Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -217

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Neunzehntes Kapitel

DEUTSCHE VORSCHLÄGE ZUR DEUTSCH-ENGLISCHEN VERSTÄNDIGUNG

Die Bekanntgabe des offiziellen englisch-polnischen Bündnisses

Hitler setzte sich mit seinem Pressechef Otto Dietrich in Verbindung und erkundigte sich, ob Meldungen über wichtige politische Veränderungen aus England und Frankreich vorlagen. Dietrich mußte zugeben, es seien keine besonderen Vorkommnisse zu berichten.

Das gespannte und unruhige Warten wurde endlich um 5 Uhr nachmittags unterbrochen, als das Deutsche Nachrichtenbüro bekanntgab. es stehe der Abschluß eines formellen englisch-polnischen Bündnisses kurz bevor. Die Verhandlungen zwischen den Briten und Polen waren am vorhergehenden Sonnabend, den 19. August, ohne Entscheidung beendet worden. Man hatte sich geeinigt, die Gespräche am Dienstag, den 22. August, wieder aufzunehmen, doch waren sie von dem britischen Kronanwalt Fitzmaurice abgesagt worden, weil das Kabinett aufgrund der Bekanntgabe des deutsch-russischen Paktes über einen Wechsel seiner Politik zu beraten hatte.

Am Abend des 22 August hatte Halifax eine kurze Ansprache über den Rundfunk an Polen gerichtet und darin die englisch-polnische Solidarität unterstrichen, sich dann aber am 23. August geweigert, mit dem polnischen Botschafter Graf Raczynski über die Bedingungen eines möglichen englisch-polnischen Bündnisses zu sprechen. Das Kabinett entschied sich, die polnischen Bündnisbedingungen anzunehmen und die bisherigen Vorbehalte aufzugeben, doch wurden die Polen erst am Morgen des 25 August darüber unterrichtet. Raczynski erhielt von Beck aus Warschau die Genehmigung, die Verhandlungen abzuschließen und den Vertrag zu unterzeichnen.

Der englisch-polnische Bündnisvertrag vom 25. August 1939 enthielt ein geheimes Zusatzprotokoll, welches vorsah, daß der Vertrag ausschließlich gegen Deutschland Anwendung finden sollte.

Die Londoner Times brachte am Morgen des 25. August einen Artikel ihres Berliner Korrespondenten, wonach ein deutsch-polnischer Krieg unumgänglich die Annexion ausgedehnten polnischen Gebietes durch die Sowjetunion nach sich ziehen würde. Die erste offizielle Erklärung, daß die britische Regierung nicht verpflichtet sei, Polen gegen die Sowjetunion zu verteidigen, wurde von Rab Butler am 19. Oktober im Unterhaus abgegeben, über einen Monat nach der sowjetischen Invasion Polens.

Zu jenem Zeitpunkt waren die Briten vollauf mit ihrem Feldzug gegen Deutschland befaßt und angeblich von dem Wunsch beseelt, die territoriale Unverletzlichkeit Polens zu verteidigen. Doch stimmten sie lediglich zu, sich im Fall einer sowjetischen Aggression gegen Polen mit Warschau zu beraten. Es wurde ausgemacht, Großbritannien würde die Einverleibung polnischen Gebiets durch irgendeine dritte Macht nicht ohne die Einwilligung der polnischen Führer anerkennen. Diese Vereinbarung führte im zweiten Weltkrieg zu einem ungeheuren Druck Englands auf die Polen, die Annexion Ostpolens durch die Sowjetunion zu akzeptieren.

Die für die Veröffentlichung bestimmten Bedingungen des Bündnisses gelangten erst am 26. August um 4 Uhr nachmittags über die deutsche Botschaft in London nach Berlin, doch enthielten die Bekanntmachungen in London in den frühen Abendstunden des 25. August bereits die Kernpunkte des Vertrages. Die beiden Mächte boten sich gegenseitig vollen Beistand gegen deutsche Angriffshandlungen.

Auch einigten sie sich auf volle militärische Unterstützung gegen „jede Aktion einer europäischen Macht (d. h. Deutschlands), welche direkt oder indirekt die Unabhängigkeit einer der vertragschließenden Parteien offensichtlich bedroht und so geartet ist, daß die betreffende Partei den bewaffneten Widerstand als von lebenswichtiger Bedeutung betrachtet“.

In diesem Artikel verschrieben sich die Briten der gleichen Formel indirekter Aggression, die gerechterweise so außerordentlich-starke Kritik erfahren hatte, als sie von der Sowjetunion vorgeschlagen worden war. Die Russen hatten sich für die These sogenannter indirekter Aggression stark gemacht, weil sie einen Freibrief zur Intervention gegen benachbarte Mächte begehrten. Die Briten erneuerten ihren bedingungslosen Blankoscheck für Polen mit dem Versprechen, es unter ähnlichen Umständen zu unterstützen.

Es wurde ferner abgemacht, daß die im ersten Artikel angeführte Aggression die Bedrohung der Unabhängigkeit oder Neutralität anderer europäischer Staaten einschließen solle, wenn solche Bedrohung für eine der vertragschließenden Parteien angeblich eine Gefahr bilde.

-Der dritte Artikel bestimmte, daß eine sogenannte wirtschaftliche Durchdringung seitens Deutschlands als Aggression ausgelegt werden könne.

-Der vierte und fünfte Artikel behandelte militärische Konsultationen und den Austausch von Informationen.

-Der sechste Artikel enthielt die Bestimmung, daß eine neu vereinbarte Verständigung mit anderen Mächten die bestehenden Verpflichtungen nicht einschränken solle.

-Der siebente forderte, die beiden Mächte dürften im Kriegsfall keinen Separatfrieden schließen, und der letzte regelte, der Pakt trete in Kraft, wenn er für die Dauer von fünf Jahren unterzeichnet worden sei.

Der Londoner Rundfunk brachte wenige Minuten nach der ersten Bekanntgabe des Vertrages mit Polen eine Falschmeldung, wonach drei deutsche Bomber durch polnische Flakbatterie und Jäger über polnischem Gebiet zum Landen gezwungen worden waren. Die eigentliche Unterzeichnung des Vertrages mit Polen fand um 5 Uhr 36 nachmittags statt.

