Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -225

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Zwanzigstes Kapitel

DAS NEUE DEUTSCHE ANGEBOT AN POLEN

Kennard gegen deutsch-polnische Gespräche

Ribbentrop telefonierte am 27. August mehrmals mit der deutschen Botschaft in Rom, um den Italienern dringend nahezulegen, in der gegenwärtigen Krise den Briten und Franzosen gegenüber nichts von ihrer neutralen Haltung verlauten zu lassen. Ciano behauptete Mackensen gegenüber, der wahre Standpunkt Italiens sei nur einem ganz kleinen Kreis im Lande bekannt, und Mussolini versicherte dem Botschafter, er werde versuchen, „cento per cento” (hundertprozentig) auf die deutschen Wünsche einzugehen. Auch gaben die Italiener die Zusage, ihre Truppen längs der französischen Grenze und in Lybien etwas zu verstärken.

Mussolini kabelte Hitler am 27. August um 4 Uhr 30 nachmittags: „Die Welt weiß es nicht und wird es vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten nicht erfahren, welche Haltung Italien einnimmt.” Der Verlauf der europäischen Geschichte wäre wahrscheinlich ein ganz anderer gewesen, wenn die Italiener diese Einstellung in den vorhergehenden zehn Tagen tatsächlich bewiesen hätten, anstatt ihre Neutralität der britischen Regierung eilends zur Kenntnis zu bringen. Die Deutschen blieben zwar der italienischen Politik gegenüber mißtrauisch, doch waren sie über den wirklichen Sachverhalt in völliger Unkenntnis.

Die Polen befanden sich wegen der Wiederaufnahme der diplomatischen Tätigkeit zwischen Berlin und London in fieberhafter Erregung. Raczynski protestierte bei Halifax, die Londoner Times vom 26, August habe Hendersons Friedensliebe bei der Wiedergabe seiner Gespräche mit Hitler vom 25. August hervorgehoben. Die Polen, die den Ausbruch des Krieges so bald wie möglich herbeiwünschten, fühlten sich alarmiert, sobald nur das Wort „Frieden” erwähnt wurde. Raczynski behauptete, man könne den Artikel in der Times als einen Versuch auslegen, Großbritannien und Polen auseinander zu bringen. Der polnische Botschafter bestritt es entschieden, daß irgendein Verhandlungsvorschlag Hitlers einen vernünftigen Kompromiß bieten könne, obwohl er es auf der anderen Seite verschwieg, was die Polen gegebenenfalls unter einer Kompromißlösung der Krise verstünden. Statt dessen stellte er die Behauptung auf, Hitler bemühe sich um die Einkreisung Polens und um die Aufspaltung der Alliierten.

Halifax fragte ihn, ob er denn nicht glaube, daß die Deutschen Polen unter Umständen jeden Augenblick angreifen könnten. Der polnische Botschafter erwiderte ausweichend, die Deutschen würden doch wohl nicht anzugreifen wagen. Ihr nächster Schritt werde ein Manöver sein, Rumänien und Polen zu entzweien.

Offenbar war es den polnischen Diplomaten nicht gegenwärtig, daß Hitler sich mit dieser Aufgabe in Rumänien gar nicht zu befassen brauchte. Der rumänische Außenminister Gafencu hatte nämlich am gleichen Tag, am 27. August, Deutschland eine formelle Neutralitätsversicherung für den Fall eines deutsch-polnischen Krieges gegeben. Überdies hatte König Carol seine Überzeugung dahin ausgedrückt, Großbritannien und Frankreich würden Deutschland nicht angreifen. Der rumänische Herrscher war erst kürzlich von einem Besuch in der Türkei zurückgekehrt, sichtlich beeindruckt von der Tatsache, daß die Briten mit ihren Lieferungen von Kriegsmaterial an die Türken in Verzug geraten waren.

In seinem Bericht an London äußerte sich der britische Botschafter Kennard entrüstet über die Möglichkeit erneuter Verhandlungen zwischen den Deutschen und Polen. Er erinnerte Sir Alexander Cadogan daran, daß er vor einiger Zeit Hendersons Vorschlag Lipski gegenüber getadelt habe, sich um eine Unterredung mit Hitler zu bemühen. Kennard war vollständig von dem Gedanken an den unvermeidbaren Krieg beherrscht und fürchtete, Hitlers Interesse an Verhandlungen mit den Polen sei ein „deutsches Manöver, um unsere Front aufzubrechen“. Über die britische Politik der vorhergehenden Jahre dachte er verächtlich. Er wies warnend darauf hin, neutrale Beobachter der Minoritäts-Verhältnisse in Polen dürften nicht wieder eine „Runciman-Mission” übernehmen. Das ständige Gerede, es müßten Zwischenfälle vermieden werden, hielt er für bedauerlich und behauptete, die Polen hätten das Recht, auf deutsche Provokationen „zu reagieren“. Auch betonte er, die polnische Regierung werde es ablehnen, über einen möglichen Austausch der Minderheiten mit den Deutschen zu verhandeln.

Kennard hatte fünf ausführliche Dokumente vom Foreign Office zugeschickt bekommen, die vertrauliche Berichte über die Mißhandlung der deutschen Minderheit in Polen enthielten. Kennards verlogene Antwort auf dieses Material lautete kurz und bündig: „So weit wie ich es beurteilen kann, sind die deutschen Behauptungen über Massenmißhandlungen an der deutschen Minderheit durch polnische Behörden grobe Übertreibungen, wenn nicht gar regelrechte Fälschungen.” Gereizt setzte er hinzu, Ausnahmen erklärten sich als Folge deutscher Provokationen seit März 1939. ln Abänderung seiner Instruktionen, Beck vor Ausschreitungen zu warnen, prägte er Beck im Gegenteil ein, man müsse „beweisen, daß Hitlers Behauptungen über die deutsche Minderheit falsch sind“. Der Botschafter versprach sich davon die Möglichkeit, die Tatsachen mir Gewalt seinen vorgefaßten Meinungen anzupassen.

Man könnte sich fragen, wie Kennard wohl auf das Schicksal seiner Familienangehörigen in Brighton oder sonstwo in England unter einer fremden Herrschaft reagiert hätte, die tägliche Greueltaten erduldete. Selbstzufrieden akzeptierte er eine drohende polnische Haltung, die auch die unmittelbare Sicherheit seiner Landsleute in Mitleidenschaft zog.

Die Polen hofften, eine mögliche englisch-deutsche Wiederannäherung im Keim ersticken zu können und verlangten unverzüglich über jede britische Antwort auf Hitlers Vorschläge informiert zu werden. Sie warnten, obwohl ihre Mobilmachung praktisch abgeschlossen sei, würden sie, falls sie eine britische Antwort als unbefriedigend empfänden, sofort weitere militärische Maßnahmen treffen. Mit Nachdruck betonten sie, der einzige Zweck der Manöver Hitlers sei, die „Friedensfront” zu zerstören. Kennards Bericht läßt erkennen, daß Beck dem Vorschlag eines Austauschs der Minderheiten und einer Entsendung neutraler Beobachter nach Polen freundlich auswich.

Seinen irreführenden Versicherungen an die Deutschen ließ Graf Ciano am 27. August ein persönliches Telefongespräch mit Lord Halifax folgen. Diesem teilte er mit, daß er, gestützt auf die zwischen Großbritannien und Italien bestehenden freundschaftlichen Beziehungen, die britische Regierung dringend ersuchen möchte, Hitlers Angebot eines deutsch-englischen Abkommens ernsthaft in Betracht zu ziehen. Auch drängte er Halifax, die Polen zu Verhandlungen mit den Deutschen zu ermuntern. Sein Anruf kam zu einem Zeitpunkt, als das Foreign Office sich mit einer sehr selbstgefälligen Lagebeurteilung befaßte. In dieser Beurteilung hieß es: „Die Tatsache, daß Herr Hitler die Botschaft des Außenministers an Feldmarschall Göring als befriedigend erachtet und durchaus einverstanden ist, Zurückhaltung zu üben, zeigt, daß die deutsche Regierung ins Schwanken geraten ist. Dies wurde gestern durch ein Mitglied der deutschen Botschaft bestätigt, als es äußerte, die Unterzeichnung des polnischen Pakts sei wie eine Bombe eingeschlagen.”

Der Pakt hatte wirklich wie eine Bombe gewirkt, obwohl der deutsche Diplomat, der den Briten diese Tatsache anvertraut hatte, ihnen als ein Mann von zweifelhafter Vaterlandsliebe bekannt war. Der deutsche Geschäftsträger Theo Kordt in London ließ von dieser Stelle aus tatsächlich der britischen Regierung mehr Informationen zukommen als dem Auswärtigen Amt in Berlin. Das hieß allerdings nicht, daß Großbritannien, ungeachtet der Lage in Polen, Hitler nun unbegrenzt einschüchtern konnte.

Hitlers Zögern, im Gegensatz zu Mussolinis, entsprang nicht der Furcht vor der militärischen Stärke Englands, die von sich aus Deutschland niemals schlagen konnte, sondern einer aufrichtigen Freundschaft gegenüber dem Britischen Empire und dem Wunsch, es eher zu stärken als zu schwächen. Der Beschluß des Foreign Office vom 27. August, es sei ratsam, „in der Form versöhnlich” zu sein, doch „dem Inhalt nach absolut fest“, war keine gute Formel zur Wahrung des Friedens. Die absolute Festigkeit ihrer Politik, wie sie den Briten vorschwebte, bestand in ihrer Unnachgiebigkeit, die den Druck auf Polen mit dem Ziel einer diplomatischen Regelung mit Deutschland ausschloß.

Die schwerwiegendste Verblendung bewies das Foreign Office am 27. August in der Beurteilung der angeblich günstigen militärischen Stellung Englands. Den britischen Diplomaten schien es, als seien „die letzten Nachrichten aus der Türkei und Italien höchst befriedigend. Wenn Krieg ausbrechen sollte und Italien marschiert nicht, wird die moralische Wirkung auf das deutsche Volk ungeheuer sein, es würde sich durch den zweifelhaften russischen Beistand nicht entschädigt fühlen“.

Das deutsche Volk war von einem neuen Krieg gewiß nicht begeistert, doch war es grotesk, anzunehmen, daß seine Moral durch irgendein Verhalten Italiens ernstlich beeinträchtigt werden könne. Der Mann auf der Straße in Deutschland, von verantwortlichen militärischen Persönlichkeiten ganz zu schweigen, legte zu diesem Zeitpunkt nur wenig Wert auf die militärische Bedeutung Italiens. Es würde Hitler nicht schwer fallen, dem Volk überzeugend klarzumachen, daß es das beste für Deutschland sei, wenn Italien sich aus allem heraushielte. Die militärische Lagebeurteilung der Engländer schloß mit der bekümmerten Bemerkung: „Nach den letzten Angaben haben wir eine unerwartet starke Hand.“

Am 27. August hielt Hitler eine vertrauliche Rede vor den übrigen deutschen Führern und betonte darin seine Hoffnung auf ein Abkommen mit England. Die Sache der Briten war in Wirklichkeit so schwach, daß Hitler mit jeder weiteren Prüfung der Lage von neuem zu der Überzeugung kam, es könne unmöglich in ihrer Absicht noch in ihrem Interesse liegen, Polens wegen Krieg zu führen. Leider ließen es die Bestrebungen von Halifax und seinem Stabe im Foreign Office, eine ganze Koalition in den Krieg gegen Deutschland zu führen, zu, die gegenwärtige Situation ebenso rücksichtslos wie oberflächlich aufzufassen.

Karl von Wiegand, ein gut unterrichteter amerikanischer Journalist von der Nachrichtenagentur William Randolph Hearsts, dem International News Service, erörterte die Lage am 27. August mit britischen Diplomaten in Berlin. Später am Tage konnte er den deutschen Diplomaten mitteilen, Sir Nevile Henderson selbst trete für eine Behebung der gegenwärtigen Krise im Sinne der Deutschen ein. Trotzdem war Henderson im Hinblick auf die Erfolge seiner jüngsten Mission sehr skeptisch, als er London am Tage zuvor verlassen hatte. Er hatte seinem Stab in Berlin erklärt, er bezweifle, ob das britische Kabinett seine Bemühungen um eine friedliche Lösung unterstützen werde.

Henderson war es klar, daß der Friede nicht ohne einen Kompromiß erhalten werden konnte Er war bereit, sich in London für die Rückkehr Danzigs und für angemessene Durchgangsmöglichkeiten nach Ostpreußen zu verwenden. Nach seiner Überzeugung bildete das ursprüngliche deutsche Angebot an Polen die bestmögliche Grundlage für eine Beilegung der deutsch-polnischen Differenzen.

Die Russen behaupteten jeden Tag von neuem, die Briten seien an ihrer schwachen Position selbst schuld. Marschall Woroschilow, der der Hauptsprecher auf russischer Seite in den kürzlichen Militärgesprächen mit dem Westen war, setzte in einem Gespräch mit der lswestja am 26, August auseinander, es sei naiv von London, zu behaupten, die russischen Verhandlungen mit England und Frankreich seien wegen des Pakts mit Deutschland abgebrochen worden. Das Gegenteil sei der Fall, der Pakt mit Deutschland sei unterzeichnet worden, weil sich die Verhandlungen mit dem Westen in einer Sackgasse festgefahren hätten und in diese Sackgasse sei man aufgrund der britischen Garantie an Polen und der polnischen Unnachgiebigkeit hineingeraten.

Damit nutzte Woroschilow in Wirklichkeit den Vorwand für den Abbruch der Verhandlungen mit dem Westen eher aus, als etwas über die wahren Absichten der sowjetischen Politik auszusagen, die sich seit Monaten auf die Hoffnung stützte, die russische Neutralität im Anfangsstadium eines englisch-deutschen Vernichtungskrieges wahren zu können. Seine Erklärungen bildeten eine geschickte und glaubwürdige Rechtfertigung der russischen Poltitik, die darauf zielte, in England und Frankreich ein Maximum an Unzufriedenheit mit dem Verhalten Polens hervorzurufen. Das bedeutete aber nicht, daß die Russen auf seiten der Deutschen ehrlich mitspielten. Sie hatten Ribbentrop zugesagt, einen neuen Botschafter als Nachfolger des inzwischen abberufenen Merekalow nach Berlin zu entsenden, doch war das in der Woche nach Ribbentrops Rückkehr aus Moskau noch nicht geschehen. Außerordentlich zögernd verhielten sie sich auch zu dem deutschen Ersuchen, die weitverbreiteten Gerüchte zu dementieren, nach denen russische Truppen gegenwärtig von der polnischen Grenze zurückgezogen würden.

Am 28. August endlich gab Molotow ein lakonisches Dementi heraus, in dem erklärt wurde, der gemeldete Abzug sowjetischer Truppen entbehre jeder Grundlage. Ribbentrop war mit dieser Erklärung nicht zufrieden. Nach seiner Ansicht konnte die Bekanntgabe russischer Truppenansammlungen an der polnischen Grenze Warschau zu Verhandlungen veranlassen. Er telefonierte am 28. August mit Moskau, um Molotow zu ersuchen, diese Maßnahme zu ergreifen. Molotow lehnte es ab, darauf einzugehen, und Botschafter Graf von der Schulenburg berichtete am 29. August, der sowjetische Außenminister habe immer noch keinen Botschafter für Deutschland ernannt.

Die Sowjetunion sah in Wahrnehmung ihrer eigenen Politik keinen Anlaß, Hitler bei der Erreichung eines friedlichen Ausgleichs im deutsch-polnischen Streit behilflich zu sein.

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

