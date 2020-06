Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -234

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Einundzwanzigstes Kapitel

POLNISCHE GENERALMOBILMACHUNG UND DEUTSCH-POLNISCHER KRIEG

Halifax weist Hendersons Friedensargumente zurück.

Der sowjetische Außenminister Molotow wurde am 30. August morgens vom Botschafter von der Schulenburg unterrichtet, Deutschland habe um einen polnischen Bevollmächtigten ersucht. Es sei beabsichtigt, vernünftige Vorschläge für eine Regelung in Berlin zu erreichen. Die Russen befürchteten, Hitlers letzter diplomatischer Versuch könne gelingen und Krieg zwischen Deutschland und Polen vielleicht doch noch vermieden werden, womit die für die Sowjets äußerst günstigen Aussichten auf eine Expansion nach Westen verloren gingen. Demgemäß entschloß sich Stalin, seine bisher vorgetäuschte Gleichgültigkeit gegenüber der Situation in Polen aufzugeben.

Die Nachrichtenagentur Tass, die gesamte russische Presse und der Rundfunk gaben am Nachmittag des 30. August bekannt, die Sowjetunion ziehe ihre Truppen längs der polnischen Grenze zusammen. Das Vorgehen der Russen war ein augenfälliger Versuch, die Deutschen zu einem energischeren Auftreten gegenüber den Polen zu ermuntern. Diese Meldung erfolgte, bevor die Generalmobilmachung der Polen in Moskau bekannt wurde. Die Russen versprachen auch, eine Mission von drei Offizieren der Roten Armee nebst Sekretären am 31. August morgens nach Berlin zu entsenden. Bisher hatten die Deutschen vergeblich auf irgendwelche Andeutungen über das Eintreffen der versprochenen Abordnung gewartet. Trotz der sowjetischen Zusage ist diese Mission in Wirklichkeit nicht mehr vor Ausbruch des Krieges mit Polen in Berlin eingetroffen.

Henderson unternahm am 30. August eine Reihe ergebnisloser Versuche, Halifax zu überzeugen, daß ein polnischer Bevollmächtigter nach Berlin entsandt werden müsse. Er wies darauf hin, daß ein polnischer Diplomat von Warschau bis Berlin nur 1 1/2 Flugstunden brauche. Halifax ging nicht darauf ein, teilte Henderson aber mit, Dahlerus werde noch am Abend von London nach Berlin zurückfliegen. Der hartnäckige Schwede gedenke noch vor 10 Uhr 30 mit Informationen über die britische Antwort auf Hitlers Note vom Tage zuvor in der britischen Botschaft zu erscheinen. Sorgfältig vermied er es, den falschen Eindruck zu erwecken, als könnte diese Botschaft Anlass zu neuen Hoffnungen bieten.

In seiner Antwort warnte Henderson, die Greueltaten gegen die Deutschen in Polen nähmen rapide zu und bildeten damit den gefährlichsten Faktor in der gegenwärtigen, äußerst prekären Lage. Dann deutete er an, Papst Pius XII. sei bereit, besondere Nuntii (Boten) zu beauftragen, auf dem Wege über eine neutrale Vermittlung seinerseits etwas zum Schutz der Minderheit zu tun. Halifax ignorierte diese Anregung, teilte jedoch Kennard in Warschau mit, Großbritannien wünsche, Hitler der Greuelaktionen gegen die deutsche Minderheit zu „berauben”, damit er sie nicht als „Vorwand” zur Gewaltanwendung gegen Polen benutzen könne. Die polnischen Führer sollten dringend dazu angehalten werden, „Disziplin” zu wahren. Das hätte er sich sparen können, denn Kennard war offenbar nicht gewillt, Druck auf Warschau auszuüben, damit die Deutschen besser behandelt wurden.

Henderson erkannte ganz richtig, daß Halifax auf seine Warnungen vor den Folgen der an Deutschen verübten polnischen Untaten überhaupt nicht einging. Der britische Botschafter entschloß sich deshalb, wenn auch ohne Erfolg, Halifax ein sorgfältig durchdachtes Argument vorzulegen. Er führte an, Hitlers Macht wachse in dem Maße, in dem die übrige Welt ihre Bereitschaft zeige, die an den Deutschen verübten Ungerechtigkeiten zu dulden und zu ignorieren. Halifax möge sich klar machen, daß Hitlers Stellung in Deutschland nur noch stärker werde, weil nichts zum Schutz der Deutschen in Polen geschehe. Es würde doch den Interessen Großbritanniens dienen, energisch zugunsten der Minorität einzugreifen und die Regelung der Korridorfrage und Danzigs Rückkehr zu Deutschland zu fördern. Henderson argwöhnte, daß Halifax mit dem Vorschlag Roosevelts, „die Wehrmacht und das deutsche Volk dazu zu bringen, gegen die unerträgliche Herrschaft des Herrn Hitler zu revoltieren“, sympathisiere. Er mahnte Halifax, die ideologische Kriegführung gegen Hitler werde stets wirkungslos bleiben, wenn Großbritannien sich nicht endlich entschließe, für faire und vernünftige Zustände zugunsten des deutschen Volkes demonstrativ einzutreten.

Henderson versprach sich einige Wirkung auf Halifax, wenn er beteuerte, daß er keine Animosität gegen Polen hege. Er versuchte deshalb, die Unnachgiebigkeit der Polen zu entschuldigen, die sie seit ihrem ersten Ultimatum an die Tschechen 1938 reichlich bewiesen hatten. Der Botschafter wies darauf hin, die Polen hatten die deutschen Vorschläge im März 1939 vielleicht darum verworfen, weil sie von dem deutschfreundlichen Kurs der Slowakei oder dem deutschen Erfolg in Memel zu stark alarmiert worden seien, als daß sie den wahren Wert des deutschen Angebots hätten erkennen können. Damit hoffte Henderson von der möglichen Anschuldigung entlastet zu sein, eine einseitige Auffassung zu vertreten oder es an Sympathie für die Polen fehlen zu lassen. Seine verschiedenen Argumente blieben jedoch ohne Wirkung, weil Halifax sich nicht für Hendersons Haltung gegenüber den Polen interessierte und ihm der Gedanke, seine Kampagne gegen Deutschland auf eine rein ideologische Kriegführung zu beschränken, ausgesprochen widerwärtig war. Halifax wollte Hitler in Mißkredit bringen und ihn zwingen, deutsches Blut in einem unheilvollen Krieg zu vergießen, der in der Niederlage und Zerstörung Deutschlands enden sollte. Nach Halifax’ Ansicht war die einzig wirksame Methode zur Bekämpfung Hitlers, so viele Deutsche wie möglich zu töten. Mit geschickter Propaganda hatte er die Mehrzahl seiner Landsleute zu der gleichen Meinung bekehrt.

