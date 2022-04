Auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen aus Belarus, äußerte sich Präsident Putin zum aktuellen Stand und dem Verlauf der „Militärischen Spezialoperation“ auf dem Territorium des Donbass und der Ukraine.

…

Präsident Wladimir Putin zeigt sich siegessicher und hat den „Werte-Westen“ zurecht mit Vorwürfen konfrontiert. Die Ziele der «Spezialoperation» würden erreicht, sagte Putin am »Tag der Raumfahrt« am Dienstag, den 12. April im fernen Osten des Landes, in Wostotschny. Es war ein PR-Termin zum geplanten Weltraumbahnhof.

…

„Daran gibt es keinen Zweifel.“ Den USA und Europa hielt der Kremlchef vor, sie führten mit ihren Sanktionen einen „Wirtschaftskrieg gegen Russland„, der aber gescheitert sei. Putin bezeichnete Vorwürfe, russische Soldaten hätten in Butscha bei Kiew Kriegsverbrechen verübt, als „Provokation und Fake“.

…

“ … Es ging und geht in der Ukraine-Krise, nur um geopolitische Machtinteressen. Was mit den Menschen und dem Land passiert, ist den amerikanischen Imperialisten und ihren europäischen Lakaien völlig egal. Dabei erwähne ich nur am Rande, dass von Washington nach dem Putsch 2014 sofort das ganze Gold der Ukraine gestohlen wurde. Man spricht von 42,3 Tonnen die auf Anweisung der damaligen „neuen Führung“ in die USA geschafft wurden…“ schreibt Peter von Zabuesnig in seinem neuen Buch: „Putins Krieg? – Wir sind im Weltkrieg“ – hier zu einer Leseprobe >>>.

…

Hier sehen Sie die Rede von Putin mit deutscher Übersetzung.

…

PUTIN SPRICHT: über den Verlauf der Militäroperation in der Ukraine

PUTIN SPRICHT: über den Verlauf der Militäroperation in der Ukraine

Die spezielle Militäroperation verläuft nach Plan. Ich beobachte natürlich, sehr aufmerksam, die Diskussionen, die es in unserer Gesellschaft gibt und auch im Ausland. Wir dürfen hier nichts vor der Öffentlichkeit verbergen, nichts verschweigen, sondern wir müssen diese Arbeit, diese militärische Arbeit, objektiv beleuchten. Und in erster Linie möchte ich mich bedanken bei den russischen Soldaten und Offizieren, den Kämpfern Russlands für Heldentum. Für den Mut, den sie an den Tag legen im Dienst für das Vaterland und genauso ist es auch, indem sie schwierige und gefährliche Aufgaben erfüllen. Im Donbass und in der Ukraine verteidigen unsere Militärs die Interessen Russlands, verteidigen sie Russland. Der Präsident von Weißrussland hat das nicht einfach so gesagt und ich habe davon schon vor Beginn der Militäroperationen gesprochen, dass ein Zusammenstoß mit den Kräften, welche vom Westen aufgezogen und gefördert wurden in der Ukraine, dass ein Zusammenstoß mit den Neonazis und den radikalen Nationalisten unausweichlich war. Dies war nur eine Frage der Zeit. Sie haben sich vorbereitet und auf ihre Stunde gewartet und wir, wie ich damals gesagt habe, werden es nicht zulassen, darin besteht die Logik unserer Handlungen…

…

…Das was in der Ukraine passiert… und die Ukrainer sind… und ich möchte es noch mal sagen, selbst unter den heutigen tragischen Umständen, unser Brudervolk. Erstens, ist das dort alles noch im 19. Jahrhundert entstanden, der ukrainischen Nationalismus und wir wissen, wurde dieser im Vorfeld des Ersten Weltkrieges unterstützt, vor allem vom österreichischen Generalstab. Wofür? Teile und Herrsche, das ist die einfache Logik. Russlands Volk zu teilen und dann stückweise zu verspeisen. Genau das Gleiche fand auch im Zweiten Weltkrieg statt. Wie wir wissen, wurden ja die polnischen und jüdischen Pogrome nicht von den Deutschen selbst begangen, sondern gerade diese SSDivision Galizien, den Banderisten (Stephan Andrijowytsch Bandera) usw. Dieser ganze pro faschistische Abschaum. Sie haben die Zivilbevölkerung vernichtet, die Russen, die Juden und die Polen. Darüber wissen alle Bescheid und jetzt sehen wir auf den Bildern der ukrainischen Kinochronik wenden den Kampfgebieten in Donbass Leute stehen mit Abzeichen der SSDivision Galizien. Dies zeigt, dass wir rechtzeitig und richtig gehandelt haben, indem wir diese Operation begonnen haben…

…

…Was den Verlauf der Operation angeht. Ich höre oft, dass die Fragen, ob man das nicht schneller machen könnte? Ja, das könnte man. Das hängt zusammen mit Intensität der Kampfhandlungen und die Intensität der Kampfhandlungen geht leider immer einher mit Verlusten. Unsere Aufgabe besteht darin, alle gesetzten Ziele zu erreichen und dabei gleichzeitig, diese Verluste zu minimieren. Und wir werden rhythmisch vorgehen, ruhig und streng nach dem Plan, welcher von Beginn an vom Generalstab vorgeschlagen wurde…

…

…Ich habe darüber schon oft gesprochen, es besteht jetzt keine Notwendigkeit, im Rahmen der Pressekonferenz, das alles noch mal zu wiederholen. Die Aktivitäten in gewissen Regionen der Ukraine hängen ausschließlich damit zusammen, die Kräfte des Gegners zu binden, Schläge durchzuführen, gegen die militärische Infrastruktur und diese zu zerstören. Bedingungen zu schaffen für aktive Handlungen auf dem Territorium des Donbass und das Ziel unserer ganzen Operation, ich möchte noch mal daran erinnern, was ich früh am Morgen des 24. Februar gesagt habe: Unser Ziel ist es, den Menschen, welche im Donbass leben und sich Russland eng verbunden fühlen, zu helfen. Und welche im Laufe von acht Jahren einem Genozid ausgesetzt waren. So sieht die Lage aus und alles läuft nach Plan…

…

…Und jetzt, was unsere Logik betrifft. Die Logik ist einfach, denn sowohl im Vorfeld des Ersten Weltkrieges als auch während des großen vaterländischen Krieges, wurde ein gewisser Teil der ukrainischen Gesellschaft und des ukrainischen Volkes, besonders der Teil der mit der westlichen Ideologie verbunden war, benutzt gegen Russland. Und auch heute, in diesen Tagen, versuchen sie auch ihn so zu benutzen. Also die Leute, welche die Uniform tragen mit den Symbolen der SSDivision Galizien, also, das sind einfach nur Bastarde. Aber es gibt ja auch diejenigen, die mit ihnen sympathisieren und die sich selbst nicht als Nazis sehen, sondern als Nationalisten. Aber auch die müssen verstehen, dass das wesentliche Ziel seitens des Westens nicht die Unterstützung der Ukraine ist. Die Ukraine ist lediglich ein Mittel für die Erreichung der Ziele, welche nichts gemein haben mit den Interessen des ukrainischen Volkes…Darin liegt das Problem, und darin besteht auch unsere Logik hinter unseren Handlungen in Donbass und in der Ukraine insgesamt.

…

… Nun was Butscha trifft. Also hören sie mal, ich habe viel mit meinen Kollegen aus den westlichen Ländern gesprochen. Bis jetzt und immer wenn sie mit mir über Butscha sprechen frage ich sie, ob sie jemals in Rakka gewesen sind. Haben sie gesehen, wie diese syrische Stadt, die komplett von der amerikanischen Luftwaffe dem Erdboden gleich gemacht wurde? Und dort lagen die Leichen tatsächlich über Monate hinweg in den Trümmern und verwesten. Niemanden hat das gekümmert. Es hat ja noch nicht einmal jemand gemerkt…

…

…Genauso wie sich auch niemand erinnert an die Hunderten getöteten Zivilisten in Afghanistan, als mit einem Luftschlag hunderte Menschen auf einer Hochzeit vernichtet wurden. Stille, eine solche Stille hat es nicht gegeben, als sie die Provokationen in Syrien initiiert haben. Als sie den Einsatz von Chemiewaffen von der Regierung Assad vorgetäuscht haben. Später hat sich herausgestellt, dass dies ein Fake war. Genauso ein Fake, ist es auch in Butscha und Alexander Igorewitsch (Lukaschenko) hat mir sogar Dokumente übergeben, er hat das ja noch mal beiläufig erwähnt. Die Dokumente, welche dem „Föderalen Sicherheitsdienst“ übergeben wurden „wer wie“ sie haben entsprechende Gespräche abgefangen, mit welchem Transportmittel sie in die Stellung gefahren sind und die Bedingungen geschaffen haben für die Organisation dieser Provokation und dieses Fakes. Jetzt, was die Gespräche angeht. Also schauen sie, wir haben in Istanbul gewisse Abmachungen erreicht, die darin bestanden, dass die Sicherheitsgarantien für die Ukraine, und die Ukraine beansprucht sehr harte Sicherheitsgarantien, dass diese nicht ausgeweitet werden auf das Territorium der Krim, von Sewastopol und dem Donbass. Darauf folgten wie sie wissen unsere Handlungen zur Schaffung von Bedingungen zur Fortsetzung der Friedensgespräche…

…

…Danach haben wir die Provokation in Butscha gesehen… und was das Wichtigste ist, hat sich ja die ukrainische Seite von den Abmachungen in Istanbul losgesagt. Jetzt sind die Forderungen nach Sicherheitsgarantien das eine und alles was die Krim, Sewastopol und den Donbass betrifft, wird ausgeklammert. Also haben sie uns wieder in die Sackgasse zurückgeführt. Jedoch hat man mir gesagt, dass die ukrainische Seite gestern Abend wieder etwas geändert hat. Was genau ist mir jetzt nicht bekannt, aber dieses Hin und Her bei den Grundsatzfragen, sorgt natürlich für Schwierigkeiten bei der Erlangung von Abmachungen, bei den Gesprächen, welche für alle akzeptabel sind. Und solange dies nicht erreicht wird, wird die militärische Operation weiter fortgesetzt… Bis zu ihrem vollständigen Abschluss und die Lösung all der Aufgaben, die gestellt worden sind, zu Beginn der Operation. /Ende.

