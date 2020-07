Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -244

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die beste Analyse zum Thema, die man jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, findet man hier >>>.

Die Analyse bislang unberücksichtigter, brisanter historischer Dokumente, findet man hier >>>.

Die neueste Analyse der Kriegsschuldfrage zum Ersten Weltkrieg, findet man hier >>>.

…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Einundzwanzigstes Kapitel

POLNISCHE GENERALMOBILMACHUNG UND DEUTSCH-POLNISCHER KRIEG

Polen bezeichnet die Deutschen als Hunnen.

Der deutsche Rundfunk gab am 31. August um 9 Uhr abends die Marienwerder-Vorschläge bekannt, mit denen zu befassen sich Polen geweigert hatte. Zwischen 9 und 10 Uhr abends des gleichen Tages händigte Weizsäcker den Text der Vorschläge an die in Berlin akkredierten Vertreter Englands, Frankreichs, Japans, Amerikas und Russlands aus. Jedem Text war eine Note beigefügt, in der die kürzlichen politischen Maßnahmen Deutschlands erläutert wurden. Besonders hervorgehoben wurde darin, daß Hitler zwei Tage vergeblich auf ein Zeichen gewartet habe, daß Polen mit Deutschland verhandeln wolle, obwohl die Briten ihn am 28. August der polnischen Verhandlungsbereitschaft versichert hätten. Der japanische Botschafter Oshima äußerte zu Weizsäcker, nach seiner persönlichen Ansicht liege ein deutscher Sieg über Polen im Interesse Japans.

Im deutschen Rundfunk wurde darauf hingewiesen, Polen habe es abgelehnt, die Marienwerder-Vorschläge zur Prüfung in Warschau entgegen zunehmen. Das habe man sehr richtig als klaren Beweis aufgefasst, daß die polnischen Führer sich den Verhandlungen mit Deutschland entschieden widersetzten. Zwei Stunden später brachte der polnische Rundfunk eine entstellte Version des deutschen Angebots. Damit wurde der Welt ein flüchtiger Einblick in die Geisteshaltung geboten, der sich die hilflose deutsche Minorität in Polen ausgesetzt sah. Der polnische Ansager behauptete, in den Vorschlägen hätten die Deutschen ihre aggressiven Absichten enthüllt. Er schloß mit folgender Erklärung: „Worte können die aggressiven Pläne der neuen Hunnen nicht länger verhüllen. Deutschland erstrebt die Herrschaft über Europa und zerstört mit bisher unübertroffenem Zynismus das Völkerrecht. Dieser unverschämte Vorschlag zeigt deutlich, wie notwendig die militärischen Befehle (Generalmobilmachung) waren, welche die polnische Regierung erließ“.

Kurz vor Mitternacht beantwortete Hitler ein ihm gerade zugegangenes Telegramm des Herzogs von Windsor aus Antibes in Frankreich. Der Herzog, der wußte, daß Hitler 1936 insgeheim mit seinem Kampf sympathisierte, die Frau seiner Wahl zu heiraten und auf dem britischen Thron zu bleiben, drückte darin seine Hoffnung aus, daß der deutsche Kanzler einen Weg finden möge, die Fallgrube eines erneuten sinnlosen deutsch-englischen Krieges zu umgehen. Hitler erwiderte nun in deutlichen Worten: „Sie mögen versichert sein, daß meine Haltung gegenüber England und mein Wunsch, einen erneuten Krieg zwischen unseren Völkern zu vermeiden, unveränderlich bleiben“. Der deutsche Kanzler hoffte immer noch auf eine englisch-deutsche Verständigung trotz des Misslingens seines letzten Versuches, mit Polen zu einem Übereinkommen zu gelangen.

Nach der polnischen Rundfunksendung gab Ribbentrop in der Wilhelmstraße zu, der regelrechte Krieg zwischen Deutschland und Polen sei nun unvermeidlich, und der deutsche Vormarsch werde nicht noch einmal widerrufen. Kurz danach sprachen Hitler und Ribbentrop über die unwiderrufliche Entscheidung, mit den Polen abzurechnen. Sehr schlicht sagte Ribbentrop zu Hitler: „Ich wünsche Ihnen viel Glück.” Er meinte damit den Feldzug in Polen und die weiteren Bemühungen, ein militärisches Eingreifen Englands und Frankreichs gegen Deutschland zu verhüten. Was Deutschland und Polen anging, so war der Bruch der Beziehungen ein vollständiger. Es war Hitler nicht gelungen, Polen als einen starken slawischen Bundesgenossen gegen den Bolschewismus zu gewinnen. Das war an sich schon eine Katastrophe von allergrößtem Ausmaß. Fünf Stunden später begann der deutsche Vormarsch. Innerhalb weniger Tage begann der Widerstand Polens unter den wohlgezielten deutschen Schlägen zu zerbrechen.

Der begrenzte deutsch-polnische Krieg hätte den Frieden Europas nicht länger als wenige Wochen zu stören brauchen. Es wäre für die fremden Mächte weitaus leichter gewesen, wirksam einzugreifen, um das Los der Polen zu bessern, zumindest in dem von den Deutschen besetzten Gebiet, wenn der Krieg begrenzt geblieben wäre.

Die Wiederherstellung des Friedens in Polen wäre Sache eines Augenblicks gewesen anstatt eine in weiter Ferne liegende Möglichkeit. Bis heute (1961) ist Polen ein kommunistischer Satellit geblieben. Ein fürchterlicheres Ergebnis kann man sich für die Führer Polens, die ihr Land 1939 rücksichtslos in einen hoffnungslosen Krieg mit Deutschland stürzten, überhaupt nicht vorstellen. Ihre grandiosen Hoffnungen und Träume von einem neuen Großpolen wurden nicht verwirklicht. Ihr Volk fiel dem denkbar grausamsten Schicksal anheim. Am 20. August 1939 hatte Marschall Rydz-Smigly in Gegenwart von Hauptmann Beauffre ausgerufen: “Mit den Deutschen riskieren wir den Verlust unserer Freiheit, mit den Russen würden wir unsere Seele verlieren!”

Die Polen hätten in einem Konflikt mit Deutschland den Verlust ihrer Freiheit weder zu riskieren noch die Seele ihres Landes an Russland zu verlieren brauchen, wenn man sie nicht zu Opfern der wahnwitzigen Verblendung ihrer Führer gemacht hätte, daß Polen eine Großmacht werden könnte. Halifax hat mit allen Mitteln die verzweifelte Herausforderung Polens an Deutschland gefördert, die dann in der ständigen Herrschaft der Sowjets über Polen endete.

Die hier gesammelten ‘Richtigstellungen zur Zeitgeschichte’ entlarven die vielen verbreiteten Geschichtslügen über das 20. Jahrhundert und rücken das bisherige Geschichtsbild über Deutschland zurecht – hier weiter.

13 Zeitzeugen der bedeutendsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs bitten letztmalig darum, gehört zu werden. Sie öffnen sich und sprechen schonungslos ehrlich über alles, was sie erlebten. Hören wir ihnen zu, anstatt sie zu verdammen – hier weiter.

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

Warum es keinen Zufall gibt Fast jeder kennt in seinem Leben Situationen, wo ihm nichts anderes übrig geblieben ist, als erstaunt auszurufen: Das kann doch kein Zufall sein! War es auch nicht, denn hinter allen Ereignissen des menschlichen Daseins und seien sie auch noch so merkwürdig waltet eine verborgene Ordnung - mehr hier.

Was Sie nicht wissen sollen! Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - hier weiter . Alle Rothschild-Artikel auf LupoCattivoBlog gibt es hier

Lesen Sie jetzt, was Ihnen bislang verheimlicht wurde: Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - hier weiter

Eine seltsame Geschichte – Wer beim Lesen mal wieder eine Gänsehaut kriegen, mitfiebern und vor Spannung die ganze Nacht durchlesen möchte, für den ist diese Geschichte das Richtige . Atemberaubend! … hier weiter

Geo-Imperialismus Die geheimen Ziele der US-Geostrategen und warum sie für die Welt so gefährlich sind. Wolfgang Effenberger vermittelt das nötige Hintergrundwissen zu den aktuellen geopolitischen Vorgängen und durchbricht damit die massenmediale Desinformation und Verschleierung - hier weiter.

Share this: Twitter

Facebook

Telegram



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge