Im Spätherbst 1917 brach in Nordrußland der Bolschewismus aus und stürzte die zeitweilige Regierung Kerenskis. Die Folge hiervon war ungebremster Anarchismus.

…

Im Winter 1917/1918 mehrten sich im Norden von Odessa die Überfälle bolschewistischer Banden auf Dörfer und Güter. Dies war der Anlaß zur Gründung eines Selbstschutzes, der die deutschen und Russen zwischen dem Schwarzen Meer, Odessa, Dnjester und bis zur Station Vigoda (*1) hinauf umfaßte.

…

Die Vertreter aller Dörfer, die ich in meiner Eigenschaft als Oberschulze zusammengerufen hatte, nahmen die 11 Satzungspunkte, welche ich zusammen mit Viktor Hornbacher und mehreren Männern ausgearbeitet hatte, an und wählten mich zum Vorsitzenden und Organisator des Selbstschutzes.

…

Die Dörfer des ganzen Gebietes wurden in Reviere eingeteilt und jedem sein Platz für den Fall eines Alarms zugewiesen. So manches Dorf konnte auf diese Weise vor Ueberfällen bewahrt werden. Unsere Organisation hatte bald Gelegenheit, sich zu bewähren. Die 11 Punkte aber wurden zur Grundlage aller Selbstschutzorganisationen des Schwarzmeergebietes.

Die Heimat der Wölfe – Eine Familienchronik über deutsche Schatten und die Entlastung, die in der Wahrheit liegt. Ungers Großeltern stammen aus einem Teil Moldawiens, früher Bessarabien genannt, einer deutschen Enklave in Russland. Die Winter waren von großer Härte geprägt, in den eisigen Nächten wurde der Hof immer wieder von Wölfen angegriffen. In einer solchen Nacht beginnt das Buch, für das Raymond Unger persönliche Erinnerungen, Tonbandaufzeichnungen sowie Tagebücher von Familienmitgliedern auswertete – hier weiter.

Die Deutschen Kolonisten gegen den Kommunismus

…

Mein Dank an Bettina, sagt Maria Lourdes!

Schon im Dezember 1917 hatte der bolschewistische Terror in Odessa angefangen. Im Hafen lag ein Schiff der organisierten Bolschewiken, der „Almas“. Ein Schreckgespenst für jeden der nicht zu allem, was geschah, Ja und Amen sagte. Zu tausenden wurden Offiziere und geistliche Würdenträger auf den „Almas“ geschleppt, um entweder mit einem Stein am Halse im Meere zu verschwinden, oder lebendigen Leibes in einem Kessel mit heißem Wasser geworfen zu werden. Auch mich hatte man wegen der Organisation des Selbstschutzes für den „Almas“ ausersehen.

…

Im Januar 1918 bekam ich einen Brief mit der Weisung, an einem bestimmten Platz in der Nähe vom Schlachthaus, eine größere Geldsumme zu hinterlegen, widrigenfalls mein Leben bedroht sein würde. Ich schenkte der ganzen Sache jedoch keine Beachtung. An einem Abend nun, als ich gerade mit meiner Frau zur Bibelstunde gehen wolle, wurde ich ins Gebietsamt gerufen.

…

Vor dem Gebäude stand ein unbeleuchtetes Auto. In der Kanzleistube wurde ich von einem Juden begrüßt, der vorgab, Doktor zu sein, in Deutschland studiert zu haben und vom Soldatenrat Rumscherot (2) zur Kontrolle der Mühlen geschickt worden zu sein. Ich verlangte sogleich seine Ausweispapiere, die ich nach der Prüfung mit der Bemerkung zurück gab, daß sie für mich keine Gültigkeit hätten. Hierüber empörte sich der Jude, beruhigte sich aber, als ich mich bereit erklärte, mit ihm zur Besichtigung meiner Mühle gehen zu wollen.

…

Er forderte mich auf, in seinem Auto Platz zu nehmen. Eine innere Stimme hieß mich, dies abzulehnen. So mußte der Jude mit mir zu Fuß bis zu meiner Mühle gehen. Als wir meinen Hof betraten, sprang der Jude plötzlich mit dem Bemerken, daß ich ein Burjui (3) sei, vor mich hin. Meine Rechte umklammerte schon den Revolver, den ich immer bei mir trug. Hätte der Jude nur den geringsten Versuch gemacht, von der Waffe Gebrauch zu machen, wäre er eine Leiche gewesen.

…

Mein Nachtwächter trat hinzu und so setzten wir unseren Weg fort. In der Mühle angekommen, zeigte sich der Jude wenig sachverständig und kroch auf den zweiten Stock, wo er in seiner Aufregung hin und her spazierte. Sein Plan, mich zu entführen, war durchkreuzt. Beim Verlassen der Mühle wurde mein Name gerufen. Ich meldete mich. Der Jude fragte mich erregt nach der Ursache dieses Rufens. Ich erklärte ihm, daß wir organisiert und zur Abwehr jeden Angriffes bereit seien und ließ ihn auch nicht im Zweifel darüber, daß wir jedes Auto, das ohne Licht fahren würde, beschießen werden. Das ganze Dorf befand sich auf den Beinen. Später erfuhr ich die Ursache hierfür. Man hatte im Rohr des Baches Soldaten bemerkt, die offenbar zu meiner Entführung mitgekommen waren.

…

Die Visitation der zweiten Mühle bei Eßlinger war nur noch Formsache, der Jude beschleunigte seinen Abschied. Im Mai wurde von österreichischen Soldaten ein Bolschewik angeschossen und nach Odessa verbracht. Vor seinem Tode bat er, man möge mir mitteilen, daß er damals bei dem mißlungenen Entführungsversuch mit dem Gewehr neben dem Wagenlenker gesessen war. Er müsse jetzt sterben und bäte mich um Verzeihung.

…

Im Februar 1918 wollte mich ein bolschewistischer Offizier auf den „Almas“ bringen, weil ich eine von ihm geforderte Heumenge als eine für die Gemeinde untragbare Abgabe abgelehnt hatte. Ich antwortete dem Bolschewiken, daß mich niemand auf den „Almas“ brächte, da wir genügend organisiert seien und uns verteidigen könnten. Auch weiterhin konnte eine größere Anzahl Überfälle durch unsere Bereitschaft vereitelt werden.

…

Kleinliebenthal wurde im Frühjahr 1918 eines Abends, als die Leute von der Feldarbeit nach Hause kamen, von einer aus Arbeitern und Gymnasiasten bestehenden Kommunistenbande überfallen. Man wollte die besten Pferde aus dem Dorfe wegführen. Telephonisch wurde der Vorfall sogleich nach Großliebenthal berichtet. Sofort wurde die Selbstschutzmannschaft alarmiert, und im Galopp ging es dem vier Kilometer entfernt gelegenen Nachbardorf zu.

…

Vor Kleinliebenthal angekommen, ließen wir unsere Pferde unter Bedeckung zurück und gingen 50 Mann stark, in das nächtliche Dorf. Im Gemeindehaus verhandelte ein betrunkener kommunistischer Kommissär wegen der Pferdeablieferung. Nachdem meine Leute der Tür des Gemeindehauses gegenüber Aufstellung genommen hatten, ging ich hinein. Der an der Tür stehende Posten machte mir dabei, als dem Präsidenten des Gebietes, keine Schwierigkeiten.

…

Hinter einem Tisch saß der Kommissär, der mich in aufdringlicher Art zu begrüßen versuchte. Ich schenkte ihm keine Beachtung und fragte, wer hier die Pferde nähme. Ein junger Mann trat aus der Menge der die Stube füllenden Bolschewiken hervor und überreichte mir ein Erlaubnisschreiben. Als ich ihm dieses mit dem Bemerken seiner Ungültigkeit zurückgab und die Eindringlinge für verhaftet erklärte, fiel daußen ein Schuß. Einer meiner Leute stürzte herein und meldete mir den Tod eines Menschen, von dem nicht feststand, zu wem er gehörte.

…

Ich unterbrach sogleich die Verhandlungen und begab mich auf die Straße, wo der Angeschossene röchelnd im Staube lag. Kriechend näherte ich mich dem Sterbenden, den ich als einen Bolschewiken erkannte. Als ich so weiter bis zu meinen Leuten gekommen war, erfuhr ich, daß der Posten den Versuch ihres Eindringens in das Gemeindehaus habe verhindern wollen, was er mit seinem Leben bezahlte.

…

Die im Gemeindehaus versammelten Bolschewiken drängten auf die Straße nach, und leicht hätten unsere Leute sie niederknallen können. Um Blutvergießen zu vermeiden, trat ich vor und überzeugte die Bolschewiken von ihrer verhängnisvollen Lage. Nachdem ich ihnen den Schutz ihres Lebens zugesagt hatte, ergaben sie sich. Sie wurden unter Bewachung nach Großliebenthal gebracht und dort erst entwaffnet.

…

Als wir mit der ungefähr 60 Köpfe zählenden Bande durch unseren Wald kamen, glaubten sie, ihre letzte Stunde habe geschlagen. Mit meinem Wort hatte ich mich jedoch für ihr Leben verbürgt, und so kamen sie wohlbehalten in Großliebenthal an. Telephonisch unterrichtete ich das zuständige kommunistische Regiment über den Verbleib eines Teiles seiner Leute: Am Mittag des nächsten Tages traf der Regimechef höchst persönlich zur Befreiung seiner „Soldaten“ ein.

…

Er kam ins Gebietsamt, schrie mich an und fragte mich, mit welchem Recht ich seine Leute eingesperrt hätte. In meiner Antwort ließ ich ebenfalls an Tonstärke nichts zu wünschen übrig und machte ihn darauf aufmerksam, daß ich Wirt in Großliebenthal sei. Ich schickte ihn zu seinen Leuten ins Gefängnis, wo jene ihm erklärten, daß sie ihr Leben nur mir zu verdanken hätten. Darauf kam er wieder zu mir zurück und entschuldigte sich. Er habe sich die Gefangennahme anders vorgestellt. Die Gefangenen wurden freigelassen und zur Untersuchung des Todesfalles sollte von beiden Parteien je eine Kommission entsendet werden.

…

Zwei Tage später kamen ein Landsmann und ich mit zwei Vertretern des Regimentes in der Kanzlei von Kleinliebenthal zusammen. Wir hatten soeben mit den Verhandlungen begonnen, als mir heimlich gemeldet wurde, daß große Heereshaufen von Besserabien her, über Ovidopol, heran-nahten. Ich schlug sofort eine Vertagung der Verhandlung vor und begab mich eiligst nach Großliebenthal. Dort berichtete mir ein gewesener Offizier, der auf einem Motorrad vorausgefahren war, daß eine große Armee auf das Dorf zukomme, die Großliebenthal aus der Rache für die in dem deutsch-bessarbischen Dorf Sarata erlittene Niederlage zusammenschließen wolle.

…

Uns blieb nur eine kurze Galgenfrist. Sofort gab ich den Befehl, Lebensmittel zu sammeln und Essen zu kochen. In einer Stunde wurden 23 Pud (1 Pud: 16 Kilo) und 1000 Brote gesammelt. Ich selbst entschloß mich, zusammen mit dem Schulzen Zwicker, den Herannahenden entgegenzureiten. Nach einem Ritt von 8 Kilometern trafen wir auf den bolschewistischen Stab, der in seiner Uneinheitlichkeit ein komisches Bild bot:

…

Matrosen zu Pferde, mit Kosaken=Piken bewaffnet, den Karabiner übergehängt und mit Patronenriemen umgurtet, machten wohl mehr als die Hälfte des etwa 50 Mann zählenden Stabes aus, der Rest bestand aus Soldaten und einigen Offizieren. Ich hieß ihn seinen Soldaten willkommen und bat ihn, bei uns zum Essen zu bleiben. Die Verantwortung für die hungrigen und müden Leute nahm ich auf mich und stellte ihnen unsere Häuser zum Ausruhen zur Verfügung.

…

Die Herren vom Stab nahmen unsere Einladung freundlich auf und ihr Stimmungswechsel war offensichtlich. Die Stille während der Nacht zeugte von der Müdigkeit der Bolschewiken. Kein einziger Zwischenfall ereignete sich; unsere Selbstschutzleute hatten natürlich die ganze Nacht gewacht.

…

Noch in der Nacht erteilte ich allen umliegenden Dörfern die Weisung, Fuhren für den Abtransport unserer „Gäste“ zu schicken. Auch Brot und Fleisch sollten sie mitbringen. Eine deutsche Armee war im Anzug, und so wurde unter den Bolschewiken die Angst vor Gefangennahme wach. Auf meinen Vorschlag hin wurden die Bolschewiken in die Gegend hinter Odessa geführt. Unsere Fuhren waren fünf Stunden später alle wieder wohlbehalten zurückgekehrt. Die gute Gastfreundschaft hatte ihre Wirkung offenbar nicht verfehlt.

…

Nachdem wir uns unserer „Gäste“ entledigt hatten, sandte ich Reiter aus, welche auskundschaften sollten, wo die deutsche Armee wäre. In einem Dorfe vor Odessa trafen unsere Leute auf General Vogel, der mit hundert Lastautomobilen über Triaspol gekommen war. Meine beiden Kundschafter stellten sich General Vogel vor, der mir brieflich mitteilte, daß wir nunmehr ruhig schlafen könnten. Tags darauf rückten deutsche und österreichische Truppen in die Dörfer des Gebietes ein. Fortan konnte jeder seiner Arbeit wieder ruhig nachgehen. Ein wahrer Segen nachdem wir von Dezember 1917 bis März 1918 fast täglich Überfälle und andauernde Alarmbereitschaft hatten.

…

Die deutsch-österreichische Besatzung ließ jedes Gebiet für sich arbeiten. Wir verwalteten das Unsere nach altem Brauch. Die Hauptsache war die Ordnung. Von den Bolschewiken zeigte sich keiner. Für die deutschen Soldaten war das Zusammentreffen mit deutschen Menschen in fremder Umgebung ein gewaltiges Erlebnis. Sie wunderten sich, daß wir uns so deutsch erhalten hatten und fühlten sich wie zu Hause.

…

Wir unsererseits zeichneten aus Dankbarkeit und Anerkennung für den uns geleisteten Schutz Kriegsanleihen. Ich ging mit gutem Beispiel voran und zeichnete 100.000 (hundert tausend) Rbl. Auch kannte unsere Dankbarkeit keine Grenzen, wenn es galt, die deutsch österreichischen Besatzungstruppen mit Lebensmittel zu versorgen. So versorgte Großliebenthal das 22. Pioniergegiment mit Major Thimmermann und Hauptmann Hornberger an der Spitze, welches nach dem Zusammenbruch noch in Rußland hatte zurückbleiben müssen, drei Monate lang. Mit ihnen zusammen begingen wir das Weihnachtsfest 1918.

…

Als Beweis unserer Gastfreundschaft deutschen Soldaten gegenüber möge ein Brief dienen, den ich im Jahre 1934 erhalten habe.

…

Hier zur vollständigen Geschichte als PDF zum weiterlesen… Die Deutschen Kolonisten gegen den Kommunismus.

Von Karl Knauer: Wer unter uns hätte nicht seinerzeit in der Schule das schöne Gedicht von CI. Bretano „Die Gottesmauer“ kennen oder gar auswendig gelernt? Man war pietätvoll von dem Gottvertrauen eines frommen Mütterleins eingenommen. Mit über Nacht gefallenem mannshohem Schnee errichtete Gott die sicherste Mauer gegen den herzlosen Feind, der mühsam abziehen mußte. Genau dasselbe Wunder Gottes hat sich an den Deutschen Bessarabiens um die Jahreswende 1916/17 ereignet und bewahrheitete den Spruch: „Wenn die Not am größten, ist Gottes Hilfe am nächsten.“ Hier zum Artikel.

Die alte und die neue Heimat der Bessarabien-Deutschen. Eine Dokumentation 1920 – 1980 von Richard Heer. Eine reich gestaltete Dokumentation mit zahlreichen Fotos – teils farbige Abbildungen – hier weiter.

Das Buch über die gut 125-jährige Vergangenheit (1814-1940) der deutschen Kolonien an der nordwestlichen Schwarzmeerküste beschreibt die Herkunft der Bessarabiendeutschen, ihre von lokaler Autonomie und protestantischer Ethik geprägte ländliche Kultur sowie das Zusammenleben mit den anderen Nationalitäten wie Rumänen, Ukrainern, Russen, Juden und Bulgaren – hier weiter.

Auf der Grundlage des Hitler-Stalin-Paktes von 1939 wurde Bessarabien im Sommer 1940 von der Sowjetunion übernommen. Dem Aufruf zur Umsiedlung ins Deutsche Reich unter dem Motto „Heim ins Reich“ folgten bald 93.000 Personen. Das waren nahezu alle Bessarabiendeutschen.Von ihnen kamen 746 Umsiedler am 12. Oktober 1940 nach Mühlhausen.Die Neu-Mühlhäuser Bessarabiendeutschen blieben bis September 1941. Vom 28.08.1941 bis zum 01.09.1941 verließen sie mit Sonderzügen Mühlhausen. Die Neuansiedlung erfolgte nun von Deutschland in das besetzte Polen – hier weiter.

hat Prof. Rainer Mausfeld wie kaum ein anderer die „Demontage unserer Demokratie“ richtig erkannt und fantastisch beschrieben. Leider ist es aber im Bewusstsein unserer Gesellschaft noch nicht angekommen, das es bereits kurz vor zwölf ist. Und wieder einmal sind wir Deutschen die Letzten, die merken, das uns die Demokratie gerade so richtig um die Ohren fliegt! Hier weiter.

Karin Bulland wächst in der DDR auf, vom Sozialismus überzeugt. Sie wird eine starke Frau, die zahlreichen Menschen helfen kann. Sie riskiert viel für andere, wird aber schließlich kaltgestellt und mit dem Tod bedroht: Als Gesunde kommt sie in die Zwangspsychiatrie. Durch ein Wunder wird sie gerettet – hier weiter.

Fu r ihren ersten Auftrag als freie Journalistin bei der aufstrebenden Tageszeitung Joseph Pulitzers, “New York World”, soll Nellie Bly undercover aus der Frauenpsychiatrie berichten. Der Weg in die Anstalt erweist sich als Kinderspiel. Doch Bly merkt schnell: Wer einmal drin ist, dessen Chancen stehen schlecht, jemals wieder herauszukommen – hier weiter.

Washington und Brüssel erlassen Einreiseverbote gegen Diplomaten, verhängen Sanktionen, sperren Konten, schließen Russland aus internationalen Gremien aus, boykottieren sportliche Großereignisse und mobben “Russlandversteher” in den eigenen Reihen. Zur Erinnerung: Navalny war Blogger in Russland – hier weiter.

Neben geschichtlichen Abläufen ändern sich Filminhalte, Songtexte, Logos von Unternehmen oder Marken sowie Namen bekannter Persönlichkeiten und vieles mehr – und zwar im Nachhinein! Wie die künstliche Intelligenz das Wiegenlied der Menschheit summt … hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Le Bons Werk über die Psychologie der Massen ist das Gründungswerk der modernen Massenpsychologie, Medienpsychologie und Werbepsychologie. Die organisierten Massen haben zu allen Zeiten eine wichtige Rolle im Völkerleben gespielt, niemals aber in solchem Maße wie heute – hier weiter.

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier.

Wie viel Kontrolle haben wir wirklich über unsere Gedanken? Welche Rolle spielen die Medien als Instrument uns zu manipulieren? Wie groß der Einfluss der Medien auf die Demokratie wirklich ist, ergründet Noam Chomsky – hier weiter.

Wir leben aktuell in einer Zeit des Wahns, einer Zeit, in der jeder zum Nazi, Rechtsradikalen und Unmenschen erklärt wird, der das abgedrehte, weltfremde Weltbild der linksaffinen Meinungsdiktatoren nicht mitheuchelt. Deren Denkschema ist klar: Alles neben der SPD oder den GRÜNEN ist brauner Sumpf. Es nervt den normalen Bürger einfach nur noch – hier weiter.

…zeigt auf, wie es einer überzeugten Sozialistin gelingen konnte, ins Kanzleramt einzuziehen, und warum niemand – einschließlich der Wähler in Deutschland – sie aufgehalten hat, als sie sich anschickte, das ihr so verhasste System Schritt für Schritt in eine Demokratur umzubauen – hier weiter.

wird es nicht leicht für Sie sein, so weiterzuschlafen wie bisher. Wenn Sie ein Mensch sind, den verborgene Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie dieses Buch nicht lesen.

‼️An diese Powerstation kann eine Vielzahl von Geräten angeschlossen werden, welche überall und stundenlang mit Strom versorgt werden. Sie hat eine enorme Akkukapazität von 1260 Wh. Ein 100-Watt-Gerät kann damit etwas länger als 12 Stunden betrieben werden. Somit hervorragend als Vorsorge für einen Blackout geeignet – hier mehr dazu »»».

War Ihnen geläufig, dass wir bald in die „Vereinigten Staaten von Europa“ übergehen und die Menschen in „handelbare Waren“ umfunktioniert werden? Haben Sie sich nicht auch schon gewundert, wieso aus dem Arbeitsamt eine „Agentur für Arbeit“ geworden ist oder warum Sie vor Gericht als „Sache“ behandelt werden und nicht als Mann oder Frau? Der Autor beantwortet nicht nur diese Fragen ausführlich, sondern zeigt zudem auf, welche höchst raffinierten und hinterhältigen Mechanismen eingesetzt werden, die uns alle versklavt haben und dafür sorgen sollen, dass wir aus dem gegenwärtigen, riesigen Hamsterrad nie ausbrechen – hier weiter.

Lockdown, leere Straßen, Homeoffice, Heimkino und Lieferservice: In einer nicht allzu fernen Zukunft wird der Prozess der Digitalisierung abgeschlossen und diese „Maßnahmen“ zum Alltag geworden sein. Doch es gibt eine kleine Minderheit, die dieses Leben nicht mitmachen will und auf dem Lande mit der Natur lebt und spirituelles Wissen bewahrt – hier weiter.

Nach der Lektüre dieses Buches wird es nicht leicht für Sie sein, so weiterzuleben wie bisher. Sollten Sie ein Mensch sein, den Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie Ihre Finger von diesem Buch lassen – hier weiter.

„…Alles, was uns begegnet, und alles, was uns widerfährt, sind Botschaften des Lebens, die uns etwas Wichtiges mitzuteilen haben. Das Leben spricht ständig zu uns, allerdings müssen wir die Sprache des Lebens erst erlernen. Wenn Sie diese Sprache beherrschen, dann ist es Ihnen sogar möglich, die Botschaften des Lebens gezielt abzufragen…“, sagt Kurt Tepperwein – Mehr dazu hier.

Wie Ängste, Sorgen, Zweifel, Wut und Trauer innerhalb von ein paar Minuten aufgelöst werden können, erfahren Sie hier >>>.