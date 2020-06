Die Verschwörungs-Leugner

Ein Beispiel: Der Vater kommt total betrunken nach Hause und schlägt sein Kind. Die Mutter sieht tatenlos zu, da sie sich nicht damit auseinandersetzen möchte. Dem Kind gegenüber tut sie zudem so, als sei nichts passiert. Sie redet dem weinenden Kind ein, der Vater sei weder betrunken noch gewalttätig, es solle sich nicht so anstellen und keine Lügen verbreiten. Schließlich wolle es doch artig sein. Schwer eingeschüchtert beginnt das Kind seinen eigenen Wahrnehmungen und Emotionen zu misstrauen. Fortan denkt es, ein artiges Kind zu sein bedeute, sich selbst nicht zu glauben.

“Das bildest du dir alles bloß ein!” “Du bist paranoid!” “Du bist zu empfindlich!” Das sind allesamt Schlüsselsätze, die so oder so ähnlich auf eine Form von emotionaler Gewalt hindeuten können. Lernen Sie die drei “klassischen” Gaslight-Typen kennen, und befreien Sie sich – damit Sie wieder selbstbewusst durchs Leben gehen – hier weiter.

Verschwörungstheorien und Fakten

In der allgegenwärtigen Corona-Diskussion geht es auch um Realitätswahrnehmung. Oft ist von Verschwörungstheorien die Rede. Man solle sich nicht irremachen lassen und bei der Realität bleiben, heißt es. Doch was ist eine Verschwörungstheorie und was Realität? Im Prinzip eignet sich der Begriff „Verschwörungstheorie“ sehr gut, um andere zu gaslighten: Dieser kann einfach immer dann verwendet werden, wenn jemand eine Realität kommuniziert, die dem anderen nicht passt. Man hört ihm nicht zu und bringt ihn mit dieser bloßen Bezeichnung in akuten Rechtfertigungszwang und schüchtert ihn ein.

Gegenwärtig gilt es als gefährliche Verschwörungstheorie, dass Covid-19 in etwa so gefährlich sei wie die gewöhnliche Grippe. Entsprechende Youtube-Videos werden massenweise gelöscht. Fachleute, die Derartiges behaupten, belegen dies jedoch in der Regel durch Zahlen, Fakten und Zusammenhänge — und nicht mit Verschwörungserzählungen. Um aber diese unpassenden Realitäten aus der öffentlichen Wahrnehmung fern- und das herrschende Narrativ vom Killervirus aufrechtzuerhalten, erscheinen Verwirrung und Verunsicherung als probate Mittel.

Während die Menschen wochenlang mit dauernd neuen und dauernd neu kontextualisierten Zahlen — Verdopplungszahl, R-Wert, Neuinfektionen et cetera — bombardiert wurden, fehlten aussagekräftige Vergleiche, die den Zahlen erst Sinn hätten verleihen können. Ständig stiegen die absoluten Zahlen, wie um die Rezipienten damit zu erschlagen und ihnen die politisch gewünschte Realitätswahrnehmung „Das ist ja alles so gefährlich!“ einzubläuen. Wer einen Vergleich zu anderen Grippesaisons wagte oder die Zahlen anders kontextualisierte, wurde schnell zum kruden Verschwörungstheoretiker gegaslightet und damit mundtot gemacht.

So analysierte Carsten Forberger, der Begriff „Verschwörungstheoretiker“ habe inzwischen einen Stellenwert, der vergleichbar mit dem des Ketzers oder Häretikers aus unaufgeklärten Zeiten sei. Ketzerisch sind Meinungen, die „gar nicht gehen“, für die man sich schämen muss. Und wer möchte schon in dieser Schublade landen, die einer Exkommunikation aus dem öffentlichen Diskurs gleichkommt? In Diskussionen mit Menschen, die der mehrheitlichen Wahrnehmung des viralen Gefahrenpotenzials folgen, war ich immer wieder bass erstaunt: Meine Hinweise auf vorhandene Zahlen und Fakten, die eine ganz andere Sprache sprechen als das herrschende Narrativ, stießen auf taube Ohren. Keiner wollte ernsthaft eine inhaltliche, sachliche Diskussion führen. Offenbar ist es zu belastend, das medial vermittelte Weltbild anzuzweifeln. — So wie die Mutter ihr Bild vom Mann nicht anzweifeln wollte und lieber das Kind verunsicherte.

Einige gaben zu, dass es ihnen zu anstrengend sei, sich wirklich intensiv mit der Frage zu beschäftigen und dass es für sie einfacher wäre, der medial vermittelten Auffassung zu vertrauen. Andere wiesen wiederholt darauf hin, dass man sich mit so einer Behauptung in die Ecke von Rechtsradikalen und Verschwörungstheoretikern stelle. — Das erinnert an den Hinweis der Mutter, das Kind solle doch artig sein. Mein verzweifelter Einwand, es müsse doch um die Sache gehen und nicht um politische Zuordnungen, verhallte stets ungehört. Einmal genügte auch das relativistische und in seiner Abstraktheit geradezu zynische Argument: Egal welche Zahlen ich anführte, es gäbe ja sicherlich irgendetwas im Internet, das das widerlegt. — „Egal was du sagst, liebes Kind, wir können dir jedes Wort im Mund herum drehen.“

Ich musste also, wenn nicht gar eine Realitätsverleugnung, so doch zumindest ein dezidiertes Desinteresse an der Realität feststellen. Die Diskrepanz zwischen Ideal und Realität war offenbar zu schwer zu ertragen: So wie Mutters Idealbild von einem guten Ehemann und die Realität des betrunkenen, gewalttätigen Vaters nicht übereinzubringen war, so ist es offenbar zu schmerzhaft, das Idealbild von Medien und Politik, denen man im Großen und Ganzen vertrauen kann, mit der Realität abzugleichen.

Diese realitätsferne Selbstverteidigung ging sogar so weit, dass mir vorgeworfen wurde, ich befände mich mit meinem Beharren auf Fakten und meiner Kritik an der medialen Darstellung der Situation in einer negativistischen, weinerlichen Opferhaltung. — Das Kind solle sich nicht so anstellen und sich nicht einreden, Opfer des Vaters zu sein, damit die Mutter sich in ihrem selbstgerechten Wegschauen nicht als Mittäterin fühlen muss. Gaslighting pur, wie mir scheint, doch wozu? Um das eigene Betrogensein zu verleugnen? Man stelle sich vor, die Mutter sagte irgendwann dem Kind, das nicht locker lassen will mit seiner Realitätswahrnehmung, es solle doch mit diesen Verschwörungstheorien aufhören. Ein Totschlagargument, das jede Selbstachtung im Kind töten wird.

Verschwörungsleugnung und Aufklärung

Natürlich gibt es Paranoia und natürlich gibt es falsche Verschwörungstheorien und kritikimmune Wahngebilde. Es gibt ja auch Kinder, die den Missbrauch durch Elternteile nur imaginieren. Aber um falsche Verschwörungstheorien von korrekten zu unterscheiden und von bloßen Tatsachenbehauptungen ohne jeden Verschwörungsanspruch, muss man die Augen aufmachen, in der Realität nachschauen, wie es sich verhält, und damit aufhören, wild mit diesen missbräuchlichen und respektlosen Begriffen um sich zu werfen.

Angesichts der Resistenz in der gegenwärtigen Diskussion, überhaupt sachlich hinzuschauen, müsste man — in Anlehnung an Coronaleugner, das Schimpfwort der Gegenseite — eigentlich einen neuen Begriff einführen: Verschwörungsleugner. Wer sich wirklich verschworen hat, sind in unserem Beispiel schließlich die Mutter und der Vater gegen das Kind. Wenn hier jemand verrückt ist, dann diese beiden. Wer das leugnet, hat sich dumm machen lassen und muss jetzt alle anderen gaslighten, um nicht mit der Realität in Konflikt zu geraten. Wenn uns Demokratie interessiert, müssen wir uns gegen Gaslighting in der politischen Diskussion wenden, gegen Diffamierung und Ausgrenzung abweichender Meinungen. Nur wenn wir ein gemeinsames Interesse an der Realität haben, können wir eine sinnvolle Diskussion führen. Ziehen wir es stattdessen vor, uns gegenseitig in Schubladen zu stecken, so können wir uns nur anfeinden. Meine Befürchtung ist, dass die Gräben inzwischen so tief sind, dass es darauf hinausläuft.

Aber die Hoffnung stirbt zuletzt: Liebe Verschwörungsleugner, werdet Theoretiker! Lasst Euch nicht von Vater Staat, Mutter Medizin und der versammelten Verwandtschaft der Massenmedien eine Realität vorgaukeln, die deren Interesse an Eurem Gehorsam entspricht. Blinde Loyalität zu diesen Instanzen hat ein erwachsener Mensch genauso aufgekündigt wie die zu den Eltern. Das kann schmerzhaft sein, man muss durch potenzielle soziale Ächtung — Gaslighting durch die Loyalen — hindurch, aber es lohnt sich. Als Kind war das unmöglich, da mussten wir uns verbiegen. Aber wir sind ja keine Kinder mehr.

Schon Immanuel Kants berühmte Aufklärungsschrift aus dem Jahr 1784 liest sich wie ein Aufruf zum Erwachsen werden. Er plädiert eindringlich gegen die Bequemlichkeit des blinden Vertrauens in die vorherrschenden äußeren Autoritäten — zu seiner Zeit offenbar Medizin, Kirche und Medien:

„Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen, dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben; und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt und so weiter, so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann; andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen“.

Ein gesunder Erwachsener hingegen, einer der nach Kant „den Mut hat, sich seines eigenen Verstandes ohne Anleitung eins anderen zu bedienen“, hätte es nicht nötig, andere wie in voraufklärerischen Zeiten als Ketzer zu diffamieren und exkommunizieren, denn er müsste vor Andersdenkenden keine Angst haben.

Dummheit bleibt eine menschliche Tugend! Weshalb bleibt es juristisch erlaubt, Jesus oder den Papst zu veräppeln - nicht aber Mohammed oder den deutschen Bundespräsidenten? Warum werden selbst Kinderbücher wie Pippi Langstrumpf mittlerweile zensiert? Ein Sammelsurium närrischer Wahrheiten und wahrhafter Narreteien wider den Mainstream, finden Sie hier. Wie man Manipulationen durchschaut Wir alle werden ständig bedrängt zu denken, was andere uns vorsagen. Die meisten politischen Entscheidungen werden unter dem Einfluss massiver Propaganda getroffen. Wie Sie sich aus dem Gestrüpp der Manipulationen befreien, Wie der Teufel die Welt beherrscht Alle Völker der Welt kennen den Teufel. Er verdirbt die Jugend und formt sich eine neue, noch leichter beeinflussbare Generation. Er fördert Massenbewegungen, Aufstände und Revolutionen, destabilisiert Länder und führt sie in Krisen. In ihrer Verzweiflung greifen die Menschen dann zum erstbesten »Retter«. Grenzenloses Glück und Freiheit für alle werden versprochen. Der Köder ist allzu verlockend. Doch die Falle ist bereits aufgestellt - Wir alle werden ständig bedrängt zu denken, was andere uns vorsagen. Die meisten politischen Entscheidungen werden unter dem Einfluss massiver Propaganda getroffen. Wie Sie sich aus dem Gestrüpp der Manipulationen befreien, können Sie hier erfahren Alle Völker der Welt kennen den Teufel. Er verdirbt die Jugend und formt sich eine neue, noch leichter beeinflussbare Generation. Er fördert Massenbewegungen, Aufstände und Revolutionen, destabilisiert Länder und führt sie in Krisen. In ihrer Verzweiflung greifen die Menschen dann zum erstbesten »Retter«. Grenzenloses Glück und Freiheit für alle werden versprochen. Der Köder ist allzu verlockend. Doch die Falle ist bereits aufgestellt - hier weiter

DMSO & MMS Die neuste Codex Humanus Auflage ist erschienen und beinhaltet erstmals die beiden Substanzen DMSO & MMS die in Studien den Coronavirus inaktivieren konnten. Gesamt 3000 Seiten geballtes Fachwissen - Brandneu und im Sonderangebot - Jetzt für € 99,90 statt 299,90! Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die erfolgreichsten Therapien aus kommerziellen Gründen schlicht verschwiegen werden, seitdem die mächtige Lobby sämtliche Krankheiten zum Politikum erklärt hat - hier weiter.

Lockdown Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Der Ausnahmezustand ist die neue Norm. Der vermutlich umfangreichste und folgenschwerste System- und Finanzcrash aller Zeiten war von langer Hand vorbereitet und macht eine Rückkehr zu alten Normalität unmöglich. Wie wird unser neues Leben aussehen? Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Der Ausnahmezustand ist die neue Norm. Der vermutlich umfangreichste und folgenschwerste System- und Finanzcrash aller Zeiten war von langer Hand vorbereitet und macht eine Rückkehr zu alten Normalität unmöglich. Wie wird unser neues Leben aussehen? Hier weiter

Das Wörterbuch der Lügenpresse Warum eine ideologisch manipulierte Sprache unser Denken blockiert - und was wir dagegen tun können - hier >>>.

BP-ER Notration BP-ER - die Notration mit extrem hohen Nährwerten. BP-ER ist sofort verzehrfertig und muss nicht gekocht werden. Hier weiter >>>.

“Und nach der Krise, sagte der österreichische Kanzler Kurz, wird die Welt anders aussehen!” Nichts ist mehr wie es war. Corona hat alles verändert, uns alle und jeden Einzelnen von uns. Wir haben Angst vor dem Virus, Angst um unsere Angehörigen. Wir dürfen Oma und Opa nicht sehen. Krankenhäuser, Ärzte und alle, die Alte und Kranke pflegen, sind am Limit. Was wird mit meinem Job? Kann ich die Miete noch weiter zahlen? Wann können die Kinder wieder in die Schule? Gibt es überhaupt noch etwas, was sicher ist? Hier die Antworten >>>. Lesen Sie hier, was die deutschen Massenmedien Ihnen verschweigen! Erfolgsautor Helmut Roewer, ein profunder Kenner der politischen Situation in den USA, beleuchtet die Angriffe und Putschversuche im Detail. Minutiös analysiert er amtliche Quellen, FBI-Akten und Insiderberichte. Was er ans Tageslicht bringt, widerspricht fundamental dem, was uns von den Massenmedien hierzulande über Donald Trump tagtäglich aufgetischt wird - Sicherheit und Anonymität im Internet Totalitäre Staaten setzen gezielt modernste Technik ein, um Falschinformationen zu verbreiten, die Bürger auszuspionieren und unter Kontrolle zu halten. Soziale Medien manipulieren Meinungen und üben Druck auf Menschen aus. Internetgiganten spinnen um Sie als Benutzer gezielt feinmaschige Netze, um mit Ihren Daten Geld zu verdienen. Was Sie ohne großen Aufwand tun können, um Ihren Computer wieder zu einem sicheren und anonymen Teil Ihrer Privatsphäre zu machen, Erfolgsautor Helmut Roewer, ein profunder Kenner der politischen Situation in den USA, beleuchtet die Angriffe und Putschversuche im Detail. Minutiös analysiert er amtliche Quellen, FBI-Akten und Insiderberichte. Was er ans Tageslicht bringt, widerspricht fundamental dem, was uns von den Massenmedien hierzulande über Donald Trump tagtäglich aufgetischt wird - hier weiter Totalitäre Staaten setzen gezielt modernste Technik ein, um Falschinformationen zu verbreiten, die Bürger auszuspionieren und unter Kontrolle zu halten. Soziale Medien manipulieren Meinungen und üben Druck auf Menschen aus. Internetgiganten spinnen um Sie als Benutzer gezielt feinmaschige Netze, um mit Ihren Daten Geld zu verdienen. Was Sie ohne großen Aufwand tun können, um Ihren Computer wieder zu einem sicheren und anonymen Teil Ihrer Privatsphäre zu machen, erfahren Sie hier

Fremdbestimmt – 120 Jahre Lüge und Täuschung Thorsten Schulte demaskiert in diesem Buch die Geschichtsschreibung der Sieger, deckt Unwahrheiten, Halbwahrheiten und das Weglassen wichtiger Fakten in unseren Medien auf. Er entlarvt das verzerrte Geschichtsbild, das immer noch zu einem Schuldkomplex der Deutschen mit verheerenden Folgen führt. Erst dadurch wird seine Gefahrenanalyse in diesem Buch für das heutige Deutschland verständlich – Thorsten Schulte demaskiert in diesem Buch die Geschichtsschreibung der Sieger, deckt Unwahrheiten, Halbwahrheiten und das Weglassen wichtiger Fakten in unseren Medien auf. Er entlarvt das verzerrte Geschichtsbild, das immer noch zu einem Schuldkomplex der Deutschen mit verheerenden Folgen führt. Erst dadurch wird seine Gefahrenanalyse in diesem Buch für das heutige Deutschland verständlich – hier weiter