Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -248

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Zweiundzwanzigstes Kapitel

Englands Ablehnung des italienischen Konferenzplanes und der Ausbruch des 2ten Weltkrieges

Henderson und Dahlerus ersuchen um Verhandlungen.

Wenige Stunden vor Ausbruch des deutsch-polnischen Krieges hatte Halifax Ciano fernmündlich mitgeteilt, Großbritannien werde Polen niemals anraten, die Selbstbestimmung in Danzig zuzulassen. Selbstgefällig hatte er hinzugesetzt, er habe nichts dagegen, wenn die Polen von sich aus zustimmten. Wie er genau wußte, bestand keine Aussicht, daß sie es ohne Rat und Druck der Briten tun würden.

Kurz darauf gestand Halifax Kennard, die Weigerung der Polen, die deutschen Vorschläge entgegenzunehmen, beunruhige ihn, denn er sei darauf gekommen, dies könnte „von der Weltmeinung mißverstanden (d. h. verstanden) werden“. Halifax war zwar erfreut, daß die Polen sich einer Regelung widersetzt hatten, doch befürchtete er, es könne seiner Propaganda möglicherweise nicht gelingen, die wahre Situation zu verheimlichen. Der deutsche Generalkonsul Janson rief aus Danzig um 9 Uhr 35 vormittags in Berlin an, um zu melden, daß Völkerbundskommissar Burckhardt nach Ostpreussen abgereist sei.

Der polnische Hochkommissar Chodacki weilte noch in der Stadt. Janson meldete außerdem schwere Kämpfe an verschiedenen Stellen in Danzig. Die Polen verteidigten das polnische Postamt und das Westerplatte-Arsenal in der Nähe des dichtbesiedelten Gebiets von Neufahrwasser. Die Kämpfe in Danzig sollten noch über eine Woche anhalten, doch war die vollständige Befreiung der Danziger nicht aufzuhalten.

Der unermüdliche Birger Dahlerus leitete am Morgen des 1. September trotz der schweren Zurückweisung, die er am Tag zuvor in London erfahren hatte, einen neuen Vermittlungsversuch ein. Er hatte sich zum Ziel gesetzt, Großbritannien zu bewegen, nicht zur Unterstützung Polens in den Krieg einzutreten. Um 9 Uhr 50 vormittags rief er das Foreign Office an, „die Polen sabotieren alles“, und meinte rundheraus, sie wollten einfach nicht verhandeln. Dann kündigte er an, er wünsche noch einmal nach England zu kommen, um Beweise mitzubringen, vor allem Becks Instruktionen an Lipski vom 31. August, aus denen zu ersehen sei, daß die Polen „niemals daran gedacht haben, auch nur zu versuchen, mit Deutschland zu verhandeln, und das war für Deutschland ein Beweis, daß nichts zu machen war“. Dahlerus war wie die französischen Führer der Meinung, man müsse noch einmal versuchen, die Polen, trotz des Kriegsausbruchs, an den Verhandlungstisch zu bringen. Er wußte, daß die Deutschen immer noch dazu bereit waren. Göring schlug vor, General Ironside, den man in Polen bewunderte, solle zusammen mit Ogilvie Forbes und einer französischen Persönlichkeit die Verhandlungen zwischen den Deutschen und den Polen beaufsichtigen.

Die polnischen Sprecher brauchten keineswegs direkt mit den Deutschen in Berührung zu kommen. Die Polen könnten ihre Tätigkeit in ihrer Berliner Botschaft ausüben und alles mit den Briten und Franzosen erörtern, die dann ihrerseits Vorschläge an die Deutschen übermittelten. Dahlerus setzte hinzu: „Es wird eine Katastrophe, wenn wir es auf diese Weise nicht arrangieren.” Dann gestand er, Henderson habe ihm gestattet, trotz der Vorwürfe aus London, das Telefon der britischen Botschaft zu benutzen, und dann bedeutete er dem britischen Beamten am anderen Ende der Leitung, bei der britischen Botschaft in Berlin wieder anzurufen. Den nächsten Schritt tat Henderson. Er kabelte Halifax, Göring habe mit ihm am vorhergehenden Abend fast zwei Stunden über Hitlers Wunsch nach Frieden und Freundschaft mit England gesprochen. Für den Botschafter stand es fest, daß Hitler und Göring in ihren Gefühlen für die Briten absolut aufrichtig waren. Göring habe noch über einige der letzten Vorfälle gesprochen, die dem Ausbruch des Krieges vorausgegangen waren. Göring erwähnte die mysteriöse Gleiwitzer Affäre, mit der sich die deutsche Presse eingehend befaßt hatte, nicht. Im Nürnberger Prozeß 1945-1946 gegen die überlebenden Mitglieder der deutschen Führung hat man ohne Erfolg zu beweisen versucht, daß der Fall Gleiwitz das Werk eines ungeheuerlichen deutschen Anschlags gewesen sei, Gefangene in polnische Uniform zu stecken und sie zu zwingen, die Rundfunkstation zu überfallen, während ein aufgegriffenes, willfähriges Subjekt eine aufrührerische Rede in polnischer Sprache gehalten habe.

Die polnische Bank Ludowy (Volksbank) unterhielt mit Genehmigung deutscher Instanzen eine sehr üppig ausgestattete, aber wenig besuchte Niederlassung in Gleiwitz. Das Personal dieser Bank hoffte, in der irrigen Annahme, polnische Truppen würden bald in das Gebiet eindringen, einen Aufstand unter der polnischen Minderheit in Westoberschlesien organisieren zu können. Gleiwitz war nur eineinhalb Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, und zur Zeit der Sender-Affäre verschwand das Personal der Ludowy Bank nach Polen.

Die Gleiwitzer nahmen natürlich an, das Bankpersonal sei für die vorübergehende Besetzung des Senders verantwortlich, doch ist der von Geheimnissen umwitterte, tatsächliche Vorgang eines der zahlreichen unaufgeklärten Ereignisse dieser Zeit geblieben. Henderson unterrichtete Halifax über einige als authentisch bestätigte polnische Gewalttaten vor Ausbruch der Feindseligkeiten. Am 31. August 1939 hatten die Polen die Weichselbrücke bei Dirschau gesprengt, obwohl ihr Ostzugang auf deutschem Gebiet lag.

Auf der Westerplatte besetzten sie eine Reihe von Danziger Anlagen und ließen sich am gleichen Tage mit den Danzigern in Kämpfe ein. Henderson setzte Halifax von diesen Vorgängen in Kenntnis, weil er ganz genau wußte, daß Kennard in Warschau keine Silbe darüber verlauten lassen würde. Göring hatte Henderson die feste Zusage gegeben, daß Hitler nicht auf der totalen militärischen Niederlage Polens bestehe, sondern bereit sei, die Kampfhandlungen einzustellen, wenn die Polen ein Zeichen gäben, daß sie bereit seien, über eine befriedigende Regelung zu verhandeln. Während Dahlerus eine Antwort auf sein Reisegesuch nach England erwartete, führte er ein weiteres persönliches Gespräch mit Hitler. Die Stimmung Hitlers unmittelbar nach der Reichstagsrede war äußerst ermutigend. Da von London keine Antwort kam, fühlte sich Henderson bemüßigt, Dahlerus aufzufordern, das Foreign Office noch einmal von sich aus anzurufen. Dahlerus wurde am 1 September um 12 Uhr 20 mittags mit Sir Alexander Cadogan verbunden und es folgte ein heftiger Wortwechsel. Cadogan legte Dahlerus dringend nahe, von weiteren Vermittlungsversuchen Abstand zu nehmen, was der Schwede jedoch hartnäckig zurückwies. Er bestand stattdessen darauf, über die Faktoren zu sprechen, die zum Krieg in Polen geführt hätten. Cadogan tat entrüstet, da der Schwede „anzudeuten schien, die Polen hätten den Krieg angefangen. Er hielt es für einen Affront, das Verhalten eines Verbündeten Großbritanniens zu kritisieren. Dahlerus wurde dann sehr laut, Hitler habe vor fünfzehn Minuten versprochen, die Verhandlungen mit den Polen jederzeit wieder aufzunehmen. Ferner habe er verkündet, sein oberstes Ziel sei es, einen neuen Weltkrieg abzuwenden, und vor allem wünsche er erneute Gespräche mit den Briten.

Kühl erkundigte sich Cadogan, worüber Hitler zu sprechen wünsche. Der Schwede erwiderte ihm, er wünsche Großbritannien als Vermittler zu einem Waffenstillstand und einer Kompromißlösung mit Polen. Cadogan konnte sich keine Grundlage für ein Gespräch vorstellen, auch nicht, was es zu besprechen gebe. Dahlerus bat um die Erlaubnis, nach England zu fliegen, und er setzte hinzu, Ogilvie Forbes wünsche ihn zu begleiten, um den deutschen Fall vorzutragen. Cadogan sagte darauf, er könne in diesem Flug keinen Sinn erblicken, doch beharrlich blieb Dahlerus dabei, auf die Erlaubnis zu dringen. Schließlich erklärte Cadogan, er wolle die Frage seiner Regierung vorlegen. Der schwedische Ingenieur erklärte sich einverstanden, das Foreign Office nochmals um 1 Uhr 15 anzurufen. Um 1 Uhr 25 gelang es Dahlerus, Cadogan wieder zu erreichen. Diesmal bekam er eine vernichtende Absage zu hören. Der ständige Unterstaatssekretär für Außenpolitik betonte mit Nachdruck, solange Deutschland in Polen marschiere, sei nichts zu machen. Die britische Regierung würde, wenn deutsche Truppen sich nicht aus Polen und Danzig zurückzögen, allen Verhandlungen ihre Unterstützung versagen. Dieses Gespräch gab der Mission von Dahlerus den Todesstoß. Es blieb abzuwarten, was die Italiener zuwegebrachten.

