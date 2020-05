Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -223

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die beste Analyse zum Thema, die man jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, findet man hier >>>.

Die Analyse bislang unberücksichtigter, brisanter historischer Dokumente, findet man hier >>>.

Die neueste Analyse der Kriegsschuldfrage zum Ersten Weltkrieg, findet man hier >>>.

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Zwanzigstes Kapitel

DAS NEUE DEUTSCHE ANGEBOT AN POLEN

Der Briefwechsel Hitler Daladier

Hitler hatte am Abend des 25. August 1939 ein persönliches Schreiben an Daladier gerichtet. Dieses Schreiben war während jener Stunden verfaßt worden, in denen er sich noch nicht zur Zurücknahme des Operationsbefehls gegen Polen entschlossen hatte. Hitler grüßte in Daladier einen Staatsmann, der die Sinnlosigkeit des 1. Weltkrieges während vier langer Jahre in den Gräben der Westfront selbst erlebt hatte. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, daß Daladier und er in gleichem Maße die Aussicht auf einen neuen Konflikt zwischen Frankreich und Deutschland beklagen würden.

Der französische Botschafter Coulondre überreichte am 26. August eine ausführliche Erwiderung des französischen Ministerpräsidenten. Daladier teilte Hitler mit, “Frankreich habe es als notwendig erachtet, Polen seine Unterstützung anzubieten, doch möge der deutsche Kanzler versichert sein, daß das französische Volk mit Deutschland in Frieden zu leben wünsche. Frankreich und seine Verbündeten würden lieber einer Politik des guten Willens folgen, als deutsche Schwierigkeiten für ungute Zwecke auszunutzen versuchen”.

Ähnliche Gedanken hatte Daladier einen Tag zuvor in einer Rundfunkansprache an die französische Nation zum Ausdruck gebracht. Seine Rede war ein vergeblicher Versuch, die Einigkeit Frankreichs wiederherzustellen, die infolge des deutsch-russischen Pakts verloren gegangen war. Die französische Regierung hatte die führenden kommunistischen Blätter ‘Humanité und Ce Soir unterdrückt. Der größte Teil der französischen Presse hatte am 25. und 26. August der Hoffnung Ausdruck gegeben, es werde sich irgendeine Möglichkeit zu einer friedlichen Lösung finden lassen.

Charles Maurras stellte am 25 August in L’Action Francaise fest, die Existenz der Siegfried-Linie (Westwall) werde jeden französischen Versuch einer Hilfe für Polen sinnlos machen. Er schrieb: „Es wäre gerade so, als liefe ein Mann mit dem Kopf gegen eine Steinmauer, um jemandem zu helfen, der auf der anderen Seite ermordet würde.”

L’Excelsior brachte einen sensationellen Artikel, in dem behauptet wurde, er entstamme polnischen Diplomatenkreisen in Paris. In ihm wurde angeregt, die polnische Regierung solle Deutschland in erneuten Verhandlungen Danzig und eine Straße nach Ostpreußen unter der Voraussetzung überlassen, daß von polnischen Technikern diese Straße gebaut würde. Er wußte weiter zu berichten, die Polen würden bereit sein, ihren Hochkommissar aus Danzig abzuberufen, und den Völkerbund ersuchen, das gleiche unter der Bedingung zu tun, daß die Deutschen ihr Angebot erneuerten, die bestehenden wirtschaftlichen Rechte Polens in Danzig anzuerkennen. Diese charakteristische Geschichte ließ in Frankreich die Hoffnung aufkommen, den gegenwärtigen Streit durch zweiseitige Verhandlungen zwischen Deutschland und Polen beilegen zu können.

Coulondre richtete einen eindrucksvollen Friedensappell an Hitler, nachdem dieser das Schreiben Daladiers gelesen hatte. Der Botschafter betonte mit großem Nachdruck, ein Krieg mit modernen Waffen werde vor allem für die Frauen und Kinder Europas zu einer furchtbaren Tragödie werden. Coulondre konnte bemerken, daß diese wohlüberlegten Worte eine nachhaltige Wirkung auf Hitler ausübten. Es sei eine lange Pause entstanden, nach der der deutsche Kanzler nachdenklich gesagt habe: „Ja, ich habe oft an die Frauen und Kinder gedacht.” Der Botschafter stellte fest, daß Ribbentrop, der auch zugegen war, sich nicht an den Gesprächen beteiligte.

Hitler verfaßte eine sorgfältig durchdachte Antwort an Daladier, die Ribbentrop dem französischen Botschafter am nächsten Tag persönlich aushändigte. Dieser war nach seiner Unterredung mit Hitler am 26. August von neuer Hoffnung erfüllt, es werde keinen Krieg geben. In seinem Schreiben an Daladier am 27. August führte Hitler noch einmal seine Forderungen im Zusammenhang mit einer Regelung der Danzigfrage an. Er suche keinen Streit mit Frankreich und der Verzicht auf Elsaß-Lothringen sei ihm nicht schwer gefallen. Er fragte Daladier, wie ihm zumute sein würde, wenn die Hafenstadt Marseille, welche doppelt so groß sei wie Danzig, zur Freien Stadt erklärt und gezwungen würde, ständig ungesetzliche Akte und Eigenmächtigkeiten einer kleinen benachbarten Macht hinzunehmen.

Hitler versicherte dem Premier, ein deutsch-polnischer Krieg wäre katastrophal, denn er würde den Totalverlust des polnischen Staates in seiner gegenwärtigen Form bedeuten. Schmerzlich bewegt setzte er hinzu, er sehe sich zu dem Schluß genötigt, daß die Franzosen in einer ähnlichen Lage auch so handeln würden wie die Deutschen, doch wurde nach seiner Überzeugung Deutschland nicht die umgekehrte Haltung einnehmen und unter dem Druck einer so ungerechtfertigten Belastung wie der Freistadt-Korridor-Frage wie die Franzosen reagieren. Das Schreiben Hitlers endete ganz unvermittelt mit einer recht pessimistischen Bemerkung: „Leider sehe ich, wie ich schon vorher in meinem Schreiben feststellte, keinen Weg mehr für uns, Polen zu einer vernünftigeren Haltung zu bringen und damit eine Situation zu bereinigen, die für das deutsche Volk wie auch für das Reich unerträglich ist.”

In Wirklichkeit hoffte Hitler, ein Druck seitens der Franzosen und Briten werde die Polen zur Annahme einer Kompromißlösung veranlassen. Sein pessimistischer Brief sollte Daladier dazu bringen, gegenüber den Polen energisch aufzutreten. Die Deutschen ersuchten die Franzosen, die Korrespondenz zwischen Hitler und Daladier nicht zu veröffentlichen, doch nahmen die französischen Führer von dieser Bitte keine Notiz und der Briefwechsel erschien in der ganzen französischen Presse. Die deutsche Botschaft in Paris berichtete, Hitlers Äußerung über Marseille, aus dessen Umgebung der Premier stammte, habe sehr nachhaltigen Eindruck gemacht.

Hitler forderte Ribbentrop auf, Coulondre als Antwort auf dessen Bemerkung über die europäischen Frauen und Kinder vom vorhergehenden Tage eine bindende Erklärung abzugeben. In ihr versicherte Hitler, falls sich die Feindseligkeiten der Kriegführung auch gegen die feindliche Zivilbevölkerung richten sollten, würde die Initiative dazu nicht von ihm ausgehen. Diese Zusicherung ist später streng eingehalten worden und wurde erst infolge des bedingungslosen Bombenkriegs der Briten über Deutschland, der bereits im Jahre 1936 geplant worden war, unwirksam.

Hitler fasste auch die Möglichkeit ins Auge, daß er sich unter Umständen bald mit Polen, England und Frankreich im Krieg befinden würde. Am 27. August schrieb er Mussolini: „Sollte, wie erwähnt, der große Krieg beginnen, so wird die Lage im Osten geklärt sein, ehe die beiden Westmächte irgendeinen Erfolg erzielen können“.

Staatssekretär Weizsäcker hatte den amerikanischen Geschäftsträger Kirk gebeten, ihn am Abend des August im Auswärtigen Amt aufzusuchen. Weizsäcker teilte Kirk mit, daß Hitler die beiden letzten Botschaften des Präsidenten Roosevelt zur Kenntnis genommen habe, und Kirk drückte seine Anerkennung für diesen Akt der Höflichkeit aus. Weizsäcker gab Kirk den Rat, es wäre zeitgemäßer, Warnungen an Warschau zu richten statt an Berlin.

Der deutsche Geschäftsträger Thomsen mahnte Hitler am 28. August, Roosevelt würde alles in seiner Macht Stehende tun, um den Zusammenbruch Deutschlands herbeizuführen. Er sagte voraus, Roosevelt wurde rücksichtslose Mittel anwenden, um trotz des Widerstands der öffentlichen Meinung Amerikas die aktive Teilnahme Amerikas an einem europäischen Krieg zu erzwingen. Thomsen war überzeugt, daß Amerika nach dem Ausbruch des Krieges England und Frankreich Rohstoffe und Maschinen zur Verfügung stellen würde, und diese Maßnahme würde Anerkennung finden, weil sie zur Überwindung der großen Arbeitslosigkeit beitrage. Thomsens Bericht schloß, “das bestehende amerikanische Neutralitätsgesetz werde entweder aufgehoben oder umgangen werden“.

Mit Interesse nahm das Auswärtige Amt einen Bericht des deutschen Gesandten Fabricius in Bukarest zur Kenntnis, der am 27. August um 7 Uhr 45 morgens in Berlin eintraf. Der Bericht enthielt eine Information des rumänischen Generalstabschefs, General Tenestu, der, wie den Deutschen bekannt war, sehr engen Kontakt mit den französischen Befehlshabern pflegte. Er sagte voraus, Polen werde eine diplomatische Regelung ablehnen, und das werde einen Krieg zwischen Deutschland und Polen zur Folge haben. Er sei überzeugt, daß England und Frankreich im letzten Augenblick davon Abstand nehmen würden, in diesen Krieg einzugreifen. Die Prognose des Generals stützte sich auf Informationen aus militärischen Kreisen Frankreichs. Nach Italiens Abfall und dem Abschluß des englisch-polnischen Bündnisvertrages wirkte das auf Hitler sehr ermutigend.

Hitler befürchtete, daß er es sich nicht leisten könne, die günstigen Wetter-Verhältnisse für ein Vorgehen gegen die Polen ungenutzt zu lassen, falls diese Verhandlungen ablehnten. Die fast ausschließlich unbefestigten Straßen und Wege Polens verwandelten sich in der herbstlichen Regenperiode buchstäblich in ein Schlammeer. So befahl er für die frühen Morgenstunden des 31. August die Einsatzbereitschaft der deutschen Wehrmacht gegen Polen. Es war nicht so sehr eine Wiederholung seines Angriffsbefehls vom 25. August, als vielmehr ein Rückgriff auf die seinerzeit gegebenen Operationsbefehle, nach denen die Vorbereitungen zu einem möglichen Feldzug gegen Polen bis zum 20. August 1939 beendet sein sollten.

Deutsche Diplomaten in Dublin unterrichteten Hitler am 26. August, Irland würde im Fall eines deutsch-englischen Krieges neutral bleiben. Die irische Regierung wünschte von Hitler eine Erklärung, daß er im Kriegsfälle die Wiedervereinigung der Provinz Ulster mit dem übrigen Irland begünstigen würde. Die Reichsregierung lehnte dieses Ersuchen ab, weil es zu einer deutschen Einmischung in die Angelegenheiten des Vereinigten Königreichs von Großbritannien umgedeutet werden könnte. Die deutsche Regierung sympathisiere mit den Leiden des geteilten Irland, doch empfinde man es als unstatthaft, etwaige Feindseligkeiten mit den Briten durch Aufgreifen der irischen Frage noch auszudehnen.

