Das Covid19-Narrativ ist gebrochen, die Schlacht ist vorbei. Ja, es gibt immer noch vereinzelte Widerstände, kleine kämpferische Grüppchen, die noch nicht bereit sind, den Geist aufzugeben, aber im Großen und Ganzen lässt das Establishment die Sache auf sich beruhen.

Ein Land nach dem anderen „lockert“ seine Covid-Beschränkungen, gibt seine Pläne für Impfpässe auf und versucht, „zur Normalität zurückzukehren“.

Ein paar Worte, gerichtet – An die Coronagläubigen, Ego-Impfgeilen Bürger aller Nationen: Allgemein wird von Ihnen gesagt, Sie seien ein aufgeklärter, informierter und kritischer Zeitgenosse. Jedenfalls wird das in den Medien, die uns heutzutage informieren, immer wieder mit Nachdruck behauptet. Und weil diese Behauptung Ihnen schmeichelt, stimmen Sie ihr nur allzu gerne zu. Und genau das ist der Punkt, es schmeichelt Ihnen, ist aber leider gelogen!

In Wirklichkeit werden Sie falsch informiert, belogen, betrogen, manipuliert und in einer Art und Weise benutzt, dass, wenn Sie die Wahrheit wüssten, Ihnen die Haare zu Berge stehen würden! Jetzt werden Sie vielleicht sagen: „Ich doch nicht, ich lese nicht die Bild-Zeitung, sondern Literatur gehobenen Niveaus, und außerdem informiere ich mich nicht durch billige Sensationsmache, sondern sehe mir nur ausgewählte Sendungen im Fernsehen an!“

Ja dann werden Sie eben auf hohem Niveau verblödet und betrogen! – Wo ist der Unterschied?

Alles Entscheidende, was Ihnen über Fernsehen, Radio, Online und der allgemeinen Presse mitgeteilt wird, ist gezielt gesteuert, manipuliert oder zensiert und entspricht zu einem hohen Prozentsatz nicht der Wahrheit. Das, was global und ganz bestimmte Dinge betreffend über die Medien verbreitet wird, entspringt mittlerweile aus nur mehr einer Quelle. Und wenn diese Quelle lügt, dann wird die ganze Welt belogen!

Es ist doch wahrlich kein Geheimnis, dass die Informationsmaschinerie – auf die sich diese Welt verlässt, von Medienzaren beherrscht wird. Und diese Herren die uns so eifrig informieren sind sich fatalerweise in dem, was sie uns erzählen, einig! Ein „Freier Journalismus“ und wirklich objektive Berichterstattung sind Relikte aus vergangenen Tagen. Damit wir uns nicht missverstehen, es geht hier nicht um Wetterdaten, Sportnachrichten, Modetrends oder um das Treiben der High Society, sondern es geht um Dinge, die das Weltgeschehen nachhaltig beeinflussen.

Es scheint, dass jede Woche ein neuer „Experte“, der die letzten zwei Jahre damit verbracht hat, uns allen den Tod vorauszusagen, in den Nachrichten auftaucht und behauptet, wir sollten „Covid wie eine Grippe behandeln„. Aber nur weil sie bei Covid nachsichtig sind, bedeutet das nicht, dass die Agenda hinter Covid verschwunden ist.

Ganz im Gegenteil.

Die Welt hat sich im Jahr 2020 auf historische Weise verändert. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte, wurde bewusst die Wirtschaft fast zum Erliegen gebracht. Dadurch sind Schäden entstanden, deren Folgen in den nächsten Jahren alles übertreffen werden, was die Menschheit bisher in Friedenszeiten erlebt hat. Das aber scheint nur der Anfang. Es mehren sich die Anzeichen, dass uns nicht etwa eine Korrektur dieses Kurses, sondern seine Fortsetzung und sogar seine Verschärfung droht – hier weiter.

Während COVID zerbröckelt, bereiten sie bereits die nächste „Pandemie“ vor

Noch während sie versuchen, diese Pandemie in einem flachen Grab zu versenken, bereiten sie die Öffentlichkeit bereits auf die nächste Gesundheitsbedrohung vor – AIDS.

Im Dezember erklärte Joe Biden, es sei das Ziel seiner Regierung, „die HIV/AIDS-Epidemie bis 2030 zu beenden„. Eine ähnliche Kampagne, die zur gleichen Zeit im Vereinigten Königreich gestartet wurde, verwendet wortwörtlich den gleichen Satz. Erst letzte Woche wurde plötzlich berichtet, dass in Europa eine „neue Variante“ von HIV zirkuliere, die angeblich „virulenter“ und „übertragbarer“ sei und „schneller zu AIDS führe„.

Gleichzeitig berichten die Zeitungen, dass Heterosexuelle zum ersten Mal seit Jahren häufiger an HIV erkranken als Homosexuelle und dass sie „stärker von AIDS bedroht“ sind, weil sie „spät diagnostiziert“ werden. Angesichts dieser „Neuigkeiten“ wird in einem Meinungsartikel des Guardian behauptet, wir bräuchten eine „neue Strategie“ für den Umgang mit AIDS.

Auf diese neue Welle der Angst folgt die Aufforderung an alle, sich so schnell wie möglich auf AIDS testen zu lassen, von Politikern und Prominenten und allen dazwischen. In einem Video, das die Presse dazu veranlasste, den Geist seiner Mutter Prinzessin Diana zu beschwören, betonte Harry, dass wir alle die „Pflicht“ haben, uns auf HIV testen zu lassen, „um andere Menschen zu schützen„, und verglich dies mit dem Ausbruch von COVID.

„Kenne deinen Status„, heißt es in dem Video. Das wird wahrscheinlich in naher Zukunft ein Hashtag sein. (Ich habe gerade nachgesehen, und er ist es tatsächlich schon.)

In dieser Angelegenheit wird wirklich aufs Tempo gedrückt. Während das Problem und die Reaktion noch kaum aus dem Forschungs- und Entwicklungsstadium heraus sind, sprechen sie bereits über die Lösung. Raten Sie mal, was das ist?

Wenn Sie sagen „ein weiterer mRNA-Impfstoff„, dann haben Sie gut aufgepasst.

Ja, Moderna hat offenbar so viel aus der Herstellung ihres überstürzten Covid-Impfstoffs gelernt, der nicht funktioniert, dass sie bereits einen HIV-Impfstoff herstellen, von dem sie hoffen, dass er ebenso „sicher und wirksam“ ist.

Es ist ein wirklich verblüffender Zufall, dass die klinischen Versuche mit dem HIV-Impfstoff von Moderna genau an dem Tag begannen, an dem die „neue Variante“ von HIV in die Schlagzeilen geriet, und in derselben Woche, in der der NHS (National Health Service) seine jährliche „HIV-Testwoche“ durchführte. Die Welt ist schon seltsam, nicht wahr? Wie dem auch sei, machen Sie sich bereit, sich für die AIDS-Spritze anzustellen. Oh, und auch für die Krebsimpfung.

Die Schlacht um Covid mag langsam zu Ende gehen, aber der Krieg um die mRNA-„Impfstoffe“ hat möglicherweise gerade erst begonnen.

Zur Erinnerung: Als Corona aufkam, wurden diejenigen, die vor einer Pandemie gewarnt haben, als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Der MDR hat eine Chronologie online gestellt, in der man als Meldung Ende Januar 2020 lesen kann: „Das Robert-Koch-Institut (RKI) schätzt die Gefahr für Deutschland weiterhin als gering ein. Mit einem Import einzelner Fälle nach Deutschland muss aber gerechnet werden.“ Und noch Ende Februar 20 wurde gemeldet:

„Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, bezweifelt, dass in Deutschland ganze Städte unter Quarantäne gestellt werden könnten. In China sei dies nur mit dem Einsatz von Militär gelungen.“ Ebenfalls Ende Februar 20 sagte Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes: „Das Virus kann bei manchen Menschen zu schweren Erkrankungen führen. Bei über 80 Prozent der Menschen führt es nur zu erkältungsähnlichen Symptomen. Dies ist aber nicht der Weltuntergang.“

Damals wurde China als böser Unterdrücker bezeichnet, der die Freiheit der Menschen mit dem Militär einschränkt und führende Ärzte sprachen davon, Corona sei nicht der Weltuntergang. Das hat sich dann im März 2020 geändert. Plötzlich galten die Aussagen von gestern nichts mehr. Was hat man uns nicht alles prophezeit? Erst fabulierte man über die Harmlosigkeit eines Virus. Dann wollte man uns weismachen, jedwede Pläne der Regierung, das öffentliche Leben erheblich einzuschränken, seien Fake News. Dann kam der Lockdown und mit ihm die 180-Grad-Wende.

Plötzlich hieß es überall, es gibt Millionen Tote zu erwarten! Ärzte Pflege-Personal und Kliniken überlastet! Die Mundschutzmaske würde gar nichts bringen! Der allseits gepriesene Test lieferte willkürliche Ergebnisse, war launischer wie Aprilwetter! Zu guter letzt, findet man beim Test in Tansania, Covid19 in Papayas und auch bei Ziegen! Der Präsident des Landes John Magifuli, starb am 17. März 21 unerwartet an Herzinfarkt..! Erläuterungen hierzu erspare ich mir hier.

„Im Jahr 2013, schrieb ein Musiker einen Song namens PANDEMIC. Der Text beschrieb eine globale Pandemie, die Millionen Menschen tötet, Volkswirtschaften zum Erliegen bringt und zu Unruhen führt. Er erwähnte sogar das genaue Jahr der Pandemie: 2020, und den Virustyp: ein Coronavirus. Das Lied sagte auch Unruhen voraus. Wie hat

der Musiker 2013 wissen können, dass 2020 eine Coronavirus-Pandemie ausbricht?“ Auch dazu gibt es in „Corona-Die Wahrheit“ eine Antwort >>>.

Niemals zuvor in unserer Geschichte wurden uns die „Ungereimtheiten“ so klar präsentiert wie jetzt. Viele Menschen warten darauf, dass sich die Umstände bessern. Wenn sich die Dinge aber verändern sollen, müssen zuerst wir zu uns selbst zurückfinden oder uns komplett verändern. Lernen Sie Ihr eigenes Gehirn, Ihren eigenen Verstand und das eigene Bauch-Gefühl wieder so einzusetzen, damit Sie zwischen Gut und Böse unterscheiden können! Quelle: Auszug aus dem Buch Corona die Wahrheit – S 259/260.

