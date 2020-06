Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -236

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Einundzwanzigstes Kapitel

POLNISCHE GENERALMOBILMACHUNG UND DEUTSCH-POLNISCHER KRIEG

Die ungünstige britische Note vorn 30. August.

Halifax übersandte Henderson am 30. August um 6 Uhr 50 abends schicksalsschwere Anweisungen, die praktisch die letzte Chance zur Vermeidung eines deutsch-polnischen Krieges zunichte machten. Diese Instruktionen enthielten Englands Antwort auf die deutsche Note vom 29. August. Kategorisch wiesen die britischen Führer Hitlers Vorschlag zurück, den Polen anzuempfehlen, einen Vertreter für direkte deutsch-polnische Verhandlungen nach Berlin zu entsenden.

Halifax, der Warschau in dieser bedeutsamen Angelegenheit nicht konsultiert hatte, verurteilte den deutschen Vorschlag, „der gänzlich unvernünftig ist“. Henderson hatte die unerfreuliche Aufgabe, Hitler zu mitternächtlicher Stunde mitzuteilen, daß Großbritannien es rundheraus ablehne, der polnischen Regierung zum Eingehen auf den deutschen Plan zu raten. Lipski erinnerte sich später, daß die polnischen Diplomaten aus dieser britischen Entscheidung den richtigen Schluß gezogen hatten, daß Kennard in Warschau eine weitaus einflußreichere Position im Rahmen der britischen Politik innehatte als Henderson in Berlin.

Halifax wies Kennard in nichtssagenden Worten an, die Polen müssten ermuntert werden, eventuelle Verhandlungen mit den Deutschen in Betracht zu ziehen. Ausdrücklich informierte er seinen Botschafter, England werde niemals an Beck herantreten, ernst gemeinte Vorschläge für ein Abkommen mit den Deutschen zu formulieren…

Zehn Tage zuvor hatten die Briten von den Polen unter Druck verlangt, das Eindringen sowjetischer Truppen in Polen hinzunehmen.

Jetzt aber weigerten sie sich, auf Polen den nötigen Druck auszuüben, direkte Verhandlungen mit Deutschland wieder aufzunehmen. Das erscheint als besonders grotesk, wenn man bedenkt, daß die Polen die Sowjetunion als ihren Hauptfeind betrachteten und Halifax als Erster den Deutschen versichert hatte, Polen sei bereit, diese Verhandlungen wieder aufzunehmen.

Göring hatte Dahlerus am 30. August nach London geschickt, um dort Hitlers Antwort vom 29. August sorgfältig Punkt für Punkt auseinander zusetzen. Der deutsche Marschall hatte nach dem ersten Schock über das höchst unbefriedigende Telefongespräch um drei Uhr mit London schon im voraus weitere Informationen erhalten, nach denen die Antwort der Briten am 30. August ungünstig ausfallen würde.

Am frühen Abend des 30. August berichtete Dahlerus nach einem Gespräch mit den britischen Führern über die Lage: „Die britische Regierung ist nunmehr unverkennbar höchst mißtrauisch geworden und neigt ziemlich stark zu der Annahme, daß, was sie auch immer unternehmen würde, Hitler jetzt nichts mehr davon abhalten könnte, Polen den Krieg zu erklären”. Ihr Mißtrauen war nur schwer verständlich, denn es waren ihr von Henderson und Dahlerus eine ununterbrochene Reihe von ermunternden Feststellungen zu Hitlers Haltung zugegangen.

Aus der deutschen Note vom 29. August war klar und deutlich zu entnehmen, daß Hitler einen friedlichen Ausgleich mit Polen einem Krieg vorzog. Mit diesem Dahlerus gegenüber vertretenen Standpunkt behaupteten die britischen Führer, sie müßten nun die Hände in den Schoß legen und könnten nichts tun. Das war nicht die schwächste Rechtfertigung ihrer Haltung. Sie gewannen ihre Tatkraft sehr schnell zurück, als es darum ging, den örtlich begrenzten, deutsch.polnischen Krieg zu einem europäischen auszuweiten. Es sah fast so aus, als habe sich die diplomatische Tätigkeit Englands im Jahre 1939 ausschließlich damit befaßt, den Krieg vorzubereiten und zu fördern, und daß sie sofort aufhörte zu funktionieren, als sie vor der Aufgabe stand, den Frieden zu schützen.

Bevor Halifax seine alle Hoffnung zunichte machenden Instruktionen am 30. August um 6 Uhr 50 abends an Henderson absandte, hatte er noch einen Alternativ-Vorschlag erwogen, dann jedoch verworfen. Es handelte sich um einen Rat an die Deutschen, ihre Vorschläge der deutschen Botschaft in Warschau zu übermitteln, damit diese sich dort um entsprechenden Kontakt zwecks Aufnahmeverhandlungen bemühen konnte. Doch kam er zu dem Schluß, daß dieser Vorschlag ein allzu großes Zugeständnis an die Deutschen sein würde. Und so wies er Henderson lediglich an, Hitler mitzuteilen, Warschau übe Zurückhaltung und Polen verhalte sich ruhig. Henderson wußte nur zu gut, daß diese Behauptung unzutreffenden Berichten von Kennard entstammte und nicht zuverlässigen neutralen Quellen, doch es war seine Pflicht, sie Hitler als die offizielle Stellungnahme seiner Britischen Majestät Regierung vorzutragen.

Halifax gab vor, zu befürchten, Hitlers kürzliche Vorschläge für eine englisch-deutsche Verständigung würden England unerwünschte Rückschläge einbringen. Er kabelte Henderson, ein englisch-deutsches Bündnis sei kein brauchbares Thema für die politische Praxis. Deshalb riet er ihm dringend ab, es auch nur als in weiter Ferne liegende Möglichkeit zu erwähnen. Ihm war die frühere Äußerung Hendersons gegenüber Hitler in Erinnerung, daß man Geduld haben müsse, um Großbritannien für ein Bündnis zu gewinnen, und so mußte er damit rechnen, daß seine letzten Instruktionen, in denen die entfernte Möglichkeit eines solchen Bündnisses geleugnet wurde, den britischen Botschafter erheblich enttäuschen würden.

Halifax erklärte dazu, der Hinweis auf ein mögliches Bündnis könne unter Umständen „den denkbar ungünstigsten Eindruck in den Vereinigten Staaten und bei allen befreundeten Staaten entstehen lassen“. Ganz offensichtlich betrachtete Halifax Deutschland nicht mehr als eines der freundschaftlich gesinnten Länder, obwohl er wußte, daß zwischen Deutschland und Polen kein Krieg war und Hitler sich um eine Verständigung mit England bemühte. Er informierte Henderson lediglich, die Briten seien grundsätzlich bereit, gewöhnliche Verträge mit Deutschland abzuschließen und dieses bleibe der Standpunkt der britischen Regierung, solange es keinen englisch-deutschen Krieg gebe.

In diesen Tagen war die britische Botschaft in Berlin von Deutschen aller Stände und Richtungen überlaufen. Man überhäufte Henderson mit Versicherungen, das deutsche Volk wünsche keinen Krieg. Man bedeutete ihm, in Wehrmachtskreisen herrschten Sorge und Verwirrung über die Aussicht auf einen allgemeinen Krieg. Wieder andere versicherten ihm, sie würden, einerlei, was aus der gegenwärtigen Stellungnahme Englands sich ergebe, auch weiterhin mit Großbritannien sympathisieren. Alle diese Menschen ahnten nicht, daß der Mann, vor dem sie ihre Besorgnis zum Ausdruck brachten, nicht den geringsten Einfluß mehr auf die britische Politik hatte. Henderson wäre ihnen bei einer Verständigung mit Deutschland behilflich gewesen, wenn er es vermocht hätte, doch war es ihm seit einigen Tagen klar geworden, daß er machtlos war.

Keiner, der sich in der Lage des britischen Botschafters befand, hätte getadelt zu werden verdient, wenn er von weiteren Bemühungen, den Krieg zu verhindern, absah. Henderson jedoch ließ nicht einen Augenblick locker und versuchte es immer wieder. Diese Tatsache in Verbindung mit einem unbestreitbaren Patriotismus und der Entschlossenheit, für sein Land durch dick und dünn zu gehen, und zwar ohne Rücksicht auf die unbeschreiblichen Fehler der britischen Führung, machte seine Mission in Berlin zu einem klassischen Beispiel männlichen Mutes. Er versuchte es mit jeder nur denkbaren Taktik, Chamberlain dazu zu bewegen, seine eigenen Ansichten zu äußern und ihn als den britischen Premierminister zu ermutigen, die Führung im Foreign Office wieder zu übernehmen, ehe es zu spät sei. Ganz besonders bemühte er sich, die britischen Führer davon zu überzeugen, daß er Hitler gegenüber immer fest geblieben sei, und erinnerte daran, daß er Hitler in der Unterredung am 28. August mit Argumenten und Antworten bombardiert habe, was sich offensichtlich für Großbritannien als sehr vorteilhaft erwiesen habe.

Halifax indessen empfahl Chamberlain unentwegt, die Klagen Hendersons und anderer über die Haltung und die Maßnahmen Polens zu ignorieren. Am 30. August erhielt er ein höchst willkommenes Schreiben vom Grafen Raczynski. In diesem Schreiben schwor die polnische Regierung feierlich, in Polen finde keine Verfolgung der deutschen Minorität statt. Der amerikanische Journalist W. L. White hat sich später erinnert, unter gut unterrichteten Persönlichkeiten habe zu dieser Zeit kein Zweifel bestanden, daß täglich entsetzliche Greuel an den Deutschen in Polen verübt wurden. Der Schwur Raczynskis hatte ungefähr so viel Wert wie die in der sowjetischen Verfassung von 1936 verbürgten bürgerlichen Freiheiten.

Es war sehr geschickt von Halifax, zu behaupten, weitere vertrauliche englisch-deutsche Gespräche würden Roosevelt mißfallen. Chamberlain war einmal sehr scharf kritisiert worden, weil er im Januar 1938 einen undurchführbaren Vorschlag Roosevelts ablehnend beantwortet hatte, eine riesengroße Diplomatenkonferenz einzuberufen, auf der es nicht nur mißlungen wäre, die USA für das imperialistische Programm Englands zu gewinnen, sondern die auch Chamberlains Bemühungen, den Einfluß Englands in Italien zu steigern, schädlich gewesen wäre.

Lord Lothian hatte die Nachfolge Sir Ronald Lindsays als britischer Botschafter in Washington angetreten. Lothian trat, wie Henderson in Berlin, für eine friedliche Verständigung mit Deutschland ein, doch als disziplinierter Diplomat hatte er seine persönlichen Ansichten der Kriegspolitik von Halifax untergeordnet. Ihm als neuem Botschafter war es vergönnt, sich hinter den Kulissen der amerikanischen Politik sehr viel aktiver zu betätigen als jeder frühere britische Diplomat. Lothian bestätigte Lindsays Urteil, daß es in Roosevelts Einstellung „nichts Neutrales” gebe. Amerikas Präsident hatte mit allem Nachdruck betont, „die ernsteste Gefahr vom Standpunkt der öffentlichen Meinung Amerikas aus sei es, wenn sie zu dem Schluß käme, Herr Hitler ziehe die britische Regierung in Verhandlungen hinein, die zu einem Druck auf Polen durch England und Frankreich führten, damit dieses lebenswichtige Interessen aufgebe“. Auch Lothian war es klar, daß Roosevelt Krieg in Europa wünschte.

Der amerikanische Präsident erkannte, daß eine diplomatische Regelung der Krise in Europa seinen Plänen für eine militärische Aggression in Europa ein Ende bereiten würde. Lord Lothian versicherte Halifax, Roosevelts Parteigängertum gehe bis in kleinste Einzelheiten. So beabsichtigte er beispielsweise, die kriegführenden Parteien bei Ausbruch des erwarteten Krieges dringend aufzufordern, keine Bomben auf die Zivilbevölkerung zu werfen, weil er auf diese Weise Warschau, eine der verbündeten Hauptstädte, schützen zu können hoffe.

Ebenso wußte Lothian, daß Roosevelt dem späteren Bemühen Englands, die deutsche Zivilbevölkerung mittels massierter Bombenangriffe umzubringen, niemals Einwände entgegensetzen würde. Roosevelt hatte Lothian anvertraut, im Augenblick sei es sein wichtigstes Ziel, nach dem Ausbruch des Krieges das amerikanische Neutralitätsgesetz zu umgehen. Auch hatte er vor, den Kampf im Kongress wieder aufzunehmen, um das gesetzlich verankerte Embargo für Kriegsmaterial aufheben zu können. Er versprach, vom Beginn der Feindseligkeiten an zu bestreiten, daß Aluminiumbleche für Flugzeuge „Flugzeugteile” seien oder daß Bremsklötze für Flugzeugmotoren irgend etwas mit Flugzeugen zu tun hätten.

Lothian bestätigte den Bericht seines Vorgängers, daß Roosevelt über die Aussicht auf einen neuen Weltkrieg hocherfreut war. Halifax hatte sich Roosevelts Kriegsleidenschaft zunutze gemacht und erkünstelte Argumente ins Feld geführt, um die Türe zu weiteren Verhandlungen mit Hitler zuzuschlagen. In Wirklichkeit bestand kein Anlaß zu der Befürchtung, daß Präsident Roosevelt in der Lage wäre, England im Fall einer ausgehandelten Regelung in Europa Schwierigkeiten zu machen. Die aggressive Außenpolitik des Präsidenten wurde weder vom Kongreß noch von der öffentlichen Meinung gestützt. Außerdem ging, entsprechend der von George Washington und Thomas Jefferson begründeten und geheiligten Tradition, seine Amtsperiode endgültig dem Ende zu. Infolgedessen bedurfte es offensichtlich einer anhaltenden und schwerwiegenden Krise größten Ausmaßes in Übersee, um sich für weitere Amtsperioden wieder wählen zu lassen. Diesem Bedürfnis konnte am besten mit einem neuen Vernichtungskrieg in Europa, auch wenn er noch so tragisch und sinnwidrig war, entsprochen werden. Es hätte der britischen Regierung keine Mühe gemacht, die Beziehungen zu einem versöhnlicheren Nachfolger zu verbessern, hätte der Krieg abgewendet werden können und wären für Roosevelt die Präsidentschaftswahlen im Jahre 1940 verloren gegangen.

