Prof. Dr. Sucharit Bhakdi: Sein Buch „Corona Fehlalarm?“ wird zum Bestseller!

Das Buch des Jahres? Jetzt schon ein Bestseller „Corona Fehlalarm?“

Schon wenige Stunden nachdem der Büchergemeinde im Netz Anfang Juni bekannt wurde, dass der anerkannte deutsche Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, seine regierungskritischen Thesen zur »Corona-Pandemie« in einem Buch veröffentlicht, eroberte die Publikation alleine durch Vorbestellungen – rund drei Wochen vor Erscheinungstermin (!) – nahezu sämtliche Internet-Bestsellerlisten des Landes im Sturm. Jetzt ist das Druckwerk im Handel erschienen und unverzüglich auf Platz 5 in die Spiegel-Bestsellerliste geschossen – und somit ein überaus deutlicher Anwärter auf den Mega-Bestseller des Jahres!

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi klärt sachlich auf. Es bietet wissenschaftlich fundierte Informationen und untermauerte Fakten. Bilden Sie sich Ihre Meinung – und begründen Sie sie anhand von belegtem Hintergrundwissen. – hier weiter.

Bestseller des Jahres: „Corona Fehlalarm?“

Das Bemerkenswerte dabei: Obwohl es den glasklaren Favoriten auf den Bestseller des Jahres erst seit dem 23. Juni 2020 im Buchhandel zu kaufen gibt – also konkret seit drei Tagen – hat buchreport das regierungskritische Buch Corona Fehlalarm von Prof. Dr. Karina Reiss und Univ.-Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi bereits auf Rang 5 gelistet. Eine Sensation. Es ist also alles andere als unwahrscheinlich, dass der bei Politik und Mainstream-Medien unliebsame, wie in Gänze boykottierte Buch-Verkaufsschlager, zeitnah die obersten Plätze der Spiegel-Bestsellerliste erklimmen und dort für sehr lange Zeit verharren dürfte – sehr zum Leidwesen der Befürworter eines erneuten Lockdowns.

Interessierte Leser medizinischer Fachbuchliteratur mit noch etwas Platz im Bücherregal könnten also nicht nur gravierenden Einfluss auf die Rangfolge der Spiegel-Bestsellerliste der nächsten Wochen und Monate nehmen, sondern auch zu Auftraggebern für weitere aufschlussreiche wie amüsante Besprechungen der »anerkannten Literaturkritiker« dieser Republik avancieren! Quelle: 1984.

Aus dem Klappentext: Die ersten Monate des Jahres 2020 sind auf der ganzen Welt von einem einzigen Albtraum geprägt: Corona. Furchtbare Bilder aus China, dann aus Italien und anderen Ländern. Hochrechnungen, wie viele unzählige Tote es geben würde – gepaart mit Bildern von Hamsterkäufen und leeren Supermarkt-Regalen. Der mediale Alltag ist geprägt von Corona, morgens, mittags, abends – wochenlang, im Radio, Fernsehen, Internet und selbst auf der Wetter-App des Smartphones läuft ein Corona-Ticker. Dazu drakonische Quarantäne-Maßnahmen auf der ganzen Welt.

Kaum ein Thema prägt und ängstigt unsere Zeit so sehr wie das Thema Corona. Widersprüchliche Meinungen, Fake News und politisch gelenkte Informationen verwirren die Menschen. Unterschiedliche Ansichten führten zu tiefgehenden Disputen.

COVID-19: Was ist wahr? Was sind die Fakten? Was ist Interpretationssache?

Dieses Buch klärt sachlich auf. Es bietet wissenschaftlich fundierte Informationen und untermauerte Fakten. Bilden Sie sich Ihre Meinung – und begründen Sie sie anhand von belegtem Hintergrundwissen. Der Beginn eines Albtraums – Wie »gefährlich« ist das neue »Killervirus«? – Wie ist die aktuelle Corona-Situation in Deutschland? – Sind Masken sinnvoll? – Lockdown – war er nötig? – War unser Gesundheitssystem in Gefahr? – »Kollateralschäden«: Konsequenzen für alte Menschen, Kinder und chronisch Kranke. – Haben andere Länder es besser gemacht – Schweden als Vorbild? – Welche Maßnahmen wären eigentlich die richtigen gewesen? – Das totale Versagen der öffentlichen Medien – Warum haben die Politiker versagt? – Ist eine Impfung realistisch? – Best of Fake News.

PLANDEMIE: Es ist bewiesen – Die Pandemie ist eine Übung!

“Jeder wird jemanden kennen, der an Covid-19 gestorben ist!”

„We are in a Live Exercise!“ Corona ist ein perfider PLAN der Hochfinanz!

