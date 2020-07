Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -254

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Zweiundzwanzigstes Kapitel

Englands Ablehnung des italienischen Konferenzplanes und der Ausbruch des 2ten Weltkrieges

Halifax täuscht Ciano.

Halifax entschloß sich in dieser Lage zu einem verzweifelten Spiel. Er rief Ciano um 6 Uhr 38 abends in der Absicht an, die gegenwärtige Stellung der britischen Regierung bewußt falsch darzustellen. Die Franzosen hatten noch nichts über ihre endgültige Antwort auf den italienischen Vermittlungsplan verlauten lassen. Die britische Regierung ihrerseits hatte nicht die Absicht, gegen Deutschland ohne französische Unterstützung vorzugehen. Halifax entschloß sich trotzdem, Ciano zu sagen, ihm sei die letzte britische Antwort bekannt und diese sei negativ. Zwar war es eine unverschämte Lüge, aber seit der Tilea-Lüge im März 1939 hatte die britische Politik zu einem großen Teil aus einem Netz bewußter Lügen bestanden.

Halifax bedeutete Ciano, die Zurückziehung der deutschen Truppen aus Polen sei die wesentliche Voraussetzung für jede Konferenz, Großbritannien und Frankreich seien sich in diesem wichtigen Punkt vollkommen einig. Ciano gewann den falschen Eindruck, Bonnet habe dieses verhängnisvolle Manöver der Briten zur Verhinderung einer Konferenz bereits hingenommen, bevor er sich zur Kabinettssitzung begab, welche immer noch anhielt. Halifax hatte die Nachricht erhalten, daß Professor Burckhardt noch in Kowno, der Hauptstadt Litauens, weile, etwa 400 km von Danzig entfernt. Mit Nachdruck betonte er Ciano gegenüber, Großbritannien verlange die Wiedereinsetzung des Völkerbundskornmissars und seiner Befehlsgewalt, bevor man die Möglichkeit einer Konferenz in Erwägung ziehe. Verzweifelt versuchte Ciano ihn zu unterbrechen, um zu sagen, daß Hitler diese Voraussetzungen unmöglich vor seiner Teilnahme an einer Konferenz in den nächsten Tagen erfüllen könne. Halifax’ Phantasie schien unerschöpflich im Erfinden unüberwindlicher Hindernisse für eine erfolgreiche Konferenz zu sein.

Schließlich unterbrach Ciano ihn, um ihm klarzumachen, daß allein „die Zurückziehung der Truppen als Bedingung den ganzen Plan für Hitler unmöglich machen würde.” Der italienische Außenminister konnte die sinnlosen und sadistischen Peitschenhiebe gegen den sterbenden Friedensengel nicht mehr länger ertragen. Er argwöhnte, Halifax werde keine Minute Zeit verschwenden, um der ganzen Welt die Vernichtung des Konferenzplans zu verkünden. Es kam ihm überhaupt nicht in den Sinn, daß Halifax die Kühnheit besitzen könnte, die offizielle Stellungnahme Frankreichs zum Konferenzplan regelrecht zu fälschen. Vergeblich bat er Halifax, den britischen Standpunkt gegenüber einer Konferenz nicht im Unterhaus zu erörtern. Es stand nicht in Cianos Macht, Chamberlain daran zu hindern, um 7 Uhr 30 im Unterhaus den Friedensbemühungen Italiens den Gnadenstoß zu versetzen. Der britische Premier legte eine lügenhaft entstellte Version der ganzen Planung dar, deren einziges Ziel es war, den Frieden zu wahren. Er behauptete, Großbritannien könne nicht einwilligen, auf einer Konferenz zu verhandeln, solange polnische Städte bombardiert würden und polnisches Land der Invasion preisgegeben sei.

Chamberlain wußte sehr wohl, daß Hitler sich einverstanden erklärt hatte, alle Kampfhandlungen als notwendige Voraussetzung für eine Konferenz einzustellen, doch auf Halifax’ Geheiß zeigte er sich willig, jede Lüge vorzubringen, und wenn sie noch so verabscheuenswert war, um den Frieden zu vernichten. Es war lediglich Zufall, daß diese gewissenlose Lügerei erfolgte, kurz nachdem Winston Churchill eingewilligt hatte, als Erster Lord der Admiralität in die Regierung einzutreten. Churchill hatte vorher keine Kenntnis von den folgenschweren Entscheidungen, welche die britische Regierung zu treffen gedachte.

Halifax gab im Oberhaus eine ähnlich irreführende Erklärung ab. Auch er führte aus, die Briten seien außerstande, an einer Konferenz teilzunehmen, während in Polen „Städte unter Bombenangriffen” ständen. Ferner erklärte er, „die gestern von der Danziger Regierung und dem Reichstag unternommene Aktion ist der letzte Schritt in der einseitigen Aufkündigung dieses internationalen Instruments (Versailler Vertrag), das nur durch Verhandlung geändert werden konnte“. Er unterließ es, zu erläutern, daß der Deutschland-Danzigpakt vom 1. September 1939 juristisch nicht ungesetzlicher war als der deutsch-englische Flottenpakt von 1935, den die Briten abgeschlossen hatten, ohne Frankreich, Italien und die übrigen Versailler Signatarstaaten zu konsultieren. Seine Äußerung vom „letzten Schritt” war sichtlich eine Freudsche Fehl-Leistung, die seine Furcht zeigte, es könne keine neue Gelegenheit mehr geben, Deutschland anzugreifen, wenn Hitler sein Programm der Revision des Versailler Vertrages erfüllt hatten.

Anm. ML: Wenn man das so aufarbeitet und lesen muss, wie sich das “perfide Albion”, die englische Außenpolitik, dafür stark machte den Krieg voranzutreiben, wird einem direkt übel..!

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

