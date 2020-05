Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -222

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Zwanzigstes Kapitel

DAS NEUE DEUTSCHE ANGEBOT AN POLEN

Briten über Frankreich besorgt

Die Briten waren jetzt, nachdem Hitler Mussolini als Stütze in der polnischen Frage verloren hatte, darauf bedacht, sich Frankreichs fest zu versichern. Der US-Botshafter Bullitt berichtete Roosevelt, Daladier weigere sich, die Behauptung gelten zu lassen, Hitler werde Danzig aufgeben und vor dem englisch-französischen Druck zurückweichen.

Daladier hegte in wachsendem Maße Zweifel, ob Polen zu unterstützen sei, doch behauptete der britische Botschafter Phipps dann, seinem energischen Eingreifen zufolge habe der französische Premier sich davon zurückgehalten, seine Entrüstung über die Polen öffentlich zum Ausdruck zu bringen. Phipps räumte ein, sein persönlicher Einfluß auf Daladier sei im Vergleich zu dem Bonnets nur von sekundärer Bedeutung und dieser trete ernsthaft für ein dauerhaftes Abkommen Englands und Frankreichs mit den Deutschen ein. Sir Eric Phipps konzentrierte auch seine Aufmerksamkeit auf den stellvertretenden Ministerpräsidenten Camille Chautemps in der Hoffnung, er werde dem Einfluß Bonnets und Daladiers entgegenwirken können Doch mußte er bald zugeben, daß Chautemps eines der vielen Mitglieder des französischen Kabinetts war, das weniger dazu neige, den Polen mit Waffengewalt beizustehen.

Phipps gab zu verstehen, er hoffe Chautemps für eine Politik ständiger Zusammenarbeit Frankreichs mit Großbritannien in Krieg und Frieden gewinnen zu können. Er gab sich große Mühe. Halifax klarzumachen, daß er alles Menschenmögliche zur Stützung seiner Frankreichpolitik unternehme, so daß er annehmen konnte, Halifax werde ihm unter diesen Umständen ein Abweichen von der in London vertretenen bedingungslosen Kriegspolttik gestatten. Der britische Botschafter gab offen zu, daß er persönlich ein dauerhaftes englisch-deutsches Einvernehmen einem neuen Krieg zwischen beiden vorziehe und Halifax ergebenst ersuche, sich ernsthaft mit den neuesten Vorschlägen Hitlers zu befassen. Damit bestätigten sich die damaligen Befürchtungen des US-Botschafters Bullitt: Der einflußreiche ehemalige Botschafter in Deutschland und Schwager Sir Robert Vansittarts wollte lieber Frieden als Krieg.

Die Mehrzahl der britischen Führer traten auf Grund ihrer Sachkenntnis der englisch-deutschen Beziehungen nach wie vor trotz der Politik von Lord Halifax für den Frieden und nicht für den Krieg ein. Zu diesem Kreis gehörten Premierminister Neville Chamberlain. George Linsbury, Lord Lothian, Lord Astor, Lord Londonderry, Viscount Rothermere, Sir Horace Wilson, Unterstaatssekretär im Foreign Office Rab Butler, Botschafter Sir Eric Phipps und Botschafter Sir Nevile Henderson.

Nach dem Ausbruch des 2. Weltkriegs hat sich Chamberlain bei dem US-Botschafter Kennedy beklagt „Amerika und das Weltjudentum haben England in den Krieg gezwungen.” Kennedy war selbst davon überzeugt, daß „weder die Franzosen noch die Engländer ohne das ständige Drängen Washingtons Polen zu einem Kriegsgrund gemacht hätten.” Kennedy war 1939 einem ständigen Druck von seiten des amerikanischen Botschafters in Paris ausgesetzt und verwies in erster Linie auf „Bullitts Drängen bei Roosevelt im Sommer 1939, die Deutschen in der Polenfrage einzuschüchtern”.

Kennedy wurde von Roosevelt telefonisch angewiesen, „Chamberlains Rücken eisern zu machen“. Das war insofern gänzlich verfehlt, als der maßgebende Einfluß auf die britische Politik im Oktober 1938 von Chamberlain auf Halifax übergegangen war. Weder Kennedy noch Bullitt noch auch Roosevelt haben diese Situation richtig zu erfassen vermocht. Sie waren nicht informiert und nicht scharfsinnig genug, um die Zusammenhänge als solche erkennen zu können, so daß Halifax ihnen nichts anvertrauen konnte. Die späten Gewissensbisse, die Chamberlain veranlaßten, sich bei Kennedy über Amerika und die Juden zu beklagen, waren eher ein Versuch, die Schuld von sich abzuwälzen, als ein echtes Bekenntnis. Er drückte lediglich mit anderen Worten aus, daß er und seine Freunde vielleicht den Mut gefunden hätten, Halifax entgegenzutreten, wenn dieser an Roosevelt keine Stütze gehabt hätte. Das war nun zweifellos eine Begründung aus der Defensive heraus; denn keiner von ihnen hat je auch nur die leiseste Neigung bewiesen, sich Halifax zu widersetzen. Außerdem hatte sich Halifax lange vor der deutschen Besetzung Prags für eine Kriegspolitik gegenüber Deutschland entschieden und ehe Roosevelt einen beträchtlichen Kriegsdruck auf die britischen Führer ausübte.

Halifax hatte vielmehr Roosevelt gegen die Deutschen aufgehetzt, bevor Hitler nach Prag marschierte, und nicht umgekehrt. Verglichen mit Halifax, war Roosevelt in internationalen Angelegenheiten ein Neuling, und es war darum undenkbar für ihn, einen entscheidenden Einfluß auf den englischen Foreign Secretary auszuüben.

Halifax hatte einen englisch-deutschen Krieg bereits seit 1936 für unvermeidbar gehalten und von Oktober 1938 an, als er die Zügel der britischen Politik ergriff, bis zum Ausbruch des 2. Weltkriegs im September 1939 ist er nicht ein einziges Mal in seinem Entschluß, Deutschland zu vernichten, wankend geworden. Es war Chamberlain, dem Unitarier und Wirtschaftsmagnaten aus den Midlands, und jedem seiner friedfertigen Freunde überlegen. Allerdings hatte er nichts unternommen, um Chamberlain die Leitung der Außenpolitik zu nehmen, bis dieser aus München zurückkehrte und sich der feindseligen Kritik aus den Reihen seiner Konservativen Partei gegenüber sah. Niemals hat er Chamberlains Politik ernstlich kritisiert, bis er eine Position hatte, von der aus er diese Politik selbst beherrschte. Es hätte Halifax erheitert, Winston Churchill im August 1939 zu seinen Freunden sagen zu hören, er fürchte, daß die britische Regierung „PoIens wegen sich zurückzieht“. So konnte man es nicht ausdrücken. Halifax fühlte sich in erster Linie dadurch beunruhigt, daß Frankreich der Polen wegen ausbrechen könnte. Das war das einzige Ereignis, das ihn zum Aufgeben seiner Kriegspolitik gegen Deutschland hätte veranlassen können.

Im August 1939 begleitete General Edward Spears von der britischen Expeditionsarmee Winston Churchill auf einer Besichtigungsfahrt zur Maginot-Linie. Er blieb in Frankreich mit dem Sonderauftrag, das Eintreffen britischer Truppen vorzubereiten. General Spears, der sich zahlreicher Kontakte zu prominenten Persönlichkeiten in Frankreich erfreute, beklagte sich: „Ich konnte die Feindseligkeit unter Menschen, mit denen ich sehr gut bekannt war, geradezu spüren, und das war sehr unerfreulich.“ Er fand, daß nach der Ansicht dieser Menschen Frankreich nichts weiter als das Werkzeug eines unvernünftigen britischen Unternehmens zur Vernichtung Deutschlands sei. Die Haltung des französischen Volkes im August 1939 unterschied sich kaum von der des englischen Volkes vor dem 17. März 1939, d. h. bevor Halifax in aller Öffentlichkeit seine Kampagne zur Vernichtung Deutschlands eingeleitet hatte.

A. P. Scotland, ein führender Experte der britischen Abwehr, hatte festgestellt, daß die Stimmung in der Londoner Geschäftswelt im März 1939 sehr deutsch- und Hitler-freundlich war. Diese Stimmung änderte sich erst in den folgenden Monaten unter der Einwirkung einer beispiellosen Propagandakampagne.

