Ich möchte nicht wünschen, was alle wünschen,

Nur ein bisschen mehr Zeit für eigene Wünsche.

…

Ich möchte nicht schenken, was alle schenken,

Nur ein bisschen mehr Dank für das Leben,

das geschenkte.

(Monika Minder)

Was 2020 nicht in der Zeitung stand – eine kritische Zeitreise durch das Jahr 2020 – hier mehr.

Weihnachten 2020 – Weihnachtsgrüße an meine Leser

Hiermit möchte ich mich bei all meinen Lesern und Kommentarschreibern für die Treue in diesem Jahr bedanken. Ich wünsche Euch ein frohes Weihnachtsfest und einen schönen Jahreswechsel.

…

Für das neue Jahr alles Gute, viel Liebe, Gesundheit und Wohlergehen. Passt gut auf Euch auf, denn wir stehen alle vor bedeutenden Veränderungen, auch wenn es dem Großteil der Menschen noch nicht bewusst ist, so können wir es deutlich spüren.

…

Lasst Euch nicht beirren und geht Euren eigenen Weg in diesem Abenteuer Leben. Einen Weg der Liebe und des Vertrauens sowie der Harmonie und Ehrlichkeit. Die kostbarsten Erfahrungen, welche wir in diesem Abenteuer Leben machen, sind unsere Gefühle und Empfindungen.

…

Um nichts in der Welt, sollten wir diese ablehnen oder verneinen. Dazu gehören auch Trauer und Schmerz, welche stark mit unserer Illusion der Trennung verbunden sind. Um so größer werden die Freude und unsere Glücksempfindungen sein, welche wir erleben, wenn wir uns auf den Weg machen, um diese Trennung zu überwinden.

Wir gedenken unserer Verstorbenen, den Kommentarschreibern “Kurzer” und “Arabeske 654” und ich zünde ihnen ein Kerze an.

…

Liebe Grüsse – Maria Lourdes



Bereite dich auf die Zeit der Rauhnächte vor.

Viele Geschichten enden dann, wenn sich zwei Menschen nach langem hin und her endlich gefunden haben.

Nun gibt es offenbar nichts mehr zu erzählen, denn das Ziel aller Träume ist nun erreicht. Oder doch nicht?

Liebesbeziehungen befinden sich im Wandel.

Hintergründe sowie neue Entwicklungen, die für alle Liebesbeziehungen von immer größerer Bedeutung werden.

Möchten wir eine freie, tatsächlich kraftvolle Liebe leben, schenken, empfangen und teilen.

Die sanften Krieger dieser Zeit entfesseln ihre innere Stärke und natürliche Autorität.

Die Kraft des Inneren Kriegers strebt danach, wieder Teil unseres Lebens zu werden.

Dafür dürfen wir sie neu kennenlernen und befreien.

Die Befreiung kraftvoller Weiblichkeit ist der Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben.

Ausschließlich in Verbindung mit ihr, wird das Leben reich und glücklich.

Letztendlich ist für mich das Kriterium für Dualseelen schlechthin erst einmal Wachstum.

Denn aus diesem Schema heraus ist es im Grunde unmöglich, nicht zu wachsen.

Neue Wege zur eigenen Gesundheit …

Erkenntnisse jenseits schulmedizinischer Fakultäten …

Der letzte Grund des Widerstandes gegen eine Neuerung in der Medizin ist immer der,

dass hunderttausende von Menschen davon leben, dass etwas unheilbar ist…!

