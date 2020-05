Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -227

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Zwanzigstes Kapitel

DAS NEUE DEUTSCHE ANGEBOT AN POLEN

Hitler hofft auf einen friedlichen Ausgleich

Am Abend des 28. August nach der Übergabe der britischen Note und der Unterredung mit Henderson herrschte für kurze Zeit in Hitlers nächster Umgebung beträchtlicher Optimismus. Diese Stimmung schien voll gerechtfertigt durch die eindeutige, aber gänzlich falsche Versicherung der Briten, man habe die Polen veranlaßt, sich mit erneuten direkten Verhandlungen einverstanden zu erklären.

Man könnte Hitler und seiner Umgebung nachsagen, daß es besonders naiv war, jeder Versicherung Glauben zu schenken, die aus London kam. Dieser Vorwurf traf zweifellos zu, doch kam es Hitler schlechterdings unwahrscheinlich vor, daß die Briten irgendeinen Nutzen davon haben könnten, den polnischen Standpunkt falsch darzustellen.

Hitler neigte bei seiner Verehrung des Britischen Empires dazu, den britischen Führern größere Klugheit und Integrität zuzutrauen, als sie es in Wahrheit verdienten. Und Halifax war durchaus bereit, diese Verehrung in Berlin bis zu einem gewissen Grade für seine Zwecke auszunutzen; nach seiner Ansicht ließ sich mit ihr der britische Einfluß in Italien aufrechterhalten.

So rief er Ciano am 29. August an, die Antwort auf die offizielle britische Note und die Unterredung in Berlin am vorhergehenden Abend veranlaßten ihn, auf eine Regelung „zu hoffen“. Mit erhöhter Vorsicht setzte er dann hinzu, „er hoffe es” zumindest. Damit wollte er die Italiener überzeugen, daß er ganz ehrlich eine friedliche Regelung anstrebe und daß der letzte britische Vorstoß die Situation aufs beste dafür vorbereitet habe. Nun war Hitler am Zuge. Die Italiener sollten sich nunmehr an den Mann in Berlin halten, wenn die Dinge sich plötzlich erneut verschlechterten. Englands Foreign Secretary beteuerte Ciano noch mit platonischer Geste, er hoffe, Mussolini werde sich beharrlich weiterhin um den Frieden bemühen.

Hitlers optimistische Stimmung in Berlin wurde von Bonnet in Paris geteilt. Frankreich hatte, wie Polen, jetzt seine Mobilisierung praktisch vollzogen. Bonnet erinnerte Sir Eric Phipps an den alten militärischen und diplomatischen Grundsatz, daß Mobilisierung Krieg bedeutete. Dann stellte er fest, er müsse sich immer wieder über die Tatsache wundern, wie Frankreich 2.700.000 einsatzfähige Männer ohne jede Warnung oder bedrohliche militärische Maßnahmen der Deutschen einberufen konnte. Vertraulich äußerte er, im Fall eines regulären Mobilmachungsbefehls wurden die Armeedienststellen höchstens noch eine weitere halbe Million Mann einziehen. Phipps bemerkte, daß Bonnet über diese ernsten Fragen sichtlich mit unbeschwertem Gemüt sprach. Der französische Außenminister war von neuem optimistisch hinsichtlich der Chancen, den Frieden zu erhalten.

Der italienische Botschafter Attolico hatte Weizsäcker am Abend des 27. August versichert, Mussolini habe einen besonderen Plan für eine internationale Konferenz, falls die Polen Verhandlungen mit Deutschland verweigerten. Außerdem sei Mussolini bereit, die Rückkehr Danzigs als Teil jeder Regelung durchzusetzen.

Am Abend des 28. August rief Attolico das Auswärtige Amt an und bat um eine Durchschrift von Hitlers letztem Schreiben an Chamberlain. Er habe irreführende Berichte über Dahlerus’ Mission in England gehört und sein Eindruck, Hitler habe erneut an Chamberlain geschrieben, sei falsch. Weizsäcker versicherte Attolico, Hitler habe es nie vorgehabt, Chamberlain zu schreiben, bevor er die offizielle britische Antwort auf das deutsche Angebot vom 25. August erhalten hatte. Er suchte den argwöhnischen Botschafter zu überzeugen, daß Deutschland Italien über wesentliche Entwicklungen in den englisch-deutschen Verhandlungen vollständig auf dem laufenden halten werde.

Ribbentrop bat Attolico am 29. August ins Auswärtige Amt, um mit ihm über die letzten Vorgänge zu sprechen. Er bedeutete ihm, daß er nach der letzten Unterredung zwischen Hitler und Henderson auf einen friedlichen Ausgleich hoffe. Attolico wollte etwas über die deutsche Antwort auf die britische Note vom 28. August wissen, doch ließ Ribbentrop durchblicken, sie sei noch nicht fertig. Immerhin machte er einige Andeutungen über die deutschen Absichten, als er dem Italiener anvertraute, Henderson habe ihm den Rat gegeben, die Polen zum Verhandeln nach Berlin einzuladen.

Ribbentrop gab zu, Hitler sei hinsichtlich neuer Verhandlungen mit Polen ziemlich skeptisch. Attolico stimmte ihm darin zu und betonte, daß eine diplomatische Konferenz der Hauptmächte weitaus vielversprechender für eine Regelung sein werde. Ribbentrop bestritt es nicht, doch machte er geltend, Hitler sei klug, wenn er dem Rat der Briten folge, sich mit den Polen direkt auseinanderzusetzen. Es schien ihm klar zu sein, daß dann eher die Polen und nicht Deutschland die Schuld haben würden, wenn eine Fühlungnahme nicht gelinge.

Attolico war bestrebt, Ribbentrop etwas Mut zu machen. Er erzählte ihm, der päpstliche Nuntius Orsenigo glaube, kürzlich eine Besserung der polnischen Einstellung bemerkt zu haben. Ribbentrop war geneigt, dies auf den britischen Einfluß zurückzuführen. Er wäre sehr betroffen gewesen, wenn er erfahren hätte, daß der britische Botschafter in Warschau, Sir Howard Kennard, sich nicht im mindesten darum bemüht hatte, die Polen zu Gesprächen mit den Deutschen zu veranlassen. Am 29. August ließ der deutsche Geschäftsträger in Warschau, Baron Wühlisch, ihm die Warnung zukommen, die große Mehrheit unterrichteter Polen betrachte den Krieg mit Deutschland als unvermeidbar. Ribbentrop hoffte jedoch nach wie vor, Beck werde auf den vermeintlichen britischen Druck hin reagieren.

Der in Paris und Berlin herrschende Optimismus machte sich nach dem Telefongespräch zwischen Ciano und Halifax auch in Rom bemerkbar. Mussolini wies in einer Botschaft an Hitler am 29. August um 4 Uhr 40 nachmittags darauf hin, die britische Note an Deutschland vom Tage zuvor biete eine angemessene Grundlage für eine befriedigende Regelung. Ferner gab er in ihr preis, seine Beziehungen mit Paris seien kühl. Immerhin sei er jetzt in der Lage, in London diplomatisch zu intervenieren. Er verschwieg, daß seine Beziehungen zu den Briten auf Italiens abtrünnige Zusage hin, militärisch nicht einzugreifen, falls England Deutschland angreife, sich gebessert hatten. Optimistisch hieß es am Schluß der Botschaft, eine friedliche Lösung sei gesichert und „der Rhythmus Ihrer glänzenden Leistungen wird nicht gestört weiden“.

Dahlerus hatte am 29. August um 7 Uhr morgens von Berlin aus mit dem Foreign Office telefoniert, um Halifax mitzuteilen, daß Hitler über einen friedlichen Ausgleich optimistisch denke. Kurz danach empfing Halifax eine wütende Warnung von Beck, die polnische Regierung erwäge neue Maßnahmen gegen Danzig. Beck beklagte sich, die Danziger zeigten sich bei der normalen Beförderung polnischer Güter vom Freistadthafen nach Polen zunehmend widerspenstig. Er hatte keine Ahnung, daß Halifax Hitler versichert hatte, Polen sei bereit, mit Deutschland über eine endgültige Regelung des Falles Danzig zu verhandeln.

Kurz nach Mittag des 29. August kabelte Henderson weitere Informationen an Halifax über Deutschlands bevorstehende Antwort an Großbritannien und über die neuen Vorschläge an die Polen. Der Botschafter teilte mit, Hitler habe sich entschieden, die heikle oberschlesische Frage nicht anzurühren, sondern seine Vorschläge auf Danzig und den Korridor zu beschränken. Dann setzte er hinzu, Göring sei begierig, etwas über die Haltung der Polen zu neuen Verhandlungen zu erfahren. Die Deutschen hätten sich entschieden, Großbritannien um Vermittlung bei ihrer Annäherung an die Polen zu bitten, Henderson warne London, Göring befürchte, die Polen würden sich als halsstarrig erweisen und „Deutschland zu ruinieren versuchen, indem sie so aufsässig seien, daß der Krieg unvermeidlich würde“. Noch einmal hob Henderson hervor, Hitler sei bereit, sich sofort an einer internationalen Garantie aller befriedigenden Ergebnisse zu beteiligen, die bei erneuten deutsch-polnischen Verhandlungen erzielt würden.

Henderson machte sich über die Lage mehr Sorgen als Göring, weil ihm keinerlei Anzeichen vorlagen, daß die britische Regierung den Polen tatsächlich Verhandlungen empfohlen hatte. Er sah ein furchtbares Fiasko kommen, wenn Halifax es unterließ, Schritte in Warschau zu unternehmen. Erneut kabelte er Halifax am Nachmittag des 29. August, um beschwörend auf die Notwendigkeit dieses britischen Schrittes hinzuweisen, damit die Polen zumindest ihre Zustimmung zu Verhandlungen mit den Deutschen geben konnten. Dabei wies er das oft gebrauchte Argument der Polen zurück, das einzige Interesse Deutschlands an Verhandlungen gelte der Aufspaltung der englisch-polnischen Front. Rundheraus bestritt Henderson, daß Hitler ein solches Ziel überhaupt für erreichbar hielt. Auch machte er geltend, es sei Hitler klar, daß es Krieg mit England bedeute, wenn er keinen diplomatischen Ausgleich mit Polen erzielen könne, der auch für die Briten annehmbar sei. Betont machte er dem Foreign Secretary klar, Hitler ziehe eine ausgehandelte Regelung jedem Krieg, auch einem örtlich begrenzten, vor. Vor allem habe Hitler die Polen zu lange bewundert, um ihre Vernichtung zu wünschen.

Diesem deutlichen Argument ließ Henderson wenige Minuten später einen erneuten Appell folgen. Er drängte darauf, man solle die Franzosen ermuntern, gemeinsam mit Großbritannien starken Druck auf Warschau auszuüben. Nicht zu Unrecht vermutete der Botschafter, daß Halifax sich in keiner Weise darum bemüht hatte, die Hilfe der Franzosen anzurufen, um Warschau zu mäßigen. Henderson betonte:

„Man darf die Frage des übersteigerten Prestiges und der Selbstsucht Polens nicht zu einem Hindernis für eine fair ausgehandelte Regelung werden lassen, die von einer internationalen Garantie gestützt wird.”

