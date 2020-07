Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -246

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Zweiundzwanzigstes Kapitel

Englands Ablehnung des italienischen Konferenzplanes und der Ausbruch des 2ten Weltkrieges

Henderson und Attolico beklagen Polens Unnachgiebigkeit.

Der britische Botschafter in Berlin, Henderson, hoffte, ein italienischer Vermittlungsversuch würde zu einem Erfolg führen. Zur Zeit des Kriegsausbruchs zwischen Deutschland und Polen hatte er auf das Foreign Office in London ein förmliches Trommelfeuer eröffnet in der Hoffnung, vielleicht doch noch auf die britische Politik einwirken zu können.

Nach der Rundfunkübertragung der Marienwerder Vorschläge hatte er Halifax entgegengehalten, dieseVorschläge böten eine angemessene Verhandlungsgrundlage. Ferner erklärte er ihm, Beck habe einen großen Fehler begangen, als er nicht verhandelte. „Von höherer Warte aus betrachtet, werden die Polen sich alles verderben, wenn sie sich nicht auf Gespräche einlassen.” Mit einigem Sarkasmus bemerkte er, die Marienwerder-Vorschläge seien vom polnischen Gesichtspunkt aus die gleichen wie die Vorschläge vom Oktober 1938; denn die Polen würden mit einem Erfolg der Volksabstimmung rechnen, da sie behauptet hätten, „der Korridor sei von Beginn der Welt an zu 90 Prozent polnisch!”

In einem späteren Telegramm erinnerte Henderson Sir Alexander Cadogan daran, daß „Hitler am 25. August erst aus der Haut fahren wollte, sich dann aber besann und mich holen ließ.” Er hätte es völlig begreiflich gefunden, wenn die Deutschen am 26. August losgeschlagen hätten. Nach seiner Ansicht verdiene Hitler Anerkennung für den Aufschub der Entscheidung unter den überaus schwierigen Bedingungen und für seinen erneuten Versuch, durch Verhandeln zu einem Ausgleich zu gelangen.

Der britische Botschafter konnte nicht feststellen, daß die Polen irgendwelches Interesse an der Erhaltung des Friedens gezeigt hätten. Er betonte: „Die Polen müssen sich auf die Seite des Rechts stellen und irgendeine Geste machen, sonst müssen wir alle kämpfen. Möglicherweise wäre das zweite das beste, aber mir ist die Verantwortung zu groß, um diesem Gedanken Raum zu geben.” Es war tragisch, daß Halifax die gleiche Verantwortung nicht zu groß erschien. Am 2. September holte Henderson zum Schlag gegen die Propagandisten aus, die mit ideologischen Gründen militärische Maßnahmen zu rechtfertigen suchten. Nach seiner Ansicht wurden die Dinge von allen jenen falsch gesehen, die sich aufgrund des angeblich unmoralischen nationalsozialistischen Regimes mit dem Krieg gegen Deutschland abzufinden suchten. Auch hielt Henderson einen ideologischen Kreuzzug gegen Deutschland in einer vom Kommunismus bedrohten Welt geradezu für lächerlich. Klar erkannte er, daß der Krieg „vollständig ungerechtfertigt” war, sobald das ideologische Argument verdientermaßen in den Hintergrund trat. Wenn er auch nicht ausdrücklich auf den Ausgleich der Kräfte als primären Faktor für den Krieg zurückging, so wird doch aus seinen zahlreichen Mitteilungen deutlich, daß er das Argument des Kräfteausgleichs verwarf.

Die Unnachgiebigkeit Polens brachte auch den italienischen Botschafter Attolico zur Verzweiflung. Wenige Stunden vor dem Ausbruch des deutsch-polnischen Krieges beklagte er sich bei Ciano, es sei unfaßlich, daß Lipski nicht um die deutschen Vorschläge ersucht oder sie diskutiert habe. Der Botschafter teilte mit Hitler die Illusion, die Briten bewiesen ihren guten Willen und drängten auf Verhandeln und Polen ginge nur nicht darauf ein. Seine Kenntnis von der Haltung Englands war auf Henderson und seinen Mitarbeiterstab beschränkt. Verzweifelt rief er aus: „Deutschland kann das alles nicht duldenl” (La Germania non puo tollerare tutto questo). Er kam zu dem Schluß, daß Hitler nichts anderes übrigblieb, als zu glauben, die vorgetäuschte Initiative Englands sei in Polen endgültig fehlgeschlagen.

Kurz darauf kabelte Attolico Ciano, die deutschen Vorschläge seien nach seiner Meinung maßvoll und vernünftig. Vertraulich berichtete er, Göring habe bis zum letzten Augenblick gehofft, die Situation vielleicht noch retten zu können, wenn er Marschall Rydz.Smigly dazu brächte, sich mit ihm zu einer Unterredung an der polnischen Grenze zu treffen. Nach dem Ausbruch des Krieges kabelte Attolico nach Rom, es sei wirklich ein Verbrechen von den Polen, nicht auf „ein derartig vernünftiges Angebot wie die sechzehn Punkte” eingegangen zu sein?.

