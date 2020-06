Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -231

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Einundzwanzigstes Kapitel

POLNISCHE GENERALMOBILMACHUNG UND DEUTSCH-POLNISCHER KRIEG

Hitler ohne Einblick in die Polen-Politik Englands

Während der letzten außerordentlich kritischen Tage vor dem Ausbruch des deutsch-polnischen Krieges nahmen die deutschen Führer an, Großbritannien habe Warschau energisch zu Verhandlungen mit Deutschland gedrängt. Die britische Regierung ließ diesen Eindruck in Berlin unwidersprochen bestehen. Er war unvereinbar mit den zu einem früheren Zeitpunkt des Jahres 1939 aufgestellten Behauptungen von Halifax und Chamberlain, sie könnten den Krieg damit zu vermeiden suchen, daß sie ihren Standpunkt kristallklar darlegten.

Halifax war in diesem Fall nicht weniger schuldig als sein Oheim Sir Edward Grey in der letzten Phase der dem 1. Weltkrieg vorangehenden Krise. Auch er unterließ es, den Standpunkt der britischen Regierung klar zumachen. Hitler dürfte sich in den letzten Tagen der Krise von 1939 ganz anders verhalten haben, hätte er bemerkt, daß London trotz seiner Versicherung vom 28. August an Deutschland den Polen nicht ein einziges Mal zu verhandeln ernsthaft empfohlen hatte. So mußte er natürlich annehmen, Polens Weigerung sei Trotz gegen Großbritannien und London werde dies als einen Bruch des englisch-polnischen Bündnisses auffassen.

Halifax hat Hitler über den Kernpunkt der Krise vollkommen im Dunkeln gelassen. Hitler ging davon aus, daß die entgegen Polens Zusage erfolgte polnische Ablehnung, mit Deutschland zu verhandeln, einem Bruch seiner Verpflichtung gegenüber England gleichkomme. In Wirklichkeit war, wie bereits festgestellt, die Behauptung in der britischen Note vom 28. August 1939, Polen habe England Verhandlungsbereitschaft zugesagt, eine bewußte Täuschung. Das Unrecht dieses Betruges wuchs noch, als die britische Regierung es ablehnte, den Polen Verhandlungen mit Deutschland nahezulegen.

Die Gestellungsbefehle waren im Zuge der Generalmobilimachung in ganz Polen bis zum Nachmittag des 30. August 1939 erfolgt. Die Nachricht über diese jüngste polnische Herausforderung Deutschlands wurde Berlin offiziell in einem Bericht der deutschen Botschaft in Warschau bestätigt. Im Auswärtigen Amt setzte Baron Woermann dem ungarischen Gesandten am 30. August auseinander, die Generalmobilmachungsnachricht sei ein heftiger Schlag gegen die Friedensaussichten. Er bedeutete dem magyarischen Diplomaten, man habe sich in den letzten Tagen große Hoffnungen auf die Wiederaufnahme der Verhandlungen mit Polen gemacht, die zu einer diplomatischen Regelung der zwischen den beiden Nachbarländern herrschenden Krise führen sollten. Diese Hoffnungen seien nun zunichte gemacht.

Der polnische General Kazimierz Sosnkowski, ein früherer Hauptmitarbeiter Pilsudskis, hat alliierten Journalisten vier Jahre später gesagt, der Generalmobilmachungsbefehl habe den deutsch-polnischen Krieg unvermeidlich gemacht. Rückblickend hob Sosnkowski ausdrücklich hervor. Hitler habe nach diesem Ereignis nichts mehr zur Abwendung des Krieges tun können. Die Mitglieder des Auswärtigen Amts fassten Polens Mobilmachung als eine unmißverständliche Antwort auf das letzte deutsche Angebot an Warschau auf, obwohl Hitler, Göring und Ribbentrop noch bis zum Abend des folgenden Tages hofften, die Polen würden sich besinnen und der Entsendung eines Bevollmächtigten nach Berlin zustimmen.

Die polnische Presse gab am 30. August 1939 den Beschluß zur Generalmobilmachung bekannt und veröffentlichte ein offizielles Kommuniqué der Regierung, in dem der Beschluß begründet wurde. Außenminister Beck, der das Kommuniqué abgefaßt hatte, erklärte dreist vor aller Welt, Polen habe alle Friedensbemühungen der Alliierten oder Neutralen unterstützt, doch habe Deutschland auf diese Bemühungen nicht reagiert.

Am Morgen des 30. August hatte das polnische Außenministerium einen Bericht von Lipski über die jüngsten Entwicklungen erhalten, Beck ließ jedoch auch nicht die leiseste Andeutung zu, daß die polnische Regierung mit dem Befehl zur Generalmobilmachung in Wirklichkeit die letzte deutsche Friedensanstrengung sabotierte. Becks öffentliche Erklärung enthielt Behauptungen, die der wirklichen Situation nicht entsprachen, ja das genaue Gegenteil besagten.

So behauptete er, das polnische Vorgehen seit dem 25. August 1939 entspreche der von Präsident Moscicki Roosevelt gegebenen Versicherung. In Wirklichkeit brach die polnische Regierung das dem amerikanischen Präsidenten gegebene Versprechen, weil sie sich nach wie vor direkten Verhandlungen mit den Deutschen versagte. Die militärische Begründung des polnischen Schritts klang für Eingeweihte schon etwas glaubwürdiger. Die militärischen Autoritäten Polens wiesen darauf hin, daß die Bewegungen der deutschen Truppen in der westlichen Slowakei, wo sie seit März 1939 stationiert waren, die Vermutung aufkommen ließen, Deutschland bilde eine größere Front an der linken Flanke Polens. Polen habe zusätzlich Einberufungen vornehmen müssen, um seine verlängerte Front gegen Deutschland auffüllen zu können. Die Erklärung dieses militärischen Faktors beeindruckte Hitler und ließ ihn hoffen, der Mobilmachungsbefehl bedeute keine Ablehnung polnischerseits, mit Deutschland zu verhandeln.

Den letzten zu den Fahnen gerufenen polnischen Reservisten wurde häufig von ihren Offizieren gesagt, Polen habe Deutschland am 29. August ein dreistündiges Ultimatum gestellt. Zweck dieses gänzlich aus der Luft gegriffenen Ultimatums sollte es sein, die Deutschen unmittelbar zu einem Wechsel ihrer Politik und zum Verzicht auf ihre Danziger Bestrebungen zu veranlassen. Den Rekruten wurde gesagt, Hitler habe um 14 Stunden Bedenkzeit gebeten und die polnische Regierung habe ihm großzügig Zeit bewilligt. Infolgedessen laufe das fiktive Ultimatum am 30. August statt am 29. August ab. Ferner erfuhren die Rekruten, ihre Regierung hätte die Generalmobilmachung schon einen Tag eher, am 29. August, befehlen können, aber da habe Hitler diese geschickte List gebraucht, um Zeit für seine eigenen Vorbereitungen zu gewinnen.

Die Legende, daß Polen seine endgültigen Mobilmachungsmaßnahmen aus dem einen oder anderen Grunde verschoben habe, war außerordentlich vorteilhaft. Sie ermöglichte den Polen die spätere Argumentation, ihre schwachen militärischen Leistungen in der Auseinandersetzung mit Deutschland seien ausschließlich die Folge ihrer Friedensliebe gewesen. Diese habe ihre Führer daran gehindert, rechtzeitig die notwendigen militärischen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Am 31. August veröffentlichte die polnische Presse eine Reihe der verschiedensten Gründe für die Generalmobilmachung. Besonders herausgestellt wurde das Argument der angeblich bedrohlichen Lage in der Slowakei. Doch erwähnte man auch eine neue Krise in Danzig, die den Beschluss der Regierung vermeintlich beeinflusst habe. Außerdem wurde verwiesen auf die Notwendigkeit der Gegenpropaganda, auf neue Grenzzwischenfälle, auf deutsche Truppenkonzentrationen im Norden und auf die angebliche Weigerung Deutschlands, mit Polen zu verhandeln.

Birger Dahlerus traf am 30. August morgens in London ein, kurz bevor Halifax von Kennard die Bestätigung erhalten hatte, daß Polen die Generalmobilmachung tatsächlich durchführe. Der Schwede setzte Chamberlain und Halifax die jüngsten Vorgänge in Berlin bis ins kleinste ausführlich auseinander. Es gibt wohl keine Regierung, die während einer ernsten Krise über die Ereignisse in einer fremden Hauptstadt so schnell und so umfassend unterrichtet worden ist. Halifax sandte den vollen Wortlaut der deutschen Antwort vom 29. August an den US-Außenminister Cordell Hull nach Washington, kurz nachdem er sich die Ausführungen von Dahlerus angehört hatte.

