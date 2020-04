Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -208

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Neunzehntes Kapitel

DEUTSCHE VORSCHLÄGE ZUR DEUTSCH-ENGLISCHEN VERSTÄNDIGUNG

Verwirrung im britischen Parlament am 24. August

Hitler war am 24. August sehr interessiert daran, zu erfahren, wie sein Vertrag mit Rußland auf das Ausland gewirkt habe.

Die benachbarte Slowakenregierung zeigte sich über das deutsche Angebot erfreut, im Falle eines Krieges zwischen Deutschland und Polen das 1938 von den Polen übernommene slowakische Gebiet zurückzuerhalten. Der Abschluß des deutsch-russischen Pakts überzeugte die Slowaken eine Zeitlang davon, daß es keinen Krieg geben werde. Die Regierung Tiso reagierte auf diese Situation damit, daß sie Deutschland am 24. August ersuchte, die Rückgewinnung der von der Slowakei abgetrennten Gebiete mit diplomatischen Mitteln zu unterstützen. Die slowakischen Führer sagten voraus, die deutsche Auseinandersetzung mit Polen werde auf einer internationalen Konferenz, beigelegt werden. Sie hofften, man werde ihre eigenen Ansprüche im Rahmen des Konferenzprogramms berücksichtigen.

Aus Paris berichteten deutsche Diplomaten, die besonders deutschfeindlichen Extremisten wie Henri de Kerillis, der rechtsgerichtete Journalist, und Léon Blum, der Sozialistenführer, seien über den Abschluß des Paktes tief enttäuscht. Der deutsche Geschäftsträger Thomsen berichtete aus Washington, der Pakt habe ganz entschieden die Stellung der sogenannten Isolationisten, die sich Roosevelts Plänen einer militärischen Intervention Amerikas in Europa widersetzten, gestärkt. Thomson fügte noch hinzu, der Pakt habe allerdings keineswegs Roosevelts Bemühungen gedämpft, England und Frankreich zum Krieg mit Deutschland zu reizen.

Botschafter Franz von Papen berichtete aus Ankara am 24. August, die Türken seien von der Nachricht über den Pakt sehr stark beeindruckt. Der türkische Außenminister Saracoglu habe sein Bedauern darüber ausgedrückt, daß die Türken vom Standpunkt der eigenen Sicherheit aus in dem europäischen diplomatischen Konflikt auf der falschen Seite stünden. Saracoglu sei über die Situation „bestürzt”. Papen berichtete ferner mit beträchtlicher Genugtuung, es seien neue Fortschritte in wichtigen Wirtschaftsverhandlungen zwischen Deutschland und der Türkei erzielt worden. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern würden sich sogar in den kommenden Monaten ständig verbessern.

Sehr beifällig nahm Hitler eine Erklärung des belgischen Gesandten Vicomte Jacques Davignon. an die belgische Presse am Mittag des 24. August 1939 auf. Der belgische Diplomat betonte darin ausdrücklich, ein englisch-deutscher Krieg würde eine Katastrophe sein, die keiner Seite Vorteile bringe.

Pierre-Etienne Flandin, der ehemalige Premier Frankreichs, vertrat die Ansicht, neue deutsche Vorschläge für einen Ausgleich mit Polen könnten den Frieden Europas noch retten. Er sah keinen Grund, warum Deutschland nicht die Rückkehr des ganzen Korridors verlangen solle, und meinte, Warschau werde sich dieser neuen Regelung möglicherweise nur unter Druck beugen. Flandin bezeichnete die Russen als „geborene Verräter” und beklagte sich, die Briten litten nach dem diplomatischen Erfolg Deutschlands in Rußland unter einem Prestige-KompIex. Deutschen Diplomaten in Paris versicherte er, Bonnet sei bereit, logischer zu handeln und die notwendigen Schlüsse aus dem deutsch-russischen Pakt zu ziehen. Es sei sinnlos. Krieg zu führen, um Polen zu verteidigen, nachdem die militärische Verteidigung des polnischen Staates aussichtslos geworden sei.

Der deutsche Geschäftsträger Kordt berichtete in der Nacht vom 24. zum 25. August um 1 Uhr 15 aus London, die britische Regierung habe letzte Anordnungen erlassen, die Royal Air Force zur unmittelbaren Aktion gegen Deutschland bereitzustellen. Am Nachmittag um 3 Uhr hatte Premierminister Chamberlain auf einer Sondersitzung des Unterhauses gesprochen. Er führte aus, die europäische Lage habe sich seit seiner letzten Rede vor dem Haus am 31. Juli 1939 zunehmend verschlechtert. Er warnte seine Zuhörer, sie stünden vor der Gefahr eines unmittelbaren Krieges mit Deutschland. Dann gab er zu, er sei nicht in der Lage, ein Urteil über die Richtigkeit der Behauptungen über die Mißhandlung der Deutschen in Polen abzugehen.

Lang und breit verteidigte er die Polen in allgemeinen Wendungen, schien sich aber dabei selbst in der Defensive zu befinden. Er erklärte, England habe am 23. August erneut seine Verpflichtungen Polen gegenüber bestätigt, an dem Tage also, an dem der deutsch-russische Pakt unterzeichnet worden war. Und weiter erklärte er:

„ln Berlin ist die Bekanntgabe mit außerordentlichem Zynismus als ein großer diplomatischer Sieg begrüßt worden, der jede Kriegsgefahr beseitige, da wir und Frankreich wahrscheinlich nun nicht mehr länger unseren Verpflichtungen gegenüber Polen nachkommen würden. Wir hielten es daher für unsere erste Pflicht, jede derartig gefährliche Illusion zu beseitigen.” Chamberlain plädierte: „Nichts, was wir getan haben oder zu tun vorschlagen, bedroht die legitimen Interessen Deutschlands. Es ist kein Akt der Drohung, Vorbereitungen zu treffen, um Freunden zu helfen, sich gegen Gewalt zu verteidigen”.

Diese Erklärung ließ die Tatsache außer acht, daß England angeboten hatte, Polen der Sowjetunion auszuliefern, und daß es niemals einwilligen würde, die Polen gegen den Bolschewismus zu verteidigen. Auch wurde die Tatsache übersehen, daß die Briten sogenannte besondere Beziehungen zu Polen aus dem einzigen Grunde gepflegt hatten, weil sie die Polen als ein nützliches Werkzeug betrachteten, den Vorwand für einen britischen Überfall auf Deutschland zu liefern. Chamberlain hätte ebenso gut behaupten können, der britische Plan zur Vernichtung Deutschlands bedrohe die legitimen Interessen Deutschlands nicht.

Nach Ansicht Chamberlains waren die legitimen Interessen fremder Staaten solche, die sich der besonderen Unterstützung und Billigung der britischen Regierung erfreuten. Für die Polen war es legitim, ihre deutsche Minderheit zu drangsalieren und Zwischenfälle in Danzig zu provozieren, weil diese Aktionen die Billigung der Briten fanden.

Chamberlain hob die Wirkung seiner Rede, die den Eindruck uneingeschränkten britischen Widerstandes erwecken sollte, durch die Erklärung auf, Hitler auseinandergesetzt zu haben, daß Großbritannien in Osteuropa keine eigenen Interessen habe. Nach seiner Behauptung war der primäre Beweggrund der britischen Außenpolitik der, in anderen Ländern unnötiges Blutvergießen zu verhindern. Das war nichts als Heuchelei. Immerhin, Hitler konnte aus diesen Erklärungen unschwer schließen, daß die Briten unter Umständen ihren Entschluß, Deutschland anzugreifen, revidieren würden.

Die einzelnen britischen Parlamentsfraktionen zeigten sich am 24. August reichlich verwirrt. Der Liberalenführer, Sir Archibald Sinclair, regte an, Chamberlain solle sich lieber in erster Linie mit einem möglichen Angriff auf das Britische Empire befassen als mit der Verteidigung Polens. Das kommunistische Mitglied Gallacher blieb beharrlich dabei, Großbritannien dürfe nichts ohne einen gegenseitigen Beistandspakt mit der Sowjetunion unternehmen. Die Erklärung Ernest Bevins, der für die Labour Party sprach, war besonders interessant. Mit großem Nachdruck erklärte er, eine britische Garantie an Polen ohne die Unterstützung der Sowjetunion sei ein geradezu furchtbares Unternehmen. Es sei jetzt die Zeit für eine Lösung der polnischen Krise durch weitere Verhandlungen gekommen.

Hitler kam nach eingehendem Studium der britischen Parlamentsdebatte vom 24. August zu dem Schluß, daß die vereinte Front der Westmächte gegen Deutschland am nächsten Tag abzubröckeln beginnen würde. Er suchte nach einem Weg, die deutsche Stellung durch eine neue Beistandserklärung Italiens zu stärken.

Ribbentrop, der soeben aus Moskau zurückgekehrt war, wo die alliierten Militärmissionen sich immer noch vergeblich um Verhandlungen bemühten, rief Ciano am Abend des 24. August an. Hitler hatte ihn beauftragt, um eine endgültige und schlüssige Erklärung über die Stellung Italiens zu ersuchen. Ciano antwortete, Deutschland werde am folgenden Tag eine Erklärung von Italien erhalten, doch hütete er sich, anzudeuten, daß diese Antwort negativ ausfallen werde.

