerium herrsche lebhafte Opposition gegen einen Krieg mit Deutschland. Ferner behauptete er, es sei für die Befehlshaber der britischen Luftwaffe völlig klar, daß die Sowjetunion der Hauptnutznießer eines deutsch-englischen Krieges wäre, daß Deutschland jedoch nach seinem sicheren Sieg über Polen nicht die Vernichtung Großbritanniens und Frankreichs wünsche. Von der Ropp sagte voraus, England und Frankreich würden im Fall eines deutsch-polnischen Krieges ihrerseits den Kiieg an Deutschland erklären, doch brauche ein solcher Krieg nicht ernst genommen zu werden, weil die Möglichkeit eines Friedensschlusses nach Beendigung der Feindseligkeiten in Polen bestünde.

Göring machte sich mehr Sorge wegen der Wirkung des Ropp-Berichtes auf Hitler als Rosenberg. War es doch immerhin möglich, daß Halifax die Deutschen in unberechenbarer Weise zu einem gewagten Spiel in Polen ermutigte, um sie in einen allgemeinen Krieg zu verwickeln, der mit der Vernichtung Deutschlands enden konnte. Rosenberg dagegen neigte dazu, die Informationen seines baltischen Landsmannes ohne weiteres für aufrichtig zu halten. Jedenfalls zog er aus ihnen den Schluß, die Polen trieben ein verzweifeltes Spiel, um Krieg mit Deutschland zu provozieren, weil sie damit die Briten zum Handeln zwingen zu können hofften, ohne indessen sicher zu sein, ob die Briten Polen tatsächlich unterstützen würden. Die angebliche Haltung der Briten, wie Ropp sie schilderte, kam dem Wunschdenken Hitlers über die Absichten der britischen Führung sehr entgegen. Ropps Enthüllungen waren eine raffinierte Propagandaleistung. Als solche stellten sie angesichts der fieberhaften Vorbereitungen der Royal Air Force für einen Überfall beispielloser und fortgesetzter Grausamkeit gegen die deutsche Zivilbevölkerung geradezu eine Ironie dar.

Das Auswärtige Amt empfing am 16. August 1939 noch einen vertraulichen Bericht von Paul Legrenier, einem französischen Journalisten und aufrichtigen Freund Deutschlands. Legrenier behauptete auf das entschiedenste, England und Frankreich würden in einem Danzigs wegen entstehenden Konflikte zwischen Deutschland und Polen keinen Krieg gegen die Deutschen führen. Sein Bericht stützte sich auf die Entschlossenheit des französischen Außenministers Bonnet, nicht für polnische Interessen in Danzig zu kämpfen, und auf die klar ersichtliche Tatsache, daß England ohne französischen Beistand nichts gegen Deutschland unternehmen werde.

Der Berliner Korrespondent des New York Herald Tribüne, Joseph Barnes, vertrat am gleichen Tage vor deutschen Diplomaten den Standpunkt, es bestehe immer noch eine Chance von 50 : 50, daß England und Frankreich Deutschland nicht angreifen würden. Bei seinen Schätzungen stütze er sich auf die Annahme, daß Deutschland sehr darum bemüht bleibe, die beiden Länder nicht unnötig zu provozieren. Die Berichte Ropps, Legreniers und Barnes’ gelangten Hitler am 16. August 1939 vor der Bekanntgabe des deutsch-russischen Pakts zur Kenntnis. Hitler war überzeugt, daß der Abschluß dieses Pakts die Friedensaussichten verbessern werde. Unter diesen Umständen ist es kaum verwunderlich, daß er im Hinblick auf die Möglichkeiten, einen deutsch-englischen Krieg zu vermeiden, optimistischer war als Göring oder Mussolini.

Im Auswärtigen Amt hegte man hinsichtlich der offiziellen Politik Roosevelts in der gegenwärtigen Krise keine Illusionen; denn es war bekannt, daß diese Politik auf der doppelten Voraussetzung beruhte, es müsse und werde einen allgemeinen europäischen Krieg geben. Andererseits bestand Grund zu der Annahme, daß einige amerikanische Diplomaten in Berlin diese Einstellung nicht teilten.

Der britische Botschafter Henderson ließ die Deutschen wissen, der amerikanische Geschäftsträger Kirk treibe ihn ständig an, immer wieder zu betonen, daß England eher kämpfen als zurückweichen werde. Indessen gab es auch genügend Beweise dafür, daß Kirk die Hoffnung hegte, das Betonen britischer Festigkeit werde Hitler zu neuen Vorschlägen für eine Regelung veranlassen. Überdies war den Deutschen bekannt, daß Kirk Louis P. Lochner, dem amerikanischen Journalisten, eine schwere Rüge erteilt hatte, weil dieser die Entschlossenheit Deutschlands zum Krieg in Frage stellte.

Lochner bediente sich dabei der Taktik polnischer Journalisten und behauptete, Hitler bluffe, weil er wußte, daß sich dadurch der deutsche Widerstand verstärke und der Krieg wahrscheinlicher werde. Hätte Kirk persönlich den Krieg gewollt, so wäre er ganz gewiß nicht von sich aus gegen Lochner vorgegangen. Lochner war in Berlin außerordentlich unbeliebt und die deutschen Diplomaten nahmen beifällig zur Kenntnis, daß Kirk ihn wegen seiner rücksichtslosen Kriegsstimmungsmache getadelt hatte.

