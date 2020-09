Russland Bashing: Lawrow sagt Berlin-Besuch ab!

Für den heutigen 15. September war ein Besuch des russischen Außenministers in Berlin geplant. Zu besprechen gäbe es genug, aber Heiko Maas hat die vereinbarte Zeit für die persönliche Aussprache gekürzt. Daraufhin hat Lawrow den Besuch abgesagt, weil „das ursprüngliche Ziel des Besuches nicht mehr aktuell“ sei.

Bei ihren Bemühungen, die deutsch-russischen Beziehungen weiter zu beschädigen, geht die Bundesregierung mit entschiedenen Schritten voran. Die deutsche Regierung, die immer von der Notwendigkeit eines Dialoges spricht, bricht Dialoge ab oder schränkt sie massiv ein. Heute wurde ein weiteres Beispiel bekannt, das zu einer Absage eines Besuches des russischen Außenministers in Berlin geführt hat.

Das Treffen am 15. September war schon lange geplant, der Grund war das Ende des „Deutsch-Russischen Jahres der Hochschulkooperation und Wissenschaft 2018/2020“, bei dessen formeller Abschlussveranstaltung Maas und Lawrow sprechen sollten. Maas hatte seine Teilnahme schon Anfang September abgesagt und die ursprünglich vereinbarte Zeit für Vier-Augen-Gespräche massiv verkürzt. Das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Deutschland von Russland im Fall Navalny Erklärungen fordert und ständig davon spricht, man dürfe den Dialog mit Russland nicht abreißen lassen. Worte und Taten der Bundesregierung widersprechen sich, denn gerade jetzt dürfte man den Gesprächsfaden eigentlich nicht abreißen lassen. Aber die Kürzung der Zeit für das persönliche Gespräch torpediert den nötigen Dialog. Daraufhin hat das russische Außenministerium mitgeteilt, die Reise ganz abzusagen.

Die deutschen Politiker und Medien spielen im Fall Navalny ein sehr plumpes Spiel. Sie behaupten – natürlich ohne Belege zu liefern – Navalny sei mit Novitschok vergiftet worden und weigern sich auch, die angeblichen Beweise der OPCW zu übergeben, obwohl die deutsche Regierung genau das angekündigt hat. Russland soll die Ergebnisse erst recht nicht bekommen. Was Putin zu den drängendsten internationalen Problemen sagt, können Sie hier nachlesen.

Russland Bashing: Lawrow sagt Berlin-Besuch ab!

Die offizielle Pressemitteilung des russischen Außenministeriums habe ich der Vollständigkeit halber übersetzt, schreibt Thomas Röper von Anti-Spiegel.ru.

…

” … Wie bekannt ist, wurden der Zeitpunkt des Besuchs des russischen Außenministers Lawrow in Berlin, sowie die Modalitäten der gemeinsamen Teilnahme mit dem deutschen Außenminister Maas an der Abschlusszeremonie am 15. September 2020 in Berlin vor einem Jahr vereinbart und bei den Gesprächen in Moskau am 11. August 2020 bestätigt.

…

Am 3. September dieses Jahres informierte die deutsche Seite über Änderungen im Arbeitsplan von Heiko Maas, in deren Zusammenhang seine Teilnahme an der Zeremonie abgesagt wurde, und für die bilateralen Verhandlungen werden nur anderthalb Stunden zur Verfügung gestellt.

…

Auf diese Weise ist ursprüngliche Hauptzweck von Sergej Lawrows Reise in die deutsche Hauptstadt nicht mehr aktuell und das vorgeschlagene Format bilateraler Verhandlungen wurde stark eingeschränkt. Vor diesem Hintergrund wurde beschlossen, den Besuch abzusagen. Die entsprechenden Informationen wurden der deutschen Seite mitgeteilt. Unter Berücksichtigung der Bedeutung und des erfolgreichen Abschlusses des „Deutsch-Russischen Jahres der Hochschulkooperation und Wissenschaft“ wird Sergej Lawrow ein Grußwort an die Teilnehmer der Abschlusszeremonie senden…”

Ein einzigartiger Einblick in die Gedankenwelt des russischen Präsidenten. Als Präsident der Russischen Förderation – formte Vladimir Putin ein “”neues Russland””. Ein Russland, das von westlichen Medien oft kritisch beäugt und von russischen Medien gerne glorifiziert wird. Die Wahrheit liegt höchstwahrscheinlich irgendwo dazwischen – hier weiter.

Autorin Heike Buchter, New York Korrespondentin für Die ZEIT: – hat das erste Buch über den mächtigsten Finanzgiganten der Welt geschrieben. – zeigt, welche Gefahren und Bedrohungen von BlackRock ausgehen. – macht klar, dass uns die Entscheidungen von BlackRock direkt betreffen, jeden Tag >>> hier weiter >>>.

Mit brain+ erhält der Kunde ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat – hier weiter.

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier!

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Hier weiter>>>.

Geschichten aus dem Leben einer Fernsehjournalistin >>> hier zur Leseprobe >>>.

Fast die Hälfte der Bevölkerung bezweifelt, dass die Medien über kontroverse Themen objektiv und sachgerecht berichten. Nach ihrer Meinung verschweigen die Medien unangenehme Fakten und unwillkommene Meinungen und skandalisieren Personen, Organisationen und Techniken maßlos. Wie sehen das Journalisten selbst? >>> Hier die Antwort >>>.

Am Ende der 63-jährigen Regierungszeit Königin Viktorias besitzen die Briten 1901 das größte Kolonialreich in der Geschichte. Die Eroberer gebieten über ihr Imperium mit einer Mischung aus militärischer Gewalt, fürsorglicher Strenge – und grenzenloser Selbstgerechtigkeit >>> hier weiter >>>.

MERKE: Dein Gehirn ist machtvoller als jeder Computer dieser Welt und in der Lage komplexe Prozesse zu lösen – hier mehr dazu.

Die Fähigkeit dein Gehirn zu beeinflussen hat Auswirkungen auf deine Gedanken, Emotionen, deine Konzentration und sogar deine Träume. Diese neue Technik kann Dir helfen – hier weiter.

Wie Du Ängste, Sorgen, Zweifel, Wut und Trauer innerhalb von ein paar Minuten auflösen kannst, erfährst Du hier.

Share this: Twitter

Facebook

Telegram



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge