Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -253

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Zweiundzwanzigstes Kapitel

Englands Ablehnung des italienischen Konferenzplanes und der Ausbruch des 2ten Weltkrieges

Halifax’ fester Entschluß, Frankreich in den Krieg zu treiben

Halifax wurde durch die Neigung der französischen Regierung, sich um neue Wege zum Frieden zu bemühen, alarmiert. Er kabelte dem britischen Botschafter Phipps nach Paris, die Haltung Frankreichs gebe London zu schweren Bedenken Anlaß. Verächtlich setzte er hinzu: „Wir werden für alles dankbar sein, was Sie tun können, um Herrn Bonnet Mut und Entschlossenheit einzuflößen.”

Halifax war an einem Punkt angelangt, wo er jeden als einen Feigling zu brandmarken bereit war, der sich mit seinem verhängnisvollen Kriegsplan nicht einverstanden erklärte. In einer kurz darauf folgenden Nachricht setzte Halifax Phipps auseinander, er werde ein Vertrauensvotum des französischen Parlaments als Auftrag des französischen Volkes zum Krieg gegen Deutschland auslegen. Bonnet versuchte auf Phipps und Halifax unter Hinweis auf die Tatsache einzuwirken, daß sich die deutsche Luftwaffe in Polen streng auf militärische Ziele beschränke. Außerdem habe Hitler einen Beweis des guten Willens geboten und damit sein Versprechen eingelöst. Phipps konnte daraufhin Halifax lediglich berichten, die Franzosen seien bereit, falls der Vermittlungsversuch Italiens fehlschlage, eine gemeinsame Note an die Deutschen in Erwägung zu ziehen, doch setzten sie nach wie vor ihre Zuversicht in diesen Plan.

Die Franzosen beharrten „energisch” darauf, man müsse, falls der Konferenzplan scheitere, ein Ultimatum auf mindestens achtundvierzig Stunden

befristen. Daladier hatte zu Bonnet gesagt, er werde auf keinen Fall den Beginn der Feindseligkeiten vor der Nacht vom 4. auf den 5. September zulassen. Der amerikanische Botschafter Bullitt unterrichtete Präsident Roosevelt, die Franzosen rechneten mit weiteren Versuchen Deutschlands, den Ausbruch eines allgemeinen Krieges zu verhindern. Andrerseits bombardierte Kennard Halifax mit Forderungen, Großbritannien und Frankreich sollten Deutschland unverzüglich angreifen. Dann sondierte er unter sowjetischen Diplomaten, um herauszubekommen, ob die Russen gewillt seien, den Polen Kriegsmaterial zu liefern. Dieses Hirngespinst reizte Kennard mehr als die greifbaren Konferenzvorschläge Italiens und Frankreichs.

Sir Percy Loraine berichtete Halifax am späten Nachmittag des 2. September, Hitler habe einem Waffenstillstand und einer internationalen Konferenz zugestimmt und sei mit Plänen zur Einstellung der deutschen Kampfhandlungen in Polen beschäftigt. Der deutsche Führer hatte erklärt, er könne die Kampfhandlungen in Polen an allen Abschnitten bis Sonntagmittag, den 3. September, abstoppen.

Ciano teilte Loraine mit, Bonnet sei bereit, Hitlers Bitte um weniger als einen Tag zwecks Vorbereitung eines Waffenstillstandes am 2. und 3. September zu entsprechen. Er bedeutete Loraine, daß ihn diese Nachricht ungemein erfreue. Ciano rief Halifax an, kurz bevor Cadogan um 5 Uhr mit Bonnet sprach. Der italienische Außenminister glaubte nicht recht zu hören, als Halifax seine vorher zu Bonnet geäußerte Erklärung wiederholte, daß die britische Regierung den italienischen Konferenzplan erst dann in Erwägung ziehen werde, wenn Deutschland Polen bis zum letzten Mann geräumt habe. Ciano war erstaunt, daß Halifax Hitlers Bereitschaft, sein Entgegenkommen durch Einstellen der Feindseligkeiten zu zeigen, einfach ignorierte. Er versicherte Halifax, es müsse als großer Erfolg betrachtet werden, Hitlers Bereitschaft zum Einstellen der Kampfhandlungen am 3. September und zur Teilnahme an der Konferenz am nächsten Tag zu erwirken. Nachdrücklich hob er hervor, Englands Forderung nach Zurücknahme der deutschen Truppen sei völlig ohne jede Vernunft und würde jede Chance einer friedlichen Regelung zunichte machen.

Die letzte Äußerung Cianos gab Aufschluß über sein fatales Versagen in einer systematischen und gründlichen Beurteilung der Lage. Es war ihm völlig entgangen, daß der Kriegseintritt Englands von der Zustimmung Frankreichs abhing und die Briten seinem Friedensplan nichts hätten anhaben können, solange Frankreich ihn stützte. Es gibt tatsächlich keinen Beweis, daß Ciano auch nur einmal diesen Aspekt der Lage in Erwägung gezogen hat. Als er sagte, die Briten hätten es jetzt gewissermaßen in der Hand, einen friedlichen Ausgleich unmöglich zu machen, bestätigte er damit lediglich das, was Halifax erhoffte. Seine Äußerung gab Halifax regelrecht neuen Mut.

Der entscheidende Augenblick für die italienischen Vermittlungsbemühungen war gekommen. Doch wurde Ciano von seiner Empörung über die britische Unversöhnlichkeit so übermannt, daß ihm keine passenden Erwiderungen einfielen. Er hätte Halifax höhnisch entgegenhalten müssen, daß die Franzosen über die Krise gänzlich anders dächten und daß er bezweifle, ob Großbritannien Deutschland ohne den Beistand Frankreichs herausfordern könne. Dies hätte Halifax vielleicht dazu gebracht, einige jener beleidigenden Bemerkungen über die französischen Führer von sich zu geben, die er bereits insgeheim vor seinen Diplomaten gemacht hatte. Die Situation wurde noch dadurch erschwert, daß Ciano weiterhin Halifax in dem gleichen Augenblick fürchtete, in dem er sich über ihn entrüstete. Er fürchtete Englands militärische Stärke und scheute sich im Hinblick auf mögliche Repressalien gegen Italien, Halifax die Stirn zu bieten.

Das in höchster Erregung geführte Gespräch mit Halifax, das in Wirklichkeit kurz und ergebnislos war, machte Ciano völlig mutlos. Schon einmal, während der Sitzung des französischen Verteidigungsrats am 23. August 1939, hatte die bedauerliche, militärische und diplomatische Schwäche Italiens entscheidend dazu beigetragen, Bonnets Versuch einer politischen Kursänderung Frankreichs zu vereiteln. Ebenso entscheidend lähmte sie den italienischen Vermittlungsversuch vom 2. September 1939. Halifax hatte lediglich geblufft, und zwar in der Erkenntnis, daß sein Bluff bei dem italienischen Respekt vor der militärischen Stärke Englands den gewünschten Erfolg haben werde.

Ciano erhielt unmittelbar nach seiner Unterredung mit Halifax von Attolico die Nachricht, Hitler halte sich mit seiner Antwort auf die britische und französische Note vom 1. September noch zurück, weil er mit Spannung das Ergebnis des italienischen Vermittlungsversuchs erwarte. Ciano konnte sich des Gefühls nicht erwehren, daß er Hitler in seinem letzten Gespräch mit dem britischen Außenminister zum zweiten Mal im Stich gelassen habe. Diese Situation bekommt eine besonders tragische Bedeutung, wenn man, der Zeit vorauseilend, bedenkt, daß es Frankreich, Italien und Deutschland trotz ihrer Anstrengungen, den Ausbruch des 2. Weltkrieges abzuwenden, bestimmt war, vernichtende Niederlagen in dem herannahenden Krieg zu erleiden. Sir Percy Loraine beeilte sich, Halifax zu unterrichten, Ciano habe, ehe er seinen letzten diplomatischen Vorstoß in Paris und London eingeleitet habe, sich der vollen Unterstützung Deutschlands für eine solche Konferenz versichert. Halifax bezweifelte das keineswegs. Er war sich im Gegensatz zu Ciano der entscheidenden Bedeutung des französischen Standpunkts bewußt und sich darüber klar, daß Bonnet die Initiative ergreifen und einen Kurswechsel in England und Polen zu erzwingen versuchen würde. In seinen Instruktionen an Phipps behauptete er fälschlicherweise, Hitler verzögere seine Antwort auf die französische und britische Note vom Vortage so lange, bis er ein ausreichend großes Gebiet besetzt habe, um auf der Grundlage der Marienwerder-Vorschläge verhandeln zu können. Dieses Argument konnte kaum Wirkung auf Bonnet haben, weil er gegen eine Regelung in Polen auf der Grundlage des Marienwerder-Plans nichts einzuwenden hatte. Auch bereitete es Bonnet eine gewisse Genugtuung, daß Hitler die Herausforderungen Polens endlich mit einem militärischen Vorgehen beantwortete. Er bedeutete Anatole de Monzie, dem Minister für Öffentliche Arbeiten, er hoffe, es werde nun ruhig werden um die uralte These, daß ein geringes Maß an Festigkeit genüge, um die angebliche deutsche Blufferei als solche entlarven zu können. Schon seit langem war es Bonnet klar, daß Hitler in einer schwierigen Lage eher kämpfen als kapitulieren würde.

Die Briten fühlten sich durch einige der Cadogan gegenüber geäußerten Bemerkungen Bonnets in dem Telefongespräch um 5 Uhr nachmittags beunruhigt. Der französische Außenminister weigerte sich, einzusehen, daß die Zurücknahme der deutschen Truppen aus Polen die unerläßliche Voraussetzung für eine Konferenz sein müsse. Er hatte gewarnt, er werde diese Frage im Kabinett vorlegen. Halifax fürchtete natürlich, Bonnet würde das Kabinett überreden, dem Konferenzplan unter den gleichen Bedingungen zuzustimmen, die Hitler akzeptiert hatte. Wenn dies geschah, das wußte Halifax genau, dann mußten seine Kriegspläne scheitern und es würde ihm keine andere Wahl bleiben, als den Franzosen zu folgen und den Konferenzplan anzunehmen. Infolgedessen war er entschlossen, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um den italienischen Vermittlungsplan zunichte zu machen, bevor das französische Kabinett zu einer Entscheidung kam. Halifax war über Bonnets Erklärung bestürzt, Lukasiewicz habe es bisher unterlassen, ein formelles Gesuch Polens um französischen Beistand vorzulegen. Aus dieser Erklärung konnte er schließen, daß Bonnet persönlich sich nach wie vor einer bindenden Zusage widersetzte, zugunsten Polens Krieg zu führen.

Der britische Außenminister unternahm einige taktische Vorstöße, um die Situation wieder in die Hand zu bekommen. Er entschloß sich, die französische Regierung unter Druck zu halten, ihre Beratungen so schnell wie möglich zu beenden. Nach seiner Ansicht würde Bonnet dann möglicherweise nicht genügend Zeit finden, seine Ministerkollegen für einen Wechsel der französischen Politik zu gewinnen. Als Bonnet ihm mitteilte, das Kabinett werde wahrscheinlich nicht vor 9 Uhr abends zu einer Entscheidung kommen, gab er seinem gespielten Entsetzen Ausdruck. Er wandte in Paris alle möglichen Druckmittel an, so daß Bonnet das Zugeständnis schließlich machte, das Kabinett werde sich bemühen, seine Beratungen bis 8 Uhr abends zu beenden.

Phipps warnte Halifax, es herrschten unter den Franzosen starke Stimmung für eine ausgehandelte Regelung und Abneigung gegen den Krieg. Er führte dazu die maßvolle Erklärung aus der Rede Daladiers in der Kammer am gleichen Nachmittag an: „Wenn jetzt noch Vernunft regiert, würde Frankreich bereit sein, für den Frieden zu wirken.” Diese Erklärung wurde von allen Fraktionen der Kammer mit lautem Beifall erwidert. Der polnische Botschafter Lukasiewicz hatte die Vorgänge mit finsterem Schweigen beobachtet, geriet jedoch in höchste Aufregung, als er die Erklärung Daladiers vernahm und den Widerhall, den sie hervorrief. Loraine wies Halifax warnend darauf hin, daß Ciano laut den klaffenden Gegensatz in der Reaktion der Briten und der Franzosen auf seine Vermittlungsbemühungen herausstelle. Vom Standpunkt Halifax aus bestand die ernste Gefahr, daß dem italienischen Außenminister ganz plötzlich die Tatsache aufgehen könnte, daß Frankreich und nicht England die Schlüsselstellung in dieser Lage hatte. Ciano lobte Bonnet fortgesetzt und erklärte, seine Antwort sei „entgegenkommender und bereitwilliger” als die von Halifax. Dieser war wütend, als er um 6 Uhr abends den Bericht las. Unverzüglich wies er Phipps an, einen starken Protest gegen Frankreich zu erheben. Er stellte fest, „die Stellungnahme der französischen Regierung bringe Seiner Majestät Regierung in erhebliche Verlegenheit“, und beklagte sich bitter, er wisse immer noch nicht, welchen Standpunkt Frankreich zu der britischen Forderung nach Zurücknahme der deutschen Truppen aus Polen einnehme.

Dazu räumte er ein, er habe keinen Grund zu der Annahme, daß die französischen Führer diese als eine gültige Forderung anerkennen würden. Und sollte der Konferenzplan fehlschlagen, so sei er ganz entschieden gegen ein achtundvierzigstündiges Ultimatum. Die britischen Marinefachleute beklagten sich bereits, es werde vielen deutschen Handelsschiffen gelingen, dem Zugriff zu entkommen und die britischen Seestreitkräfte in ihrem Vorgehen zu behindern. Phipps erwiderte ihm, es sei ihm unmöglich, diesen Protest sofort zu übermitteln, das Kabinett sei noch in der Sitzung.

Der britische Botschafter, welcher insgeheim den Frieden begünstigte, setzte ruhig hinzu, in jedem Fall werde Halifax wahrscheinlich zwischen 8 und 9 Uhr abends eine Antwort auf alle ihn beunruhigenden Fragen erhalten. Sofort erkannte Halifax, daß er keine weitere Möglichkeit mehr hatte, vor dem Ende der schicksalsträchtigen Kabinettssitzung noch irgendwelchen Druck auf die französischen Führer auszuüben. Er wußte, Bonnet werde es in der Sitzung bis zum äußersten versuchen, die französische Regierung für einen friedlichen Ausgleich zu gewinnen, und so befürchtete er, Bonnets Absicht könnte gelingen und die französische Regierung würde die Sitzung mit dem festen Vorsatz verlassen, auf einer Konferenz zu bestehen. Die Aussicht auf das endgültige Dahinschwinden aller seiner Hoffnungen auf den Krieg gegen Deutschland konnte Halifax nicht ertragen.

