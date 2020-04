Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -218

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Neunzehntes Kapitel

DEUTSCHE VORSCHLÄGE ZUR DEUTSCH-ENGLISCHEN VERSTÄNDIGUNG

Hitler widerruft den Operationsbefehl

Hitler hatte endlich am 25. August entscheidende Nachricht über die Schritte Englands erhalten. Doch bedeuteten sie für ihn einen Schritt in die falsche Richtung.

Die Meldung von dem englisch-polnischen Pakt brachte Hitler auf den Gedanken, die Briten könnten Deutschland vielleicht trotz seines Paktes mit Rußland angreifen. Er befand sich in einem furchtbaren Dilemma. Wich er jetzt zurück, würden die Deutschen im Osten einschließlich Danzigs der Grausamkeit und der Anmaßung eines feindlich gesinnten Polens anheim fallen. Ging er tatsächlich gegen die Polen vor, konnten die Briten einen erneuten europäischen Krieg auslösen.

Halifax erhielt zwei dringende Appelle von Henderson, kurz bevor der polnische Vertrag unterzeichnet wurde. In seiner ersten Botschaft erklärte der britische Botschafter ganz offen, er trete für die Annahme des Vertragsangebots Hitlers ein. Er drängte Halifax, die deutschen Vorschläge ernsthaft in Betracht zu ziehen.

Die zweite Botschaft enthielt einen Bericht über schwere Ausschreitungen gegen Deutsche in Polen, die sich am gleichen Tage zugetragen hatten. Henderson verließ sich bei diesen Zwischenfällen niemals auf die amtlichen deutschen Informationen und hatte sich demzufolge mit seinem Bericht auf die Bestätigung gestützt, die aus neutralen Quellen stammte.

Die jüngste Greuelaktion hatte sich im oberschlesischen Bielitz ereignet. Dort verschleppten die Polen zwangsweise die Deutschen aus ihrem Gebiet und verbrachten sie ins Innere des Landes. Bei einer dieser Aktionen vom 25. August 1939 wurden acht Deutsche ermordet und viele weitere verletzt. Henderson befürchtete, die Bielitz-Greuel würden Hitler endgültig veranlassen, nach Polen einzumarschieren. Er machte kein Geheimnis aus der Tatsache, daß er das Versäumnis seiner Regierung, den polnischen Verantwortlichen Zurückhaltung aufzuerlegen, für beklagenswert hielt.

Hitler hatte den französischen Botschafter Robert Coulondre gebeten, ihn am 25. August um 5 Uhr 30 nachmittags aufzusuchen. Er empfing ihn zur verabredeten Zeit und schilderte ihm die letzten Ausschreitungen gegen die Deutschen in Polen. Coulondre wurde mitgeteilt, es könne jederzeit mit Krieg zwischen Deutschland und Polen gerechnet werden. Unter diesen Umständen habe es wohl wenig Sinn, noch weiter die deutschen Beziehungen zu Polen zu erörtern.

Der Kanzler war der Auffassung, es sei sehr viel wichtiger, darüber zu sprechen, was die Zukunft Frankreich und Deutschland bringe.

Hitler beteuerte Coulondre, er wünsche Krieg mit Frankreich zu vermeiden. Dennoch rief er aus: „Ich werde Frankreich nicht angreifen, doch wenn es sich an dem Konflikt beteiligt, werde ich ihn bis zum bitteren Ende durchzustehen wissen.”

Dann hob er die Bedeutung des deutsch-russischen Pakts hervor und setzte nach einer Weile hinzu: „Ich glaube, ich werde gewinnen, und Sie glauben, Sie werden gewinnen; gewiß ist, daß vor allem französisches und deutsches Blut fließen wird, das Blut zweier gleich mutiger Völker. Ich sage noch einmal, es ist mir schmerzlich zu denken, daß es dazu kommen könnte.” Hitler bat Coulondre, dem Premier Daladier diese Empfindungen zu übermitteln.

Coulondre antwortete Hitler sehr heftig. Er gab „sein Ehrenwort als Soldat, daß ich keinerlei Zweifel hatte, daß, wenn Polen angegriffen würde, Frankreich ihm mit allen zur Verfügung stehenden Kräften beistehen würde“.

Auch gab er Hitler sein Ehrenwort, daß Frankreich jetzt alles in seiner Macht Stehende tun würde, die Polen zur Mäßigung zu zwingen. Hitler entgegnet: „Ich glaube Ihnen; ich glaube sogar, daß Männer wie Herr Beck gemäßigt sind, aber sie haben die Lage nicht mehr in der Hand.”

Coulondre äußerte, Hitler habe ganz recht, ihm zu glauben, daß er persönlich davon überzeugt sei, Frankreich würde aus einem kommenden Krieg siegreich hervorgehen. Er möchte hinzusetzen und das sei tief innerlich und grundsätzlich gemeint, er befürchte, der einzig wirkliche Sieger würde Leon Trotzki sein, der im Augenblick im Exil in Mexiko lebe, dessen Anhänger jedoch in jedem Land der Welt zu finden seien.

Coulondre nahm wahr, daß dieser Hinweis auf den russisch-jüdischen Feuerkopf, dessen stürmische und zerstörerische Karriere Hitler wohlbekannt war, wie ein elektrischer Schlag wirkte. Es war ihm nicht bewußt, daß er in wahrhaft entscheidender Stunde vor Hitler stand. Keitels Befehle an die Wehrmachtschefs waren um 3 Uhr 05 nachmittags hinausgegangen. Nach halb zehn Uhr abends wäre es Hitler nicht einmal theoretisch mehr möglich gewesen, die deutsche Kriegsmaschine anzuhalten, die sich bereits nach Polen in Bewegung setzte..

Es entstand eine lange Pause. Dann fragte Hitler Coulondre nachdenklich:

„Warum haben Sie Polen dann einen Blankoscheck gegeben?“

Der Botschafter tat sein Bestes, um auf diese schwierige Frage einzugehen. Bis in jede Einzelheit schilderte er die Vorgänge vom März 1939 vom französischen Standpunkt aus. Schweigend hörte Hitler seinen Ausführungen lange Zeit zu. Schließlich folgte noch ein kurzer Austausch persönlicher Bemerkungen und die Unterredung war beendet.

Unmittelbar darauf bat Hitler Ribbentrop, der sich geduldig wartend bereithielt, zu einer Konferenz. Beide Männer sprachen kurz über die Lage und Hitler beklagte sich, er habe an diesem schweren Tag zwei sehr schlechte Nachrichten erhalten. Die eine sei Italiens Abfall und die andere der Abschluß des englisch-polnischen Pakts.

Hitler war erstaunt, daß diese beiden Ereignisse seinem Vertrag mit der Sowjetunion auf dem Fuße folgten. Er zeigte sich jedoch wendig genug, um Ribbentrop beizupflichten, daß seine Beurteilung des englisch-französischen Standpunkts wahrscheinlich falsch gewesen sei. War aber dieses Urteil unrichtig, so mußte sein Operationsbefehl gegen Polen ein grober Fehler sein. Dieser Befehl wurde ganz streng unter der Voraussetzung erteilt, daß örtlich begrenzte Operationen gegen die Polen Europa nicht in einen allgemeinen Krieg stürzen dürften. Glücklicherweise besaß Hitler Mut in jeder Hinsicht. Die deutschen Truppen waren noch nicht in Polen einmarschiert. Noch hatte Halifax nicht seinen Krieg zum Ausgleich der Kräfte.

Hitler bat Generaloberst Keitel, der sich in erreichbarer Nähe aufhielt, am 25. August 6 Uhr 30 abends zur Besprechung. Der Reichskanzler befahl, die Operationen gegen Polen so schnell wie durchführbar auf unbestimmte Zeit einzustellen. Er wußte, daß das möglich war, denn es war einer der vielen Eventualfälle, die er mit Generaloberst von Brauchitsch vorher durchgesprochen hatte. Natürlich war Hitler versichert worden, es könne noch millionenfach etwas durch Zufall fehl gehen, das Meldesystem könnte irgendwo ausfallen, oder selbst Befehle würden falsch ausgeführt oder nicht befolgt. Die Bulgaren waren 1913 unter ähnlichen Umständen in den zweiten Balkankrieg geschlittert und hatten eine vernichtende Niederlage erlitten. Hitler wollte lieber die eine Million Zufälle auf sich nehmen als schuldig werden, wie 1914 die europäischen Führer, und in einen Völkerkrieg stolpern.

Keitel setzte sich mit Generaloberst von Brauchitsch in Verbindung und übermittelte Hitlers Befehl; „Die bereits angelaufene ‘Operation Weiß’ wird um 20 Uhr 30 wegen veränderter politischer Verhältnisse eingestellt.” Als Oberst Hans Oster, einer der Chefs der deutschen Abwehr und Mitglied einer Verschwörergruppe gegen Hitler, diese Nachricht hörte, frohlockte er: „Der Führer ist geliefert!“.

Oster war überzeugt, daß Hitlers mutiges Vorgehen direkt zu einer Katastrophe führen würde. Doch irrte er sich.

Trotz Oberst Oster und seiner Mitverschwörer war die deutsche Kriegsmaschine 1939 in ihrer Präzision leistungsfähiger als die kleine bulgarische Armee im Jahre 1913. Es sind tatsächlich einige ernste Fehler vorgekommen, durch die schwerwiegende Zwischenfälle entstanden, doch in dem allgemeinen Durcheinander längs der deutsch-polnischen Grenze blieben sie fast unbemerkt. Der Versuch, den Aufmarsch gegen Polen anzuhalten, war gelungen.

Hitler hatte das Spiel noch nicht verloren. Er befand sich in einem furchtbaren Dilemma, doch erkannte er es deutlicher als vorher.

Vielleicht konnte außer der Alternative eines Völkerkrieges oder der Duldung polnischer Greueltaten noch ein dritter Ausweg gefunden werden. Es war Hitlers Aufgabe, als Diplomat, nicht als Soldat, diese Möglichkeiten zu suchen und zu prüfen. Er dachte vor allem an sein kürzliches Angebot an die Briten, zu einem deutsch-englischen Abkommen zu gelangen.

Deutsche Zugeständnisse an England, so hoffte er, konnten die britischen Führer vielleicht dazu bringen, den Polen nahezulegen, die Verhandlungen über eine Beilegung des deutsch-polnischen Streits wieder aufzunehmen. Hitler war bereit, seinen Vorschlägen an England neue Vorschläge an die Polen folgen zu lassen. Sein oberster Beweggrund dazu war, die Tragödie eines erneuten Krieges zwischen Deutschland und England zu vermeiden.

