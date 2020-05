Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -221

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Zwanzigstes Kapitel

DAS NEUE DEUTSCHE ANGEBOT AN POLEN

Hitler gelingt es nicht, die Unterstützung Italiens zurückzugewinnen

Hitler war in erster Linie darauf bedacht, seine Kontakte zu den britischen Führern zu verbessern. Ebenso hoffte er, die Italiener dazu veranlassen zu können, ihr loyales Verhältnis zu Deutschland wiederherzustellen.

Am Nachmittag des 25. August, bevor er Henderson empfing, hatte er in großer Eile eine vorläufige Antwort auf Mussolinis Botschaft diktiert. Darin beklagte er sich, die Lage in Polen sei unerträglich, und bat den italienischen Führer, doch den in diplomatischer Hinsicht gewonnenen Nutzen zu bedenken, der aus seinem Pakt mit Rußland resultiere. Er versicherte Mussolini, daß er für Italien in einer ähnlichen Situation volles Verständnis haben würde und sich die Italiener auf seine Unterstützung verlassen konnten.

Attolico überreichte Hitler um 6 Uhr abends am 25. August eine zweite Botschaft Mussolinis, in der er Hitler erinnerte, daß er den Vertrag mit Rußland begrüße, da er, wie deutlich festzustellen sei, begrüßenswerte diplomatische Auswirkungen auf Länder wie Rumänien und die Türkei zeitige. Er sicherte Hitler in einem örtlich begrenzten deutsch-polnischen Krieg den politischen und wirtschaftlichen Beistand Italiens zu, hob aber ausdrücklich hervor, daß eine Intervention in einem allgemeinen Krieg ohne riesige deutsche Lieferungen, die Italien für ein solches Unternehmen fordern müßte, nicht „opportun” wäre.

Um 7 Uhr 40 am Abend des gleichen Tages telefonierte Hitler mit Botschafter Mackensen in Rom. Er wünschte von den Italienern genauere Angaben über ihren Bedarf an Waffen und Material. Sie sollten jedoch nur das enthalten, was sie als absolut unentbehrlich betrachteten. Er sagte eine sorgfältige Überprüfung der italienischen Forderungen zu. Mackensen berichtete etwa vier Stunden später, Mussolini werde eine genaue Liste der benötigten Lieferungen am 26, August nach Berlin senden. Mussolini habe ferner erklärt, er werde, obgleich er den russischen Vertrag aus taktischen Gründen unterstütze, antikommunistisch bleiben, worauf ihm der deutsche Botschafter entsprechend seinen Instruktionen aus Berlin versichert habe, die Politik seines Landes bleibe ebenso unbeirrt antikommunistisch.

Die genaue Liste mit den italienischen Anforderungen traf am 26. August um 11 Uhr 10 abends in Berlin ein. Sie umfaßte 6 Millionen Tonnen Kohle, 2 Millionen Tonnen Stahl, 7 Millionen Tonnen Erdöl, 1 Million Tonnen Holz und viele Tonnen Kupfer, Kalisalpeter, Pottasche, Kolophonium, Gummi, Terpentin, Blei, Zinn, Nickel, Molybdän, Wolfram, Zirkonium und Titanium, von letzterem 400 Tonnen. Die Italiener forderten 150 Flakbatterien mit Munition für das Industriegebiet Turin-Genua-Mailand-Savona. Auf einer Extraliste wurden deutsche Maschinen angefordert. Dazu wurden die Deutschen unterrichtet, die Listen wären unnötig gewesen, wenn man Italien genügend Zeit zu unabhängigen Vorbereitungen gelassen hätte.

Hitler antwortete Mussolini einige Stunden später und erklärte, Deutschland könne Kohle und Stahl liefern, gestand jedoch, daß es unmöglich sei, mit Erdöl auszuhelfen. Auch erinnerte er Mussolini daran, daß Deutschland selbst gezwungen sei, für Kupfer Ersatzmaterial zu verwenden, weil nicht genügend zur Verfügung stehe. Nach seiner Ansicht war es ebenso unmöglich für Deutschland, falls innerhalb der nächsten Tage Krieg ausbrechen würde, die volle Anzahl von schweren Flakbatterien vor dem Abschluß der Kampfhandlungen in Polen zu liefern. Er wies Mussolini darauf hin, Attolico habe unbedingt das Eintreffen der gesamten Lieferungen, wenn Italien Deutschland unterstützen solle, vor Ausbruch der Feindseligkeiten in Italien verlangt. Daraus ergebe sich, daß es unmöglich sei, auf die Bedingungen Italiens einzugehen.

Hitler ersuchte den italienischen Staatschef, ihn wenigstens mit militärischen Demonstrationen und aktiver Propaganda zu unterstützen, ohne zu wissen, daß die Italiener den Briten Zusicherungen gegeben hatten, die alle Arten von Demonstrationen sinnlos gemacht hätten. Das Antwortschreiben schloß mit dem warnenden Hinweis, Deutschland müsse die den Osten betreffende Frage unter Umstanden “sogar auf die Gefahr von Komplikationen im Westen hin” lösen.

Mussolini versuchte daraufhin einzulenken, indem er Hitler am 26. August um 6 Uhr 42 abends wissen ließ, Attolico habe in seinem Eifer, eine Verpflichtung Italiens an Deutschland zu verhindern, seine Instruktionen falsch verstanden. Die Flakbattenen würden sofort gebraucht, doch genüge es, die anderen Lieferungen über eine Zeitspanne von zwölf Monaten zu verteilen.

Mussolini beeilte sich, zu bemerken, daß nach Hitlers eigenem Eingeständnis die Lieferung bestimmten strategischen, in den italienischen Bedarfslisten angegebenen umfangreichen Materials eine Unmöglichkeit sei, und stellte fest: „So ist es Ihnen nicht möglich, mir mit Material zu helfen, um die großen Lücken aufzufüllen, die durch die Kriege in Abessinien und Spanien im italienischen Rüstungsbestand entstanden sind.”

Auch betonte Mussolini nachdrücklich, daß eine friedliche Lösung des gegenwärtigen Streites für das deutsche wie das italienische Volk unerläßlich sei. So wurde Hitler die Zwecklosigkeit jeder weiteren Anstrengung klar, Mussolini in der gegenwärtigen Krise für eine umfassende Unterstützung Deutschlands wiederzugewinnen.

