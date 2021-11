Hallo ich war bisher auch nur stille Mitleserin, jetzt will ich schreiben. Es hat mich ermutigt meiner Einstellung treu zu bleiben, wenn ich solche Berichte wie vorgestern lese.

…

Nun möchte ich gerne meine Erfahrungen und Beobachtungen mit Anderen teilen und Ihnen gleichzeitig Mut machen.

…

Ich bin Ergotherapeutin und arbeite in einer Praxis mit 24 anderen Ergos. Alle außer mir sind geimpft. Mein Chef ist zu 100% von Corona und den Maßnahmen überzeugt. Zu Beginn der Impfkampange klärte er uns immer wieder auf, wie wichtig und richtig diese Impfung sei. Ich hielt immer wieder mit sachlichen Argumenten dagegen, stand aber bald alleine da und mir wurde Unsolidarität, Verantwortungslosigkeit, Dummheit und noch so vieles mehr, gegenüber meinen Patienten, Kolleginnen und der Gesellschaft vorgeworfen. Erst gestern, erklärte mein Chef mir in einem persönlichen Gespräch, er habe keine Achtung mehr vor mir und ich wäre eine Narzisstin.

…

Entstanden ist dies durch mein klares Nein gegenüber erneuter FFP2 Pflicht. Ich möchte erst eine arbeitsmedizinische Untersuchung, da ich den Eindruck habe, dass diese Maske, die ich dann 10 Stunden am Tag tragen müsste, meiner Gesundheit schadet.

Der Immunologe und Toxikologe Prof. Dr. Stefan Hockertz setzt sich mit einem Problem auseinander, das in der Flut von Informationen über Corona kaum zur Sprache kommt: Mit der Frage, was macht die Pandemie mit Kindern und Jugendlichen? Hier zum Video.

Unsolidarität, Verantwortungslosigkeit, Dummheit und noch so vieles mehr

Ich habe bereits fast 1 Jahr mit der FFP2 Maske gearbeitet und will dies nun nicht mehr. Meine Grenze ist erreicht. Mein Chef sagte mir nur, ich kann ja zum Arbeitsmediziner gehen, er wird mir nächste Woche eine schriftliche Dienstanweisung geben. Die Zeit wird zeigen wie es sich entwickelt, ich habe für mich beschlossen mich dieser Willkür nicht mehr auszusetzen. OP-Maske ja, FFP2 nein! Meine Kolleginnen nehmen dies alle so hin, obwohl sie oft sagen, dass es Ihnen mit der FFP2 nicht gut geht, aber ich kann sie nicht dazu zwingen mit mir aufzustehen, ich kann ihnen wenn dann nur einen Anstoß geben… jedoch glaube ich nicht das sie sich dies trauen, haben sie doch alle bereits bei dem Impfdruck seitens des Chefs aufgegeben…

…

Nun zu meinen Beobachtungen im therapeutischen Bereich. Ich behandle neurologisches, orthopädisches und pädiatrisches Klientel. Seit Beginn der Impfung haben sich vor allem meine neurologischen Klienten in ihrer Symptomatik verschlechtert. Viele von Ihnen erlitten einen erneuten Schlaganfall, einer hat eine Niereninsuffizienz und muss nun zur Dialyse, alle meine Schlaganfallpatienten zeigen sich in der Therapie rückschrittig. Bereits erreichte Ziele/ Betätigungen sind wieder eingeschränkt, es kamen neue Einschränkungen hinzu, die kognitiven Fähigkeiten nehmen ab usw. Die Meldungen seitens des Büros das Patienten im Krankenhaus liegen oder verstorben sind nahmen gefühlt zu.

…

Es ist mir wichtig zu benennen, dass es gefühlt so ist, eine Statistik habe ich nicht erheben können, da ich vor Corona die Sterbefälle und Krankenhausaufenthalte nicht gezählt habe… aber die Meldungen haben für mich definitv zu genommen.

…

Gesehen werden diese Veränderungen nicht, in Gesprächen mit Kolleginnen keine Reaktion dazu… Patienten die ich darauf anspreche ob es zur Sprache kam, dass ihre Symptome mit der Impfung zusammen hängen könnten, ob ein Arzt dies untersucht habe, verneinen immer… keiner schaut hier genau hin, keiner will es auch nur einmal in Erwägung ziehen. Unsere Warteliste wird immer länger, immer mehr Patienten, vor allem Kinder… Gründe für die Behandlung sind meist Auffälligkeiten im Bereich der schulischen Leistungen, am meisten das Thema Konzentration, aber auch Verhaltensauffälligkeiten. Meiner Meinung nach alles Auswirkungen der Maßnahmen, zumindestens hier stimmen mir einige Kolleginnen zu, die Kinder leiden sehr…

…

Dies war nun mein Eindruck, meine Gedanken… ich mache meinen Beruf gerne, meine Patienten sind mit ihrer Behandlung zufrieden, aber wenn ich aufgrund der FFP2 Geschichte oder durch eine Impfpflicht meine Arbeit verliere, dann ist es so. Meine Grenze ist erreicht! Ich mache da einfach nicht mehr mit.

…

Jetzt habe ich doch noch was zum hinzufügen: Habe gestern eine doppelt geimpfte betreut, welche jetzt mit Diagnose Covid im Krankenhaus liegt. Sie und ihr Mann haben vor 4 Wochen die zweite Impfung erhalten. Ihr Mann ist letzte Woche verstorben. Der Arzt sagte zu ihr. Zum Glück sind sie geimpft, sonst würde der Verlauf wahrscheinlich tödlich sein.

…

Sie hat mit der Selterflasche, dem Glas und allem was sie zu greifen bekam nach ihm geschmissen. Hat ihn angebrüllt…. „mein Mann ist tot wegen diesem Mist. Und sie erzählen mir ich hatte Glück…“ Die Kollegen waren sprachlos. Das war so emotional und heftig. Der Arzt ist fluchtartig aus dem Zimmer.

…

Habe die Frau versucht zu beruhigen und bin dem Arzt einige Minuten später hinterher. Habe ihn gefragt, ob er die Aktion jetzt toll fand. Hat von mir zwei, drei Sätze mit auf den Weg bekommen zum Thema Empathie, erst denken dann reden usw. Er war sich so keiner Schuld bewusst. Hat sich wie so viele mit Covid Zahlen und notwendiger Impfung gerechtfertigt.

…

Was soll ich sagen. Junger Arzt, voll dem System verfallen. Dem Chefarzt zu Munde reden. Keine Menschlichkeit, nur Fachidiotie. Und die auch noch nur oberflächlich. Es fehlt einfach an Erfahrung. Letztlich hat er bedröppelt den Rückzug angetreten in sein Dienstzimmer.

…

Hatte einige Tage später noch folgendes Erlebnis: Bekomme eine 85 jährige übergeben bei Dienstantritt. Sturz zu Hause. Leichte SAB mit Kopfplatzwunde. Die Kollegin berichtet, dass die Dame wirres Zeug über die Impfung erzählt und deshalb geistig nicht mehr auf der Höhe. Die Dame berichtet vor 3 Monaten die erste Impfung mit Biontech erhalten zu haben. Seit dieser ersten Impfung hat sie ständig Infekte, kommt nicht mehr so richtig auf die Beine, geht seither nicht mehr selber einkaufen, hat keinen Appetit mehr, Missempfinden in den Händen und Füßen. Zunehmend Schwindel. Daher auch der Sturz. Sie ist verzweifelt aber auch froh, dass sie wegen der dauerhaften Infekte die zweite Impfung nicht erhalten hat.

…

Arzt und Kollegen haben gelacht, als sie davon berichtete. Ganz klar dement. Was soll die Impfung mit ihrem Sturz zu tun haben. Alte Leute essen immer wenig. Es wurde schlicht alles abgetan.

…

2 Stunden später gegen Mitternacht wird uns eine 91 jährige via „Erste Hilfe“ gebracht, ebenfalls Sturz zu Hause. SAB mit dezenter intracranialer Blutung. Die Dame war voll dement. Sie dachte, sie sei in einem Hotel in Hamburg bei Gisela. Trotz Patientenverfügung auf die ITS gebracht zur Überwachung. Da sie in der Ersten Hilfe Atemfrequenzen um die 40 hatte und NICHT geimpft ist, wurde sie als potentiell Covid positiv angekündigt. Die Dame kam mit ffp2 Maske ohne Sauerstoff auf Station.

…

Noch bevor sie kam motzen 2 Kolleginnen schon los. „Unverantwortlich, warum ist sie nicht geimpft. Sie muss doch wissen, dass sie Risikopatientin ist.“ Als sie kam entlud sich all der Frust einer Kollegin an ihr. Sie zerrte sie alleine von der Trage ins Bett wie ein Stück Vieh. Fing noch vor dem anschließen des EKG an die Dame anzuschreien: „Warum sind sie nicht geimpft? Das ist asozial! Wollen sie andere anstecken?“ Die Dame sagte immer wieder :“Was habe ich gemacht? Ich verstehe sie nicht. Wo ist Gisela? Was habe ich gemacht? Warum sind sie sauer auf mich?“

Die Kollegin meckert und motzt weiter: „Warum sind sie im Krankenhaus, wenn ihnen ihr Leben sowieso egal ist. Man müsste sie mit der Blutung nach Hause schicken….“ Es war grausam.

…

Ich bin dazwischen und sagte :“Hey, die Dame ist offensichtlich dement. Komm ich mache das hier, geh zu deinen Patienten.“ Als sie das Zimmer verließ rutschte mir ein: „Und es muss jeder selber wissen ob er sich impfen lässt heraus.“ Dann ging das Gewitter erst richtig los. Die Kollegin ist emotional vollkommen explodiert: „Was erzählst Du da für eine scheiße? Muss jeder selber wissen… Ich riskiere hier jeden Tag mein Leben für solche Impfverweigerer…. Ich warte seit 2 Wochen auf meinen Termin für die dritte Impfung und Du erzählst hier muss jeder selber wissen. Ich habe genug davon. Ich muss mich jeden Tag zig mal verkitteln, schwitze in der ISO, bin am Ende des Dienstes vollkommen fertig. Und nur, weil einige meinen sich nicht impfen zu lassen.“

…

Ich sagte: „Es gibt doch mittlerweile genügend geimpfte mit Covid-positivem Befund. Und wir haben den einen oder anderen doppelt geimpften, der ohne Vorerkrankungen jetzt mit Nstemi, LAE oder Venenthrombose hier liegt.“ Ob ich zu viel bei telegram oder wie das heißt, unterwegs bin?

…

Eine zweite Kollegin mischt sich ein. „Ich habe 7 Menschen in Leichensäcke gepackt in der 2ten Welle.“ Als ich sie direkt fragte: „Ach ja? Und in welcher Klinik soll das gewesen sein?“ Rastete Sie aus. Beide Kolleginnen gingen nun verbal und wild gestikulierend auf mich los. Beinahe handgreiflich. Ich solle besser den Dienst beenden. Bin nicht geeignet für den Beruf. Mir fehle es an Bewusstsein für Kranke und die Folgen einer Pandemie.

…

Ich bin seit über 24 Jahren in der Pflege. So etwas habe ich noch nicht erlebt. Ich blieb und durfte mir den Rest des Dienstes anhören, dass die eine Kollegin zu Freunden den Kontakt abgebrochen hat, weil diese Covid leugnen. Dass Spahn, Lauterbach, Drosten und das RKI beinahe Gottstatus haben, dass man Ungeimpfte einsperren müsste, Ungeimpften die Behandlung verweigern etc etc.

…

Habe einige Male dagegen gehalten. Was ist mit Alkoholiker, Adipositas, Junkies etc? Ist das nicht auch selbstverschuldet? Egal was ich sagte. Alles wurde mir im Munde umgedreht. Es gibt kein logisches herankommen an leider viel zu viele Pflegekräfte. Solch kognitive Dissonanz habe ich noch nie erlebt. So muss die Zeit der Hexenverfolgung gewesen sein. An den Pranger stellen, denunzieren, sich aufspielen und im Recht fühlen.

…

Final bekam ich am nächsten Tag einen Anruf meiner Chefin. Es gab eine anonyme Beschwerde über mich. Ich würde die Pandemie verharmlosen und mir fehle es an medizinischer Qualifikation. Meine Chefin lachte und sagte: „Na, hast den Leuten wieder gezeigt wie blöd sie sind?“ Mit einem anderen Chef wäre ich heute evtl schon ohne Arbeit.

…

Seit 15 Jahren Intensivstation. Zahllose Reanimationen, schwerst Kranke, Verletzte, Blut, Fäkalien, Erbrochenes. Angehörigen und Patienten Trost, Halt, Hoffnung und Beileid gespendet. Unzählige Überstunden, Herzblut und Schweiß. Unzählige Male habe ich Ärzten und Kollegen den Hintern gerettet, weil ich Anordnungen hinterfragt habe, BGA’s interpretiert habe, Situationen erfasst habe, etc. etc.

Es ist für mich immer noch „Mein Beruf“. Ich bin mit Herz und Hirn dabei.

Es ist nicht die Arbeit, nicht die Patienten, nicht die DRG’s oder die realitätsferne PDL die mich jetzt alles hinterfragen lässt.

Es ist Covid. Dieser Virus im Kopf von Kollegen und der Gesellschaft. Dieses sich ins Hirn gefressene Narrativ. Diese Entmenschlichung und blindes Folgen.

Es ist dieses Schaffen eines Feindbildes, diese Spaltung der Gesellschaft.

Es ist dieses Schweigen der Menschen.

Es sind, wie des Kaisers neue Kleider. Alle erzählen von den schönen Farben und Formen – dabei ist der Kaiser nackt.

…

Ich wünsche allen hier das Beste und die Kraft, sich ihrer treu zu bleiben – Liebe Grüße aus Bayern.

