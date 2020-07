Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -257

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die beste Analyse zum Thema, die man jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, findet man hier >>>.

Die Analyse bislang unberücksichtigter, brisanter historischer Dokumente, findet man hier >>>.

Die neueste Analyse der Kriegsschuldfrage zum Ersten Weltkrieg, findet man hier >>>.

…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Zweiundzwanzigstes Kapitel

Englands Ablehnung des italienischen Konferenzplanes und der Ausbruch des 2ten Weltkrieges

Britischer Druck auf Daladier und Bonnet.

Chamberlain rief Daladier um 9 Uhr 50 abends an und behauptete in unverzeihlicher Verdrehung der Tatsachen, man habe ihm eine „wütende Szene” im Unterhaus gemacht, als er bekanntgab, er berate sich immer noch über die zeitliche Befristung eines eventuellen Ultimatums mit Frankreich.

Hugh Dalton, einer der Labour-Partei-Führer, hatte erklärt, die beiden Männer, die sich hauptsächlich über Chamberlains Äußerung erregt hatten, seien die notorischen Kriegshetzer der Tories, Alfred Duft Cooper und Leopold Amery.

Duft Cooper hat später geäußert, die Worte Chamberlains hätten in ihm den Eindruck erweckt, es würde ein „neues München” geben. Dalton und die meisten der anderen Unterhausmitglieder hatten nicht diesen Eindruck. Die eigentliche „wütende Szene” hatte einzig und allein Leopold Amery aufgeführt. Seine Hauptsorge war, daß Chamberlain in seiner Rede nicht kriegerisch genug aufgetreten sei. Als Arthur Greenwood aufstand, um für die Labour-Opposition zu sprechen, hatte Amery wütend gerufen: „Sprechen Sie für England!”

Das war zwar ohne Zweifel eine Beleidigung des Premiers von seiten eines jähzornigen, untergeordneten Konservativen, doch war es ein unbedeutender Zwischenfall und führte keineswegs zu einer „wütenden Szene” im britischen Unterhaus. Chamberlain bedeutete Daladier am Telefon, er wünsche die britische Öffentlichkeit vor Mitternacht davon zu unterrichten, daß Großbritannien und Frankreich am 3. September um 8 Uhr morgens ein Ultimatum in Berlin überreichen würden, und wenn die Deutschen nicht nachgäben, würde mittags der Krieg folgen.

Daladier war tief erschrocken über die Kriegshysterie, die aus Chamberlain sprach, und über die Unverschämtheit, Frankreich praktisch ein zweistündiges Ultimatum zu stellen. Die Antwort des französischen Premiers lautete negativ. Er grollte, daß die Briten annähmen, sie hätten ihr Spiel gewonnen, und behauptete voller Verzweiflung, er habe immer noch gute Gründe, zu glauben, daß Ciano im Begriff sei, seinen Vermittlungsversuch zu erneuern. Dringend riet er davon ab, vor Mittag des nächsten Tages irgendwelche diplomatischen Schritte in Berlin zu unternehmen und wich so dem Antrag der Briten aus, es müsse ein befristetes Ultimatum überreicht werden.

Der Kriegswiderstand Frankreichs bricht zusammen.

Die britischen Diplomaten waren voller Zorn über Daladier, weil er sich ihrem Premierminister widersetzte und ihnen den vollen Genuß ihres Triumphs vorenthielt. Halifax kam zu dem Entschluß, daß das Zurückziehen des italienischen Vermittlungsangebots ihm gestatte, einen Schritt zu unternehmen, der sonst ein ungeheuer gewagtes Spiel gewesen wäre. Er rief Bonnet um 10 Uhr 30 abends an und sagte, das für 8 Uhr am nächsten Morgen festgesetzte Ultimatum Englands werde ungeachtet der Haltung Frankreichs noch vor Mitternacht der britischen Öffentlichkeit bekanntgegeben werden. Er war in diesem Augenblick nicht in der Lage, wenngleich alles zu seinen Gunsten stand, seine Abhängigkeit von Frankreich zu verschleiern. Er bekannte, es werde bis zum Ablauf des britischen Ultimatums um 12 Uhr mittags des folgenden Tages alles einseitig vor sich gehen und bis zu diesem Zeitpunkt werde Großbritannien nichts unternehmen, es sei denn, die Franzosen hätten vorher zugestimmt, innerhalb vierundzwanzig Stunden ihre eigene Kriegserklärung folgen zu lassen.

Man kann sich leicht die groteske Situation vorstellen, die sich ergeben hätte, wenn die britischen Führer ein vierstündiges, für die Deutschen unannehmbares Ultimatum überreicht und nach dem Fristablauf nichts unternommen hätten. Die polnischen Führer, die den Briten in keinem Falle trauten, hätten daraus den Schluß gezogen, daß sie Opfer einer sehr hintergründigen Verschwörung geworden seien. Die Reaktion der Polen wäre unzweifelhaft noch milde im Vergleich zu der Präsident Roosevelts gewesen. Die Enttäuschung des amerikanischen Präsidenten hätte keine Grenzen gekannt, wenn Halifax’ Kriegspolitik in letzter Minute gescheitert wäre. Halifax vertraute darauf, daß dieser Fall nicht eintreten werde. Nichtsdestoweniger ließ er durchblicken, er werde diesen Fall vorziehen, anstatt sich ohne Frankreichs Unterstützung in einen Krieg mit Deutschland einzulassen. Diese Enthüllung läßt unschwer erkennen, daß es für Ciano und Bonnet nicht einmal ungewöhnlich schwierig gewesen wäre, Halifax diplomatisch zu überspielen, wenn sie nur etwas geschickter zusammengearbeitet hätten. Bonnet protestierte, Halifax’ Vorschlag einer einseitigen Aktion Englands, ein Ultimatum zu stellen, sei unzulässig. Halifax hielt ihm eine für ihn charakteristische, abwegige Erklärung entgegen, wenn der Krieg nicht unmittelbar folge, „scheine es sehr zweifelhaft, ob sich die Regierung hier halten kann“.

Churchill hat später erklärt, er habe während der Endstunden der Krise gefürchtet, die britische Regierung würde in den Polenkrieg nicht eingreifen. Niemals hat er angedeutet, daß die britischen Minister in diesem Fall aus ihren Ämtern gejagt worden wären. Mehr noch, diese Möglichkeit ist Churchill damals gar nicht in den Sinn gekommen. Dieser hat lediglich in einem Brief an Chamberlain am Abend des 2. September erwähnt, daß die Aussichten auf ein von einer starken Koalition gebildetes Kriegskabinett ziemlich beschränkt würden, wenn Großbritannien die Bekanntmachung seiner Entscheidung auf unbestimmte Zeit verzögere.

Halifax war in dieser Zeit recht zuversichtlich. Er hat unmöglich selbst das glauben können, was er Bonnet sagte, ohne hysterisch zu sein. Halifax’ unbegrenzte Fähigkeit zum Doppelspiel genügt jedoch, um eine derartige Betrachtung als ernsthaftes Problem auszuschließen. Er war der Reaktion Bonnets auf dieses lange Telefongespräch, in dem er seinen französischen Kollegen nicht viel zu Wort kommen ließ, nicht ganz sicher. Darum verfaßte er ein Memorandum über die Unterredung, das er nach einigem Zögern mit den Worten abschloß, Bonnet habe „schließlich zugestimmt“.

Während Halifax mit Bonnet sprach, erörterte Dr. Fritz Hesse von der deutschen Botschaft in London die Lage mit Sir Horace Wilson. Hesse sprach sich für einen erneuten Versuch aus, eine Konferenz zu vereinbaren, doch ging Wilson nicht darauf ein. Es wurde Hesse bedeutet, ohne Mussolinis Dazwischentreten hätte Großbritannien bereits am 2. September den Krieg an Deutschland erklärt. Weiteren Äußerungen Wilsons konnte Hesse entnehmen, daß Daladier dem britischen „Ungestüm” vorübergehend Zügel angelegt hatte. Doch Hesse hoffte, es könnte Daladier und Bonnet noch im letzten Augenblick gelingen, einen englisch-französischen Krieg gegen Deutschland zu verhindern.

Diese Hoffnungen machten die Briten zunichte, als sie im Begriff waren, ihr bevorstehendes Ultimatum an Deutschland öffentlich bekanntzugeben. Im Rahmen dieses folgenschweren Geschehens kabelte Halifax zehn Minuten vor Mitternacht Henderson, er habe Ribbentrop „zu benachrichtigen“, daß er ihn unter Umständen jede Stunde empfangen zu werden bitten würde. Diese grobe Unhöflichkeit war ein weiteres Zeichen für Halifax’ Zuversicht, das Spiel gewonnen zu haben. Er wußte, daß das Ultimatum erst am folgenden Morgen überreicht werden würde. Trotzdem war sein erster Impuls, Henderson und Ribbentrop eine schlaflose Nacht zu bereiten. Doch bald darauf tat ihm wenigstens Henderson leid. Fünfunddreißig Minuten später vertraute er ihm an, das Ultimatum käme nicht vor dem Morgen.

Der britische Botschafter blieb auch jetzt im Gegensatz zu Halifax der Gentleman, als der er bekannt war, und leitete unverzüglich Ribbentrop die beruhigende Nachricht zu. Kurz darauf, nach einer erneuten Beschwerde von Kennard über das Hinzögern des Kriegsbeginns, teilte Halifax Henderson mit, “das Ultimatum würde statt um 12 Uhr mittags (britische Sommerzeit, deutsche Normalzeit) um 11 Uhr ablaufen“.

Angesichts der Selbstsicherheit und der Erfolge Halifax’ schwand der Widerstand Frankreichs gegen das britische Ungestüm rasch dahin. Schicksalsergeben zog Bonnet den Schluß, da die Italiener sich jetzt aus dem Geschehen zurückgezogen hätten, sei es sinnlos geworden, die britischen Pläne noch länger zu durchkreuzen.

Um 2 Uhr in der Nacht zum 3. September gaben die Briten ihren endgültigen Zeitplan bekannt, der auf ein zweistündiges Ultimatum von 9 Uhr morgens bis 11 Uhr hinauslief. Bonnet wartete die von Halifax vorgeschlagene 24-Stunden-Frist nicht ab, um zu sehen, was die Briten nach Ablauf ihres zweistündigen Ultimatums ohne die Zustimmung der Franzosen tun würden. Bonnet hatte in dieser letzten Bewährungsprobe nicht genügend Zivilcourage, die Hauptverantwortung für eine Herausforderung der britischen Führer selbst zu übernehmen. Er teilte Phipps mit, das Ultimatum Frankreichs werde am 4. September um 4 Uhr morgens ablaufen.

Die hier gesammelten ‘Richtigstellungen zur Zeitgeschichte’ entlarven die vielen verbreiteten Geschichtslügen über das 20. Jahrhundert und rücken das bisherige Geschichtsbild über Deutschland zurecht – hier weiter.

13 Zeitzeugen der bedeutendsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs bitten letztmalig darum, gehört zu werden. Sie öffnen sich und sprechen schonungslos ehrlich über alles, was sie erlebten. Hören wir ihnen zu, anstatt sie zu verdammen – hier weiter.

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

Warum es keinen Zufall gibt Fast jeder kennt in seinem Leben Situationen, wo ihm nichts anderes übrig geblieben ist, als erstaunt auszurufen: Das kann doch kein Zufall sein! War es auch nicht, denn hinter allen Ereignissen des menschlichen Daseins und seien sie auch noch so merkwürdig waltet eine verborgene Ordnung - mehr hier.

Was Sie nicht wissen sollen! Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - hier weiter . Alle Rothschild-Artikel auf LupoCattivoBlog gibt es hier

Lesen Sie jetzt, was Ihnen bislang verheimlicht wurde: Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - hier weiter

Eine seltsame Geschichte – Wer beim Lesen mal wieder eine Gänsehaut kriegen, mitfiebern und vor Spannung die ganze Nacht durchlesen möchte, für den ist diese Geschichte das Richtige . Atemberaubend! … hier weiter

Geo-Imperialismus Die geheimen Ziele der US-Geostrategen und warum sie für die Welt so gefährlich sind. Wolfgang Effenberger vermittelt das nötige Hintergrundwissen zu den aktuellen geopolitischen Vorgängen und durchbricht damit die massenmediale Desinformation und Verschleierung - hier weiter.

Share this: Twitter

Facebook

Telegram



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge