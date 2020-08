Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -258

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Zweiundzwanzigstes Kapitel

Englands Ablehnung des italienischen Konferenzplanes und der Ausbruch des 2ten Weltkrieges

Die Kriegserklärung Englands und Frankreichs an Deutschland.

Das britische Ultimatum wurde pünktlich um 9 Uhr morgens durch Henderson an den Chefdolmetscher im Auswärtigen Amt, Dr. Paul Schmidt, überreicht. Ribbentrop hatte erklärt, er sei an diesem Tag nicht in der Stimmung, Ultimaten entgegenzunehmen. Es war ein peinvoller Augenblick für Dr. Schmidt, der wie andere Deutsche in politischen Kreisen Henderson sehr zugetan war. Doch war Schmidts Kenntnis aller Vorgänge recht oberflächlich und so war er kaum in der Lage, den Schmerz zu begreifen, der Henderson in diesem Augenblick befiel. Schmidt trug das verhängnisvolle Ultimatum zu Hitler in die Reichskanzlei. Beim Eintreten bemerkte er, daß es ganz still in dem Raum war. Hitler saß am Fenster.

Hitler las das Ultimatum sorgfältig durch. Er war ganz ruhig, als ihn dieser Schlag traf. Es war der grausamste Schlag seines Lebens. Es entstand eine Pause, nachdem er zu Ende gelesen hatte, und dann fragte er nachdenklich, ohne sich direkt an jemand zu richten:

„Was nun?”

Eine schwerwiegende Frage, die aber kein Sterblicher beantworten konnte.

Ribbentrop verstand es. Wieder entstand eine Pause und dann sagte der deutsche Außenminister ruhig: „Ich nehme an, Frankreich wird innerhalb der nächsten Stunden ein gleichlautendes Ultimatum überreichen.” Was gab es da noch zu sagen? Europa war jetzt von der schwersten Krise seiner Geschichte ergriffen. Da Schmidt nicht gebraucht wurde, verließ er den Raum.

Draußen teilte er einer Gruppe, in der Mehrzahl die obersten Würdenträger Deutschlands, ruhig mit: „In zwei Stunden gibt es Krieg zwischen Deutschland und England.” Joseph Goebbels blickte finster, niedergeschlagen und tief in sich gekehrt. Auf ihm lasteten jetzt gewaltigere Aufgaben als je zuvor, denn das deutsche Volk haßte den Gedanken an einen Krieg mit England. Göring sprach in tiefem Ernst für jeden der Anwesenden, als er sagte: „Der Himmel sei uns gnädig, wenn wir diesen Krieg verlieren’!” Das war gewiß keine Übertreibung.

Auf Erden sollte Deutschland keine Gnade finden. Erst einige Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges sollten die Westmächte den Deutschen einige Zugeständnisse machen, die es ihnen gestatteten, aus der Tiefe einer totalen Versklavung allmählich aufzutauchen. Doch war es die Furcht vor dem Kommunismus und nicht irgendein Gefühl für Barmherzigkeit, das sie dazu veranlaßte. Die Wege des Himmels sind wahrhaft unerforschlich. Birger Dahlerus war auf Bitten von Marschall Göring in Berlin geblieben. Vor dem Ablauf des britischen Ultimatums führte er noch zwei Telefongespräche mit dem britischen Außenministerium. In seinem ersten Gespräch um 10 Uhr 15 kündigte er an, er habe einen offiziellen Friedensappell Deutschlands zu übermitteln, überdies sei er persönlich davon überzeugt, daß Gespräche fruchtbarer seien als Krieg. Er betonte, der Versailler Vertrag bedürfe weiterer friedlicher Revision, aber dazu bedürfe es keines europäischen Krieges. Dann rief er aus, alle seine Bemühungen seien nur von dem einen Gedanken der Friedensliebe ausgegangen. Man könnte sehr wohl die Frage stellen, ob seine Friedensliebe wirklich so viel weniger wert war als die Kriegsleidenschaft von Halifax. Um 10 Uhr 50 telefonierte Dahlerus noch einmal, um in großer Erregung anzukündigen, Deutschland habe eine Antwort auf das britische Ultimatum abgefaßt. Er hoffe, diese Antwort werde noch vor 11 Uhr in London eintreffen, obwohl er das nicht gewährleisten könne. Dann setzte er hinzu, Göring habe von Hitler die offizielle Erlaubnis bekommen, zu einer Friedensmission nach England zu fliegen. Dahlerus wollte gerade etwas über die Vollmachten sagen, mit denen Göring ausgestattet worden sei, und die Zugeständnisse, die er zu machen bereit sei, als Cadogan ihm das Wort abschnitt. Schroff teilte dieser ihm mit, “die britische Regierung könne ihre Entscheidung nicht hinausschieben, und legte den Hörer auf“. Dahlerus konnte Cadogan nicht mehr sagen, daß die Reichsregierung eine zweite Note abgefaßt hatte, für den Fall, daß die britische Regierung es ablehnen würde, ihre Entscheidung hinauszuschieben. Eines stand in dieser furchtbaren Lage fest: Die deutschen Führer würden, herausgefordert durch Englands Kriegserklärung, vor den Briten nicht im Staube kriechen.

Ribbentrop empfing Henderson nach dem Ausbruch des deutsch-englischen Krieges und händigte ihm eine an Chamberlain und Halifax gerichtete Antwort aus. Das geschah am 3. September um 11 Uhr 20. Die Note begann mit der folgenden mutigen Erklärung:

„Die Deutsche Reichsregierung und das deutsche Volk lehnen es ab, Forderungen in Form von Ultimaten von der britischen Regierung entgegenzunehmen, zu akzeptieren, geschweige denn zu erfüllen.“

Die deutsche Note befaßte sich mit dem Grundgedanken, daß seit vielen Monaten kriegsähnliche Zustände entlang der deutschen Ostgrenze geherrscht hätten. Sie endete mit den Worten:

„Das deutsche Volk und seine Regierung haben nicht wie Großbritannien die Absicht, die Welt zu beherrschen, aber sie sind entschlossen, ihre Freiheit, ihre Unabhängigkeit und vor allem ihr Leben zu verteidigen.“

Der zweite große Kampf zwischen Deutschland und dem Britischen Empire hatte begonnen. Halifax hatte 1939 das Werk seines Oheims, Sir Edward Grey, von 1914 wiederholt und sein Volk in einen tragischen und unnötigen Konflikt verwickelt, der beide Male von der Führung Deutschlands tief bedauert wurde. Der erste Kampf schwächte das Britische Empire und der zweite brachte unwiderruflich seinen Verfall.

Am Mittag wurde der französische Botschafter Coulondre von Weizsäcker empfangen. Dieser teilte ihm mit, Ribbentrop nehme für kurze Zeit an einem Empfang für den neuen Sowjetbotschafter teil, doch werde er sehr bald zurückkommen. Coulondre wollte Weizsäcker das französische Ultimatum überreichen, doch bewog man ihn, auf Ribbentrop zu warten.

Bald darauf erschien der deutsche Außenminister und führte mit ihm ein kurzes und ernstes Gespräch über die tragische Sackgasse, in der sich die deutsch-französischen Beziehungen befänden. Seit der vielversprechenden Freundschaftserklärung vom 6. Dezember 1938 war weniger als ein Jahr vergangen. Die französische Regierung war von den Briten noch weiterhin unter stärksten Druck gesetzt worden und Bonnet hatte sich schließlich bereiterklärt, ein Ultimatum zu stellen, das noch am gleichen Tage um 17 Uhr ablief. Coulondre klagte, er habe es stets befürchtet, daß seine Mission in Berlin so enden würde.

Attolico berichtete Ciano um 13.15 Uhr über die letzten Ereignisse in der Reichshauptstadt. Deutschland befinde sich mit Großbritannien und Polen im Kriege und werde bald auch mit Frankreich Krieg führen. Mit Genugtuung konnte der italienische Botschafter vermerken, daß Deutschland in diesem Kampf trotz seines Bündnisses mit Italien vom Mai 1939 allein stand, doch war es ihm klar, daß ein europäischer Konflikt von diesen Ausmaßen unter Umständen eines Tages auch sehr leicht auf Italien übergreifen könne. Das wäre vielleicht nicht eingetreten, wenn er seine Regierung nicht veranlaßt hätte, das Versprechen zu widerrufen, das Ciano Hitler am 13. August 1939 gegeben hatte.

