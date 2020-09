Durch die Welt flutet die Lebensenergie, der feinstoffliche Lebensäther, den alle Lebewesen genauso wie die Nahrung benötigen. Das unglaubliche Wachstum und Erblühen der Pflanzen im Frühjahr ist nicht allein auf Sonneneinstrahlung und Stoffwechsel zurück zu führen, sondern basiert zum großen Teil auf der Aufnahme der Lebenskraft.

Die alten Atlantier wussten diese Kraft soweit zu kontrollieren, dass sie Gefährte damit antreiben konnten. Auch in der Neuzeit hat man wohl diese Kraft wieder zur technischen Nutzung bringen können, obwohl das von offizieller Seite als Legende abgetan wird. Und natürlich will auch die materialistische Naturwissenschaft nichts von feinstofflichen Kräften und Äthern wissen. In esoterischen Kreisen hingegen ist die Existenz und die Wirkung der Lebensenergie zumindest auf die Lebewesen bekannt und wird praktisch eingesetzt. In Indien nennt man die Vitalkraft Prana, was unter anderem als Atem übersetzt werden kann. Denn über den Atem nehmen wir die Lebenskraft in uns auf.

Das Geheimnis der Lebensenergie

Hugo Palme – Autor des Buches: „Und doch obsiegt das Licht“ – Mein Dank an Hugo Palme und den All-Stern-Verlag!

In der Bibel gibt es die Schilderung, wie Adam aus Lehm geformt wird und ihm dann das Leben eingehaucht wird. Sein feinstofflicher Leib wird also mit der Vitalkraft gefüllt, daraufhin erwacht er zu Leben. Die Lebensenergie als feinstoffliche Kraft entfaltet ihre Wirkung auf die Materie nur indirekt, weshalb sie im naturwissenschaftlichen Weltbild ignoriert und im Wissenschaftsbetrieb als Pseudowissenschaft abgekanzelt wird.

Während sie in Asien hoch geschätzt wird in ihrer das Leben fördernden Kraft, etwa in China oder in Indien, ist sie in der westlichen Hemisphäre erst wieder im 20. Jahrhundert entdeckt worden und zwar in unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Hinzuweisen ist auf Wilhelm Reich, der diese Energie Orgonenergie nannte und sie vor allem zur Heilung und zur Wetterbeeinflussung einsetzte.

In Deutschland wurde vor und in dem 2. Weltkrieg mit der Vril-Energie experimentiert. Dabei ist es laut vielen Berichten gelungen, mit geeigneten elektromagnetischen Apparaten gekoppelt mit Vakuumräumen, die Lebensenergie zur technischen Kraftgewinnung zu nutzen. Sie entfaltet dabei auch Antigravitationskräfte, so dass man ganz neuartige Flugobjekte konstruieren konnte. Über die verschiedenen Haunebu und Vril genannten Flugkörper wird zum Beispiel bei Jan van Helsing in seinem epochalen Werk „Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert“ berichtet. Diese Technologie wurde in den USA und Russland weiterentwickelt, aber wird als streng geheim der Öffentlichkeit vorenthalten, denn sonst müsste man das naturwissenschaftliche Weltbild über den Haufen schmeißen und bräuchte unter anderem keine zentrale Energieversorgung mehr.

Im okkulten Wissen des Westens allerdings war natürlich auch die Lebenskraft ein wichtiger Begriff. In den Geheimlehren, die auch im 20. Jahrhundert publik gemacht wurden, finden sich Darstellungen, wie man über die Atmung, besonders auch die Haut- bzw. Porenatmung, die Lebensenergie im Körper akkumulieren kann und nicht nur für die eigene Heilung und Gesundheit einsetzen kann, sondern auch zur Umsetzung geeigneter Wünsche. Vorbedingung für die Anreicherung der Lebensenergie in einem selbst ist die Schulung der Konzentrations- und Vorstellungskräfte, also Meditation.

Schreitet man fort in der Meisterschaft der Lebensenergie, kann man damit auch andere Menschen beeinflussen und heilen, Räume aufladen und beides über große Distanzen hinweg. Die heilenden Kräfte der Lebenskraft werden Biomagnetismus genannt, da der Organismus ein elektromagnetisches Feld besitzt und die Übertragung der Energie wie ein Magnetisieren geschieht. Das ist auch das Geheimnis heilender Hände. Manche Menschen besitzen von Geburt an ein Überschuss an Lebensenergie, der sich vor allem in den Händen bemerkbar macht. Ein Heiler

überträgt Lebensenergie in die betroffenen Körperregionen und regt sie zur Gesundung an.

Rudolf Steiner verwendete den Begriff Lebensäther für die Lebensenergie, da sie uns feinstofflich umgibt und überall präsent ist. Mit dem geeigneten Wissen können wir diesen Äther anzapfen und aus ihm Kräfte beziehen, wie wir dargestellt haben. Davon aber will die moderne Wissenschaft nichts wissen. Sie hält uns lieber in dem Glauben, dass am Rande des Universums eine unglaubliche Reihe von Zufällen zunächst Leben und dann Seele und Geist erzeugt hat, die aber nur eine Laune der Naturgewalten darstellen. Diese völlige Sinn- und Planlosigkeit des Daseins, die irgendwann die Menschheit und das Universum in den unausweichlichen Wärmetod führt, wird den Kindern in der Schule eingetrichtert und richtet verheerende Schäden an.

Dem gegenüber steht die Lehre von der Schöpfung und der uns umgebenden geistigen und seelischen Welt, von der wir ein sehr wichtiger Teil sind. Nicht nur unsere Handlungen, auch unsere Gedanken und Gefühle interagieren mit der Welt und zeitigen Wirkungen, die uns die uns übertragene Verantwortung deutlich machen.

Leider sehen wir in den Religionen und auch in der Esoterik vielfache Irrwege, die wiederum den Menschen verleiten und viel Schaden anrichten. Nur durch Wissen und das Studium der wahren Sachverhalte kann die Menschheit aus diesen Sackgassen entkommen. Hugo Palme bietet ausgearbeitete Anleitungen sowie Seminare zum Thema Lebensenergie an, in denen Praxis und Theorie eingehend behandelt werden. Bei Interesse bitte eine Mail an: h.palme@all-stern-verlag.com schicken.

In Hugo Palmes Roman „Und doch obsiegt das Licht“ wird geschildert, wie die Menschheit sich manipulieren und unterdrücken lässt und ihr geheimes Wissen wie das um die Lebensenergie und ihre Anwendungen vorenthalten wird. In einer fulminanten Tour de Force führt Sie der Autor durch die Welt der Geheimtechnologien, der Geheimdienste, der unvorstellbar Reichen und der geheimen Logen. Die Machenschaften der sogenannten Eliten werden enthüllt und die schwarzmagischen Praktiken in den obersten Zirkeln, die Manipulation und Steuerung der Massen und das Schuldgeldsystem ans Licht gebracht. So erhält der Leser Einblick in die wahren Hintergründe des Tagesgeschehens – hier weiter.

Artikel von Hugo Palme:



Nach der Lektüre dieses Buches wird es nicht leicht für Sie sein, so weiterzuleben wie bisher. Sollten Sie ein Mensch sein, den Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie Ihre Finger von diesem Buch lassen – hier weiter.

War Ihnen geläufig, dass wir bald in die “Vereinigten Staaten von Europa” übergehen und die Menschen in “handelbare Waren” umfunktioniert werden? Haben Sie sich nicht auch schon gewundert, wieso aus dem Arbeitsamt eine “Agentur für Arbeit” geworden ist oder warum Sie vor Gericht als “Sache” behandelt werden und nicht als Mann oder Frau? Der Autor beantwortet nicht nur diese Fragen ausführlich, sondern zeigt zudem auf, welche höchst raffinierten und hinterhältigen Mechanismen eingesetzt werden, die uns alle versklavt haben und dafür sorgen sollen, dass wir aus dem gegenwärtigen, riesigen Hamsterrad nie ausbrechen – hier weiter.

Es ist an der Zeit, dass die Schlafschafe endlich erwachen!

Die dem göttlichen zugewandten Kräfte lassen immer mehr Menschen „aufwachen“ und es formiert sich der Widerstand.

Hier weiter >>>.

Mit brain+ erhält der Kunde ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat – hier weiter.

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier!

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Hier weiter>>>.

Für alle Menschen, denen das Schicksal der Menschheit am Herzen liegt – Strategien zur Zerstörung der Menschheit – hier weiter.

Share this: Twitter

Facebook

Telegram



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge