Mit dekadenter Lust suhlt man sich knechtselig, schlicht masochistisch in der ewigen Schuldfalle der geschichtlichen Vergangenheit und betet unterwürfig den Götzen Multi-Kulti an.

…

Auf Knien, ehrlos, würdelos, ohne Stolz und Charakter vegetiert so die Masse der deutschen Schlafschafe gebückt und perfekt politisch korrekt dressiert vor sich hin.

…

Gehorsam versucht der Gutmensch alle Welt zufrieden zu stellen und sogar das (vom Menschen nicht beeinflussbare) Weltenklima zu retten, wie es von unserer Establishment-Politclique der CDU/CSU/SPD/GRÜNE/LINKE/FDP – Fraktion diktatorisch befohlen wird.

…

Also: Deutsch-Michl, bete und arbeite, sei nicht faul, zahl deine Steuern und halt´s Maul. Die Umerziehung des deutschen Volkes – Das wichtigste Zeitdokument über die Umerziehung des deutschen Volkes jetzt erstmals in einer preiswerten Sonderausgabe – hier weiter.

Die Masse der Michl-Deutschen ist offenbar übelst hirngewaschen…

Deutschland ist seit Jahren überfordert. Das eigene Volk verkommt. Siehe (geschönte) Hartz4 und Arbeitslosenzahlen, Mini-Renten mit denen man auskommen muss, obwohl das ganze Leben lang hart gearbeitet wurde. Zu beklagen ist eine heruntergefahrene Krankenversorgung, das finanzielle Elend in den Pflegeheimen, die einheimischen Obdachlosen auf unseren maroden Straßen, etc.

…

Mittlerweile suchen hier Kleinrentner gar in Müllkübeln nach Pfandflaschen, um, mit ein paar Cent mehr, das Alltagselend besser überstehen zu können. Viele übelste Missstände schreien im eigenen Land danach, beseitigt zu werden. Es sind zweifellos ausreichend Steuereinnahmen vorhanden. Nur streut man sie falsch aus – siehe die endlosen, gigantischen Zahlungen in alle Welt, resultierend auch aus einer gescheiterten Europa- und Euro-Politik. Wir sind die Zahl-Ochsen von Europa. So verzockt man Deutschlands Zukunft.

…

Wer auf diese Fakten hinweist, und dass wir von Politikern und willigen Bücklings-Journalisten des Mainstreams und der staatlichen GEZ–Abzock-Sender belogen und betrogen werden, (man kann auch lügen durch Unterlassen, durch Meldungen zurückhalten usw.) und Gesetze gebrochen, schwer erarbeitete Steuergelder in aller Welt verschleudert werden, wird als „VERSCHWÖRUNGSTHEORETIKER“ diffamiert. Ein böser „Rechtsextremer“, „Rassist“ und B(N)azi ist ohnehin jeder, der nicht obrigkeitshörig alle „öffentlich-rechtlichen“ Verlautbarungen wie vom Himmel gefallene Wahrheiten absegnet.

…

Die Frechheit mit der unsere im Wolkenkuckucksheim residierende, (mit Diäten und Nebeneinkünften) fettgemästete Politikerclique in Berlin und Brüssel, das deutsche Volk drangsaliert und ausbeutet, ist unfassbar. Mit Gesinnungsdiktatur und Meinungszensur wird der Bürger fügsam und knechtselig gehalten. Grundgesetz und Allgemeine Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen vom 10.12.1948, Art. 19, sind außer Kraft gesetzt:

…

„Jeder hat das Recht auf Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ohne jede Einmischung anzuhängen und zu vertreten und Informationen und Ideen durch jedes Mittel und ohne Rücksicht auf Grenzen zu beschaffen, zu erlangen und zu verbreiten.“

…

Klartext: Doch eine freie Meinungsäußerung – die von der Meinung der Herrschenden abweicht – wird mittlerweile in der BRD (BananenRepublikDeutschland) nicht mehr geduldet. Unliebsame Meinungsäußerungen werden gezielt zensuriert. Niemand darf sich hier noch über Meinungsdiktatur in kommunistischen Ländern echauffieren. Dafür hat das fleischgewordene Unglück für unser Land, die Altkommunistin Merkel (Sie war FDJ-Aktivistin für Agitation und Propaganda), die selbstherrlich die Geschicke Deutschlands lenkte, schon gesorgt. Zahlreiche willige Paladine standen ihr dabei eifrig bei. Denken Sie, dass es unter Scholz anders ist? Keineswegs!

…

Aber offenbar sind alle Warnungen vor dieser diktatorischen „Scheindemokratie BRD“, “Reden in den Wind” und “Für die Katz”. Denn die Masse des Volkes malt obrigkeitshörig und hirngewaschen wie unter Hypnose stehend, beständig bei den genannten Altparteien das Wahlkreuzchen – egal wie oft sie auch von diesen Polit-Koryphäen der Unfähigkeit Tritte in den Hintern bekommt und terrorisiert wird. Mittlerweile entsteht sogar mehr und mehr der Verdacht, dass man unser Land bewusst und mit Absicht in den Abgrund lenkt. Denn mit soviel Dämlichkeit können die Hirne unser Polit-Großkopferten doch nicht kontaminiert, resp. mit totaler Dummheit gefüllt sein?

…

Wir sind ein Land, das nicht einen einzigen Funken Stolz und Ehre mehr besitzt! Ein Beuteland, das nur noch dem Zwecke dient, zu bezahlen, zu liefern und hinzunehmen. Zu ertragen, zu erdulden und zu tolerieren. Mir wird übel, wenn ich mir das alles vor Augen führe. Es widert mich an und ich schäme mich fremd. Doch ist bei der MASSE des Deutsch-Michl-Volkes wohl irgendwie in den Genen festgelegt, schlicht kriecherisch den jeweiligen Führer/Innen ( hier passt auch mal das Neusprech-Gender-Gaga-“Innen” ) und ihren Vasallen bis in den Abgrund zu folgen. Bedingungslos. Und dies immer wieder und wieder – bis in nicht allzu langer Zeit es dieses unser Deutschland nicht mehr geben wird.

…

„Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit“, lautet ein Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach. In Abwandlung dessen gilt leider für Deutschland: Der erbitternste Feind der Freiheit ist der Sklave, der nicht weiß, dass er einer ist.

…

Und so werden aus Lügen die wir glauben, Wahrheiten mit denen wir leben.

