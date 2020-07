Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -242

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die beste Analyse zum Thema, die man jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, findet man hier >>>.

Die Analyse bislang unberücksichtigter, brisanter historischer Dokumente, findet man hier >>>.

Die neueste Analyse der Kriegsschuldfrage zum Ersten Weltkrieg, findet man hier >>>.

…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Einundzwanzigstes Kapitel

POLNISCHE GENERALMOBILMACHUNG UND DEUTSCH-POLNISCHER KRIEG

Hendersons Eintreten für die Marienwerdervorschläges.

Den ganzen Nachmittag des 31. August hindurch ließ Henderson nicht locker, Halifax klarzumachen, daß die deutschen Vorschläge an Polen maßvoll seien und eine ausgezeichnete Verhandlungsgrundlage böten. Die zahlreichen Friedensappelle aus Paris, Rom und Berlin ließen jedoch Englands Foreign Secretary unberührt.

Tatsächlich war es so, daß das Foreign Office über die Hartnäckigkeit höchst entrüstet war, mit der die Männer auf dem Kontinent, mit Ausnahme Polens, für die Erhaltung des Friedens kämpften. Tragischerweise war es gerade Dahlerus, der diesen ganzen britischen Groll über sich ergehen lassen mußte. Er hatte die Konferenz mit Lipslki in der polnischen Botschaft hell empört verlassen. Es schien ihm unglaublich, daß man die Polen eine sorgsam ausgearbeitete Regelung einfach sabotieren ließ, nachdem sich bei allen andern soviel guter Wille gezeigt hatte. Nun müßten doch nach seiner Meinung wenigstens die Briten ihre Entscheidung, Polen zu unterstützen, revidieren, wenn sie die Wahrheit über die wirkliche Lage erführen. Dann könnte zumindest ein europäischer Völkerkrieg abgewendet werden. Waren es doch die Briten selbst, die als erste angeregt hatten, Deutschland solle Polen Vorschläge machen. Sie würden sicherlich davon Abstand nehmen, den Polen bedingungslosen Beistand zu gewähren, wenn sie erführen, daß die polnische Regierung nicht willens sei, sich mit den Vorschlägen zu befassen.

Henderson ermunterte Dahlerus, von der britischen Botschaft aus mit London zu telefonieren. Am 31. August 12 Uhr 30 mittags ließ sich der Schwede mit Sir Horace Wilson im Foreign Office verbinden. Er begann, die Situation ausführlich zu schildern, und beklagte sich dabei über die Haltung der Polen. Gleich Chamberlain hatte auch Wilson vor der Kriegspolitik von Halifax kapituliert. So protestierte er, ihm gefiele der Ton in den Äußerungen von Dahlerus nicht, und behauptete schließlich, der schwedische Ingenieur sei nicht berechtigt, in dieser Weise über die Situation zu sprechen, da die Deutschen das Gespräch möglicherweise abhörten.

Dieser Einwurf erschien Dahlerus merkwürdig. Er sah keinen Grund, warum die Deutschen seine Äußerungen nicht hören sollten, außerdem hatten die Briten bislang nie etwas gegen Telefongespräche mit ihm über die Botschaftsleitung einzuwenden gehabt. Wilson fing an, den bestürzten Schweden mehrmals anzuschreien: „Halten Sie den Mund!” Seinen Bericht an Halifax über diesen Vorfall schloß Wilson mit dem folgenden Satz: „Ich sagte Dahlerus nochmals, er solle den Mund halten, als er das aber nicht tat, habe ich den Hörer aufgelegt. Es war unerträglich für das Foreign Office, daß Dahlerus so offen über eine fremde Regierung sprechen konnte, der Englands Führung unter allen Umständen ihre Unterstützung zu bieten entschlossen war.

Die Gereiztheit im Foreign Office entsprang keiner Augenblicksstimmung, denn kurz darauf ergoß sich Halifax’ ganzer Zorn über Henderson. In sehr strenger Sprache wurden dem Botschafter Vorwürfe gemacht, weil er Dahlerus die Benutzung des Telefons gestattet hatte. Diese Vorwürfe waren ungerecht, denn nach Hendersons Instruktionen aus London war er berechtigt, Dahlerus die Dienste der Botschaft anzubieten, und bis zu dem unangenehmen Vorfall am 31. August um 12 Uhr 30 mittags waren keine gegenteiligen Weisungen erfolgt.

Um 1 Uhr des gleichen Tages distanzierte sich Halifax von dem Schritt Hendersons in der polnischen Botschaft in Berlin. Er teilte Henderson mit, er weise die Ansicht zurück, daß die deutschen Vorschläge eine Grundlage für deutsch-polnische Verhandlungen böten, auch könne er, „was die widerspenstige Haltung der polnischen Regierung angehe”, Henderson und Dahlerus nicht zustimmen. Er bedauerte, Kennard angewiesen zu haben, gemeinsam mit Noél darum zu ersuchen, daß Lipski die deutschen Vorschläge entgegennehme. Es ist schwer zu begreifen, warum er sich mit dieser unbedeutenden Geste so aufhielt, zumal da Beck Kennard durchaus richtig verstanden hatte, daß die britische Regierung keine Verhandlungen Polens mit Deutschland wünsche. Kennard berichtete um 3 Uhr nachmittags, die polnische Regierung unternehme Schritte, sich mit der Reichsregierung in Verbindung zu setzen, doch „wird sie nicht zustimmen, ein Dokument mit einer Forderung entgegen zunehmen, ehe man sich über die Art des Vorgehens geeinigt hat“. Die polnische Regierung hätte genauso gut ankündigen können, sie beabsichtige, Fühlung mit dem Mond aufzunehmen. Die Briten und Polen hatten sich verschworen, den Verhandlungsplan, hinter dem Deutschland, Italien, Frankreich und der Papst standen, zu einer regelrechten Farce zu machen.

Nach der englisch-französischen Demarche hatte Kennard Beck insgeheim versichert, die britische Regierung wünsche es in Wirklichkeit nicht, daß Lipski die deutschen Vorschläge entgegennehme und der formelle Schritt in Warschau sei nur eine Geste gewesen, um Frankreich zu beschwichtigen. Kennard setzte Halifax auseinander, die britische Regierung dürfe nicht „darauf bestehen“, daß der polnische Botschafter in Berlin ein deutsches Dokument entgegennehme, denn es bestehe „die Gefahr eines Ultimatums“.

Nach Kennards Auffassung war der unvermeidliche Krieg ein geringeres Übel als die Übermittlung von Vorschlägen nach Warschau, die Polens Führer unter Umständen veranlassen konnten, die Gespräche mit Deutschland wieder aufzunehmen. Er fragte Halifax, ob er Beck über das, „was wir wissen” von dem Inhalt der Vorschläge, unterrichten solle, doch hätte er es sichtlich nur ungern getan. Kennard hatte keine Ahnung, daß Beck den Text der Vorschläge schon vor Stunden von Lipski erhalten hatte. Seine einzige Sorge war, daß es noch in letzter Minute zu einer friedlichen Lösung kommen könne statt zu dem Krieg, den er und Halifax anstrebten.

Die hier gesammelten ‘Richtigstellungen zur Zeitgeschichte’ entlarven die vielen verbreiteten Geschichtslügen über das 20. Jahrhundert und rücken das bisherige Geschichtsbild über Deutschland zurecht – hier weiter.

13 Zeitzeugen der bedeutendsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs bitten letztmalig darum, gehört zu werden. Sie öffnen sich und sprechen schonungslos ehrlich über alles, was sie erlebten. Hören wir ihnen zu, anstatt sie zu verdammen – hier weiter.

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

Warum es keinen Zufall gibt Fast jeder kennt in seinem Leben Situationen, wo ihm nichts anderes übrig geblieben ist, als erstaunt auszurufen: Das kann doch kein Zufall sein! War es auch nicht, denn hinter allen Ereignissen des menschlichen Daseins und seien sie auch noch so merkwürdig waltet eine verborgene Ordnung - mehr hier.

Was Sie nicht wissen sollen! Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - hier weiter . Alle Rothschild-Artikel auf LupoCattivoBlog gibt es hier

Lesen Sie jetzt, was Ihnen bislang verheimlicht wurde: Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - hier weiter

Eine seltsame Geschichte – Wer beim Lesen mal wieder eine Gänsehaut kriegen, mitfiebern und vor Spannung die ganze Nacht durchlesen möchte, für den ist diese Geschichte das Richtige . Atemberaubend! … hier weiter

Geo-Imperialismus Die geheimen Ziele der US-Geostrategen und warum sie für die Welt so gefährlich sind. Wolfgang Effenberger vermittelt das nötige Hintergrundwissen zu den aktuellen geopolitischen Vorgängen und durchbricht damit die massenmediale Desinformation und Verschleierung - hier weiter.

Share this: Twitter

Facebook

Telegram



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge