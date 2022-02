HINWEIS: Mein Freund “Arabeske” ist vor zwei Jahren, am Montag, den 10.02.2020 verstorben! Er ist keine 60 Jahre alt geworden. Wir werden Dich bei LupoCattivoBlog nie vergessen, sagt eine traurige Maria Lourdes!

…

In der EU und in Deutschland werden Billionen Euro zur Bewältigung der Corona- und Wirtschaftskrise benötigt. Doch die Staaten sind klamm. Deshalb fordern jetzt viele Politiker: Ran an die Immobilien und ran an die Privatvermögen.

…

„Niemand ist vor Enteignungen sicher, das gilt heute mehr denn je! Der Staat wird unzählige Möglichkeiten nutzen, um an die Ersparnisse der Bürger zu gelangen“ – sagt Bestsellerautor Michael Grandt.

…

Der erfahrene Banker, Teilhaber einer Immobiliengesellschaft und Unternehmenssanierer, Volker Nied, bereitet Anleger und Unternehmen seit Jahren systematisch auf dieses, nennen wir es: Enteignungs-Szenario, vor. Er warnt eindringlich: „Millionen von Menschen werden in den nächsten Monaten und Jahren ihre gesamten Ersparnisse verlieren. Wir stehen unmittelbar vor dem größten Wirtschafts- und Finanz-Crash, den die Welt je gesehen hat.“ (Quelle: Vorbereitung auf den finalen Crash).

Bestsellerautor Michael Grandt erklärt auf der Basis von rund tausend Quellen alle Enteignungsgesetze, die heute schon gelten, und hat für Sie zusammengestellt, welche Maßnahmen zu erwarten sind. Herausgekommen ist eine »Horrorliste der Steuern und Abgaben«. Eine Liste mit 41 denkbaren Wegen der Geldbeschaffung. Durch diese Liste wissen Sie schon heute, wo der Staat morgen bei Ihnen abkassieren kann – hier weiter.

Die „Allgemeine Impfpflicht“ ist juristisch nah einer „Allgemeinen Mobilmachung“

Das Virus ist der Feind, es ist unsichtbar, hinterrücks und vergewaltigt die „Demokratie“. Es geht allerdings nur deswegen darum, die Genspritze verpflichtend werden zu lassen, damit der Staat in die Haftung gehen und seine Bürgen in eine Art Zahlungsverpflichtung zur Kompensation der erwartbaren Impfschäden (in Höhe von voraussichtlich mehreren Billionen Euro) zwingen kann. So, glauben deren Akteure, können sie das seit spätestens 25 Jahren krisengeplagte System noch retten, berichtet der kuehmelpapers.blog.

…

Bezahlt werden sollen so Therapien, Operationen und u.a. Medikamente (wiederum bereitgestellt durch die auf Gewinnerzielung orientierte Pharmaindustrie) zur Linderung der diversen erimpften Leiden bzw. der Bedienung dieser „neu geschaffenen Märkte“. Diese werden dann über das im Dezember 2019 nivellierte „SGB XIV“ und mittels des „Lastenausgleichsgesetzes“ (gültig ab 01.01.2024) auf die Bürger umgelegt. Zur Bemessungsgrundlage dieser „indirekten Besteuerung“ dient u.a. das neu zu schaffende „Vermögensregister“

…

Über die Digitalisierung der Grundbücher bekommt die Verwaltung ihre Tür zur zwangsweisen Eintragung der Grundschuld des Grundbesitzes, für welchen der jeweilige Eigentümer persönlich haftet. Bei Mietobjekten sind diese Kosten ggf. auf die Betriebsausgaben umlegbar. Dazu schafft die Neuregelung der Grundsteuer (gültig ab dem 01.01.2025) einen weiteren Hebel zum Geldabfluss. Hier müssen neuerdings alle Eigentümer den aktuellen Wert ihrer Immobilie auf eigene Kosten selbst ermitteln (welcher bekanntlich u.a. durch die Nullzinspolitik der EZB in utopische Höhen katapultiert ist), und anschließend „freiwillig“ als Bemessungsgrundlage für ihre Enteignung an das Finanzamt liefern. Ehemals teuer bezahlter Grundbesitz wird somit ein weiteres Mal „bezahlt“.

…

Besitzer von Edelmetallen, Aktien und anderen katalogisierten Gegenständen von Wert müssen entweder diese zu Billigpreisen abgeben oder dürfen sie mit (erheblichen) jährlichen „Strafsteuern“ halten.

…

Eigentümer von Guthaben auf Konten werden entweder mittels eines Pauschalabzuges an den Gesamtaufwendungen „beteiligt“ oder durch eine Währungs(und damit Verwaltungs-)reform kalt enteignet. Auch hier hilft die Digitalisierung des Zahlungsflusses entsprechend. Verknüpft mit den Gesundheitsdaten entstehen u.a. perfekte „Geber und Nehmerprofile“. Wer als „kriegsgeschädigtes Impfopfer“ kategorisiert ist, gilt als ein vom System auszuhaltendes Objekt, welches durch seine finanzielle Bindung (und damit Korrumpierung wehrlos gehalten ist).

…

Wer vielleicht einigermaßen gesund geblieben ist, wird über den Lastenausgleich (eine weitere Perversion des Begriffes „Solidarität“) mit Zahlungsverpflichtungen konfrontiert und enteignet. Da die Mehrheit in der Zukunft Impfgeschädigte sein werden, liegt es auf der Hand, dass sie selbst, als eine Art Eigendynamik die Gesundgebliebenen moralisch in die „Haftung“ nehmen. Auch hier wird das „Schuld“-Lügenkonstrukt bedient.

…

Profitieren werden in jedem Fall jene, die diese Lawine organisiert ins Rollen brachten und nicht die, die von ihr überrollt wurden.

…

Auf Dauer werden nach und nach (je nach Ausgangslage und Zahlungskraft) alle in die zunächst leistungslose Lebenserhaltungssubvention wechseln und sich dem digital-feudalen System unterwerfen müssen, um überhaupt weiterleben zu können. Das Arbeitsleben der Zukunft wird dann elektronisch auswertbar funktionieren, weitreichend reguliert sein und z.B. bei Unwirtschaftlichkeit abschaltbar sein. Hier greift die „ID2020“-Initiative zur künftigen Sozial-Punkte-Kategorisierung. Der „GreatReset“ des WEF von Klaus Schwab und die Initiativen der privatisierten „Vereinten Nationen“ betreffs des „GlobalGoal“ spielen alle Hand in Hand.

…

Eine eigene Reproduktion des Lebens ist mit der eugenischen Komponente der Gen-Therapie eingeschränkt bis verhindert. Wir erkennen das heute schon mit der exorbitanten Zunahme von Fehl- und Totgeburten. Die Menschen der Zukunft sollen im Reagenzglas gezeugt und in Riesen-Laboren gefertigt, nach bestimmten Voraussetzungen zugeteilt sein. Die Anzahl der auf diesem Planeten lebenden Menschen wird sich so in den kommenden Generationen dramatisch reduzieren. Natürlich Klimafreundlich, versteht sich. Der „GreenDeal“ lässt grüßen.

…

Da auch in dieser Zeit im Grunde alles „Ware“ geblieben oder Elementarstes zu solchen bestimmt wurden, zeigt sich auch, dass sich das Basis-System seit hunderten Jahren überhaupt nicht veränderte, sondern nur deren verwaltende Handhabung.

…

Ich habe mir erlaubt zwei Fotos beizulegen. Wer Spaß am Recherchieren hat, findet hier „spannendes“! Hier gehts zum kuehmelpapers.blog.

In der EU und in Deutschland werden Billionen Euro zur Bewältigung der Corona- und Wirtschaftskrise benötigt. Doch die Staaten sind klamm. Deshalb fordern jetzt viele Politiker: Ran an die Immobilien und ran an die Privatvermögen – hier weiter.

Die Empfehlungen der meisten Anlageberater basieren auf zwei Kardinalfehlern: Die Experten gehen zum einen davon aus, dass der kommende Absturz nur von kurzer Dauer sein wird, dass sich Verluste »aussitzen« lassen. Zum anderen leiten sie ihre Absicherungsmaßnahmen aus der Preisentwicklung verschiedener Anlageklassen in der aktuellen Hochkonjunktur ab: Sie ignorieren jedoch deren Entwicklung speziell in Krisenzeiten – hier weiter.

lernen Sie alles über die Heilung im Quantenfeld und wie sich der Körper über sein Energiefeld heilen lässt – hier weiter.

Das aktuelle Geld- und Finanzsystem erreicht seine Grenzen – Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer – Im Fall einer Einheitswährung drohen dem Bürger erhebliche Konsequenzen – hier weiter.



Die Elite ist am Ende und es wäre eine Lüge zu behaupten, sie wisse es. Nein, sie weiß es nicht, aber sie wird es bald erfahren. Der Wahnsinn ist eine Krankheit, deren Wirkung größer ist als jede Droge! Von genau dieser Krankheit sind einige Leute befallen. Sie hat sowohl ihr Urteils- als auch Einschätzungsvermögen in Mitleidenschaft gezogen, ihren Verstand und Intuition ruiniert. Und damit gibt es nur einen einzigen Ort, an den die Krankheit Wahnsinn führt, in die wahrhaftige Hölle!“ Quelle: Auszug aus dem Buch „Corona die Wahrheit“ – hier weiter.



Peter von Zabuesnig, Autor von „Corona – Die Wahrheit“ schreibt: „Dass die Europäische Union, die Einführung eines Digitalen Impfpasses schon im Jahr 2018 plante, erwähne ich hier nur am Rande. Fest steht jetzt schon, dass die Pläne für all das, was uns die letzten 24 Monate, seit Beginn der Pandemie, präsentiert wurde, schon alle vorhanden waren. Kritiker mögen dagegen einwenden, das seien krude Verschwörungstheorien oder typische Hetz- und Schwurbler-Geschichten. Das lasse ich gelten, nehme den Vorwurf gerne an und werde Ihnen im weiteren Verlauf auch dies, anhand von EU-Quellen sehr gerne beweisen“ – hier weiter.

„Sie planen, so viele Pandemien wie nötig auszulösen, um der Menschheit den Rücken zu brechen, bis sich alle freiwillig ihrer globalen Kontrolle unterwerfen. Impfstoffe sind der Schlüssel in ihrem perversen Plan, da die Impfstoffe uns Menschen mit globalen Kontrollsystemen verbinden werden. Nur Geimpfte werden sich dann frei bewegen können. Klar: Wer die Corona- Pandemie als „Welt-Verbrechen“ bezeichnet wird bekämpft, zum Schweigen verurteilt oder seiner Existenz beraubt. Wie damals im Mittelalter bei der Inquisition, der Hexenverfolgung, zählt die Wahrheit nicht. Die Deutung außergewöhnlicher Vorfälle blieb damals mehr oder weniger der Kirche vorbehalten, die sich nicht schwer damit tat, in ihren vielen Büchern etwas zu finden, was man den dumm gehaltenen Gläubigen aufs Auge drücken konnte.“ Quelle: Hier.

Mit der Brainbow-Technik können Forscher nachvollziehen, wie sich Nervenzellsysteme entwickeln: Alle Abkömmlinge eines Neurons leuchten in derselben Farbe. … Jede genmanipulierte Nervenzelle produziert ein bis vier dieser Proteine in bestimmten Mengenverhältnissen und mischt sich so ihre eigene Farbe. BRAINBOW – Hat der Autor eine prophetische Gabe, oder ist lediglich seine Fantasie mit ihm durchgegangen? Die Zukunft wird es zeigen! Hier zum Roman…



Der Erfolgsautor und Enthüllungsjournalist Gerhard Wisnewski zeigt, was hinter den Schlagzeilen aus Presse, Funk und Fernsehen steckt: Wer setzt die Nachrichten, für die wir uns interessieren sollen, in die Welt? Welche Interessen werden mit dem Lancieren bestimmter Themen verfolgt? Warum verschwinden manche Ereignisse so schnell aus der Berichterstattung? Hier weiter zu: verheimlicht – vertuscht – vergessen 2022.

Seit vielen Jahren beschäftigt sich Reinhard Habeck mit Dingen, die es eigentlich nicht geben dürfte. Habeck beschreibt die mysteriösen Gangsysteme, rätselhaften Felsenkammern und Untergrundmetropolen. Geheime Gräber, Kellerlabyrinthe und eine versunkene Wüstenstadt sind nur eine kleine Auswahl der bisher kaum erforschten Welten – hier weiter.

Das Buch behandelt das Leben und Werk von Zecharia Sitchin, des Begründers der Anunnaki-Forschung. Seine langjährige Kollegin Marlene Jane Evans unternimmt in diesem Werk eine eingehende Analyse von Sitchins Enthüllungen über die Anunnaki, die frühe Menschheit und die Zukunft der Erde – hier weiter.

Wie viel Kontrolle haben wir wirklich über unsere Gedanken? Welche Rolle spielen die Medien als Instrument uns zu manipulieren? Wie groß der Einfluss der Medien auf die Demokratie wirklich ist, ergründet Noam Chomsky – hier weiter.

Wir leben aktuell in einer Zeit des Wahns, einer Zeit, in der jeder zum Nazi, Rechtsradikalen und Unmenschen erklärt wird, der das abgedrehte, weltfremde Weltbild der linksaffinen Meinungsdiktatoren nicht mitheuchelt. Deren Denkschema ist klar: Alles neben der SPD oder den GRÜNEN ist brauner Sumpf. Es nervt den normalen Bürger einfach nur noch – hier weiter.

…zeigt auf, wie es einer überzeugten Sozialistin gelingen konnte, ins Kanzleramt einzuziehen, und warum niemand – einschließlich der Wähler in Deutschland – sie aufgehalten hat, als sie sich anschickte, das ihr so verhasste System Schritt für Schritt in eine Demokratur umzubauen – hier weiter.

wird es nicht leicht für Sie sein, so weiterzuschlafen wie bisher. Wenn Sie ein Mensch sind, den verborgene Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie dieses Buch nicht lesen.

‼️An diese Powerstation kann eine Vielzahl von Geräten angeschlossen werden, welche überall und stundenlang mit Strom versorgt werden. Sie hat eine enorme Akkukapazität von 1260 Wh. Ein 100-Watt-Gerät kann damit etwas länger als 12 Stunden betrieben werden. Somit hervorragend als Vorsorge für einen Blackout geeignet – hier mehr dazu »»».