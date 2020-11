DINGE, DIE NUR ERWACHTE SEELEN VERSTEHEN

Es ist nicht leicht, an den Punkt zu gelangen, an dem das Bewusstsein erweitert und die Seele völlig wach ist. Aber es ist nicht unmöglich – und es braucht einfach ein bisschen Zeit.

…

Wenn jemand auf der Suche nach einer schnellen Lösung oder einer magischen Pille ist, um in diesen Zustand zu kommen, dann befindet er oder sie sich auf dem falschen Planeten. Um seine Seele zu erwecken, braucht es einiges an Ausdauer, etwas Geduld und auch Glauben. Es kann nicht über Nacht geschehen, aber man kann daran arbeiten, dass es geschieht. Das Ergebnis?

Eine schöne Seele und Energie, die alles schätzen und lieben und ins Sein manifestieren kann! Einige sagen, dies sei New-Age-Denken, und sie haben wahrscheinlich recht. Meiner Meinung nach werden diejenigen, die nicht wenigstens für ein kleines Mass an Erwachen offen sind, die verborgene Schönheit, die die Welt zu bieten hat, verpassen.

Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, wie groß die Kraft des Herzens in Wahrheit ist. Sie geht weit über die physische Dimension hinaus. Ruediger Schache zeigt, dass das Herz seine eigene Intelligenz besitzt, dass es komplexe Informationen ganzheitlich und schnell erfassen kann – hier weiter.

WAS IST ES, WAS NUR ERWACHTE SEELEN WISSEN UND VOLLSTÄNDIG VERSTEHEN?

1. DIE REINKARNATION.

Immer ein heisses Thema. Entweder glaubt man daran oder man glaubt einfach nicht daran. Hier gibt es kein Dazwischen. Diejenigen mit erwachten Seelen haben dieses Konzept erfasst, bei dem es darum geht, immer neue Dinge zu lernen und sich auszudehnen, und um sich auf eine neue Wiedergeburt vorzubereiten.

2. LEBEN NACH DEM TOD.

Die Befreiung aus dem menschlichen fleischlichen Kleid in die spirituelle Welt ist etwas, worauf sich die erwachten Seelen tatsächlich freuen könnten. Der spirituelle Ort ist ein Ort der Liebe, leicht und frei von Schmerz. Wer würde dorthin nicht hinübertreten wollen.

3. DER ZWECK UNSERES LEBENS.

Zu wissen, wofür man hier ist, und es aktiv zu verfolgen, ist etwas, was diese Seelen mit Entschlossenheit und einem offenen Geist tun werden. Sie verstehen, dass sie aus einem bestimmten Grund hier sind, und stellen sicher, dass sie den Zweck erkennen und ihm jederzeit gerecht werden.

4. ZEIT ZUM NACHDENKEN.

Das Nachdenken/Nachspüren über das eigene Leben zeigt uns den Zweck und die Verantwortung unserer Seele. Es mag eine Zeit geben, in der wir uns von unserer wahren Vision und Bestimmung entfernen. Nachdenken ist für uns wichtig, um uns wieder in die Richtung zu lenken, in die wir gehören. Es ist nicht nur wichtig, es ist notwendig.

5. WAHRE LIEBE.

Es gibt keine andere als die wahre Liebe. Die erwachte Seele liebt alle Wesen und Geschöpfe und urteilt nicht. Bedingungslose Liebe ist die reinste Form. Es gibt eine Akzeptanz und einen Respekt, die nur diese Seelen verstehen werden. Hier gibt es kein Richten und keinen Hass.

6. VERANTWORTUNG UND RECHENSCHAFTSPFLICHT.

Eine erwachte Seele ist sich bewusst, wer und was man ist, und sie legt Wert darauf, entsprechend den eigenen Überzeugungen Verantwortung zu übernehmen und ihrem Ziel treu zu bleiben. Diese Seelen sind offen für die Erlösung, wenn es erforderlich ist.

7. NICHTS IST UNMÖGLICH.

Sie sind offen dafür, alles zu empfangen, was ihnen wirklich dient, und nimmt die Möglichkeit der Manifestation nicht auf die leichte Schulter. Die Macht der Manifestation kann missbraucht werden, und erwachte Seelen sind sich dieser Macht vollkommen bewusst. Sie manifestieren nur, was sie brauchen, nicht aus Gier oder materialistischen Tendenzen, sondern um ihre Seele zu nähren und zu helfen, deren Zweck zu erfüllen.

8. WIR SIND ALLE EINS.

Jeder und jede von uns ist Teil des grösseren und schönen Kollektivs, das das Universum ist. Wir verstehen, dass wir alle alles in uns tragen, was wir brauchen, um ein schönes, von Liebe und Licht erfülltes Leben zu führen.

9. TRANSFORMATION IST NOTWENDIG.

Erwachte Seelen sind sich voll und ganz dessen bewusst, was ihnen nicht mehr dient und was geschehen muss, um sich in das Lichtwesen zu verwandeln, nach dem sie sich sehnen….Eine erwachte Seele zu sein, ist wie nichts, was jemals zuvor erlebt wurde. Sie haben eine Aura um sich herum, die warm und schön ist. Sie werden sofort erkannt werden und die Menschen möchten mehr um sie herum sein. Sie sind natürliche Heiler und strahlen Liebe und Licht aus. Eins zu werden, wird eine der befreiensten Dinge sein, die man für sich selbst tun kann. Es wird keinen Hass und keine Verurteilung, sondern nur Liebe geben.

