Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -230

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die beste Analyse zum Thema, die man jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, findet man hier >>>.

Die Analyse bislang unberücksichtigter, brisanter historischer Dokumente, findet man hier >>>.

Die neueste Analyse der Kriegsschuldfrage zum Ersten Weltkrieg, findet man hier >>>.

…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Zwanzigstes Kapitel

DAS NEUE DEUTSCHE ANGEBOT AN POLEN

Deutsches Ersuchen um Verhandlungen mit Polen

Die Polen hatten natürlich vollständig freie Hand, wen sie für die Mission in Berlin bestimmten. Es gab mehr als genug Männer in Polen, denen man zutrauen konnte, keine Vorschläge anzunehmen, nur weil diese deutsch waren. Die Polen hatten es in der vergangenen Zeit glänzend vermocht, Hitler zu locken, ohne irgend etwas zuzugestehen, und nun bot sich ihnen eine ausgezeichnete Gelegenheit, dieses Spiel zu wiederholen.

Beck hielt es für richtig, seine bedingungslose Herausforderung an Deutschland vom 26. März 1939 in keiner Weise einzuschränken. Nach seiner Ansicht würde Polen von Deutschland besiegt werden, einerlei zu welcher Zeit die Kampfhandlungen beginnen würden, doch befürchtete er, wenn der Konflikt hinausgeschoben würde, könnte er unter Umständen noch des englischen und französischen Beistands verlustig gehen.

Eine entschiedene Warnung von seiten der Briten, sie würden ihm definitiv ihre Unterstützung entziehen, wenn er nicht verhandele, hätte ihn sicher umgestimmt. Doch Halifax, dem am Frieden nichts gelegen war, hatte keinen Anlaß, eine solche Warnung zu erteilen. Bonnet hatte Beck gedrängt, Hitlers Angebot anzunehmen, sobald er von ihm erfahren hatte. Er war aber außerstande, ohne britische Hilfe etwas in Warschau zu erreichen.

Hitler war optimistisch, weil er trotz der Bemühungen von Henderson und Dahlerus nicht im geringsten mit dem wirklichen Standpunkt Englands, den Halifax und Kennard vertraten vertraut war. Henderson betonte gegenüber Halifax am 29. August abends, er habe sich erkundigt, ob Deutschland mit Polen auf der Grundlage voller Gleichberechtigung zu verhandeln gedächte. Hitler habe rasch und mit unverkennbarem Nachdruck erwidert: „Selbstverständlich!” Dann habe er hinzugesetzt, er werde die britische Regierung entweder kurz vor oder nach dem Eintreffen des polnischen Bevollmächtigten von seinen Vorschlägen für einen Ausgleich mit Polen unterrichten. Henderson versicherte Halifax, diese Bedingungen würden maßvoll sein.

Henderson gab dann zu, seine Aussprache mit Hitler sei „stürmisch” verlaufen. Der Kanzler sei über die letzten Nachrichten aus Polen über Greueltaten und Pöbelaktionen empört gewesen. Doch wußte Henderson bereits, daß Attolico, der Hitler unmittelbar danach aufgesucht hatte, ihn ganz ruhig fand. Henderson war durchaus geneigt, anzunehmen, daß Hitlers vorherige Erregung in der schwerwiegenden Bedeutung der deutsch-englischen Verhandlungen ihre Ursache hatte. Es war dem Botschafter sofort klar geworden, daß sich hier eine brauchbare Grundlage für einen Ausgleich zeigte, und so fuhr er fort, Hitlers Initiative mit aller Energie zu unterstützen.

Hendersons erster Schritt war eine ostentative Fühlungnahme mit Coulondre. Aus seinen Gesprächen mit Bonnet im Juli 1939 wußte der britische Botschafter, daß dieser Hitlers Vorschläge zu einer Beilegung der deutsch-polnischen Zwistigkeiten begrüßen würde. Ohne Mühe vermochte Henderson Coulondre davon zu überzeugen, daß Hitlers Plan volle Unterstützung verdiene. Dem französischen Botschafter waren alle Einzelheiten des widerrufenen Angriffsbefehls Hitlers vom 25. August bekannt. Er betrachtete diesen Vorgang als einen Wink des Schicksals, daß ein deutsch-polnischer Krieg vermieden werden könne.

Coulondre, den man wegen seines aufrichtigen Calvinismus den Hugenotten-Diplomaten nannte, trug die Argumente des Hitlerschen Planes in Paris kraftvoll vor. Vor allem betonte er mit großem Nachdruck, man müsse auf Warschau starken Druck ausüben, damit der polnische Bevollmächtigte noch rechtzeitig in Berlin eintreffe. Andererseits hielt er nur wenig von Hendersons Anregung, der polnischen Regierung zu empfehlen, sie solle Beck nach Berlin entsenden, und er setzte sich in Paris auch nicht dafür ein.

Mit der ihm eigenen Unabhängigkeit trat Henderson sofort danach an die Polen in Berlin heran, ohne Weisungen aus London abzuwarten. Kurz vor Mitternacht des 29. August drängte er Lipski, Polen könne und müsse am folgenden Tag einen Sonderbotschafter nach Berlin entsenden. Natürlich unterrichtete Lipski Beck unverzüglich von dieser neuen Entwicklung. Der polnische Außenminister ging kurz nach Mitternacht darauf ein, indem er Kennard zu sich bat. Dieser war so gut wie gar nicht darauf vorbereitet, die Situation zu erörtern, da er praktisch keine Informationen von Halifax über die deutsche Antwort auf die britische Note vom 28. August erhalten hatte. Beck vertagte sein Gespräch mit Kennard bis zum Eintreffen entsprechender Nachrichten aus London.

Halifax hatte Kennard lediglich mitgeteilt, Hitlers Antwort „scheint nicht alle Türen zu schließen“. Er hätte hinzusetzen können, daß Hitler eher versuche, Türen zu öffnen, als sie zu schließen, vor allem bemühe er sich doch wohl, jene Tür zu öffnen, die Beck am 5. Mai 1939 zugeschlagen habe. In Halifax’ Reaktion auf Hitlers bedeutsames Angebot lag ein seltsamer Zug gemächlicher Ungerührtheit. Ihm schien es viel wichtiger zu sein, seine vorbehaltlose Billigung der Argumente Kennards im Interesse der polnischen Generalmobilmachung zum Ausdruck zu bringen. Zynisch erklärte er, Großbritannien „könnte es nicht verantworten, der polnischen Regierung von irgendeiner Aktion abzuraten, die sie für ihre Sicherheit als notwendig erachtet“.

Das hieß nun wirklich die Blankoscheck-Politik auf eine groteske und lächerliche Spitze treiben. Offensichtlich schloß man die Annahme des polnischen Standpunktes, daß Verhandlungen mit den Deutschen eine Bedrohung der Sicherheit ihres Landes darstellten, ein.

Halifax setzte noch ausdrücklich hinzu, die Polen sollten tun, was in ihrer Macht stehe, um ein „öffentliches Ankündigen ihrer Generalmobilmachung zu vermeiden“, obwohl Kennard ihm schon vorher auseinandergesetzt hatte, daß sie am folgenden Morgen im vollen Umfang bekanntgegeben würde. Er wiederholte die stereotype Mahnung, die bei den seit Monaten in Polen bereits vorherrschenden Verhältnissen nur noch lächerlich wirken konnte, die Polen sollten sich in acht nehmen und die Deutschen nicht provozieren. Halifax machte das kennzeichnende Eingeständnis gegenüber Kennard, der sich bemühte, noch polnischer als die Polen zu sein, daß er sich im Erfolg der britischen Politik in Polen auf ihn vollständig verlassen müsse. Er beklagte sich, daß Raczynski in London keine Fühlung mehr mit seiner Regierung zu haben scheine. Kennard erhielt in Wirklichkeit damit von ihm einen Blankoscheck, um in Warschau nach eigenem Ermessen handeln zu können. Halifax war sicher, daß Kennard keinen Finger zur Erhaltung des Friedens rühren würde.

Am 29. August, kurz nach Mitternacht, übermittelte Halifax Kennard den vollen Wortlaut der deutschen Antwort und beschränkte seinen Kommentar auf die nichtssagende Bemerkung, sie scheine ihm nicht aussichtslos zu sein. Es braucht wohl nicht erwähnt zu werden, daß diese zwar positive, aber sehr zurückhaltende Äußerung den Botschafter in Warschau unberührt ließ, nachdem er schon Hendersons Anregung zurückgewiesen hatte, Lipski möge die allgemeine Lage mit Hitler erörtern.

Kennard entschloß sich, Beck die Ablehnung des Hitlerschen Verhandlungsangebots zu empfehlen. In seinem Bericht an Halifax am Morgen des 30. August erklärte er, es sei „unmöglich, die polnische Regierung zu veranlassen, Oberst Beck oder einen anderen Vertreter unverzüglich nach Berlin zu entsenden, um eine Regelung auf der von Hitler vorgeschlagenen Grundlage zu besprechen“. Melodramatisch schloß er, Polen werde eher kämpfen und untergehen, als eine solche Demütigung erleiden. Die Tatsache, daß Hitler gewillt war, angesichts zahlloser Herausforderungen zu verhandeln, machte keinen Eindruck auf Kennard.

Die Situation in Warschau war tatsächlich unglaublich. Kennard wußte, daß seine Regierung Deutschland am 28. August unaufrichtig der polnischen Verhandlungsbereitschaft und einer ernsthaften Auseinandersetzung mit Hitler versichert hatte. Es war also unehrenhaft von Kennard, unter diesen Voraussetzungen den Polen vom Verhandeln abzuraten. Doch das störte weder Halifax noch Kennard. Im Laufe des 30. August antwortete Halifax ihm, die Polen sollten davon absehen, auf die Volksdeutschen zu schießen, und etwas gegen ihre rücksichtslose Rundfunkpropaganda unternehmen, auf die man ihn in London aufmerksam gemacht hatte. Er äußerte keine Mißbilligung über Kennards Entschlossenheit, Beck in keiner Weise zum Verhandeln mit Deutschland zu drängen.

Kennard hatte Henderson in der polnischen Krise entschieden einiges voraus. Der britische Botschafter in Warschau befand sich seit Oktober vollkommen im Kielwasser von Halifax, während Henderson, den Chamberlain nach Berlin entsandt hatte, um für die Appeasement-Politik zu wirken, ganz abseits stand. Diese Situation änderte sich auch nicht durch die Tatsache, daß Henderson in Berlin beliebter war als Kennard in Warschau.

Kennards Deutschenhaß war so unsinnig intensiv, daß die Polen daraus schlossen, wie sie es auch bei Churchill taten, es sei bei ihm etwas nicht in Ordnung. Sie machten sich auch nichts aus seinem pedantischen und dogmatischen Gebaren. Henderson dagegen genoß in Berlin hohes Ansehen, über seine peinlich korrekten Manieren und seine vollendet gepflegte Eleganz, erzählte man sich mancherlei humorvolle Anekdoten. In seiner Abwesenheit nannte Hitler ihn sehr wohlmeinend „den Mann mit der Blume“, weil er immer eine Blume im Knopfloch trug.

Die Reserviertheit des britischen Botschafters ließ nicht jene Jovialität aufkommen, die so kennzeichnend für die Beziehungen zwischen Hitler und Francois-Poncet war. Es herrschte unter den deutschen Diplomaten volle Übereinstimmung, daß Henderson seinem Berufsstand Ehre machte. Während der hektischen Tage der polnischen Krise vollbrachte er Glanzleistungen, doch waren es größtenteils vergebliche Anstrengungen, weil Halifax keinen friedlichen Ausgleich wünschte, der als das Ziel jeder konstruktiven Diplomatie gilt.

Henderson versorgte Halifax mit umfangreichen Informationen über seine jüngsten Gespräche mit Hitler und fügte ihnen viele persönliche Bemerkungen hinzu. Am 28. August bekannte er, er habe Hitler aufgesucht, „gestärkt mit einer halben Flasche Sekt“. Zweifellos wollte er den besten Eindruck machen und hoffte nun, der Sekt werde seine angeborene Reserviertheit etwas lockern. Er beeilte sich aber gleichzeitig, Halifax zu beweisen, daß er dabei einen klaren Kopf behalten habe. Als er Ribbentrop und Hitler gegenüber trat, achtete er darauf, daß der Reichsaußenminister wegen seiner ausgesprochenen Sprachbegabung den Originalwortlaut der britischen Note erhielt, während Hitler die deutsche Übersetzung bekam. Henderson hielt es nicht für nötig, hervorzuheben, daß er auf genügend vertrautem Fuß mit den deutschen Führern stehe, um sich dieses Vorgehen erlauben zu können. Nach strengen Protokollvorschriften hätte er beide Ausführungen dem Staatsoberhaupt überreichen und es diesem überlassen müssen, darüber zu verfügen.

Am Morgen des 30. August 1939 ließ Henderson Halifax eine überaus bedeutsame Nachricht zukommen. Er teilte ihm mit, daß Birger Dahlerus, der sich jederzeit für einen Flug nach England bereithielt, die britischen Führer davon in Kenntnis setzen sollte, daß Mitternacht des 30. August nicht unbedingt der letzte Termin für das Eintreffen des polnischen Bevollmächtigten sein müßte. Auch müsse Berlin nicht unbedingt der Ort für eine deutsch-polnische Konferenz sein. Die Deutschen seien bereit, jeden anderen Vorschlag zu berücksichtigen.

Henderson legte Halifax nahe, eine Zusammenkunft auf der schwedischen Yacht in der Nähe der polnischen Küste sei als angemessene Alternative jederzeit möglich. Dann wiederholte er Halifax die Kernpunkte der Bedingungen, die die Deutschen den Polen anzubieten hatten. Sie hatten vor, für die nördliche Spitze des Korridors eine Volksabstimmung vorzuschlagen, wobei die unterlegene Partei eine Durchgangsstraße über den Korridor erhalten sollte. Gdingen, das unbestreitbar polnisch war, sollte nicht von der Volksabstimmung erfaßt werden, da es den Deutschen fernlag, die Polen ihres Stützpunktes an der Ostsee zu berauben. Henderson wies erneut darauf hin, daß die deutschen Vorschläge sich nicht auf Ostoberschlesien beziehen würden.

Seine Zusammenkunft mit Lipski am Abend des 29. August schilderte Henderson sehr genau. Er hatte dem polnischen Botschafter den vollen Wortlaut der Hitlerschen Antwort an Großbritannien vorgelesen, bevor die deutsche Note in London eintraf. Der britische Botschafter warnte Halifax, Lipski habe „sich völlig hoffnungslos ausgedrückt” und sei überzeugt gewesen, daß seine Regierung es ihm im Höchstfalle gestatten werde, „Herrn Hitler aufzusuchen“, ohne jedoch verhandeln zu dürfen. Lipski rechnete nicht mit der Entsendung eines Sonderbotschafters nach Berlin. Henderson war der Ansicht, nur durchgreifende diplomatische Schritte der Briten in Warschau könnten die Polen von ihrer Widerspenstigkeit abbringen Er hob hervor, Hitler wünsche keinen Krieg, doch könne er ihn nur dann vermeiden, wenn man ihm eine letzte Chance dazu biete.

In London, Paris und Warschau herrschte am Morgen des 30. August völlige Klarheit über das letzte deutsche Angebot an Polen. Der deutsche Kanzler hatte erkannt, daß eine diplomatische Lösung des deutsch-polnischen Streits eine günstige Atmosphäre für eine deutsch-englische Verständigung entsprechend seinem Angebot vom 25. August 1939 an Halifax schaffen könne. Er hatte die Briten beschworen, den Polen zu empfehlen, sie möchten sich mit direkten Verhandlungen mit Deutschland einverstanden erklären.

Die Briten hatten ihrerseits Deutschland am 28. August wissen lassen, Polen sei zum Verhandeln bereit. Hitler teilte Henderson am folgenden Tag mit, er sei im Begriff, vorläufige Vorschläge für eine Regelung mit Polen auszuarbeiten. Er würde es gern sehen, wenn die britische Regierung Polen auffordere, am 30. August einen Bevollmächtigten nach Berlin zu entsenden. Dann schlug er vor, der Bevollmächtigte solle wegen der zwischen Deutschland und Polen herrschenden, äußerst bedrohlichen Krisenstimmung am 30. August vor Mitternacht zur Stelle sein. Kurz danach erhielten die Briten die weitere Zusicherung, daß Deutschland das Eintreffen eines polnischen Abgesandten auch etwas später als Mitternacht am 30. August akzeptieren würde und daß Berlin als Verhandlungsort lediglich eine Anregung sein sollte. Es könnte genauso gut an irgendeinem anderen Ort verhandelt werden. Die vielen und deutlich versöhnlichen Schritte der deutschen Regierung während dieser Tage zur Vermeidung eines Krieges mit Polen ließen in der Tat nur sehr wenig zu wünschen übrig.

Am frühen Morgen des 30 August befanden sich die Deutschen in völliger Unkenntnis über die Situation in London und Warschau. Sie hatten keine Ahnung, daß die britische Versicherung der polnischen Verhandlungsbereitschaft am 28 August ein unverzeihlicher Betrug war. Halifax hatte weder eine Andeutung von den Polen verlangt noch ein Zeichen von ihnen bekommen, daß sie zu ernsthaften Verhandlungen bereit seien. Auch konnten die Deutschen nicht wissen, daß Warschau am 29. August für den nächsten Tag die Generalmobilmachung beschlossen hatte und daß dieser Schritt ausdrücklich von Halifax gebilligt wurde.

Es war ihnen unbekannt, daß der britische Botschafter in Warschau als Antwort auf das deutsche Angebot vom 29 August 1939 Polen geraten hatte, mit Deutschland nicht zu verhandeln. Hitler kam tatsächlich gar nicht auf den Gedanken, daß Halifax mit allen Mitteln den Krieg förderte und nichts unternahm, um ihn zu verhindern. Der deutsche Kanzler hatte seine letzte Hoffnung auf eine Regelung mit Polen viel eher aufgegeben, wenn ihm die wirkliche Lage klar gewesen wäre. Es war völlig aussichtslos, die polnische Regierung zum Verhandeln aufzufordern, wenn die britische Regierung sie drängte, es nicht zu tun.

Das Wirken der britischen Diplomatie in Warschau am 29. und 30. August war ein unehrenhafter und verlogener Bruch der in der britischen Note vom 28. August Deutschland gegebenen Versicherung. Für einige Tage hatte die britische Regierung den falschen Eindruck zu erwecken vermocht, als fördere sie direkte Verhandlungen zwischen Polen und Deutschland. Ihre Weisung an die Polen, nicht zu verhandeln, war ein Akt unerhörter Doppelgleisigkeit, der so unheilvoll charakteristisch für die diplomatischen Traditionen Englands ist und in zynischer Rücksichtslosigkeit gegenüber Freund und Feind ihren Ursprung hat.

Die glänzende Gelegenheit, zu einem friedlichen Ausgleich zwischen Deutschland und Polen zu kommen, wurde durch Halifax’ Diplomatie zunichte gemacht. Damit war Polens Untergang besiegelt

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

Warum es keinen Zufall gibt Fast jeder kennt in seinem Leben Situationen, wo ihm nichts anderes übrig geblieben ist, als erstaunt auszurufen: Das kann doch kein Zufall sein! War es auch nicht, denn hinter allen Ereignissen des menschlichen Daseins und seien sie auch noch so merkwürdig waltet eine verborgene Ordnung - mehr hier.

Was Sie nicht wissen sollen! Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - hier weiter . Alle Rothschild-Artikel auf LupoCattivoBlog gibt es hier

Lesen Sie jetzt, was Ihnen bislang verheimlicht wurde: Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - hier weiter

Eine seltsame Geschichte – Wer beim Lesen mal wieder eine Gänsehaut kriegen, mitfiebern und vor Spannung die ganze Nacht durchlesen möchte, für den ist diese Geschichte das Richtige . Atemberaubend! … hier weiter

Geo-Imperialismus Die geheimen Ziele der US-Geostrategen und warum sie für die Welt so gefährlich sind. Wolfgang Effenberger vermittelt das nötige Hintergrundwissen zu den aktuellen geopolitischen Vorgängen und durchbricht damit die massenmediale Desinformation und Verschleierung - hier weiter.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge