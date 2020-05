„We are in a Live Exercise!“ Corona ist ein perfider Plan!

Was jetzt folgt, ist alles mit Quellen belegt – und zwar von der WHO, Weltbank, UN, Weltwirtschaftsforum Davos.

Jetzt freue ich mich auf die Faktenchecker und Wichtigtuer, die für Geld in den “Sozialen Medien” der Regierung, die das Volk belügt, betrügt ihre heuchlerischen Dienste leistet. Die grundsätzlich alle Meldungen der “Alternativen Medien” als Verschwörungstheorie, Desinformation oder “Fake-News” bezeichnen! Ich gönne Euch Eure 30 Silberlinge – aber das Maul ist Euch jetzt gestopft! Ihr habt nämlich keine Argumente mehr, egal wie und mit welchen Mitteln ihr versucht, das folgende zu diskreditieren, so blöd ist das deutsche Schlafschaf nicht mehr, Euch glaubt keiner mehr!

Bitte bis zum Ende lesen – Jeder, der den folgenden Artikel liest hat die Pflicht, das zu teilen, zu verbreiten und zwar JETZT!

ERSTENS: Live-Übung – Mike Pompeo, sprach am 20. März beim Pressenbriefing folgendes aus:

„We are in a Live Exercise!“

Das wurde auch vom Fernsehsender CNN so im Video gezeigt. Überzeugen Sie sich selbst.Beachten Sie, wie Trump, der direkt an Pompeos Seite steht, seinen Außenminister während des Presse-Briefing zu tadeln scheint. Trump sagte: “Du hättest es uns wissen lassen sollen.“

Mike Pompeo calls Coronavirus pandemic an Exercise live on CNN

Mike Pompeo, der erst vor einem Jahr, über seine Zeit als CIA-Chef, offen prahlte,“wir haben gelogen, betrogen und gestohlen”, gab auf CNN zu, dass “wir hier in einer Live-Übung sind“, als er sich während einer Pressekonferenz auf COVID-19 bezog. Ein weiteres Indiz dafür, dass die gesamte Coronavirus-Krise geplant und orchestriert wurde. Die von Pompeo verwendete Sprache -„Live-Übung“ – erinnert stark an die Sprache, die beim Militär und natürlich auch bei der CIA, dessen Chef er war, gesprochen wird. Der mögliche Einwand, dass Pompeo dabei über China sprach und die Aussage aus dem Zusammenhang gerissen werde, ist hinfällig! „Live-Exercise“, ist eine im militärischen Jargon verwendete Aussage, dabei bleibts! Operationen die unter falscher Flagge geführt werden, verwenden diesen Begriff ebenfalls.

ZWEITENS: Da lob ich mir Donald Trump!

Er geht gleich soweit, das Virus als Monster zu bezeichnen und spricht von Zauber:

„Denken Sie daran in dieser schrecklichen Zeit, in dieser schrecklichen dunklen Zeit, in der dieses Monster kam und sich ausbreitete, es ist ein schrecklicher Zauber über diese Welt gekommen. 184 Länder sind betroffen!“

Drittens: Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, sprach von einer „Probe des Ernstfalles!“

Nachdem er schon bei der Ausrufung des Katastrophen-Zustandes in Bayern von einem „Test“ sprach, „dessen Herausforderung wir annehmen“, sagte Söder, am 13.05.2020 – zu sehen bei Youtube: „Wir haben den totalen Ernstfall jetzt geprobt!“ Es sei dem Leser empfohlen, sich den Plan: „Pandemie durch Virus Modi-SARS“ der Bundesregierung in Zusammenarbeit mit dem Robert Koch Institut aus dem Jahr 2012 – ab der Seite 55 genau durchzulesen. Direktlink-hier.

Es gibt bereits verschiedene Hinweise darauf, dass diese ganze Pandemie – als eine gefälschte Pandemie – im Voraus geplant war. Es gibt das Papier der Rockefeller Foundation 2010, in dem darüber gesprochen wurde. Es gibt den Illuminati-Insider, der geheime Pläne enthüllte, eine Biowaffe gegen die Chinesen freizugeben, indem er sagte: “China wird sich erkälten!“ – Die „Event 201 Simulation“ ist ja schon bekannt!

„Neue Normalität“

Es ist Tatsache, dass so eine Pandemie es möglich macht, gleichzeitig und schnell, fast jede denkbare Ordnung oder Gesetz einzuführen. Die soziale Isolation der Bürger als „neue Normalität“ zu bezeichnen, gibt schon mal Aufschluss darüber, welche Gedanken bei den Regierungen und ihrer Polit-Darsteller geführt werden. Die stattfindende Zensur, Quarantäne, Ausgangssperren, sind nicht nur Indizien, sondern legen das sehr nahe. Die immer lauter werdenden Rufe nach Bargeld-Abschaffung, die Einführung von 5 G, als auch die „obligatorischen“ Welt-Impf-Pläne“ von Bill Gates, die alle nachzulesen sind, weisen uns Sklaven schon mal die Richtung. Befasst man sich noch mit der Impf-Zugabe mit Nanochips oder RFID-Chips zur ständigen Überwachung, dreht sich George Orwell dreimal im Grab um, aber vor Freude, weil er mit seiner Warnung vor einem Überwachungsstaat, mehr als bestätigt wird!

George Orwell warnte vor einer tyrannischen Weltregierung, in der alle Bürger ständiger Überwachung und Zensur unterworfen sind. Viele Menschen bezeichnen dies als „NWO – die Neue Weltordnung“. Ich bezeichne diese Spielart als “Digitale Diktatur”. Facebook und die Silicon Valley-Konsorten Google, Twitter, YouTube und Amazon sind kurz davor, Orwells Alptraum zu verwirklichen. Nicht nur Facebook ist dabei zu einem “Großen Bruder” geworden.

“Es geht nicht mehr um Spaß, wir haben eine Mission!“,

sagte der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg.

Die digitale Machtübernahme beschert uns einen auf Zensur basierenden Superstaat mit Massenüberwachung, der darauf abzielt, Freiheiten der Gesellschaft und des Einzelnen sowie die Demokratie zu vernichten. “Wer das nicht erkennt, hat wirklich verpennt!”

Aus den Pandemie-Plänen einzelner Nationen kann man aber so einen schrecklichen Verdacht, dass wir uns mit der Coronakrise in einer „Live Exercise“ befinden und alles nur eine „PLANdemie“ sein soll, nicht herauslesen. Da muss man anders vorgehen, da muss man dem Geld folgen, dachte ich. So ein Plan kostet nicht nur in seiner Ausführung eine Menge Geld, sondern so ein Plan muss vorher die nötigen finanziellen Mittel bereitstellen und vor Genehmigung, durch wen auch immer, betriebswirtschaftlich kalkulierbar sein. Die Durchführung in Zusammenarbeit mit anderen Organistionen, wie WHO, EU, NATO und Geheimdienste, sind auch mit Kosten verbunden.

Was am allerwichtigsten ist, liegt nach der Durchführung ganz oben auf der Agenda. Die Nachbetrachtung der Übung und ein s.g. „Forecast“, eine Vorschau auf künftig stattfindende Ereignisse. Schließlich will man ja aus dem „Pandemie-Szenario“ möglichst viele Schlüsse ziehen um bei zukünftigen Pandemie-Übungen nicht dieselben Fehler zu wiederholen. Also aus seinen vergangenen Fehlern lernen. Bei der Recherche nach einer betriebswirtschaftlichen „Nachbetrachtung“, stieß ich zufällig auf einen Jahresbericht, der von den Zahlen her, gar nicht interessant war. Aber die zu erfüllenden Aufgaben, die als Vorgabe zwei „Pandemie-Übungsszenarios“ vorsehen sind, wie Sie gleich sehen werden, hochbrisant!

VIERTENS und das ist die BOMBE und kein Q-Drop oder ähnlicher Hirnriss!

Es geht um den Jahresbericht des „Global Preparedness Monitoring Board“.

Das „GPMB“ ist ein unabhängiges Überwachungs- und Rechenschaftsgremium, um die Bereitschaft für globale Gesundheitskrisen sicherzustellen. Der Verwaltungsrat setzt sich aus politischen Führern, Leitern von Agenturen und Experten von Weltrang zusammen und bietet politischen Entscheidungsträgern der Welt, eine unabhängige und umfassende Bewertung der Fortschritte auf dem Weg zu einer besseren Bereitschaft und Reaktionsfähigkeit bei Krankheitsausbrüchen und anderen Notfällen mit gesundheitlichen Folgen. Kurz gesagt, das ‘GPMB’ sieht seine Aufgabe darin, eine Roadmap für eine sicherere Welt zu erstellen und dabei natürlich auch die Kosten und Erfolge nachzubetrachten und für die Zukunft zu planen.

Das GPMB wurde auf Empfehlung der „Global Health Crises Task Force“ des UN-Generalsekretärs im Jahr 2017 aufgestellt und von der WHO, im Verbund mit der Weltbankgruppe, im Mai 2018 offiziell ins Leben gerufen. Das GPMB wird von seinen beiden Co-Vorsitzenden geleitet, Elhadj As Sy, Vorsitzender des „Kofi Annan Foundation Board“ und ehemaliger Generalsekretär des IFRC (Rotes Kreuz). Zweite Vorsitzende ist die frühere Generaldirektorin der WHO und Norwegens Ex- Premierministerin, Dr. Gro Hazrlem Brundtland.

Die UN / WHO und Weltbank – drei Schwergewichte im Verbund!

Bei den Mitgliedern, im s.g. „Board of Members“, ist der bekannte Jesuit, Dr. Anthony S. Fauci, Direktor des „US-National Institute of Allergy and Infectious Diseases“ (NIAID) und des „US-National Institutes of Health“. Der Chinese George F. Gao, General-Director des „Chinese Center for Disease Control and Prevention“ gern auch kurz als „China CDC“ bezeichnet. Jeremy Farrar, der Direktor des „Wellcome Trust“ darf natürlich auch nicht fehlen, genau wie auch Dr. Chris Elias, Präsident vom „Global Development Program“. Desweiteren sind die Mitglieder aus Russland, Japan, Indien, Chile, aus den Niederlanden, der Schweiz und aus Ruanda. Sie können hier alle Mitglieder abrufen: https://apps.who.int/gpmb/board.html

HINWEIS: Es gibt ein zweieinhalbstündiges Telefongespräch in dem Ursula von der Leyen, mit anderen Weltführern sprach und dann zu Dr.Victor Joseph Dzau, auch ein führendes Mitglied des GPMB, in Englisch sagte: „Ohne dich mein Freund wäre das alles nicht möglich gewesen!“ Frau von der Leyen, ich kann gar nicht schreiben, was ich für Sie empfinde!!! Angela Merkel kann wieder anfangen zu zittern – Ihr Ende naht! Aufklärung darüber, findet der Leser hier und zwar bestens recherchiert…

Hier die verpflichtenden Massnahmen des GPMB für die einzelnen Regierungschefs.

Achten Sie bitte wer da alles mit im Boot sitzt, bevor wir uns dem Jahresbericht widmen.

Regierungschefs müssen sich verpflichten und Investieren. Regierungschefs aus jedem Land müssen sich zur Bereitschaft verpflichten, indem sie ihre verbindlichen Verpflichtungen gemäß den Internationalen Gesundheits-vorschriften (IGV (2005) umsetzen.

Länder und regionale Organisationen müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Die G7-, G20- und G77-Mitgliedstaaten sowie regionale zwischenstaatliche Organisationen, müssen ihre politischen und finanziellen Verpflichtungen zur Vorbereitung einhalten und sich bereit erklären, die Fortschritte während ihrer jährlichen Sitzungen routinemäßig zu überwachen.

Alle Länder müssen starke Systeme aufbauen. Die Regierungschefs müssen einen nationalen hochrangigen Koordinator mit Autorität und politischer Rechenschaftspflicht ernennen, der die Ansätze der gesamten Regierung und der gesamten Gesellschaft leitet und routinemäßig multisektorale Simulationsübungen durchführt, um eine wirksame Bereitschaft zu etablieren und aufrechtzuerhalten. Sie müssen die Beteiligung der Gemeinschaft an allen Vorbereitungsbemühungen priorisieren, Vertrauen aufbauen und mehrere Interessengruppen einbeziehen (z. B. Gesetzgeber, Vertreter der Sektoren Gesundheit von Mensch und Tier, Sicherheit und auswärtige Angelegenheiten, Privatsektor, lokale Führungskräfte sowie Frauen und Jugendliche).

Länder, Geber und Institutionen müssen auf das Schlimmste vorbereitet sein.

Eine sich schnell ausbreitende Pandemie aufgrund eines tödlichen Erregers der Atemwege (ob von Natur aus oder versehentlich oder absichtlich freigesetzt) stellt zusätzliche Anforderungen an die Vorsorge. Geber und multilaterale Institutionen müssen angemessene Investitionen in die Entwicklung innovativer Impfstoffe und Therapeutika, Produktionskapazitäten, Breitband-Virostatika und geeignete nicht-pharmazeutische Interventionen sicherstellen. Alle Länder müssen ein System entwickeln, mit dem Genom-sequenzen eines neuen Krankheitserregers für Zwecke der öffentlichen Gesundheit sofort ausgetauscht werden können, sowie Mittel, um begrenzte medizinische Gegenmaßnahmen zwischen den Ländern auszutauschen.

Geldgeber für Entwicklungshilfe müssen Anreize schaffen und die Mittel für die Bereitschaft erhöhen.

Geber, internationale Finanzierungsinstitutionen, globale Fonds und Philanthropen müssen die Mittel für die ärmsten und am stärksten gefährdeten Länder durch Entwicklungshilfe für die Gesundheit und einen besseren / früheren Zugang zum zentralen Notfallhilfefonds der Vereinten Nationen erhöhen, um Finanzierungslücken für ihre nationalen Aktionspläne für die Gesundheitssicherheit zu schließen. Die Mitgliedstaaten müssen einer Erhöhung der WHO-Beiträge zur Finanzierung von Bereitschafts- und Reaktionsmaßnahmen zustimmen und den Notfall-Fonds der WHO für Notfälle nachhaltig finanzieren, inklusiv der Einrichtung eines Nachschub- programms mit Mitteln aus der überarbeiteten Pandemie Notfinanzierungsfazilität der Weltbank.

Geber, internationale Finanzierungsinstitutionen, globale Fonds und Philanthropen müssen die Mittel für die ärmsten und am stärksten gefährdeten Länder durch Entwicklungshilfe für die Gesundheit und einen besseren / früheren Zugang zum zentralen Notfallhilfefonds der Vereinten Nationen erhöhen, um Finanzierungslücken für ihre nationalen Aktionspläne für die Gesundheitssicherheit zu schließen. Die Mitgliedstaaten müssen einer Erhöhung der WHO-Beiträge zur Finanzierung von Bereitschafts- und Reaktionsmaßnahmen zustimmen und den Notfall-Fonds der WHO für Notfälle nachhaltig finanzieren, inklusiv der Einrichtung eines Nachschub- programms mit Mitteln aus der überarbeiteten Pandemie Notfinanzierungsfazilität der Weltbank. Die Vereinten Nationen müssen die Koordinierungsmechanismen stärken. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen mit der WHO und dem Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) muss die Koordinierung in verschiedenen Länder-, Gesundheits- und humanitären Notsituationen stärken. Dadurch wird die systemweite Rolle- und Verantwortlichkeit der Vereinten Nationen in Notsituationen sichergestellt. Ein schnelles Umsetzen von Bereitschafts- und Reaktionsstrategien bei gesundheitlichen Notfällen und durch routinemäßige Simulationsübungen, dient zur Verbesserung der Bereitschaft und Systemführung der Vereinten Nationen. Die WHO sollte einen Ansatz einführen, um die breitere nationale und internationale Gemeinschaft in frühen Stadien eines Ausbruchs zu mobilisieren, bevor ein Gesundheits-Notfall nach IHR (Internationale Gesundheitsregeln WHO 2005) zur öffentlichen Gesundheit von internationaler Bedeutung erklärt wird.

Wenn Sie sich jetzt als Leser die Frage stellen:

„Was ist denn jetzt los?“,

kann ich Sie beruhigen!

Keine Angst, es ist ganz einfach: Der weiter unten in Auszügen dargestellte und zum Original-Dokument verlinkte Jahres-Bericht der GPMB, wird sicher auch für Sie zum Augenöffner. Wie Sie dann, das Wissen über die zwei im Jahresverlauf 2020 geplanten Übungen einordnen, bleibt Ihnen überlassen. Der Vorwurf einer Verschwörungstheorie aufzusitzen ist garantiert ausgeräumt, das kann ich versprechen. Ich liefere Ihnen nur eine sehr heftige und äußerst brisante Information, was eigentlich die Aufgabe investigativer Journalisten wäre. Die Quelle können Sie jederzeit und ganz einfach nachprüfen. Der Jahresbericht mit dem gefährlich klingenden Namen „WORLD at RISK“ – ist bei der WHO nicht so einfach, aber bei erweiteter Suche doch zu finden, also öffentlich!

Im Jahresbericht 2019, werden die Fortschritte und Herausforderungen für die Zukunft, sowie die sich daraus ergebenden, durchzuführenden Maßnahmen und Planungen aufgezeigt. Wie in solchen Jahresberichten üblich, wird dabei auch ein s.g. Fortschrittsindikator aufgeführt. Die auferlegten und durchzuführenden Maßnahmen, sind im Jahresplan 2019, als Fortschrittsindikator bis September 2020 auszuführen. Ich meine damit die zwei konkret geplanten Trainings- und Simulationsübungen.

Jahresbericht über die globale Bereitschaft für gesundheitliche Notfälle.“

„Global Preparedness Monitoring“ Board first annual report. 22. September 2019.

Zitat: „Die Vereinten Nationen (einschließlich der WHO) führen mindestens zwei systemweite Trainings- und Simulationsübungen durch, einschließlich einer zur Abdeckung der absichtlichen Freisetzung eines tödlichen respiratorischen Pathogens.“

Original: „The United Nations (including WHO) conducts at least two systemwide training and simulation exercises, including one covering the deliberate release of a lethal respiratory pathogen. Ich habe aus dem Original-Dokument einen Screenshot erstellt.

Quelle:

WHO – „Global Preparedness Monitoring“ Board first annual report. Seite 10/ 39 https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf

Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche von den zwei oben genannten „systemweiten Trainings- und Simulationsübungen“ bevorsteht, die bis September 2020 abgeschlossen sein soll? Die Frage kann ich natürlich nicht beantworten!

Aber unser Politiker können das beantworten, es wäre an der Zeit dieses Schauspiel sofort zu beenden und bei ARD und ZDF Sondersendungen zu senden, wo sich diese heuchlerische Bande, die uns belogen, betrogen und bis zum Sankt Nimmerleinstag verschuldet hat, nur um ihre Unfähigkeit zu verdecken eine vernünftige Regierungsarbeit abzuliefern. Es geht Euch nur um Macht, da ist jedes Mittel recht! Dass dabei Existenzen vernichtet werden, ist Euch komplett egal!

“Zurücktreten!”, rufe ich Euch zu!

