Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -221

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Zwanzigstes Kapitel

DAS NEUE DEUTSCHE ANGEBOT AN POLEN

Halifax voller Kriegshoffnung

In London und Paris war man in diesen Tagen voller Erwartung, zwischen Deutschland und Polen werde ohne weitere diplomatische Unternehmungen größeren Stils der Krieg ausbrechen. Bonnet beklagte sich, daß verschiedene prominente Franzosen sich für die abwegige Idee entsetzten, man solle Italien zur Vergeltung für eine Polen durch Deutschland zugefügte unvermeidliche Niederlage angreifen.

Leon Blum, der französische Sozialistenführer, erklärte dem britischen Botschafter Sir Eric Phipps, Krieg sei so gut wie sicher, obgleich er im Hinblick auf die Verantwortlichkeit hinzusetzte, er hoffe, Hitler sei nicht ..so wahnsinnig, Polen anzugreifen.

Halifax teilte Kennard am Abend des 25. August mit, Graf Raczynski sei während der Unterzeichnung des englisch-polnischen Paktes sehr standhaft gewesen, und er habe seine Empörung über eine angebliche „Art von Freikorps” im deutschen Schlesien zum Ausdruck gebracht, das anscheinend Raubzüge in Polen unternehme. Das war ganz offenkundig ein ebenso schwacher wie irreführender Versuch polnischerseits, die Aufmerksamkeit von dem Blutbad unter den Volksdeutschen in Bielitz abzulenken.

Halifax, dem Mussolinis Konferenzplan nicht aus dem Kopf ging, versuchte vorsichtig, Raczynskis Reaktion auf den Vorschlag zu ermitteln, das Polen gar nicht gehörende Danzig im Austausch gegen eine internationale Garantie der polnischen Grenzen abzutreten. Voller Genugtuung teilte er Kennard mit, Raczynski habe diesen Gedanken höhnisch von sich gewiesen und darauf bestanden, daß die Alliierten sich ausschließlich darauf konzentrieren sollten, bei ihrer „unbeugsamen Haltung“ gegenüber Deutschland zu bleiben. Kennard erwiderte Halifax, Beck werde keine Verpflichtung übernehmen. Großbritannien zu konsultieren, bevor er in Danzig etwas Entscheidendes unternehme. Der britische Botschafter war mit Becks Einstellung zu diesem wichtigen Punkt sehr zufrieden.

Phipps berichtete aus Paris, Bullitt habe neue Instruktionen von Präsident Roosevelt erhalten, wie eine engere und bessere Koordinierung der britischen und amerikanischen Maßnahmen gegen Deutschland erzielt werden sollte. Der Präsident schlug vor, alles nur Denkbare zu tun, um das deutsche Regime mit Hilfe von Propagandamitteln in ein Chaos zu stürzen. Nach seiner Ansicht sollte Tag und Nacht Rundfunkpropaganda nach Deutschland ausgestrahlt werden. Große Wirkung versprach er sich davon, es schon im voraus als bewiesen hinzustellen, daß für jeden Krieg Hitler der Alleinverantwortliche sei. Er hoffte, die Friedenswünsche des deutschen Volkes dafür ausnutzen zu können, die Treue der Deutschen zu ihrer Regierung nach dem Ausbruch des Krieges zu untergraben.

Henderson war in Berlin nach wie vor mit allen Mitteln um die Erhaltung des Friedens bemüht. Am 25. August nahm er erneut Fühlung mit dem polnischen Botschafter Lipski und bedrängte ihn, die Frage der deutschen Minderheit in Polen mit der Reichsregierung zu erörtern. Er berichtete Halifax, der italienische Botschafter Attolico sei über die Kriegsaussicht entsetzt und habe entrüstet erklärt, Kriegshetzer wie Anthony Eden müßten aufgeängt werden. Sorgsam umging er es, Attolicos Äußerung über Eden in irgendeiner Weise zu kritisieren. Eden hatte bekanntlich gemeinsam mit Churchill jede Friedenspolitik sabotiert, doch die Hauptrolle bei der Torpedierung dieser Politik hatte Halifax gespielt, jener Mann, dem Hendersons Bericht zuging.

Sir Ronald Lindsay, britischer Botschafter in den USA, hatte vor seiner Ablösung durch Lord Lothian und Rückreise nach England eine Reihe abschließender Berichte an Halifax gesandt. Lindsay wies darauf hin, Roosevelt sei angesichts der Aussicht auf einen neuen Weltkrieg in Ekstase geraten.

Im Mai 1939 sah sich der Präsident in seinen Erwartungen nach seinem vergeblichen Versuch, das amerikanische Neutralitatsgesetz zu Fall zu bringen, getäuscht. Doch hatte er Lindsay versichert, nach Kriegsausbruch werde ihm die Ausmerzung dieses Gesetzes schon gelingen. Er hatte selbst zugegeben, zum Warten auf einen erneuten Anlauf gezwungen zu sein, „bis der Krieg ausbreche“. Der amerikanische Präsident legte auch das Versprechen ab, keinesfalls sich an die Neutrahtätsgesetze zu halten, wenn er zu ihrer Einhaltung gezwungen werde. Vielmehr werde er ihre Absicht dadurch vereiteln, daß er die Verkündigung der Neutralität um mindestens fünf Tage nach Kriegsausbruch verzögere. In diesem Interim werde er dafür Sorge tragen, daß gewaltige Mengen Kriegsmaterial eilends zu den Briten nach Kanada geschafft würden. Lindsay berichtete in seiner gewohnten, ungemein gemessenen Art: „Seine Redeweise deutete in allem darauf hin, daß die verantwortlichen Stellen Amerikas bemüht sein würden, zugunsten Seiner Majestät Regierung zu betrügen.”

Roosevelt versicherte Lindsay ebenfalls, er werde deutsche Schiffe unter falschen Vorwänden anhalten und sie auf Waffen hin untersuchen, so daß sie unter Umständen, die man zwischen Amerika und England genau festlegen könne, den Briten mühelos in die Hände fielen. Der britische Botschafter war persönlich betroffen, daß der Präsident eines so bedeutenden Landes heiter und erfreut über eine Tragödie sein konnte, die alle Menschheitshoffnungen zu vernichten schien. Er berichtete: „Roosevelt sprach in einem Ton fast teuflischer Freude. Ich mag mich irren, aber die ganze Geschichte kam mir vor wie ein Schulbubenstreich.” Es war für Amerika und die ganze Welt eine Tragödie, daß an diesem wichtigen Brennpunkt ein Präsident saß, dessen Empfindungen und Ideen von einem befreundeten Botschafter als hoffnungslos infantil beurteilt werden konnten.

Halifax war geneigt, die Haltung des amerikanischen Präsidenten als das Ergebnis erfolgreicher Anstrengungen britischer Kolonialpropaganda an zu sehen. Der amerikanische Präsident, ein enthusiastischer Militarist, hatte den Gedanken eines 2. Weltkriegs als seine beste Ausflucht vor den hoffnungslos verfehlten Maßnahmen benutzt, mir denen er die wirtschaftliche Depression der Vereinigten Staaten vergeblich zu bekämpfen suchte. Der britische Außenminister hatte den seltsamen Lochner-Bericht über Hitlers angebliche Äußerungen vor seinen militärischen Befehlshabern am 22. August auf dem Obersalzberg studiert. Er kabelte Loraine am 26. August nach Rom, einer kürzlichen Meldung aus Berlin sei zu entnehmen, Hitler habe eine Art polnischer Teilung im Sinn. Dieser Vorschlag sollte Mussolini auf die Idee bringen, der deutsche Führer gehe in seinen Plänen auf Kosten der Polen zu weit, um für eine vernünftige Regelung der deutsch-polnischen Schwierigkeiten zugänglich zu sein. Halifax hoffte, Mussolini auf diese Weise von seinen Plänen einer diplomatischen Konferenz abbringen zu können.

Der britische Außenminister war über die Solidarität, mit der die britische Nation nach dem ersten Schock über den deutsch-russischen Pakt seine Politik zu unterstützen schien, außerordentlich erfreut. George Lansbury, der ehemalige Labour Partei-Führer, und James Maxton, das unabhängige l.abourmitglied im Unterhaus aus Schottland, waren die einzigen, die sich in der Unterhausdebatte am 25. August 1939 gegen eine Intervention in einem deutsch-polnischen Krieg aussprachen. Ebenso zufrieden war Halifax mit der Londoner und der Provinz-Presse. Mit Freude konstatierte er, daß ein drohender Eisenbahnerstreik mit Rücksicht auf die diplomatische Krise abgesagt worden war.

Halifax machte Kennard am 26. August den Vorschlag, es wäre doch vielleicht gut für die polnischen Führer, sich um die Einwilligung der Reichsregierung zur Vertreibung der gesamten deutschen Minderheit in Polen zu bemühen. Nach Auffassung des britischen Außenministers würde die Rückkehr dieser Menschen nach Deutschland Hitlers Beschwerden über ihre Mißhandlung in Polen den Boden entziehen. Dazu bemerkte er, Hitler sei ja auch bereit gewesen, ein ähnliches Abkommen mit Italien über die Deutschen in Südtirol im Januar 1939 zu schließen. Allerdings überging er die Tatsache, daß Hitler dieses Abkommen mit einer Macht geschlossen hatte, die sich nicht grundlegend der Zusammenarbeit mit Deutschland widersetzte. Den Polen fiel es gar nicht ein, diesen Vorschlag in Betracht zu ziehen, denn sie fürchteten, er könnte die Abwanderung der polnischen Minderheit in Deutschland aus Gegenden nach sich ziehen, die sie später zu annektieren beabsichtigten.

Henderson sandte Halifax am Morgen des 26. August, bevor er nach London abreiste, einen letzten Bericht mit der Warnung, Deutschland befinde sich in einem Zustand getarnter Teilmobilisierung. Am gleichen Morgen schrieb er noch um 7 Uhr 30 einen persönlichen Brief von der britischen Botschaft in Berlin aus an Ribbentrop. Darin teilte er ihm mit, er sei im Begriff, nach London abzureisen, um dort den „großen Vorschlag” zu einem deutsch-englischen Abkommen vorzutragen, den Hitler ihm am vorhergehenden Tage gemacht hatte. Dringend legte er dem deutschen Außenminister nahe, daß eine friedliche Regelung der polnischen Frage die bestmögliche Grundlage für ein solches Abkommen ergeben würde. Ribbenrrop möge bedenken, daß „Herr Hitler seit vier Monaten eine unerhörte Geduld gezeigt hat” und nach seiner Ansicht um der ungeheuren Ziele willen noch ein wenig länger durchhalten sollte. Er bat Ribbentrop, Hitler mitzuteilen, wenn er, Henderson, nicht später am Tage oder morgen wieder in Berlin sein sollte, handele es sich um ein für den britischen Botschafter unwürdiges Bemühen um Aufschub.

Tatsächlich wurde es Henderson erst am Abend des 28. August 1939 gestattet, wieder nach Berlin zu fahren. Er bat Hitler, Vertrauen in seine guten Absichten zu setzen, und schloß das Schreiben an Ribbentrop mit der Feststellung, ein erneuter deutsch-englischer Krieg würde die denkbar größte Katastrophe sein, die die Welt erleben könnte. Es war tragisch, daß Halifax diese Katastrophe hartnäckig als einen großen Segen betrachtete.

