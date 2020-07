Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -247

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die beste Analyse zum Thema, die man jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, findet man hier >>>.

Die Analyse bislang unberücksichtigter, brisanter historischer Dokumente, findet man hier >>>.

Die neueste Analyse der Kriegsschuldfrage zum Ersten Weltkrieg, findet man hier >>>.

…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Zweiundzwanzigstes Kapitel

Englands Ablehnung des italienischen Konferenzplanes und der Ausbruch des 2ten Weltkrieges

Hitlers Rede vor dem Reichstag am 1. September 1939.

Hitler sprach im Deutschen Reichstag am 2. September vormittags um 10 Uhr 10. Er erinnerte seine Abgeordneten daran, Danzig „war und ist deutsch“. Die gleiche Erläuterung gab er über den Korridor, auf den er zugunsten Polens zu verzichten bereit war, wie er auch im Interesse des Friedens und der Zusammenarbeit mit Frankreich und Italien auf Elsaß-Lothringen und Südtirol verzichtet hatte. Er habe, so betonte er, versucht, alle deutschen Probleme auf dem Wege „friedlicher Revision” zu lösen, doch müsse er bekennen, daß ihm dieser Versuch mißlungen sei, und bezeichnete es dann als bedauerlich, daß vieles in der Praxis der modernen Kriegführung im offenen Gegensatz zu den Forderungen des Völkerrechts stehe.

Danzig und der Korridor seien Probleme, die man hätte lösen müssen. Es sei dem Westen vielleicht gleichgültig, wann das geschehen müsse, doch treffe das nicht auf Deutschland zu. Vor allem sei es den Hunderttausenden von Menschen nicht gleichgültig, die unter dem Fehlen einer Regelung leiden müßten. Polen habe Vorschläge zurückgewiesen, die außer Hitler kein deutscher Führer anzubieten gewagt hätte. Die polnische Teilmobilmachung vom 23. März 1939 sei der Anfang einer Reihe von Gegenmaßnahmen gegen Danzig und die deutsche Minderheit in Polen gewesen. Hitler erinnerte seine Zuhörer daran, daß Deutschland im Gegensatz zu Polen sich getreulich an die Bedingungen des Minderheitenvertrages vom November 1937 gehalten habe.

In seiner Rede vom 28. April 1939 vor dem deutschen Reichstag hatte Hitler seine Stellungnahme zu diesem Streit dargelegt. Er war bereit gewesen, die Verhandlungen zu einer Beilegung der Differenzen mit Großbritannien wie auch mit Polen wiederaufzunehmen und hatte dann vier Monate vergeblich auf eine Antwort von polnischer Seite gewartet. Nach seiner Kenntnis konnte keine Großmacht der Welt solche Zustände auf unbeschränkte Zeit dulden.

Die Briten hatten ihn am 28. August wissen lassen, Polen sei bereit, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Am nächsten Tag hatte er der britischen Regierung mitgeteilt, Deutschland sei zum Verhandeln bereit. Wiederum hatte er zwei Tage vergeblich auf eine Antwort Polens gewartet. Schließlich habe der polnische Botschafter am 31. August verkündet, die Warschauer Regierung befasse sich mit Beratungen, ob sie mit Deutschland verhandeln würde, dazu hatte Lipski durchblicken lassen, man würde England, und nicht Deutschland, von der schließlichen Entscheidung unterrichten, was gleichbedeutend war mit der Tatsache, daß die polnische Haltung bei weitem nicht dem entsprach, was die Briten am 28. August angegeben hatten.

Hitler hielt es für bedauerlich, wenn die Staatsmänner im Westen dabei bleiben würden, der Streit Deutschlands mit Polen berühre ihre lebenswichtigen Interessen. Feierlich erklärte er, er habe niemals etwas von Großbritannien und Frankreich verlangt und würde es auch niemals tun. Sehnlichst habe er sich eine Verständigung mit England gewünscht, „aber Liebe kann nicht nur von einer Seite geboten werden, sie muß von der anderen ihre Erwiderung finden“. Das war eine erstaunliche Erklärung an die Führer eines Staates, die Deutschland 1914 angegriffen hatten und Hunderttausende deutscher Kinder und alter Menschen verhungern ließen, und fünfundzwanzig Jahre später — in einem Streit, der die britischen Interessen nicht berührte — wiederum mit einem Angriff drohten.

In der Tat ging es in dem Streit von 1939 um das, was Winston Churchill und andere Prominente Englands seit Jahren immer wieder als den verwerflichsten Teil der Regelung von 1919 bezeichnet hatten. Sir Austin Chamberlain, der Bruder des Premierministers, hatte 1925 gelobt, man werde von keinem britischen Grenadier verlangen, für Danzig oder den polnischen Korridor zu sterben. Taktvoll bemerkte Hitler, Italiens Führer wüßten, daß Deutschland darauf verzichte, bei der Lösung seiner Probleme fremde Hilfe zu fordern. Seine Verständigung mit den Russen beruhe auf der Erwartung, daß sie nicht länger ihre kommunistische Doktrin nach Deutschland zu exportieren versuchten. Er hieß Molotows Rede vom 31. August 1939 gut und setzte hinzu, bei dieser Gelegenheit müsse er jedem Wort des sowjetischen Außenministers zustimmen. Dann gab der deutsche Kanzler seine Kriegsziele in Polen bekannt.

Er beabsichtige, die Fragen um Danzig und den Korridor zu lösen und eine Änderung der deutsch-polnischen Beziehungen herbeizuführen. Entweder werde er so lange kämpfen, bis die polnische Regierung einer friedlichen Koexistenz zustimme, oder bis eine andere Regierung Polens bereit sei, das zu akzeptieren. Er verfolge begrenzte Ziele in Polen und bestehe weder auf einer Auflösung der polnischen Streitkräfte noch auf den Untergang des polnischen Staates. Doch gedenke er, darauf zu bestehen, daß für Deutschland an seiner Ostgrenze die gleichen friedlichen Verhältnisse herrschen müßten, wie das an den übrigen Grenzen eine Selbstverständlichkeit sei. Dann verkündete er, er habe der Luftwaffe befohlen, ihre Kampfhandlungen auf militärische Ziele zu beschränken, da er nicht gegen wehrlose Frauen und Kinder in Polen Krieg zu führen wünsche.

Bewußt unrichtige Angaben machte er in finanzieller Hinsicht, als er erklärte, das Deutsche Reich habe während der vergangenen sechs Jahre 90 Milliarden Reichsmark für Verteidigungszwecke ausgegeben. Ein großer Teil dieser Summe war für öffentliche Arbeiten aufgewandt worden, die in keinem direkten Zusammenhang mit der Rüstung standen. Mit der Verdoppelung der Beträge für militärische Ausgaben hoffte er Großbritannien und Frankreich abschrecken zu können, Krieg gegen Deutschland anzufangen. Er erklärte, Deutschland verfüge über die besten Verteidigungseinrichtungen der Welt und die deutsche Kriegsmaschine sei besser als 1914. Er selbst gedenke, sich bis zum Sieg als Soldat zu betrachten oder den Krieg nicht zu überleben.

Dramatisch sprach er über das gefahrvolle Leben der deutschen Führer in einer Welt geheimer Verschwörungen und Mordanschläge. Göring würde seine Nachfolge antreten, falls ihm etwas zustieße, und wenn Göring ausfiele, solle Heß die Führung übernehmen. Und wenn Göring, Heß und er selbst nicht mehr lebten, solle ein Senat nationalsozialistischer Abgeordneter einen neuen Reichskanzler wählen. Hitler gestand, daß es das Wort „Kapitulation” für ihn nicht gebe; in Deutschland sei kein Raum für Verräter und es werde keinen zweiten November 1918 geben. Hitler beendete seine Rede mit den folgenden Worten: „Es ist nicht wichtig,. daß wir leben, aber es ist notwendig, daß Deutschland lebt.”

Die Reichstagsabgeordneten erhoben sich von ihren Sitzen und schworen Hitler den Treueid. Danach legte Reichsinnenminister Frick ein Gesetz zur Annexion Danzigs vor, das einstimmig angenommen wurde. Der italienische Botschafter berichtete Ciano, der größte Teil des Diplomatischen Korps sei bei der Rede zugegen gewesen. Dem amerikanischen Geschäftsträger Kirk war von Roosevelt untersagt worden, der Reichstagssitzung beizuwohnen. Kirk unterrichtete das Auswärtige Amt, bevor Hitler sprach, er werde nicht anwesend sein, doch versprach er, einen Vertreter zu entsenden. Auch bot er an, in Deutschland die Interessen Großbritanniens und Frankreichs wahrzunehmen, wenn diese in den Krieg eintreten würden.

Der britische Botschafter ließ sich in der Reichstagssitzung von einem Konsul vertreten und der französische Botschafter von einem Botschaftssekretär. Attolico fand es ziemlich erheiternd, daß der Name jedes künftigen Nachfolgers des deutschen Regierungschefs mit anhaltendem Beifall begrüßt wurde. Diese Art der Äußerung schien der Reichstagssitzung etwas von der Atmosphäre einer politischen Versammlung in Amerika zu verleihen. Attolico hielt diese Demonstration der Solidarität anscheinend für ostentativ und unnötig, wenngleich politische Sitzungen von Bedeutung in Italien keineswegs des theatralischen Elements entbehrten. Er schien zu übersehen, daß Heß und vor allem Göring in Deutschland außerordentlich beliebt waren. Attolico war sich seiner Stellung als neutraler Botschafter bewußt. Mehr als jeder andere hatte er dazu beigetragen, Italien und Deutschland in der ersten großen Krise nach dem Abschluß ihres Bündnisses voneinander zu trennen.

Der deutsche Geschäftsträger Theo Kordt, der insgeheim für Halifax arbeitete, berichtete um 11 Uhr 45 vormittags aus London, der britische Außenminister habe ihn kurz nach dem Beginn der Hitler-Rede um einen Besuch gebeten. Kordt verließ die Gruppe deutscher Diplomaten, welche die Rede am Rundfunkapparat verfolgten, und begab sich zu Halifax. Natürlich verneinte er in seinem offiziellen Bericht, Halifax Informationen übermittelt zu haben. Halifax teilte ihm mit, er gedenke alle weiteren Mitteilungen für Deutschland direkt nach Berlin zu senden, und setzte dann hinzu, das Kabinett sei im Begriff, zusammenzutreten. Kordt legte Wert darauf, zu erwähnen, daß Halifax ihm zum Abschied die Hand gereicht hatte. Doch deutete er nicht an, ob er diesen Handschlag in seiner Eigenschaft als britischer Agent oder als deutscher Diplomat erhalten hatte. Hitler nahm natürlich das letztere an.

Die hier gesammelten ‘Richtigstellungen zur Zeitgeschichte’ entlarven die vielen verbreiteten Geschichtslügen über das 20. Jahrhundert und rücken das bisherige Geschichtsbild über Deutschland zurecht – hier weiter.

13 Zeitzeugen der bedeutendsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs bitten letztmalig darum, gehört zu werden. Sie öffnen sich und sprechen schonungslos ehrlich über alles, was sie erlebten. Hören wir ihnen zu, anstatt sie zu verdammen – hier weiter.

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

Warum es keinen Zufall gibt Fast jeder kennt in seinem Leben Situationen, wo ihm nichts anderes übrig geblieben ist, als erstaunt auszurufen: Das kann doch kein Zufall sein! War es auch nicht, denn hinter allen Ereignissen des menschlichen Daseins und seien sie auch noch so merkwürdig waltet eine verborgene Ordnung - mehr hier.

Was Sie nicht wissen sollen! Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - hier weiter . Alle Rothschild-Artikel auf LupoCattivoBlog gibt es hier

Lesen Sie jetzt, was Ihnen bislang verheimlicht wurde: Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - hier weiter

Eine seltsame Geschichte – Wer beim Lesen mal wieder eine Gänsehaut kriegen, mitfiebern und vor Spannung die ganze Nacht durchlesen möchte, für den ist diese Geschichte das Richtige . Atemberaubend! … hier weiter

Geo-Imperialismus Die geheimen Ziele der US-Geostrategen und warum sie für die Welt so gefährlich sind. Wolfgang Effenberger vermittelt das nötige Hintergrundwissen zu den aktuellen geopolitischen Vorgängen und durchbricht damit die massenmediale Desinformation und Verschleierung - hier weiter.

Share this: Twitter

Facebook

Telegram



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge