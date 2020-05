Terrorstaat 2020 – Die Corona-Akte

Artikel zur Neuauflage des Buches “Terrorstaat” von Autor Dan Davis, der bereits in den ersten

Auflagen lange vor Corona davor warnte und ankündigte, was jetzt unseren Alltag bestimmt

…

* Über 690 000 Tote bei der letzten großen Grippewelle 2017/18 weltweit und zig Millionen Infizierte waren kaum eine Schlagzeile wert.

* Über 2,6 Millionen Menschen verstarben weltweit im Jahr 1980 noch an Masern – doch kaum jemand nahm es zur Kenntnis…

Man könnte diese Beispiele nahezu endlos fortsetzen.

…

Doch jetzt wird in Deutschland und in der Welt durch aufgebauschte Medienberichte innerhalb weniger Wochen bei Sterberaten, die im Gegensatz zu anderen Krankheiten und Pandemien nicht aus dem gewohnten Rahmen fallen, die Welt in Angst und Schrecken versetzt und ins Chaos gestürzt:

Ausgangsverbote, nicht valide Corona-Tests, Debatten über Zwangsimpfungen, Überwachungs-Apps, Gespräche über das Chippen der Bevölkerung, Zwangsschließungen, Verbote hier – Verbote dort, in manchen Ländern wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Was geschieht hier diesmal wirklich?

Die Corona-Pandemie hält im Jahr 2020 die Welt in Atem. Doch was steckt wirklich dahinter? In dieser Spezial-Ausgabe des Buches werden Hintergründe und Fakten benannt, die aufzeigen, welche Lügen gezielt verbreitet wurden und warum – hier weiter.

Ist Corona also nicht unser größtes Problem…?

Das angebliche Corona-Virus beschäftigt die Menschheit dieser Tage zwangsläufig, denn die weltweiten Vorgehen und Einschränkungen sind derzeit (dieser Artikel wurde am 26. April 2020 verfasst) so massiv, dass man es kaum ignorieren kann. Der „Corona-Fake“ beginnt eigentlich schon mit dem Bildchen des Virus, das uns seit Wochen wo auch immer wir im Fernsehen hin schalten oder im Internet hin klicken, verfolgt, um uns zu verdeutlichen, wie der Bösewicht aussieht.

Denn wer meine Internetseite COVER UP! Newsmagazine kennt, der findet dieses stachelige Etwas schon seit Jahren auf der Sonderseite von Dr. Stefan Lanka, hier aber in einem ganz anderen Zusammenhang, denn Corona gab es damals noch nicht… Und wer sich schon die Mühe macht, über eine Suchmaschine die Stichworte „Corona“ und „Virus“ einzugeben, um im Anschluss über die Bildersuche sich dieses stachelige Etwas aufzeigen zu lassen, der versteht womöglich wovon ich spreche, wenn er anstelle Corona als Suchbegriffe „Grippe“ und „Virus“ eingibt und bei der Bildersuche aktuell die gleichen Stachelköpfe geliefert bekommt.

Bevor ich auf die neue Auflage des Buches „Terrorstaat“ mit dem Untertitel „Die Corona-Akte“ eingehe, welches am 30. April 2020 erscheint, möchte ich aus aktuellem Anlass als Einführung einige Passagen schildern, die bereits seit der Erstauflage aus dem Jahr 2010 im Buch zum Thema nachlesbar sind.

Im September des Jahres 1950 gaben zwei Patrouillenboote der US-Marine im Hafen der Bucht von San Franzisko eine größere Menge Serratia-Marcescens-Bakterien in die Luft ab. Sechs Wochen nach diesen vorgetäuschten Angriffen stellte man fest, dass das Gebiet von San Francisco im Umkreis von 300 Quadratkilometern infiziert worden war, etwa 800000 Personen die Bakterien eingeatmet hatten. 1952: Gaswolken tauchen über sechs Großstädten der USA auf. Im Jahr 1955 wird Tampa Bay, Florida, vom CIA mit Keuchhusten infiziert. Diese und unzählige andere Vorfälle über geheime Regierungsoperationen, die in den letzten Jahrzehnten aufgedeckt wurden, stimmen alles andere als beruhigend und lassen einen mit einem unguten Gefühl in der Magengegend zurück.

…

Serratia marcescens ist ein gefährlicher Krankheitserreger, der Lungenentzündung verursachen kann. Dieser Organismus ist besonders auffällig, denn er produziert rot/pinkfarbene Pigmente, wenn man ihn auf bestimmten Böden wachsen lässt, wodurch es sehr leicht ist, ihn zu identifizieren. Einmal wurden 5000 Teilchen pro Minute von den Küstenregionen landeinwärts versprüht. Während dieser Zeit starb ein Mann (im Krankenhaus) und zehn andere wurden von etwas infiziert, was als „ein Rätsel für die Ärzte“ beschrieben wurde. Obwohl das Militär niemals viele nachfolgende Studien der Tests durchführte, zeigte ein Ergebnis doch, dass fast jede einzelne Person mit dem bei dem Test verwendeten Organismus infiziert wurde. Im Nachhinein, als einige dieser Informationen der Geheimhaltung enthoben wurden, zeigte sich, dass in den Perioden nach den Sprühtests fünf- bis zehnmal mehr Infektionen auftraten als normalerweise.

Auf dem Link des Canadian Intelligence Security Service erhält man mehr Informationen über die biologischen Tests im Jahre 1950 in San Franzisko. Zusammengefasst kann jedenfalls man sagen, dass das Militär Serratia marcescens angeblich über die Bevölkerung von San Franzisko versprühte, „um die Effektivität eines terroristischen Bio-Angriffs zu testen“. Dem Sprühen folgte ein Ausbruch von Lungenentzündung, wobei mindestens ein Mann getötet wurde (siehe hierzu auch die Neuauflage von „Terrorstaat“, u.a. S. 170/171 – oder Jahre zuvor beispielsweise in der Erstauflage 2010, S. 289).

Bild oben: Diese Optik, die heute im Jahr 2020 als „Corona-Virus“ verkauft wird, befindet sich seit vielen Jahren auf der Sonderseite des Magazin COVER UP“ von Dr. Stefan Lanka, jedoch in einem völlig anderen Zusammenhang. Das angeblich „Corona-spezifische Aussehen des Virus ist gar nicht so spezifisch, sondern ist lediglich zurückzuführen auf eine Konferenz, in der beraten wurde, wie man künftig Corona bildhaft der Bevölkerung verkauft.

Ob Corona nun wirklich ein so neuzeitliches Phänomen ist, wie uns dies verkauft werden soll, beantworte ich in der Neuauflage meines Buches z.B. auf S. 159 folgende – nachzulesen auch beispielsweise bereits wortgleich in der Erstauflage von 2010 ab S. 279:

„Vor einigen Jahren breitete sich eine „grippeähnliche“ Epidemie aus, von der das Center for Disease Control (in Deutschland: Bundes-zentrale für gesundheitliche Aufklärung) sagte, sie würde von einem „unbekannten Krankheitserreger“ verursacht.

Laut einem zusammenfassenden Bericht … über Influenza waren 11 von 100 kürzlich verstorbenen Menschen an einer „grippeähnlichen Krankheit“ gestorben, jedoch waren die Grippetests bei 99 Prozent der kranken Menschen negativ.

Die häufigsten Symptome, die von Zeugen … genannt wurden, sind: anhaltender trockener Husten, obere Atemwegs- und Darmbeschwerden, Lungenentzündung, extreme Mattigkeit, Lethargie, Schwindel, Desorientierung, rasende Kopfschmerzen, Gelenk und Muskelschmerzen, Nasenbluten, Durchfall, blutiger Stuhl, Depressionen, Ängste, Blasenschwäche und nervöses Muskelzucken.

Alte Leute … und durch Krankheit geschwächte Menschen sowie Menschen mit schlechter körperlicher Kondition sind die ersten, die die Auswirkungen … zu spüren bekommen.“

Und weiter berichtete ich in meinem Buch ab dem Jahr 2010 u.a.:

„…Einmal entzündet, stellen durch diese Bakterien die Lungen ein dickes Sekret her, das beim Atmen Schwierigkeiten macht und Hustenanfälle auslöst. Nach der Infektion erzeugt Aeruginosa eine große Anzahl giftiger Eiweiße, die umfangreiche Gewebeschäden verursachen und das Immunsystem beeinträchtigen können. Es kann dadurch auch zu Bronchitis, Lungenentzündung, Ohr- und Augeninfektionen, Meningitis (Gehirnhautentzündung), Muskelschmerz und Cystic Fibrosis kommen. Aeruginosa ist sehr widerstandsfähig gegen Antibiotika…“

Sämtliche Zusammenhänge, die die Umstände hierzu erklären, sind im Buch aufgelistet. Und es fanden sich in seit der Erstauflage auch direkte Vorankündigungen auf das Szenario, was aktuell gerade unseren Alltag bestimmt.

Hier als Beispiel ein Auszug des Berichts eines Mitarbeiters der Nationalgarde, der in vollständiger Fassung in der Neuauflage 2020 ab der S. 90 zu finden ist, oder beispielsweise alternativ in der einer aktualisierten Ausgabe, die 2016 über den ARGO Verlag erschien, ab S. 83/84 (aber Sie finden auch diesen Bericht bereits in der Erstauflage):

„Es genügt wohl, wenn ich sage, dass ich ein Captain (nicht mein momentaner Rang, aber wenigstens dies) bei der National Garde bin. Ich kann ihnen sagen, welchen Rang ich habe, weil diese Informationen sicher der schnellste Weg ist, um mich zu degradieren. Ich habe meinem Land treu gedient, in der Operation “Desert Storm” und in Panama. Alle beiden Ereignisse haben nichts mit der nationalen Sicherheit, von diesem unserem großartigen Land zu tun.

Meine Frau hat dieselbe Krankheit wie ich und der Arzt erzählt uns immer noch, dass wir eine Grippe hätten. Dauert eine Grippe vielleicht 8 Jahre? …

Nichts und niemand kann meine Meinung daran ändern, dass meine Vorgesetzten, die so genannten Offiziere und Herrschaften, uns “umgebracht” haben. Einer meiner Pflichten war es, das trainieren und wechseln zu anderen Einheiten…

Das Durchschleusen von Wachpersonal, von denen viele Amerikaner waren, zu verschiedenen geheimen Gefängnissen, von denen nicht einmal das Übersichtskomitee eine Ahnung hat, dass diese existieren. Diese Gefängnisse oder Lager, wie wir sie nannten, wurden aus keinem anderen Grund gebaut, als für den normalen amerikanischen Steuerzahler. Ich weiß es sicher. Ich habe dabei mitgeholfen, um drei von ihnen zu bauen. Irgendwo auf diesem Weg, bei diesen Durchführungen, habe ich meine Seele verloren.

Das Ziel … ist, einen Sklavenstaat … zu errichten. Sie werden es mit der Unterstützung der Medien tun, weil es ihnen bereits gelungen ist, uns in viele Richtungen, unserer zivilen Freiheiten zu berauben. Dies erklärt den Mittelstand zu einer antiken Idee.

Wie kann ich so etwas behaupten? Von was spreche ich hier?

Vor ein paar Jahren wurde ich zu einer Versammlung in Fort Mead einberufen, um bei der Vergrößerung einer Einheit beizuwohnen. Die Aufgabe der Einheit bestand darin, Berichte und Ereignisse bei einer nationalen Katastrophe direkt an die FEMA weiterzuleiten. Diskutierten wir vielleicht über Erdbeben, Tornados oder Überflutungen? Ganz sicher nicht…

Nachdem Erhalten mehrerer neu geschriebener Sicherheitsfragen und dem Unterschreiben von nicht weniger als 11 Dokumenten – alle nahmen mir mein Leben und die Freiheit, sollte ich jemals darüber berichten – wurde ich in die ganzen Pläne eingeweiht…

…Die Durchführer dieser Pläne werden die Streitmacht der NATO und UNO sein, die in Kooperation mit dem US-Militär arbeiten, und werden angeführt als Nebenprodukt, der Intel-Gruppen und der FEMA….

Weiter liste ich im Buch die exekutiven Anordnungen auf, in den USA beispielsweise # 12656:

Der Nationale Sicherheitsrat hat das Recht, über die notwendigen Notstandsvollmachten zu entscheiden (zunehmende innere Überwachung, das Trennen der Gemeinden, Einschränkung der Be-wegungsfreiheit für Gruppen und Einzelpersonen in den USA, Kontrolle des Luftraumes, Benutzung der National Garde, um Gesetze und das Abriegeln der Grenzen mit Gewalt durchzusetzen).

Wer nun denkt, dass ein solches Vorgehen und eine solche Planung ein rein amerikanisches Phänomen ist, der sollte sich einmal näher mit den unterzeichneten Notstandsgesetzen der Bundesrepublik Deutschland auseinandersetzen, welche mit zur revolutionären Bewegung der 1968er Generation geführt hatte. Heute haben sich die Menschen in der Bundesrepublik an die Inhalte der Notstandsgesetze gewöhnt – oder besser gesagt – sie kennen sie zum größten Teil gar nicht.

Heute wundern sich die Menschen in Deutschland nur noch, was die 68-Generation wohl auf die Straße gebracht hat und schüttelt unwissend den Kopf. Die Gleichgültigkeit und Unwissenheit hat in Deutschland – und nicht nur dort – gesiegt. Wohin all das im schlimmsten Fall alles führen könnte, davon handelt das Buch „Terrorstaat“.

In der brandaktuellen Ausführung aus dem Jahr 2020 wird genau aufgelistet, wie weit wir auf diesem Weg bereits sind und welche Dinge Ihnen im Zusammenhang mit dem angeblichen „Corona-Virus“ gezielt verschwiegen wurden und werden. Und vor allem warum. Aber es zeigt auch auf, welcher Kampf im Hintergrund stattfindet und geht auf eine verdeckte Operation im Hintergrund ein, die einfach alles auf den Kopf stellen könnte.

Jetzt lesen! Ihr Dan Davis – TERRORSTAAT – DIE DUNKLE SEITE DER MACHT (DIE CORONA-AKTE)

