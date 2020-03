Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -204

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Neunzehntes Kapitel

DEUTSCHE VORSCHLÄGE ZUR DEUTSCH-ENGLISCHEN VERSTÄNDIGUNG

Charles Buxtons Rat an Hitler

Den Deutschen waren zahlreiche Gerüchte zu Ohren gekommen, nach denen Reibungen zwischen Halifax und Rab Butler, dem Unterstaatssekretär für außenpolitische Fragen, bestanden.

In Berlin war es bekannt, daß Butler gegen einen Krieg mit Deutschland opponierte. Charles Roden Buxton, außenpolitischer Sachverständiger der Labour Party und Quäker-Führer, traf am 15.8.1939 zu einem Besuch in Berlin ein. Butler und Buxton waren eng miteinander befreundet. In Buxtons Begleitung befand sich T. C. P. Catchpool, Beauftragter für soziale Hilfsmaßnahmen, der sich wegen seiner Hilfsaktionen im Sudetengau während der tschechischen Herrschaft einen guten Namen bei den Deutschen gemacht hatte.

Buxton gab bekannt, er sei nach Deutschland gekommen, um eine freundschaftliche Regelung der deutsch-englischen Reibungen zu erörtern. Vorher hatte er an Dr. Hetzler, Ribbentrops persönlichen Englandberater in Berlin, geschrieben und sich dabei für eine umfassende Regelung eingesetzt, die alle Streitpunkte zwischen England und Deutschland berücksichtigte. Buxton motivierte seine Mission mit der Mitteilung an Dr. Hetzler: „Ich bin ein guter Europäer.”

Der von Buxton vorgelegte Plan enthielt alles, was sich Hitler wünschte, und sehr viel mehr, als er selbst von einer Regelung mit Halifax erwartete. Der Plan begann mit dem entscheidenden Punkt, daß sich das Britische Empire aus Osteuropa in der Erkenntnis zurückziehen solle, daß das Deutsche Reich in jenem Gebiet besondere Interessen habe. Buxton befürwortete die Rückgabe der von England und Frankreich in Besitz genommenen deutschen Kolonien und den Zusammentritt einer internationalen Kolonial-Konferenz nach dem Muster der Berliner Konferenz von 1885, um eine vernünftige Neuverteilung des Kolonialgebietes an die führenden Kolonialmächte vorzunehmen.

Das sollte nicht heißen, daß irgendeine einzelne Macht nun unbedingt einen reinen Gebietszuwachs an kolonialem Territorium erhalten müsse, doch hoffte man, daß ein Gebietsausgleich in bestimmten Räumen künftige Reibungsflächen vermindern könnte. Buxton setzte sich ferner für die Aufhebung des britischen Wirtschaftsimperialismus in Osteuropa ein, beispielsweise in Rumänien, wo England die innerstaatlichen Stellen mit unfairen Mitteln bedrängte, Zugeständnisse auf Kosten des normalen Handels zu machen. Nach seiner Ansicht sollte England von seinen Garantien an Polen, Rumänien und Griechenland zurücktreten, weil es das einzige Mittel sei, einen Schlußpunkt hinter die nicht zu rechtfertigende britische Intervention in Osteuropa zu setzen.

Nach Buxtons Auffassung sollte ferner die britische Regierung ihren unheilvollen Einfluß zwischen Deutschland und Polen aufgeben und als Wiedergutmachung Friedensdienste anbieten. Er befürwortete ein Programm gegenseitigen Vertrauens, wozu auch ein neues deutsch-englisches Flottenabkommen, die Abrüstung und eine beiderseitige Kontrollmöglichkeit der militärischen Anlagen in beiden Ländern gehören sollten. Von den Deutschen wurde erwartet, die bestehende territoriale Ausdehnung des Empires als den Lebensraum der britischen Nation anzuerkennen.

Auch sollten sie ihre Zustimmung zu einer diplomatischen Konferenz mit England, Frankreich, Italien, Polen und Spanien zwecks Regelung europäischer Anliegen erklären.

Ferner sollten sich die Deutschen aus jeder Bündnisverpflichtung, die sie möglicherweise mit dem neuen spanischen Regime eingegangen seien, lösen, weil ein solches Bündnis entweder England oder Frankreich mit Einkreisung bedrohen würde. Dieser Punkt bedeutete, obwohl Buxton das nicht wußte, kein tatsächliches Zugeständnis Deutschlands, da keinerlei Bündnisabmachungen zwischen den beiden Ländern bestanden. Buxton verlangte nicht den Austritt Spaniens aus der Antikominternfront, weil er erkannte, daß diese eine internationale ideologische Solidarität gegen den Kommunismus darstelle und kein von nationalen Bestrebungen diktiertes Bündnissystem.

Buxton erwartete von Hitler eine Erklärung an die Welt, daß das System der zeitweiligen Autonomie für die Tschechen im Prorektorat Böhmen-Mähren nicht zu einer fest begründeten dauernden Einrichtung werden sollte. Nach seiner Überzeugung würde diese Erklärung als eine angemessene Antwort auf die britischen Beschwerden über die bisherige Politik Deutschlands in Prag gewertet werden können.

Die deutschen Diplomaten erkannten deutlich, daß Buxtons Ausführungen einen sehr realen und wesentlichen Plan zur Beilegung der deutsch-englischen Spannungen darstellten, und es hatte niemand auch nur die geringsten Einwände gegen die einzelnen Punkte vorzubringen. Ebenso klar war auch, daß die britische Regierung dieses Programm akzeptiert hätte, wenn anstelle von Halifax Rab Butler mit der Führung der britischen Außenpolitik betraut gewesen wäre.

Der Buxton-Plan hätte eine bewundernswerte Grundlage für eine ausgehandelte Regelung abgegeben, wenn er offiziell von der britischen Regierung ausgegangen wäre. Hitler sah darin Buxtons Absicht, ihn zu veranlassen, diese Vorschläge in seinen Verhandlungen mit der britischen Regierung zu verwenden. Er zögerte nicht, nach dem Abschluß des deutsch-russischen Paktes entsprechend zu handeln.

