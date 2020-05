Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -224

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Zwanzigstes Kapitel

DAS NEUE DEUTSCHE ANGEBOT AN POLEN

Dahlerus übermittelt Hitlers Friedenswillen in London

Birger Dahlerus, der eine inoffizielle Mission für Deutschland übernommen hatte, war am 25. und 26. August mit Halifax in London zusammengekommen. Der britische Außenminister hatte es sorgfältig vermieden, offen zu betonen, daß eine Verständigung zwischen Großbritannien und Deutschland undurchführbar sei. Er konnte es auch keineswegs bestreiten, daß Hitlers Antwort auf Chamberlains Schreiben vom 23. August 1939 den offiziellen Weg zu Verhandlungen wieder geöffnet hatte.

Dahlerus bekam am 25. August große Schwierigkeiten, sich telefonisch mit Deutschland in Verbindung zu setzen, was kaum verwunderlich war, wenn man bedenkt, daß er diesen Versuch unternahm, kurz nachdem Hitler den Aufmarschbefehl widerrufen hatte. Schließlich gelang es ihm, Reichsmarschall Göring um 8 Uhr abends zu erreichen. Dahlerus meldete ihm das Ergebnis seiner ersten Unterredung mit Halifax und stellte dabei fest, daß der Reichsmarschall über die Entwicklung in Berlin, von der sein schwedischer Freund nichts wissen konnte, offensichtlich sehr erregt war. Göring betonte, die Lage sei außerordentlich ernst und eine deutsch-englische Konferenz sei überaus wünschenswert. Er setzte noch hinzu, es würde von unschätzbarer Bedeutung sein, wenn die Briten sich entschieden, Hitlers Abkommensangebot, das er Henderson am gleichen Nachmittag überreicht hatte, positiv zu beantworten.

Der schwedische Ingenieur konferierte am Morgen des 26. August, nachdem Henderson in London eingetroffen war, erneut mit Halifax. Er unterrichtete Halifax von seinem Telefongespräch mit Göring vom Abend zuvor. Halifax händigte ihm ein persönliches Schreiben an Göring aus, worin er direkte Verhandlungen mit den Polen empfahl. Dahlerus bat die deutsche Botschaft in London, dem Auswärtigen Amt mitzuteilen, daß er am gleichen Tag noch um 5 Uhr 30 nachmittags nach Berlin zurückfliegen werde.

Pünktlich traf er in Berlin ein und überbrachte Göring das Schreiben von Halifax. Am späten Abend des 26. August sprach er zum ersten Mal mit Hitler und führte danach weitere Gespräche mit Göring, bevor er nach London zurückflog, um, wie die Deutschen hofften, zu weiteren Konferenzen von entscheidender Bedeutung mit den Briten zusammen zukommen. Vor allem, so war es verabredet, sollte er etwas über die britische Antwort auf Hitlers Angebot vom 25. August hören.

Während Dahlerus am 27. August in London mit den Briten konferierte, erhielt Hitler eine Botschaft von Mussolini, die sich in kennzeichnender Weise auf Hitlers Einstellung zu Italien in den deutsch-englischen Verhandlungen auswirken sollte. Der italienische Führer verlangte, man solle in Berlin mit allen Mitteln versuchen, den Ausbruch eines Krieges mit Polen für mindestens drei oder vier Jahre zu verhindern. Hitler, der der Auffassung war, daß sich entweder eine diplomatische Regelung mit Polen oder in allernächster Zeit ein Krieg ergehen werde, war über diesen Vorschlag verärgert, der angesichts der Krise, vor der er stand, eine sehr unrealistische Einstellung zu verraten schien.

Die britischen Führer versicherten Dahlerus am 27. August, man werde bald formell auf Hitlers Angebot antworten. In der Zwischenzeit sei man bereit, informell das Wesentliche ihrer Antwort mitzuteilen. Im Mittelpunkt der britischen Antwort stand, daß man ein Abkommen zur Zusammenarbeit mit Deutschland im Prinzip für annehmbar halte, daß man aber weiterhin den von Polen im Danzigstreit eingenommenen Standpunkt unterstützen werde. Das hieß, Großbritannien und Deutschland standen vor einem Konflikt über den Fall Danzig. Halifax war bereit, Hitler zu versichern, daß Großbritannien jeden neuen Versuch Deutschlands begrüßen würde, seine Differenzen mit Polen durch direkte Verhandlungen zu beseitigen. Bevor Dahlerus zu weiteren Beratungen mit Hitler nach Berlin zurückkehrte, sprach er noch mit Chamberlain und einigen Mitgliedern des Foreign Office.

Der Reichskanzler zeigte sich über die Ergebnisse des Dahlerus-Besuches in London am 27. August außerordentlich erfreut. Seine dringlichste Frage war jetzt, würde Halifax gewillt sein, ein deutsch-englisches Bündnis in Erwägung zu ziehen? Hitler versicherte Dahlerus, er sei bereit, die britische Verpflichtung gegenüber Polen zu akzeptieren, wenn Deutschland seine Differenzen mit den Polen erst einmal beigelegt habe. Er glaubte, die Briten würden es anerkennen, daß er ein bedeutendes Zugeständnis gemacht habe, als er ihre Garantie an Polen nicht mehr als Hindernis einer deutsch-englischen Verständigung betrachtete. Und dann kam er zu dem entscheidenden Punkt. Mit Nachdruck beharrte er darauf, die Briten müßten die Polen veranlassen, mit Deutschland zu verhandeln, sonst werde man zu keinem Ergebnis kommen, der Krieg werde unvermeidlich und die günstige Gelegenheit für eine deutsch-englische Verständigung sei unwiederbringlich dahin.

Dahlerus nahm unverzüglich Fühlung mit der britischen Botschaft in Berlin auf und informierte sie, daß er Hitlers Antwort auf Halifax’ Vorschläge stärkstens befürworte. Er sicherte den Briten zu, die Stellung der Polen werde in jeder Verhandlung unvergleichlich besser sein als die der Tschechen im Zeitpunkt des Zusammenbruchs der Tschechoslowakei. Ferner teilte er ihnen mit, Hitler sei bereit, eine internationale Garantie Polens als Teil jeder Regelung zu akzeptieren. Vertraulich gab er noch zu verstehen, Hitler sei von dem, was er für Aufrichtigkeit der Briten hielt, mit der sie die deutsch-englischen Differenzen zu schlichten suchten, stark beeindruckt.

Von dem in der Nähe der Reichshauptstadt gelegenen Militärflughafen Oranienburg übermittelte Dahlerus telefonisch einen weiteren Bericht an die britischen Diplomaten. Er setzte Sir George Ogilvie-Forbes, den britischen Geschäftsträger, davon in Kenntnis, daß Hitler bereit sei, jeder dritten Macht, einschließlich Italiens, Japans und Rußlands, die Unterstützung gegen Großbritannien zu verweigern. Hitler hielt sich für berechtigt, diese Zusage anzubieten, weil Italien, sein einziger Bundesgenosse, es abgelehnt hatte, Deutschland gegen Angriffe von Großbritannien und Frankreich zu unterstützen. Nach seiner Überzeugung konnte dieses Versprechen sein vorhergehendes Beistandsangebot an das Britische Empire nur noch unterstreichen.

In einem Sonderbericht an die Briten vermerkte Dahlerus, Göring habe am 26. August einen äußerst realistischen Vorschlag gemacht. Der Reichsmarschall hatte nachdrücklich verlangt, Deutschland wünsche von Dahlerus wie auch von den Briten nur Tatsachen zu hören, man möge jede Rücksicht, vielleicht deutsche Gefühle zu verletzen, beiseite lassen. Göring hielt diese Offenheit für notwendig, wenn die ernsten Hindernisse einer deutsch-englischen Verständigung mit Erfolg aus dem Weg geräumt werden sollten.

Dahlerus beteuerte Halifax, sein Zusammentreffen mit Hitler habe ihn davon überzeugt, daß der Reichskanzler keinen Krieg wünsche. Nichtsdestoweniger hätten Hitler wie auch Göring ihn gewarnt, es werde Krieg geben, wenn nicht bald eine Regelung erzielt würde, und Polen werde, wenn dieser unglückselige Fall eintreten sollte, von Deutschland und der Sowjetunion in zwei Besatzungszonen aufgeteilt.

Nach Dahlerus’ Überzeugung zogen Hitler wie auch Göring eine ausgehandelte Lösung dieser Entwicklung vor. Damit glaubte Dahlerus alles getan zu haben, um die Briten zu bewegen, in ihrer Antwort an Hitler konstruktive Vorschläge zu unterbreiten. Jetzt konnte man nur noch auf den Wortlaut der offiziellen britischen Note warten.

