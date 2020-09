Wer für die Maskenpflicht ist und gerne Maske trägt, sollte dies unbedingt durchlesen!

Die Brille beschlägt, das Luftholen fällt schwer, man kommt leicht außer Atem: Mit Freude trägt sie kaum jemand. Für viele Menschen die der Angst- und Panikmache der Medien voll erlegen sind, ist eine Maske zum Überleben unentbehrlich. Geradzu mit Hingabe setzen diese Menschen ihre Maske auf. Gleichzeitig ermahnen und maßregeln solche Angsthasen jeden der die Maske nicht tragen will.

…

Obwohl bei Beginn dieser selbstgemachten Pandemie es hieß, “man brauche keine Maske tragen die schützt nicht!“, wurde diese Aussage später widerrufen, wie so vieles in dieser Pandemie. Den Grund weiß man heute auch, es waren schlicht keine Masken im Land erhältlich, weil sich unser “Fräulein Spahn” veranlasst sah, China mit Masken zu unterstützen, natürlich unentgeltlich zum Wohle China’s, nicht des Deutschen Volkes!

…

Als man mit der Produktion der Masken wieder nachkam, kehrte sich alles um. Jetzt wurde die Maske mit dem “Jenaer Modell-Programm” zwingend erforderlich. Gleich vier Universitäten bestätigten mit einer “getürkten” Studie die Wirksamkeit. Ein neues Geschäftsmodell war geboren. Viele werden jetzt noch die folgende Meldung im Hinterkopf haben: “Natürlich werde die Maskenpflicht nicht aufgehoben, schließlich verdient Karin Baumüller-Söder, die Frau des Ministerpräsidenten Bayerns an ihr!” So oder so ähnlich lautete der Vorwurf, der vor allem auf den Sozialen Netzwerken wie “Fratzenbuch- und Zwitter-Zensur” kursierte. Doch diese Behauptung ist falsch, es handelt sich dabei um Fake News.

…

Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier! Einheitliches Statement der “Masken-Fetischisten” im Land:

” … Ich habe eine Maske auf, also wird mir schon nichts passieren..!“. Stimmt doch, oder? Dazu bitte einfach den folgenden Text durchlesen und wirken lassen…!

Wer für die Maskenpflicht ist und gerne Maske trägt, sollte dies unbedingt durchlesen!

“… Ein herzlicher Gruß an alle da draußen, seit über 30 Jahren bin ich Chirurg und somit mit Gesichtsmasken bestens vertraut. Während einer Operation sollen Gesichtsmasken verhindern, daß die Operateure mit ihrem Atem Keime in den für den operativen Eingriff eröffneten Bauch oder das eröffnete Gelenk hinein atmen. Denn der Bauchraum und gerade auch Gelenke sind von Natur aus keimfrei, steril. Wenn wir also im OP während der Operation Gesichts-Masken tragen, ist oberstes Gesetz, während der Operation so wenig wie irgendmöglich zu sprechen. Denn mit jedem gesprochenen Wort kommt Atemfeuchte in die Maske. Je mehr Feuchtigkeit, desto durchlässiger die Maske. Ich habe lange im Krankenhaus auf der Chirurgie und unter Anderem auch im OP gearbeitet. Von daher kenne ich die Anwendung der Masken sehr genau!

…Im Krankenhaus wird mit zertifizierten medizinischen Masken gearbeitet. Selbst diese werden noch unterteilt in die “einfachen” OP-Masken, die die meisten Menschen kennen, und die FFP2-und FFP3-Masken. Die einfachen OP Masken werden am häufigsten eingesetzt. Sie schützen den Patienten während der OP oder der Wundversorgung/Behandlung das Keime vom Arzt/Pflegepersonal in die Wunden gelangen. Unter Keimen sind hier Bakterien gemeint, keine Viren. Viren gelangen durch die OP-Masken hindurch. Beim Tragen dieser OP-Masken gibt es strenge hygienische Regeln. Unter anderem sollen diese alle 20 Minuten, spätestens alle 30 Minuten ausgetauscht und entsorgt werden.

…Dabei um keinen Fall auf die oder an die Maske fassen, sondern nur am Band nehmen und in den dafür vorgesehenen Behälter geben, um in die Verbrennung gebracht zu werden. Beim starken Schwitzen oder sehr feuchter Atmung bitte öfters austauschen. Auf keinen Fall mit den Fingern an die Maske fassen. Beim Aufsetzen der Maske darauf achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert ist, also aus der Verpackung nehmen, direkt OHNE anzufassen aufsetzen!

…Um Viren abzufangen, werden FFP2 oder FFP3 gebraucht. Die haben die nötigen Filter und Ventile, um Viren abzuhalten. Diese Masken dürfen länger getragen werden, im Maximalfall bis zu 8 Stunden. Der erst zur Anwendung gilt wie bei den OP-Masken. Das ganz kurz zu den medizinischen Masken.

…Vom Bürger wird jetzt erwartet, bzw. er wird verpflichtet, eine Maske zu tragen, die nicht zertifiziert ist, eine Maske die man sich möglichst selbst aus Baumwolle oder ähnlichen Stoffen näht. Diese Stoffe sind beim Tragen über Mund und Nase – unsere Atemwege – höchst bedenklich! Die Baumwolle hält keine Viren ab, wie die OP-Masken. Wir reden hier doch aber von einem Virus, oder? Es heißt vom Gesetzgeber folgendes:

Auch beim Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist der Abstand von 1,5 – 2 Meter einzuhalten.

…Auch auf meine Nachfrage beim Gesundheitsamt, weshalb die Masken getragen werden müssen, bekam ich die Antwort: “Man muß die Masken lediglich als Reminder verstehen, um den Abstand einzuhalten!” Allein schon diese beiden Aussagen bestätigen, dass diese Masken niemanden schützen, nicht den Träger und nicht die Anderen. Jetzt kommen einige und sagen naja, es hält aber die Tröpfchen auf beim Niesen und Husten.

Sorry Leute, ich niese oder huste niemandem ins Gesicht. Ich bevorzuge es, in ein Einmaltaschentuch zu husten oder zu niesen, um dieses dann direkt zu entsorgen- in den Müll. Ungern möchte ich den ausgehusteten Schnodder dann in meiner Maske weiter an meinem Gesicht kleben haben. Nein, im Ernst, sichtbare Partikel werden sicher von der Maske aufgehalten, aber die unsichtbaren Partikel gehen auch dann da durch – es ist Baumwolle!

…Und genau in diesen für unser Auge nicht sichtbaren Partikel befinden sich die für uns nicht sichtbaren Viren. Kurz und gut, wir können mit dem Tragen dieser Mund-Nasen-Bedeckung niemanden schützen, schreibt der Verfasser des Textes – Kay “Kavenzmann” Lorey.

