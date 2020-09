Bildung, Bildung und noch einmal Bildung, so heißt es immer, ist Deutschlands wichtigster Rohstoff! Wenn man sieht, was Kinder hierzulande ab der 1. Klasse lernen, ist einem um die Zukunft der Nation der Dichter, Denker und Ingenieure nicht bange…

Schulunterricht der 1.Klasse – Corona AHA Regeln!

Mehrere Gesundheitsämter drohen Eltern kleiner Kinder mit Kindesentzug, wenn angeordnete Quarantänemaßnahmen zu Hause nicht umgesetzt werden. Die Kleinen sollen allein in einem Zimmer isoliert werden, abgesondert vom Familienleben, separates Füttern ist aber erlaubt. Ob das Essen aus mehreren Metern in den Isolierraum geworfen werden muss oder ob man sich an Gefängnistüren mit Durchreiche orientieren soll, wird in den Schreiben der Ämter nicht präzisiert. Begründet werden diese Horrordrohungen mit steigenden Infektionszahlen im Land – hier weiterlesen.

Derzeit wissen wir, dass die Behörden großzügig jeden Zweifelsfall als Corona-Opfer zählen und damit die Statistik nach oben verfälschen. Bei den Zahlen der Gesundheitsämter ist das jedoch anders, die gelten angeblich als gesichert. Dokumente aus dem Innenministerium belegen, dass die Bundesregierung in der Corona-Krise gezielt die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt hat, um so massive Grundrechtseinschränkungen durchsetzen zu können – hier weiter.

