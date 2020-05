Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -220

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die beste Analyse zum Thema, die man jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, findet man hier >>>.

Die Analyse bislang unberücksichtigter, brisanter historischer Dokumente, findet man hier >>>.

Die neueste Analyse der Kriegsschuldfrage zum Ersten Weltkrieg, findet man hier >>>.

…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Zwanzigstes Kapitel

DAS NEUE DEUTSCHE ANGEBOT AN POLEN

Das polnische Versprechen an Präsident Roosevelt

Roosevelt erhielt den Wortlaut der Botschaft Moscickis am 25 August 1939 und übermittelte ihn Hitler. Diesem gegenüber betonte er, er habe eine bindende Zusage von Moscicki, aufgrund deren Polen auf direkte Verhandlungen mit Deutschland eingehen würde. Der amerikanische Präsident setzte hinzu: „Die ganze Welt betet, daß auch Deutschland Zusagen möge.”

Hitler durchschaute Roosevelts Botschaft als eine reine Propagada-Geste, um Deutschland in Mißkredit zu bringen. Er war scharfsinnig genug, um zu erkennen, daß ein von Polen den USA gegebenes Versprechen nicht einmal das Papier wert war, auf dem es stand. Die Polen wußten genau, daß Roosevelt jede polnische Regierung förderte, die die Aussicht auf einen Konflikt mit Deutschland verbesserte, und daß er auch nicht negativ reagieren würde, wenn sie trotz fester Zusagen Verhandlungen mit Deutschland verweigerten. Das war auch Hitler bekannt. Infolgedessen versuchte er mit aller Kraft die Briten von der Verhandlungsbereitschaft der Polen zu überzeugen, anstatt Mühe auf die Auswertung der bedeutungslosen Antwort Warschaus an Roosevelt zu verwenden.

Beck versicherte dem amerikanischen Botschafter Biddle am 25. August 1939 kurz vor Mitternacht, daß der Krieg zwischen Deutschland und Polen unvermeidlich sei. Nach seiner Überzeugung besitze Polen eine angemessene Rechtsgrundlage für eine Kriegserklärung an Deutschland, falls die Deutschen es unterließen, in den nächsten Tagen die Initiative gegen Polen zu ergreifen. Die Echtheit des von neutraler Seite bestätigten Bielitz-Massakers bestritt er. Vielmehr hätten die Deutschen am 16. August 1939 einen polnischen Soldaten getötet, ihm den Bauch aufgeschlitzt und den Schädel eines Säuglings darin versteckt.

In den darauffolgenden Tagen und Jahren ist diese Geschichte immer wieder von polnischer Seite verbreitet worden, obwohl sich niemals jemand um einen dokumentarisch gesicherten Wahrheitsbeweis bemüht hat. Man übersah dabei, daß diese Art von Barbarei auf einen bestimmten, den Deutschen fremden Hexenaberglauben in Osteuropa zurückging. Es wäre ein historisch einzigartiges Ereignis gewesen, hätte sich das moderne Polen im Falle einer Kriegserklärung auf diese groteske Behauptung gestützt. Botschafter Biddle war von der aggressiven Haltung Becks stark beeindruckt. Er prophezeite Roosevelt, Polen würde Deutschland eine Reihe von Ultimaten stellen, wenn Hitler sich in dem Danziger Streit beuge.

Die Bekanntmachung der Deutschen am 25. August 1939, daß die Tannenbergfeierlichkeiten und der Nürnberger Parteitag abgesagt würden, blieb nicht ohne Wirkung auf Beck. Diese Meldung und die bedrückende Zahl von Zusammenstößen zwischen Deutschen und Polen am nächsten Tag überzeugten den polnischen Außenminister, daß der deutsche Angriff unmittelbar bevorstehe. Erst am 27. August stellte er fest, daß Hitler immerhin noch keine entscheidenden militärischen Maßnahmen ergriffen hatte.

Der französische Botschafter Noél behauptete zu diesem Zeitpunkt, Beck sei sehr krank und leide an schwerer Erschöpfung und Tuberkulose. Außerdem sei er infolge überreichlichen Gebrauchs von Stimulantien süchtig geworden. Der Außenminister ist schließlich 1944 in Rumänien seinem Lungenleiden erlegen, nachdem ihm die Einreise nach England verweigert worden war. Der französische Botschafter, der Beck verachtete, fand Gefallen daran, den polnischen Außenminister moralisch und physisch als dekadent zu bezeichnen.

Am Morgen des 26. August 1939 hatten deutsche Truppen, ehe sie der Gegenbefehl erreichte, an der slowakisch-polnischen Grenze ihren Vormarsch begonnen und polnischen Boden am Jablonka-Paß betreten. Glücklicherweise befand sich dort keine polnische Stellung, so daß ein Zusammenstoß vermieden wurde, als sich die Deutschen in Eilmärschen über die Grenze weit in die Slowakei hinein zurückzogen.

Im Raum Dzialdowo (Soldau) direkt im Norden Warschaus und kurz hinter der ostpreußischen Grenze stießen die Polen in etwa einem Dutzend Kleingefechten mit deutschen Spähtrupps zusammen, die durch die plötzliche Zurücknahme der deutschen Einheiten beendet wurden. Es war bezeichnend, daß diese ernsten Zwischenfälle sich an zwei der entscheidendsten Abschnitte des deutschen Operationsplanes ereigneten.

Ein Massaker an Volksdeutschen im Raume Lodz und ständige Grenzverletzungen von polnischer Seite schienen dazu angetan, die Aufmerksamkeit von diesen kritischen Vorfällen abzulenken. Am 26. August 1939 schoß ein polnisches Kriegsschiff auf ein deutsches Verkehrsflugzeug, in dem sich Staatssekretär Wilhelm Stukkardt vom Reichsinnenministerium auf seiner Rückkehr aus Danzig befand. Stuckardt hatte mit Danziger Regierungsmitgliedern rechtliche Fragen zur geplanten Rückkehr Danzigs zum Reich besprochen.

Hitlers Zurücknahme des Angriffsbefehls verursachte natürlich Bestürzung in der deutschen Wehrmacht. Einer der deutschen Offiziere wurde am Abend des 25. August 1939 zur Wilhelmstraße entsandt, um sich entrüstet zu erkundigen, warum man die Soldaten in Marsch gesetzt habe, wenn man die Differenzen mit Polen auf diplomatischem Wege beizulegen beabsichtige. Das Auswärtige Amt hatte keine passende Antwort auf diese peinliche Frage.

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

Warum es keinen Zufall gibt Fast jeder kennt in seinem Leben Situationen, wo ihm nichts anderes übrig geblieben ist, als erstaunt auszurufen: Das kann doch kein Zufall sein! War es auch nicht, denn hinter allen Ereignissen des menschlichen Daseins und seien sie auch noch so merkwürdig waltet eine verborgene Ordnung - mehr hier.

Eine seltsame Geschichte – Wer beim Lesen mal wieder eine Gänsehaut kriegen, mitfiebern und vor Spannung die ganze Nacht durchlesen möchte, für den ist diese Geschichte das Richtige . Atemberaubend! … hier weiter

Geo-Imperialismus Die geheimen Ziele der US-Geostrategen und warum sie für die Welt so gefährlich sind. Wolfgang Effenberger vermittelt das nötige Hintergrundwissen zu den aktuellen geopolitischen Vorgängen und durchbricht damit die massenmediale Desinformation und Verschleierung - hier weiter.

Was Sie nicht wissen sollen! Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - hier weiter . Alle Rothschild-Artikel auf LupoCattivoBlog gibt es hier

Lesen Sie jetzt, was Ihnen bislang verheimlicht wurde: Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - hier weiter

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge