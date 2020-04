Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -215

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Neunzehntes Kapitel

DEUTSCHE VORSCHLÄGE ZUR DEUTSCH-ENGLISCHEN VERSTÄNDIGUNG

Hitlers Bündnisangebot an Großbritannien

Hitler hatte vorher den britischen Botschafter Henderson gebeten, ihn um 1 Uhr 30 mittags aufzusuchen, um formelle deutsche Vorschläge für ein deutsch-englisches Abkommen entgegen zunehmen.

Er empfing Henderson zur festgesetzten Stunde und teilte ihm mit, die Danzigfrage werde geregelt werden und sein Pakt mit Rußland schließe die Gefahr eines deutsch-russischen Krieges aus. Dann erinnerte er den Botschafter daran, daß er keine Aspirationen in Westeuropa habe und ihm sehr viel an dem ferneren Wohlstand und der Stärke des Britischen Empires gelegen sei. Die Kolonialfrage könne einer weit entfernten Zukunft überlassen werden, denn es sei in jedem Fall unklug, derartige Fragen zu erörtern, ehe Großbritannien und Deutschland zu einer Einigung über die Abrüstung gekommen seien.

Dann erklärte der deutsche Führer dem Botschafter, Zweck dieser Zusammenkunft sei, ein formelles und ausführliches Angebot zu einem deutsch-englischen Abkommen zu überreichen. Deutschland wünsche als Fortsetzung seines Vertrages mit Rußland einen Freundschaftsvertrag mit Großbritannien. Außerdem hätte er einige Bemerkungen zu beanstanden, die Chamberlain und Halifax am Vortage im Unterhaus gemacht hätten. So bestritt er die Behauptungen der britischen Führer. Deutschland hege Welteroberungspläne.

Henderson möge sich vergegenwärtigen, daß die Länder des Britischen Empires insgesamt eine Fläche von 40 Millionen Quadratkilometern umfaßten, Deutschland besitze dagegen ein bescheidenes Areal von weniger als 600 000 Quadratkilometern. Viele Nationen rangierten mit gewaltigen Räumen in der Größenordnung zwischen der Spitzenstellung Englands auf der Liste der Großmächte und der Stellung Deutschlands weiter unten auf dieser Liste.

Beispielsweise umfasse die Sowjetunion 19 Millionen Quadratkilometer und die Vereinigten Staaten von Amerika 9,5 Millionen. Deutsche Welteroberungspläne seien weder vorhanden noch möglich.

Hitler ließ Henderson wissen, all dieses ändere nichts an der Tatsache, daß Deutschland sich einem akuten Problem in seiner unmittelbaren Nachbarschaft gegenübersehe. Er, Hitler, sei deshalb entschlossen, die Verhältnisse in einem Teil des vor zwanzig Jahren verlorenen Gebietes zu regeln und das hieße Danzig und der Korridor. Das einzig mögliche Ergebnis, das er aus der Rede des Premierministers vom gestrigen Tage erkennen könne, sei ein blutiger und unberechenbarer Krieg. Er sei bereit, jeden nur möglichen Schritt zu tun um diese Katastrophe abzuwenden, und somit lege er jetzt Verhandlungspunkte für das umfassende Abkommen mit Großbritannien vor, wie er es sich immer gewünscht habe. Sein Angebot beruhe auf der Annahme, daß England bereit wäre, die deutschen Verpflichtungen gegenüber Italien anzuerkennen, genau wie Deutschland die englischen Verpflichtungen gegenüber Frankreich akzeptiere.

Hitler hoffte, die Briten würden bereit sein, grundsätzlich zu erklären, daß sie sich nicht der etwaigen Erwägung deutscher Kolonialansprüche verschließen würden. Er selber sei bereit, sich an den Buxton-Plan zu halten und zugunsten Großbritanniens die größte und vielseitigste Verpflichtung zu übernehmen, die je ein politischer Führer angeboten hätte.

Diese Verpflichtung sei nichts weniger als seine Bereitschaft, den Briten die ganze Macht des Reiches zur Verteidigung des Empires jederzeit und an jedem Punkt zur Verfügung zu stellen. Den britischen Führern sei es natürlich überlassen, in jeder bedrohlichen Situation zu entscheiden, wann und ob sie dieser Hilfe bedürften. Er sei der Ansicht, eine Beilegung der deutsch-britischen Differenzen werde beiden Mächten völlige Sicherheit gewähren und es sei klar, daß eine drastische Verringerung der Rüstung sofort durchführbar wäre. Er sei gewillt, unverzüglich eine Garantie zu unterzeichnen, nach der Deutschland keine Veränderung des Status Quo in ganz Westeuropa wünsche.

Vorsichtig setzte Hitler hinzu, wenn seine Vorschläge auf Ablehnung stießen und es folge ein Krieg, ginge Großbritannien, einerlei wie er ausginge, nicht stärker aus ihm hervor. Er erklärte, die lebenswichtigen Interessen Deutschlands erforderten es von ihm, sein Angebot von einer Regelung des deutsch-polnischen Streits abhängig zu machen, die für Deutschland annehmbar sei.

Da auch Henderson ein deutsch-englisches Abkommen wünschte, war er von dieser Zusammenkunft mit Hitler am 25. August 1939 tief bewegt. Als er Hitlers beachtenswertes Angebot an Halifax und Chamberlain weiterleitete, fügte er eine Reihe persönlicher Bemerkungen hinzu. Ribbentrop sei während der ganzen Unterredung mit Hitler zugegen gewesen, doch habe er nur aufmerksam zugehört und nicht ins Gespräch eingegriffen. Auch habe er selbst sich nicht gestattet, ohne Instruktionen aus London etwas zu den einzelnen Punkten des Hitlerschen Angebots zu sagen.

Der britische Botschafter hatte sich mit seinen Ausführungen auf den deutsch-polnischen Streit beschränkt, der zu einem entscheidenden Punkt in den deutsch-englischen Beziehungen geworden war. Er gab zu, von sich aus als persönliche Geste sehr warm empfohlen zu haben, Hitler und Beck möchten noch einmal zusammenkommen, ihren Streit beilegen und den Krieg vermeiden.

Diese Anregung hatte der deutsche Führer sehr ruhig und nachdenklich entgegengenommen, dann aber plötzlich ausgerufen, wenn seine Differenzen mit den Polen geregelt werden könnten, so würde ihn das in die Lage versetzen, sein Leben als Künstler zu beschließen und nicht als „Kriegshetzer”. Mit Leidenschaft hatte er hinzugesetzt, Deutschland in nichts Besseres als in Militärunterkünfte zu verwandeln, sei wirklich das letzte, was er sich wünschen würde.

Henderson empfahl Halifax mit Wärme, man möge Hitler eine Gelegenheit geben, seine guten Absichten zu beweisen.

