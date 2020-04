Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -212

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Neunzehntes Kapitel

DEUTSCHE VORSCHLÄGE ZUR DEUTSCH-ENGLISCHEN VERSTÄNDIGUNG

Görings Botschaft an London vom 25. August

Dahlerus überreichte am 25. August im Foreign Office ein sorgfältig formuliertes Memorandum über Görings Äußerungen vom Tage zuvor.

ln ihm wies er seine britischen Gastgeber eindringlich darauf hin, daß ihre sieben Landsleute auf der vor einiger Zeit im Sönke-Nissen-Koog erfolgten Zusammenkunft einhellig von der Aufrichtigkeit des Reichsmarschalls überzeugt gewesen seien. Sie seien sich alle einig darin gewesen, daß Göring „jeden Versuch, zu einer Regelung zu gelangen, persönlich unterstützen würde“.

Göring habe dabei mit Nachdruck betont, man könne diese Beurteilung ebenso auf Hitler beziehen.

In der Tat bestünden keine Unterschiede zwischen seinem Standpunkt und dem des Reichskanzlers. Göring halte sich an Richtlinien, die von Hitler festgelegt seien. Hitler erstrebe einen friedlichen Ausgleich, ohne allerdings die unter großen Mühen zurückgewonnene nationale Würde Deutschlands preisgeben zu müssen.

Göring habe auf folgenden Hauptpunkt verwiesen:

Wenn die Briten sich mit einem starken Deutschland auf dem europäischen Kontinent aussöhnen könnten, dann würde dieses Deutschland seinerseits sich an die Seite des Empires stellen, anstatt sein Gegner zu sein. Vor allem sei es nach Görings Ansicht wichtig, daß sich keine der beiden Mächte in die inneren Vorgänge ihres Nachbarn einmischen sollte. Göring sei fest davon überzeugt, daß die kommerziellen Bereiche der jeweiligen wirtschaftlichen Konzentration entsprechend von den beiden handeltreibenden Nationen festgelegt werden könnten. Im Sinne einer vorläufigen Anregung schlage er englische Priorität im Fernen Osten und deutschen Vorrang im Nahen Osten vor. Im übrigen sei es immer noch möglich, die deutschen Vorschläge von 1938 an Polen zu erneuern.

Dahlerus wünschte Görings Eiklärung dahin zu bekräftigen, daß die letzten Entscheidungen außenpolitischer Art stets bei Hitler lägen. Dahlerus und Göring hofften, ein britische« Sonderbeauftragter werde nach Deutschland zu Verhandlungen kommen können, weil sie fanden, „daß der Führer Deutschland wohl kaum verlassen könne, und darum muß ein solches Gespräch in Deutschland stattfinden“.

Es fiel den Briten nicht schwer, die Richtigkeit dieses Arguments einzusehen. Chamberlain selbst hatte Hitler im letzten Jahr in München gesagt, es sei für Hitler nicht angebracht, England in der nächsten Zukunft zu besuchen, weil ihm ein feindseliger Empfang zuteil werden würde. Chamberlain erkannte, daß Hitler weiterhin den besonderen Wunsch hegte, Großbritannien zu besuchen, sobald die Verhältnisse es zuließen. Es lag auf der Hand, daß die Atmosphäre in Großbritannien für einen Hitler-Besuch jetzt noch ungünstiger war als im Jahre 1938. So erübrigte es sich für Dahlerus, diesen Punkt näher auszuführen.

Mit Wärme betonte Dahlerus, aus seiner intimen Kenntnis Deutschlands heraus halte er es für erwiesen, „daß die deutsche Nation als solche sicherlich keinen Krieg will, sondern ihr Land aufbauen möchte und einen höheren Lebensstandard für das ganze Volk zu erreichen bestrebt ist“. Er könne sich natürlich vorstellen, daß es in Deutschland, wie in jedem Land, einige radikale Leute gebe, die den Krieg vielleicht begrüßten. Trotzdem könne er seinen Gastgebern versichern, daß das Gegenteil auf Göring zutreffe.

Für Hitler könne er persönlich nicht sprechen, weil er es bewußt vermieden habe, mit ihm zusammenzutreffen, um „nicht von seiner starken Persönlichkeit überzeugt oder beeinflußt zu werden“. Nach dem, was er gehört habe, könne er sich vorstellen, daß Hitler von ausgeprägter Individualität und „äußerst feinfühlig” sei und daß man ihm mit Takt begegnen müsse.

Dahlerus beendete seine erste Zusammenkunft mit den britischen Diplomaten, indem er ihnen noch einmal Görings Zusage nahelegte, “Hitler werde jeglichem Angebot Großbritanniens sehr weit entgegenkommen“.

