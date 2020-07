Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -251

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die beste Analyse zum Thema, die man jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, findet man hier >>>.

Die Analyse bislang unberücksichtigter, brisanter historischer Dokumente, findet man hier >>>.

Die neueste Analyse der Kriegsschuldfrage zum Ersten Weltkrieg, findet man hier >>>.

…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Zweiundzwanzigstes Kapitel

Englands Ablehnung des italienischen Konferenzplanes und der Ausbruch des 2ten Weltkrieges

Bonnet entwirft Protestnoten.

Den Polen war es klar, daß ihre Herausforderung an Deutschland ein Glücksspiel war, das sie verlieren konnten, wenn die Franzosen und folglich auch die Briten ihnen den Beistand verweigerten. So war ihnen sehr daran gelegen, der Ungewißheit ein Ende zu machen und eine Entscheidung herbeizuführen.

Den Deutschen gelang es, innerhalb der ersten sechsunddreißig Stunden der Kämpfe fast die gesamten Luftstreitkräfte Polens zu vernichten; demzufolge ist es nicht verwunderlich, daß Beck am ersten Kriegstag von Großbritannien den Schutz des Luftraums verlangte. Kennard kabelte Halifax am 1. September um 2 Uhr mittags, Beck erhoffe am Nachmittag einen Luftangriff der Briten. Mittlerweile hatte Halifax erfahren, daß Bonnet sich weigerte, ein englisch-französisches Ultimatum an Deutschland am ersten Tag des Polenfeldzuges in Betracht zu ziehen. Die Franzosen gaben am 1. September die Generalmobilmachung bekannt, doch sollte das nicht unbedingt heißen, daß Frankreich die Absicht hatte, in den Krieg einzutreten. Auch im September 1938 hatte Frankreich zur Generalmobilmachung aufgerufen. Es war als Vorausplanung festgelegt worden, daß die Reserve im Fall des Kriegsausbruchs in Polen automatisch einberufen werden sollte. Präsident Roosevelt präsentierte Deutschland und Polen seinen scheinheiligen Appell gegen Luftangriffe auf die Zivilbevölkerung am 1. September 1939.

Lord Lothian hatte einige Tage zuvor aus Washington gemeldet, der amerikanische Präsident habe diesen Schritt zugunsten der Polen vor. Roosevelt erklärte, die Bombenangriffe der letzten Kriege gegen die Zivilbevölkerung „haben die Herzen jedes zivilisierten Mannes und jeder Frau krank gemacht“. Hitler antwortete dem Präsidenten noch am gleichen Tag. Er erklärte, Roosevelts Botschaft stimme mit seinen eigenen Ansichten überein. Er begrüße eine öffentliche Erklärung kriegführender Regierungen, daß Luftangriffe auf Zivilpersonen in einem Krieg zu verurteilen seien. Noch am gleichen Abend erließ das Oberkommando der deutschen Wehrmacht einen besonderen Tagesbefehl gleichen Inhalts. In ihm wurden Äußerungen ausländischer Presseorgane über angebliche deutsche Angriffe gegen offene Städte entrüstet zurückgewiesen. Das Oberkommando betonte ausdrücklich, daß die Luftangriffe ausschließlich gegen militärische Ziele gerichtet seien. Diese Erklärung fand in der westlichen Presse nur spärlich Beachtung; sie veröffentlichte dafür Aufnahmen ermordeter Volksdeutscher als unschuldiger polnischer Opfer des deutschen Luftkriegs.

Es war Halifax am 1. September nicht gelungen, Bonnet zum Krieg gegen Deutschland zu überreden, doch tat er an diesem Tage alles in seiner Macht Stehende, um die Italiener von einem eventuellen Vermittlungsversuch abzubringen. Der britische Außenminister sah deutlich, daß ein von Frankreich unterstützter diplomatischer Schritt Italiens die Hauptbedrohung seiner Kriegspläne bildete. Sir Percy Loraine in Rom erhielt die Instruktion, Großbritannien sei dankbar für die bisherigen diplomatischen Bemühungen Italiens, doch müsse nachdrücklich betont werden, daß der Ausbruch des Krieges in Polen die militärische Intervention Englands gegen Deutschland unumgänglich mache. Der britische Botschafter hatte den Befehl, Mussolini diesen Standpunkt Englands mit großer Entschiedenheit vorzutragen.

Der britische Außenminister stellte am 1. September erfreut fest, daß Birger Dahlerus sich offenbar von der diplomatischen Bühne zurückgezogen habe. Der hartnäckige Schwede rief das Foreign Office an diesem Nachmittag an, um sich zu verabschieden und mitzuteilen, daß er nach Stockholm zurückkehren werde. Er erklärte, gern wieder nach London kommen zu wollen, wenn die Briten ihre Ansichten geändert hätten und diplomatische Friedensbemühungen unterstützen würden. Dann gab er Görings Zusicherung weiter, daß die Deutschen niemals offene Städte bombardieren würden, wenn die Briten ebenfalls darauf verzichteten. Halifax wußte, daß die Bombardierung offener deutscher Städte die englische Formel für den Sieg bedeutete und daß sie nach dem Ausbruch eines deutsch-englischen Krieges ihre Anwendung finden würde. Zu seinem größten Verdruß mußte Halifax etwas später zur Kenntnis nehmen, daß Göring Dahlerus bewogen hatte, seine Vermittlungsversuche fortzusetzen”

Halifax entschloß sich, erneut einen Versuch zu unternehmen, Frankreich zum Kriegseintritt gegen Deutschland am 1. September zu bewegen. Er rief Bonnet um 5 Uhr nachmittags an und legte ihm nahe, die Botschafter Englands und Frankreichs in Berlin sollten noch am gleichen Tag ihre Pässe verlangen. Es sei am richtigsten, wenn England und Frankreich den Krieg gegen Deutschland genau an dem Tag beginnen würden, an dem der Krieg in Polen angefangen habe. Vor allem werde das den Anschein erwecken, als sei der deutsch-polnische und der englisch-französische Krieg gegen Deutschland ein und derselbe Krieg. Der französische Außenminister lehnte es rundweg ab, mit dieser Hast in den Krieg gegen Deutschland gestürzt zu werden.

Halifax blieb jedoch dabei, Großbritannien und Frankreich müßten sofort auf den Krieg in Polen reagieren. Nach langem Wortgefecht brachte Bonnet Halifax dazu, sich mit einem Schritt in Berlin einverstanden zu erklären, der einem englisch-französischen Ultimatum an Deutschland ähneln, aber keinen definitiven Charakter haben sollte, da es nicht befristet war. Dieser sonderbare Schritt, den Halifax aus Verzweiflung akzeptierte, illustriert die diplomatische Wendigkeit Bonnets.

Um 5 Uhr 45 nachmittags drahtete Halifax an Henderson seine Instruktionen für die geplante englisch-französische Demarche. Die Botschafter Englands und Frankreichs sollten Deutschland warnen, die Verpflichtungen ihrer Länder an Polen würden eingelöst, wenn sie über die Einstellung „aller Angriffshandlungen gegen Polen nicht befriedigende Zusagen erhielten“. Das war von Bonnet mit Bedacht formuliert worden, um die Forderung, daß die Deutschen sich regelrecht aus Polen zurückzuziehen hätten, zu umgehen. Das Fehlen einer zeitlichen Begrenzung ließ Frankreich für Abmachungen mit Deutschland völlig freie Hand. Der französische Botschafter Coulondre hat später mit übertriebener Zurückhaltung bemerkt, diese Note sei weithin von allen jenen kritisiert worden, die ummittelbar Krieg mit Deutschland wollten, aber es sei das einzige gemeinsame Vorgehen Englands und Frankreichs gewesen, das Halifax zu diesem Zeitpunkt habe zustande bringen können und das wahrscheinlich besser sei als nichts.

Es dürfte wohl niemand überraschen, daß Hitler durch den englisch-französischen Schritt in die allergrößte Verlegenheit kam und nicht wußte, ob er von den Westmächten Ultimaten erhalten habe oder nicht. Henderson begab sich am 1. September abends 9 Uhr zu Ribbentrop und überreichte ihm die britische Note. Ribbentrop bestritt, daß die militärischen Operationen Deutschlands gegen Polen eine „aggressive Handlung” darstellten. Deutschland habe versucht, zu einer friedlichen Verständigung mit Polen zu gelangen und der Krieg sei die Folge der polnischen Unnachgiebigkeit.

Der Botschafter, der Ribbentrop im stillen zustimmte, versuchte nicht, diesen Punkt zu bestreiten. Er bat den deutschen Außenminister lediglich, Hitler die Note zu übermitteln und ihn zu unterrichten, daß London so bald wie möglich eine Antwort haben möchte. Ribbentrop gab seine Zustimmung. Darauf vertraute Henderson ihm an, Halifax versuche, dem deutschen Außenminister fehlerhaftes Verhalten nachzuweisen, weil dieser Henderson am 3o. August keine Abschrift der Marienwerder Vorschläge ausgehändigt habe. Beide Männer wußten indessen, daß dieser Vorfall sich aus Ribbentrops Ungewißheit über die Auffassung von Hitlers Instruktionen ergab und kurz darauf mit der Übermittlung der Vorschläge durch Göring an Henderson bereinigt worden war. Dennoch war Ribbentrop durchaus bereit, Henderson eine genaue Erklärung dafür zu geben. Nach diesem eingehenden Gespräch berichtete der britische Botschafter an Halifax, Ribbentrops Erklärung sei umfassend und befriedigend gewesen und sein Verhalten „höflich und zuvorkommend“.

Henderson war entschlossen, der Legende ein Ende zu machen, der Botschafter Seiner Majestät sei in Berlin unhöflich behandelt worden. Henderson gab der Befürchtung Ausdruck: „Hitlers Antwort (auf die britische Note) wird ein Versuch sein, den Krieg mit Großbritannien und Frankreich zu vermeiden, doch wird sie schwerlich so ausfallen, daß wir sie akzeptieren können.” Der Botschafter hatte keine Ahnung, daß Hitler sich tags darauf einverstanden erklären würde, die militärischen Operationen in Polen einzustellen, wenn die Briten an einer diplomatischen Konferenz teilnehmen würden. Henderson setzte hinzu, Göring habe Dahlerus veranlaßt, noch in Deutschland zu bleiben, in der Hoffnung, dieser werde so bald wie möglich in der Lage sein, seine Vermittlungsversuche wiederaufzunehmen. Hendersons Bericht ließ Halifax jedoch gänzlich unbeeindruckt. Er hatte Raczynski um 10 Uhr vormittags des gleichen Tages mitgeteilt, es sei auch nicht mehr im geringsten daran zu zweifeln, daß Großbritannien zur Unterstützung Polens in den Krieg eintreten werde. Kennard hatte in Warschau kurzen Prozeß gemacht mit dem am 31. August spät eingetroffenen Vorschlag von Halifax, es werde sich aus Propagandagründen als zweckmäßig erweisen, Beck zu empfehlen, die Weisung zur Entgegennahme der deutschen Vorschläge zu geben. Der britische Botschafter in Polen gestand, er habe es versäumt, während der letzten Stunden des Friedens zwischen Polen und Deutschland Beck gegenüber diese Anregung zu erwähnen. Für sein eigenmächtiges Verhalten gab er eine überaus ungewöhnliche Erklärung ab. Er behauptete, Lipski sei schon bei Ribbentrop gewesen, ehe Halifax’ Vorschlag in Warschau eingetroffen sei. Aus diesem Grunde habe es sich erübrigt, diese Angelegenheit mit Beck zu besprechen. Das war reine Phantasie, denn als Halifax Kennard seine Instruktionen gab, wußte er bereits von Lipskis sinnlosem Besuch bei Ribbentrop. Trotzdem war der britische Außenminister mit einer derartigen Erklärung Kennards zufrieden.

Am 1. September 10 Uhr abends empfing Ribbentrop den französischen Botschafter Coulondre. Die britischen und französischen Protestnoten gegen den Krieg in Polen waren gleichlautend und wiederum wies Ribbentrop „die darin vertretene Auffassung einer deutschen Aggression gegen Polen” zurück. Sofort nach seiner Unterredung mit Coulondre kabelte er nach Budapest, er erwarte nicht, daß Ungarn Deutschland militärischen Beistand gegen Polen anbiete, aber er hoffe, es werde von einer ausdrücklichen Neutralitätserklärung Abstand nehmen. Er wußte, daß keine Aussicht auf einen polnischen Angriff gegen Ungarn bestand, doch sollte der Eindruck entstehen, als stünden die Ungarn in dem Streit mit Polen auf deutscher Seite. Der ungarische Außenminister Csaky hielt Ribbentrops Standpunkt für vertretbar. Die Ungarn hatten bis zum letzten Augenblick gehofft, es würde zwischen Deutschland und Polen keinen Krieg geben, was sie aber nicht davon abhielt, klar zu erkennen, daß Deutschland in dem Streit die bessere Position hatte als Polen, zumal da sie den Polen bei zahlreichen Gelegenheiten vergeblich nahegelegt hatten, Danzig doch zu Deutschland zurückkehren zu lassen. Csaky ließ Ribbentrop wissen, die ungarische Presse unterstreiche die polnische Verantwortung für den Ausbruch des Krieges mit Deutschland. Überdies sandte die ungarische Regierung eine Note an Deutschland und gelobte darin unverbrüchliche Freundschaft. Sehr erfreut nahm Ribbentrop eine Zusicherung des Diktators Antonio de Oliviera Salazar entgegen, daß Portugal trotz des alten Bündnisses mit Großbritannien in einem deutsch-englischen Krieg neutral bleiben würde. Dieses Bündnis hatte Lissabon im 1. Weltkrieg bewogen, Deutschland anzugreifen. Es war Ribbentrop bekannt, daß Spanien erheblichen Druck auf Portugal im Hinblick auf die Wahrung der Neutralität der beiden iberischen Länder ausgeübt hatte.

Die hier gesammelten ‘Richtigstellungen zur Zeitgeschichte’ entlarven die vielen verbreiteten Geschichtslügen über das 20. Jahrhundert und rücken das bisherige Geschichtsbild über Deutschland zurecht – hier weiter.

13 Zeitzeugen der bedeutendsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs bitten letztmalig darum, gehört zu werden. Sie öffnen sich und sprechen schonungslos ehrlich über alles, was sie erlebten. Hören wir ihnen zu, anstatt sie zu verdammen – hier weiter.

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

Warum es keinen Zufall gibt Fast jeder kennt in seinem Leben Situationen, wo ihm nichts anderes übrig geblieben ist, als erstaunt auszurufen: Das kann doch kein Zufall sein! War es auch nicht, denn hinter allen Ereignissen des menschlichen Daseins und seien sie auch noch so merkwürdig waltet eine verborgene Ordnung - mehr hier.

Was Sie nicht wissen sollen! Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - hier weiter . Alle Rothschild-Artikel auf LupoCattivoBlog gibt es hier

Lesen Sie jetzt, was Ihnen bislang verheimlicht wurde: Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - hier weiter

Eine seltsame Geschichte – Wer beim Lesen mal wieder eine Gänsehaut kriegen, mitfiebern und vor Spannung die ganze Nacht durchlesen möchte, für den ist diese Geschichte das Richtige . Atemberaubend! … hier weiter

Geo-Imperialismus Die geheimen Ziele der US-Geostrategen und warum sie für die Welt so gefährlich sind. Wolfgang Effenberger vermittelt das nötige Hintergrundwissen zu den aktuellen geopolitischen Vorgängen und durchbricht damit die massenmediale Desinformation und Verschleierung - hier weiter.

Share this: Twitter

Facebook

Telegram



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge