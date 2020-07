Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -252

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Zweiundzwanzigstes Kapitel

Englands Ablehnung des italienischen Konferenzplanes und der Ausbruch des 2ten Weltkrieges

Der italienische Vermittlungsversuch.

Der italienische Botschafter Arone in Warschau kabelte Ciano am 1. September in großer Bedrängnis, seine Botschaft sei von polnischer Polizei belagert. Er habe sich an das polnische Außenministerium gewandt, um aus dieser Gewalt befreit zu werden, doch sei von dort die Antwort gekommen, man habe sich zu diesen „Schutzmaßnahmen” genötigt gesehen, weil man Zweifel an der Haltung Italiens in dem Konflikt zwischen Deutschland und Polen hege. Ciano wies Arone an, den Polen zu versichern, Italien beabsichtige nicht, in den Konflikt zu intervenieren. Doch die Polen blieben skeptisch. Es bedurfte beträchtlicher Anstrengungen, um die Befreiung Arones aus seiner unfreiwilligen Haft durchzusetzen. Ciano, der immer noch einen Überraschungsangriff der Briten auf Italien fürchtete und darum alles zur Beseitigung dieser erschreckenden Möglichkeit aufbot, sagte zu Loraine am 1. September, daß die bisherigen Bindungen zwischen Deutschland und Italien sich stark gelockert hätten. Persönlich sei er empört, daß Deutschland mit den Kommunisten einen Pakt geschlossen habe, obwohl Mussolini Hitler seit Mai 1939 wiederholt zu diesem Schritt gedrängt hatte. Ohne die geringste Rechtfertigung setzte Ciano hinzu, daß er nunmehr „Reichsfeind Nummer eins” geworden sei, weil er angeblich Hitler gegenüber in Berchtesgaden im August 1939 einen festen Standpunkt vertreten habe.

Angesichts der Tatsache, daß Ciano zu jener Zeit seine völlige Übereinstimmung mit Hitler zum Ausdruck gebracht hatte, war diese Behauptung äußerst lächerlich. Cianos Beteuerungen enthüllten deutlich, daß Italien sehr große Angst vor Großbritannen hatte. Andrerseits war Ciano gegenwärtig, daß die Briten in der Vergangenheit schon häufig Überraschungsangriffe gegen neutrale Staaten unternommen hatten. Ciano beruhigte sich allmählich im Hinblick darauf, daß die Westmächte die italienische Neutralität anerkannten, was ihn veranlaßte, Mussolinis Vermittlungspläne wiederaufleben zu lassen. Der italienische Außenminister besaß sehr wichtige Informationen, die Hitler noch unbekannt waren.

Nach diesen Informationen ließ sich durchaus auf den guten Ausgang eines solchen Unternehmens hoffen. Guariglia hatte am Mittag des 1. September um 1 Uhr aus Paris gemeldet, Bonnet habe den Wunsch, eine diplomatische Lösung des deutsch-polnischen Konflikts zu unterstützen. Um 3 Uhr des gleichen Tages konnte der italienische Botschafter Mussolini eine Bitte Daladiers übermitteln, er möge sich auf dem Wege einer diplomatischen Aktion um eine Konferenz bemühen. Den französischen Führern war es offensichtlich ehrlich darum zu tun, einen Krieg zur Unterstützung Polens zu vermeiden. In dieser Hinsicht befanden sie sich mit ihrer Haltung in starkem Gegensatz zu den Briten. In einer geschickten diplomatischen Aktion konnte Italien diese Differenz benutzen, um England zugunsten einer Kompromißregelung unter Druck zu setzen.

Am Morgen des 2. September fühlte sich der französische Außenminister außerordentlich beunruhigt. Die Briten und Polen bedrängten ihn hart, in den Krieg einzutreten, und er hatte kein weiteres Zeichen von Ciano erhalten, daß Italien tatsächlich eine diplomatische Konferenz anzuberaumen vorhatte. Um 9 Uhr vormittags war Lukasiewicz bei ihm erschienen und hatte Frankreichs Kriegseintritt gefordert. Es gelang Bonnet, einer bindenden Zusage auszuweichen, doch beklagte er sich hinterher, der polnische Botschafter habe übermäßige „Ungeduld’ in diesem Gespräch an den Tag gelegt.

Hitler mit einem Waffenstillstand und einer Konferenz einverstanden

Als Ciano ihn dann anrief, erfuhr er zu seiner großen Freude, daß die Italiener einen wirksamen Vermittlungsversuch eingeleitet hätten. Der italienische Außenminister hörte schon an Bonnets Stimme, daß sein Unternehmen von seinem Kollegen in Paris wärmstens unterstützt wurde. Ciano bedeutete ihm, man bedürfe unbedingt einer Zusicherung, daß die Noten Frankreichs und Englands vom Vortage keine Ultimaten darstellten.

Francois-Poncet sei nicht in der Lage gewesen, diese wichtige Zusicherung in Rom abzugeben. Bonnet war der Urheber beider Noten und so sagte er sofort, er könne Ciano uneingeschränkt versichern, daß die Noten definitiv keine Ulimaten seien. Er wußte genau, in diesem Punkt mußten die Briten seine Entscheidung gezwungenermaßen anerkennen, doch er setzte hinzu, er werde vorsichtshalber Daladier und Halifax konsultieren, um eine gleichlautende Antwort zu erreichen.

Die Briten empfanden höchstes Mißfallen, daß die Noten vom 1. September keine Ultimaten seien, doch zögerte Sir Percy Loraine in Rom nicht, Ciano davon zu unterrichten, daß die britische Regierung Deutschland noch kein Ultimatum gestellt habe. Die ganze Aktion in Rom war eine Sache von Minuten gewesen und Ciano konnte Attolico alsbald versichern, man habe eine englisch-französische Erklärung erhalten, wonach Deutschland keine Ultimaten überreicht worden seien.

Hitler versprach daraufhin, den italienischen Vermittlungsvorschlag wohlwollend in Erwägung zu ziehen, einschließlich der Einstellung deutscher militärischer Operationen in Polen. Die italienischen Diplomaten in Berlin waren von seinem Entgegenkommen angenehm berührt. Massimo Magistrati, ein beharrlicher Gegner des Stahlpaktes und führender diplomatischer Assistent Attolicos in Berlin, bemerkte, daß Hitler mit Bestimmtheit darauf aus sei, die deutschen Operationen in Polen zu beenden, und schloß daraus, daß „Deutschland seine militärische und moralische Genugtuung bereits erhalten habe und äußerst glücklich sei, einen allgemeinen Konflikt vermeiden zu können (la Germania aveva gia avuto la sua saddisfazione militare e morale ed ora arebbe stata bon lieta di evitare una conflagrazione generale)”.

Am 2. September um vier Uhr nachmittags konnte Attolico Ciano kabeln, Deutschland stände dem italienischen Konferenzvorschlag positiv gegenüber. Ribbentrop hatte Attolico gedrängt, die italienischen Staatsmänner auf eine wichtige deutsche Ankündigung vorzubereiten, die spätestens am Sonntag, dem 3. September mittags erfolgen würde und den Plan beträfe, den Krieg in Polen zu beenden. Ciano war es innerhalb von sechs Stunden gelungen, Mussolinis Vermittlungsplan in Deutschland zum Sieg zu verhelfen.

